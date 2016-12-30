6 نماذج لغرف نوم بطابع فريد

أول ما هو جدير بلفت الأنظار في تلك الغرفة، ذلك اللمعان الواضح في خامة أرضيتها والمتفاعل مع الإضاءة الصفراء التي تبث مزيد من الدفء بأرجاء الغرفة المختلفة!، مما لا جدال فيه أن هذه الغرفة مُصممة على نمط الفنادق حيث يتجلى ذلك بوضوح في ديكوراتها العديدة ومساحتها الشاسعة التي جعلتها تضم العديد من قطع الأثاث والإكسسوارات لتبدو وكأنها شقة إستوديو.

الغرفة مقسمة ببساطة لثلاث بقاع مختلفة، أحدهم مخصص لسرير مريح بمسند عالي مبطن يساعد مستخدمه على نيل ما يتطلبه من راحة واسترخاء. ثانيًا مساحة أخرى جهة اليمين توضع بها أريكة مريحة بنفس لون السرير لمزيد من الاسترخاء مُطِلَة على منظر طبيعي خلاب وعليها نخبة من الوسائد المزركشة، وأخيرًا ذلك الركن المقابل للأريكة والخاص بتناول الإفطار وكما نراه هنا يتكون من طاولة مستديرة خشبية الخامة بنية اللون لديها كرسيين خشبيين على النمط الكلاسيكي.