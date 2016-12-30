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6 نماذج لغرف نوم بطابع فريد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Betten und Schlafzimmer, Tischlerei Charakterstück Tischlerei Charakterstück BedroomBeds & headboards
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غرفة النوم هي مركز الاسترخاء والراحة بأي منزل، فيها تنفصل عن العالم أجمع وتحظى بأجواء هادئة تُرخي أعصابك وتبث السكينة في نفسك لتستطيع بعد ذلك مواصلة حياتك بشكل طبيعي واستكمال ما لديك من ممارسات بمنتهى النشاط.. ومن هذ المنطلق نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 6 نماذج مختلفة لغرف النوم لكل منها طابع فريد!

1- اللمعان يسيطر

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

أول ما هو جدير بلفت الأنظار في تلك الغرفة، ذلك اللمعان الواضح في خامة أرضيتها والمتفاعل مع الإضاءة الصفراء التي تبث مزيد من الدفء بأرجاء الغرفة المختلفة!، مما لا جدال فيه أن هذه الغرفة مُصممة على نمط الفنادق حيث يتجلى ذلك بوضوح في ديكوراتها العديدة ومساحتها الشاسعة التي جعلتها تضم العديد من قطع الأثاث والإكسسوارات لتبدو وكأنها شقة إستوديو.

الغرفة مقسمة ببساطة لثلاث بقاع مختلفة، أحدهم مخصص لسرير مريح بمسند عالي مبطن يساعد مستخدمه على نيل ما يتطلبه من راحة واسترخاء. ثانيًا مساحة أخرى جهة اليمين توضع بها أريكة مريحة بنفس لون السرير لمزيد من الاسترخاء مُطِلَة على منظر طبيعي خلاب وعليها نخبة من الوسائد المزركشة، وأخيرًا ذلك الركن المقابل للأريكة والخاص بتناول الإفطار وكما نراه هنا يتكون من طاولة مستديرة خشبية الخامة بنية اللون لديها كرسيين خشبيين على النمط الكلاسيكي.

2- بلمسة فنية

homify BedroomBeds & headboards Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

غرفة مميزة جمعت بين الهدوء والبهجة في آنٍ واحد وهذا ما تتطلبه أي غرفة نوم بحيث تمد المقيم بها بالسكينة وتبعث في نفسه السلام الداخلي ولا مانع أيضًا في أن تكون مبهجة بلمسة ملونة تجعله يُغمض عينيه وهو في أروع حالاته المزاجية ليحصل على نومٍ مريح وبالٍ صافٍ.

أحيانًا ما يكون فرش الغرفة نفسه أهم من تصميمها، بمعنى أنه أيً كان شكل الغرفة يمكنك أن تحوله تمامًا بلمسات فنية بسيطة وبنخبة من الإكسسوارات وهذا ما حدث هنا، فالغرفة  بالتأكيد كانت لتبقى نمطية دون فرش السرير المبهج زاهي الألوان برسومه المختلفة التي زادت تصميم السرير جمالًا، والجدران كانت لتظل باهته لولا تم الاستعانة بذلك التابلوه الفريد الذي يتناغم مع ألوان الغرفة وفرشها. 

3- لعُشاق القراءة!

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

صُممت تلك الغرفة بالتأكيد لشخص يعشق القراءة والإطلاع أو ربما لطالب تأخذ الدراسة معظم وقته! لم ينتج هذا التصميم المبتكر إلا عن عقلية مبدعة تمتعت بذكاء مُحكَم. السرير هنا مُقام بطرف الغرفة البعيد حيث نلاحظه ملتحم بالحائط وهذا بديهي لأن الجزء الخشبي الذي يشكل قاعدة السرير مُثبت به، وهو باختصار عبارة عن مرتبة مريحة فوق لوح خشبي كبير يضم أسفله مكتبة حقيقية مقسمة إلى رفين يضما نخبة كبيرة من الملفات والكتب والمراجع. بطرف تلك المكتبة صُممت درجتين أو ثلاثة لتمكن صاحب الغرفة من الصعود للسرير والنزول منه بسهولة.  

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4- النقوش تُضيف الكثير

Betten und Schlafzimmer, Tischlerei Charakterstück Tischlerei Charakterstück BedroomBeds & headboards
Tischlerei Charakterstück

Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück

لعُشاق النمط الكلاسيكي واللمسات العصرية في الوقت ذاته صُمم هذا النموذج خصيصًا الذي مزج ببراعة بين سمات النمطين!، تتجسد الكلاسيكية هنا في تلك النقوش برتقالية اللون ذات الحس الدافئ التي تغلف الجدار الرئيسي للغرفة وتمدها بالكامل بكل ما هو حيوي ومشرق. فيما تمثلت العصرية الممزوجة باللمسات الريفية في ذلك السرير الخشبي بلإطلالته المختلفة وتصميمه الغريب الذي يُشعرك بأنه بدائي، هذا إذا ما تطرقنا للحديث عن الفرش الأنيق الذي أظهر جماله وزاده تألقًا. وبشكل عام يمكن القول أن ألوان الغرفة المحايدة كفيلة بأن تجعل أجواءها مريحة للنفس والعين.

5- الهدوء يسكن أرجاء الغرفة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

غرفة نوم هادئة المعالم بلا تفاصيل معقدة ينبع هدوئها من تلك الألوان المحايدة المستخدمة في كل تفصيلة بها من جدران وأرضية وفرش سواء فرش الستائر أو فرش السرير ذاته!، هذا لا ينفي بالتأكيد أن لهذه الغرفة طابع خاص ومميز وهو البساطة والرقة الناتجة عن ذلك اللون الرمادي الفاتح الذي يغلف جدران الغرفة المختلفة. لم يكن عنصر البساطة فقط هو ما يميز تلك الغرفة وحده، بل أن هناك شئ أكثر أهمية يتمثل في حرص المصمم على تحقيق كلًا من الترابط والوحدة بين كافة الديكورات المستخدمة بالغرفة. 

6- على نمط الملوك

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

لابد أن تكون تلك الغرفة المستوحاة من غرف الملوك جزءًا من إحدى المنازل الفخمة أو القصور العتيقة!، دعونا ندقق في تفاصيلها أكثر لثوانٍ معدودة، بداية السرير هنا هو الشخصية المحورية والسبب الرئيسي وراء إطلالة الغرفة المذهلة حيث أنه لا تشوبه شائبة، فالتصميم ساحر، والفرش أكثر من رائع، أما الوسائد فهي حكاية أخرى!

ولا يمكن أن نغفل تلك السجادة المصممة بتجمع نخبة من الريش الناعم الذي يؤكد تصميم الغرفة على نمط الملوك!، وأخيرًا لم ينسى المصمم إضافة عدة لمسات أخيرة تكمل هذا الجمال الأخاذ، فأضاف مجموعة براويز دائرية أعلى مسند السرير، وأباجورات لتعزز إضاءة الغرفة على جانبي السرير وستائر قمة في الرقة والأناقة بنفس ألوان الغرفة. 

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