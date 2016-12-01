10 نماذج لحمامات مُبهرة.. أيهم يليق ببيتك؟!

الحمام هو بيت الراحة.. لقب اعتادنا تسمية الحمام به دون أن نفكر مليًا في كيفية تحقيق هذا العنصر بتصميم أي حمام!، في الواقع هناك معايير عديدة تتحكم في هذا العنصر يمكن تلخيصها في هدوء تفاصيل الحمام، ألوانه المريحة للعين، تصميمه غير المتكلف، تناسق أدواته الصحية مع مساحته الكلية وغيرها من العوامل التي نسهب في تناولها ضمنيًا من خلال هذا المقال..
حمام دافئ بتصميم داخلي مثالي يعتمد على الخشب في أرضيته والمتمثل في شرائح الباركية التي هربت من الأرضية إلى إحدى جدران الحمام! يمكننا أن نلاحظها بسهولة في خلفية الأدوات الصحية وخصوصًا مقعد الحمام وقد تعمد المصمم على استخدامها بسمك عريض حتى يجعل منها مسند أو رف يوضع فوقه أدوات الاستحمام وغيرها من الأدوات.
تتناغم جدران الحمام بلونها الفاتح بشكل كبير مع بقية عناصره وديكوراته، فتجد الفرش بنفس الدرجة اللونية بخامة الخيش حيث يكسي منتصف الأرضية وكذلك سبت الملابس يلتزم بنفس اللون، أما إذا انتقلنا للحوض الرخامي ذو الشكل المستدير، فنجده مثبت فوق رف خشبي سميك تزينه مزهرية زجاجية أنيقة تفوح منها أطيب الروائح المنتمية لباقة ورد رائعة الجمال!
تصميم غريب ولكنه آخاذ يُبهر كل من يتطلع إليه! ليس فقط لتألق إطلالته وروعة ديكوراته، بل السبب الأهم من ذلك أنه لأول مرة نرى حمام بتصميم مفتوح!، نعم إنه مفتوح على ساحة خارجية صغيرة تملؤها الأشجار والنباتات.. يفصلها فقط عنه بضع خطوات وباب زجاجي منزلق بإطار أسود يكسر هدوء ألوان الحمام من أبيض وبيج.
هناك مجموعة من اللمسات اجتمعت معًا في هذا النموذج لتجعل ذلك الحمام مميز لأقصى الدرجات، أولها عنصر الإضاءة الساحر والمتمثل بوضوح في وحدة إضاءة أنيقة وبسيطة المعالم على شكل كرة صفراء اللون تمد الحمام بحالة دفء لا توصفها أية كلمات، ثانيًا، تلك المزهرية الخضراء التي تزين الحوض وإطلالة الحمام بشكل عام بلونها المبهج وما بها من زهور بنفسجية مذهلة، ثالثًا ذلك الجدار الحجري الذي يصيف الكثير للحمام، وأخيرًا تلك المرآه الرائعة المثبتة خلف صنبور الحوض والتي تكسب الحمام سعة أكبر وتعكس جمال ما يحيط به من ديكورات.
لأن الحمام هو بيت الراحة كما يُطلِق عليه كثيرون، عادة ما يتم اللجوء للألوان الفاتحة لتغلف أرجائه المختلفة، كالبيج والأبيض والبني الفاتح وغيرها من الألوان التي تريح الأعين والأنفس. قليلون هم من يخاطرون باستخدام ألوان أخرى خصوصًا لو كانت داكنة، لأن الألوان الداكنة تحتاج لحمام بمعايير محددة حتى تنفذ به، أولها عنصر المساحة، فنادرًا ما تجد حمام بمساحة صغيرة يستعين بلون داكن، والسبب وراء ذلك أن الألوان الداكنة كالأسود والرمادي الداكن والأرجواني الداكن وغيرهم من شأنها تضييق الحمام والقضاء على عنصر الراحة الذي هو أساسي بالنسبة له.
لم يكن استخدام الألوان الداكنة مخاطرة هنا بالنسبة للمصمم لأن الحمام يتمتع بمساحة جيدة تسمح بالابتكار والإبداع بل والخروج عن كل ما هو مألوف. وبالفعل نجح المصمم في ذلك من خلال استعانته بنخبة من الصخور البارزة مختلفة الأحجام لتكون الشخصية المحورية في هذا التصميم، كما استطاع أيضًا أن يميز هذا الحمام باستعانته بحوض رخامي شديد الفخامة بدرجات لونية مختلفة أساسها البيج بتصميم مائل ربما لم تراه من قبل!
