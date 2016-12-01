10 نماذج لحمامات مُبهرة.. أيهم يليق ببيتك؟!

حمام دافئ بتصميم داخلي مثالي يعتمد على الخشب في أرضيته والمتمثل في شرائح الباركية التي هربت من الأرضية إلى إحدى جدران الحمام! يمكننا أن نلاحظها بسهولة في خلفية الأدوات الصحية وخصوصًا مقعد الحمام وقد تعمد المصمم على استخدامها بسمك عريض حتى يجعل منها مسند أو رف يوضع فوقه أدوات الاستحمام وغيرها من الأدوات.

تتناغم جدران الحمام بلونها الفاتح بشكل كبير مع بقية عناصره وديكوراته، فتجد الفرش بنفس الدرجة اللونية بخامة الخيش حيث يكسي منتصف الأرضية وكذلك سبت الملابس يلتزم بنفس اللون، أما إذا انتقلنا للحوض الرخامي ذو الشكل المستدير، فنجده مثبت فوق رف خشبي سميك تزينه مزهرية زجاجية أنيقة تفوح منها أطيب الروائح المنتمية لباقة ورد رائعة الجمال!