منازل صغيرة وساحرة وملهمة

بيوتنا ومنازلنا تصمم بكل الأنماط و بكل المساحات وبكل الطرق المختلفة ، وهي تتكيف على حسب احتياجتنا بحيث تكون في الاخير ودودة ومرحبة بنا كل مرة ندخلها

المنازل الصغيرة لها سحر خاص يها ، فمساحتها الصغيرة تشعل روح التحدي لدى المصمم ليصممها بشكل ممتاز ، كما إن المنازل الصغيرة تدفعنا لإبتكار أفكار في استغلال المساحات بالإضافة الى الاهتمام بالبيئة

تصميم المنازل الصغيرة يهتم بكل التفاصيل كما انها تحتاج الى مهارة عاليه للحفاظ على وظيفة المكان وكيفية تحقيق كل متطلبات المنازل في مساحة صغيرة مراعات لكل القياسات المستخدمة

نستعرض معكم 4 تصاميم لمنازل صغيرة من حيث الواجهات والداخل