النقوش دائمًا ما تضفي لمسة خاصة جدًا إلى المكان الذي تكون جزءًا منه سواء إن كانت في الأرضيات أو الجدران، فهي هنا كانت اللمسة الرئيسية التي ميزت الحمام وجملت إطلالته بتفاصيلها الكثيرة التي كسرت هدوء الأبيض. أصر المُصمم هنا في هذا النموذج على استخدام ذلك السيراميك المُزركش ليفصل بين بقعتين هامتين في الحمام، ألا وهما منطقة الاستحمام ومنطقة الحوض والمقعد وذلك من خلال حائط سميك بأرفف حديدية تحل محل الخزانة أو وحدة التخزين التي عادة ما توضع في الحمام لتستوعب كافة اغراضه الصغيرة.
مما لا شك في أن هذا الحمام تألق بشكل كبير بفضل عامل الإضاءة التي استخدم ببراعة في الرف الزجاجي الذي يثبت الحوض فوقه. تظهر لنا إضاءة الحمام مركزة من خلال ذلك الرف فهي تشع من كل جانب بمزيج من اللون الأبيض والأخضر والنيلي معًا! تعلو الحوض مرآه مربعة الشكل تعكس كافة تفاصيل الحمام وتظهر مساحته الحقيقة رغم كونها أداة خدّاعة تُستخدم في دعم عنصر المساحة وإشعار الآخرين بأن الحمام يبدو أوسع على الرغم من كونه غير ذلك على أرض الواقع.
ربما يبدو الحمام بإطلالة عادية بعض الشئ دون ذلك الجدار المميز ذو الألوان الدافئة المتداخلة والتصميم الفريد! هكذا استطاع المصمم بمنتهى البساطة أن يحول الحمام من نمطي شائع الانتشار لآخر غير مألوف بلمسة بسيطة صنعت الفارق!، حرص المصمم هنا على تحقيق كلًا من الوحدة والترابط بين عناصر الحمام جميعها وبرز ذلك تحديدًا في تناسق الألوان بين الديكورات المستخدمة في هذا النموذج.
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حمام مائل يمكنك أن تلاحظ تصميمه المشابه للمثلث بكل سهولة. فعند قمته يوضع الحوض ووحدة الأدراج ويعلوهما مرآه عريضة بإضاءة مميزة، أما عند قاعدة المثلث جهة اليمين، فيرتكز مقعد الحمام. وإذا لمحنا الضلع الثالث.. يمكننا أن نلاحظ ذلك الحامل المعدني للمناشف المثبت بمتانه بالجدار. حاول المصمم أن يميز إطلالة هذا الحمام من خلال عاملين، أولهما، إضافة تلك الأحجار للجدار الأيمن والذي يكون واجهة لكل من دخل الحمام، وثانيهما ذلك البلاط المزركش.
التفاصيل البسيطة لها جمال من نوع خاص قد لا يقدره البعض، إلا أن هناك من يعشقونها ومن ثم صُمم مثل هذا النموذج الهادئ الذي لا تشوبه شائبة، فالجدران والأرضية تبرز جمالهم الألوان المحايدة، والحوض يزينه كلًا من المرآه الكريستالية الأخاذة والوحدة الخشبية متعددة الأدراج، والإضاءة السقفية الخافتة تضئ الحمام ببراعة وتجعله فعليًا بيتًا للراحة.
رغم أن الحمام هنا صغير المساحة، إلا أن المصمم نجح في تخصيص مساحات للتخزين حتى يجعل الحمام مرتبًا ومنمقًا طوال الوقت، فألحق أولًا بالحوض وحدة خشبية بحجم معقول ذات درج خفي المعالم لا مقبض له تسحبه بهدوء بيديك من الجانبين حتى ينتفح بسلاسة، ثم قام ثانيًا بتصميم عدة أرفف خشبية غلفها بمرآه أنيقة على هيئة باب جرار تحوى أدوات الحمام الرفيعة أو تكون مخصصة لأغراض الإسعافات الأولية.
حمام بسيط التصميم في مساحة صغيرة جدًا ومع ذلك لم يستسلم مصممه لفكرة أن يكون إطلالة عادية ونمطية نتيجة تقيده بعنصر المساحة، بل أخرج إبداعاته في هذا التصميم من خلال السقف الأحمر والتابلوه العريض ذو الرسوم المبهجة والمرآة المستديرة.