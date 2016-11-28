منازل صغيرة وساحرة وملهمة

بيوتنا ومنازلنا تصمم بكل الأنماط و بكل المساحات وبكل الطرق المختلفة ، وهي تتكيف على حسب احتياجتنا بحيث تكون في الاخير ودودة ومرحبة بنا كل مرة ندخلها
المنازل الصغيرة لها سحر خاص يها ، فمساحتها الصغيرة تشعل روح التحدي لدى المصمم ليصممها بشكل ممتاز ، كما إن المنازل الصغيرة تدفعنا لإبتكار أفكار في استغلال المساحات بالإضافة الى الاهتمام بالبيئة
تصميم المنازل الصغيرة يهتم بكل التفاصيل كما انها تحتاج الى مهارة عاليه للحفاظ على وظيفة المكان وكيفية تحقيق كل متطلبات المنازل في مساحة صغيرة مراعات لكل القياسات المستخدمة
نستعرض معكم 4 تصاميم لمنازل صغيرة من حيث الواجهات والداخل
هذا المنزل هو المثال الممتاز على البيوت الصغيرة ، واجهة بسيطة تملك شرفة صغيرة للترحيب بالضيوف قبل الدخول للمنزل ، واجهة حجرية ريفية مع ابواب ونوافذ من الخشب مع برواز رفيع من الطلاء ، وقرميد للأسقف ، تصميم بسيط لمنزل بسيط
في المنازل الصغيرة لا مجال لتضييع المساحات ، واضافة الممرات لخدمة الوظيفة ونوع من خلق مساحات للحركة والاضاءة ، استخدام الأسقف العالية لتحقيق اتساع افضل مع تصميم خشبي للسقف يذكرنا بالريف الأوربي ، وكما الواجهة فان الأبواب الخشبية تعطي لمسة من الحميمية في المنزل
تصميم بيوت الكبسولة هو تصميم صغير يحمل بين جدرانه المفاجآت ، فنسبته وحجمه الصغير لم يمنع المصمم من وضع لون زهري طفولي للواجهة بحيث يظهر تباين واضح بينه وبين جدران المنازل المجاورة ، مع حديقة صغيرة لتضيف النضارة مهمتها الترحيب بضيوف ذلك المنزل وتأكد على مدخله هذا المنزل الصغير ص
اذن فمفاجآة هذا المنزل في مطبخه الواسع ، تصميم لمطبخ كبير نسبيا مع حجم المنزل و عملي بالكامل ، استخدم كامل المساحة في وضع الخزائن مع تصميم هندسي بسيط وانيق ، اختيارات من الألوان المحايدة ودرجات البني المختلفة
منزل تم تطويره من قبل المهندس LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG ، تصميم خاص معتمد على ارتفاع المنزل اللون الأبيض للطلاء والمحدد باللون الأسود مما أعطى الطابع البحر المتوسط ، بعض من الحصى الذي يؤكد على الطابع العام .
التصميم الداخلي للبيت احتفظ بنمط حديث أكد عليه تصميم المطبخ الناعم ، وبفضل فتحات النوافذ الكبيرة غمرت الاضاءة الطبيعية ، الاثاث والارضيات ذات خطوط بسيطة لتؤكد على النمط الحديث
بيت فرنسي بسيط مع الوان قوية ، برواز أبيض من الطلاء المتوازن مع اللون الأحمر للواجهة ، مع تصميم ابواب ونوافذ من الزجاج لزيادة الضوء الطبيعي الداخل للمنزل ، واجهة تذكرنا بالبيوت الفرنسية القديمة التي تحيط بها الحدائق و الشرفات لتناول وجبة افطار مع العائلة
التصميم الداخلي متوافق مع الواجهة من حيث الحفاظ على تصميم فرنسي مميز باستخدام كراسي فرنسية و الزخرفة البسيطة للاسقف ، وسادة من اللون الأحمر للربط بين الخارجي والداخلي ، اكسسوارات لسفينة لتأكيد ان التصميم لمنزل قريب من شواطئ فرنسا ، نوافذ وابواب تسمح للاضاءة بغمر المنزل كما تربطنا بالحدائق الخارجية
مارأيك بتلك التصميمات الملهمة ؟