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منازل صغيرة وساحرة وملهمة

Radwa Radwan Radwa Radwan
Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG منازل
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بيوتنا ومنازلنا تصمم بكل الأنماط و بكل المساحات وبكل الطرق المختلفة ، وهي تتكيف على حسب احتياجتنا بحيث تكون في الاخير ودودة ومرحبة بنا كل مرة ندخلها 

المنازل الصغيرة لها سحر خاص يها ، فمساحتها الصغيرة تشعل روح التحدي لدى المصمم ليصممها بشكل ممتاز ، كما إن المنازل الصغيرة تدفعنا لإبتكار أفكار في استغلال المساحات بالإضافة الى الاهتمام بالبيئة 

تصميم المنازل الصغيرة يهتم بكل التفاصيل كما انها تحتاج الى مهارة عاليه للحفاظ على وظيفة المكان وكيفية تحقيق كل متطلبات المنازل في مساحة صغيرة مراعات لكل القياسات المستخدمة 

نستعرض معكم 4 تصاميم لمنازل صغيرة من حيث الواجهات والداخل

البيوت الصغيرة – الواجهة

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

هذا المنزل هو المثال الممتاز على البيوت الصغيرة ، واجهة بسيطة تملك شرفة صغيرة للترحيب بالضيوف قبل الدخول للمنزل ، واجهة حجرية ريفية مع ابواب ونوافذ من الخشب مع برواز رفيع من الطلاء ، وقرميد للأسقف ، تصميم بسيط لمنزل بسيط 

البيوت الصغيرة – من الداخل

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME غرفة نوم
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

في المنازل الصغيرة لا مجال لتضييع المساحات ، واضافة الممرات لخدمة الوظيفة ونوع من خلق مساحات للحركة والاضاءة ، استخدام الأسقف العالية لتحقيق اتساع افضل مع تصميم خشبي للسقف يذكرنا بالريف الأوربي ، وكما الواجهة فان الأبواب الخشبية تعطي لمسة من الحميمية في المنزل 

بيت الكبسولة – الواجهة

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home منازل
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

تصميم بيوت الكبسولة هو تصميم صغير يحمل بين جدرانه المفاجآت ، فنسبته وحجمه الصغير لم يمنع المصمم من وضع لون زهري طفولي للواجهة بحيث يظهر تباين واضح بينه وبين جدران المنازل المجاورة ، مع حديقة صغيرة لتضيف النضارة مهمتها الترحيب بضيوف ذلك المنزل وتأكد على مدخله هذا المنزل الصغير ص

بيت الكبسولة – من الداخل

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home مطبخ
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

اذن فمفاجآة هذا المنزل في مطبخه الواسع ، تصميم لمطبخ كبير نسبيا مع حجم المنزل و عملي بالكامل ، استخدم كامل المساحة في وضع الخزائن مع تصميم هندسي بسيط وانيق ، اختيارات من الألوان المحايدة ودرجات البني المختلفة 

صغير وبسيط – الواجهة

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG منازل
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

منزل تم تطويره من قبل المهندس LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG ، تصميم خاص معتمد على ارتفاع المنزل اللون الأبيض للطلاء والمحدد باللون الأسود مما أعطى الطابع البحر المتوسط ، بعض من الحصى الذي يؤكد على الطابع العام .

صغير وبسيط – من الداخل

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG مطبخ
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

التصميم الداخلي للبيت احتفظ بنمط حديث أكد عليه تصميم المطبخ الناعم ، وبفضل فتحات النوافذ الكبيرة غمرت الاضاءة الطبيعية ، الاثاث والارضيات ذات خطوط بسيطة لتؤكد على النمط الحديث 

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منزل صغير فرنسي – الواجهة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

بيت فرنسي بسيط مع الوان قوية ، برواز أبيض من الطلاء المتوازن مع اللون الأحمر للواجهة ، مع تصميم ابواب ونوافذ من الزجاج لزيادة الضوء الطبيعي الداخل للمنزل ، واجهة تذكرنا بالبيوت الفرنسية القديمة التي تحيط بها الحدائق و الشرفات لتناول وجبة افطار مع العائلة 

منزل صغير فرنسي – من الداخل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التصميم الداخلي متوافق مع الواجهة من حيث الحفاظ على تصميم فرنسي مميز باستخدام كراسي فرنسية و الزخرفة البسيطة للاسقف ، وسادة من اللون الأحمر للربط بين الخارجي والداخلي ، اكسسوارات لسفينة لتأكيد ان التصميم لمنزل قريب من شواطئ فرنسا  ، نوافذ وابواب تسمح للاضاءة بغمر المنزل كما تربطنا بالحدائق الخارجية 

مارأيك بتلك التصميمات الملهمة ؟ 

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