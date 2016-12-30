6 نماذج لغرف نوم بطابع فريد

غرفة النوم هي مركز الاسترخاء والراحة بأي منزل، فيها تنفصل عن العالم أجمع وتحظى بأجواء هادئة تُرخي أعصابك وتبث السكينة في نفسك لتستطيع بعد ذلك مواصلة حياتك بشكل طبيعي واستكمال ما لديك من ممارسات بمنتهى النشاط.. ومن هذ المنطلق نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 6 نماذج مختلفة لغرف النوم لكل منها طابع فريد!
أول ما هو جدير بلفت الأنظار في تلك الغرفة، ذلك اللمعان الواضح في خامة أرضيتها والمتفاعل مع الإضاءة الصفراء التي تبث مزيد من الدفء بأرجاء الغرفة المختلفة!، مما لا جدال فيه أن هذه الغرفة مُصممة على نمط الفنادق حيث يتجلى ذلك بوضوح في ديكوراتها العديدة ومساحتها الشاسعة التي جعلتها تضم العديد من قطع الأثاث والإكسسوارات لتبدو وكأنها شقة إستوديو.
الغرفة مقسمة ببساطة لثلاث بقاع مختلفة، أحدهم مخصص لسرير مريح بمسند عالي مبطن يساعد مستخدمه على نيل ما يتطلبه من راحة واسترخاء. ثانيًا مساحة أخرى جهة اليمين توضع بها أريكة مريحة بنفس لون السرير لمزيد من الاسترخاء مُطِلَة على منظر طبيعي خلاب وعليها نخبة من الوسائد المزركشة، وأخيرًا ذلك الركن المقابل للأريكة والخاص بتناول الإفطار وكما نراه هنا يتكون من طاولة مستديرة خشبية الخامة بنية اللون لديها كرسيين خشبيين على النمط الكلاسيكي.
غرفة مميزة جمعت بين الهدوء والبهجة في آنٍ واحد وهذا ما تتطلبه أي غرفة نوم بحيث تمد المقيم بها بالسكينة وتبعث في نفسه السلام الداخلي ولا مانع أيضًا في أن تكون مبهجة بلمسة ملونة تجعله يُغمض عينيه وهو في أروع حالاته المزاجية ليحصل على نومٍ مريح وبالٍ صافٍ.
أحيانًا ما يكون فرش الغرفة نفسه أهم من تصميمها، بمعنى أنه أيً كان شكل الغرفة يمكنك أن تحوله تمامًا بلمسات فنية بسيطة وبنخبة من الإكسسوارات وهذا ما حدث هنا، فالغرفة بالتأكيد كانت لتبقى نمطية دون فرش السرير المبهج زاهي الألوان برسومه المختلفة التي زادت تصميم السرير جمالًا، والجدران كانت لتظل باهته لولا تم الاستعانة بذلك التابلوه الفريد الذي يتناغم مع ألوان الغرفة وفرشها.
صُممت تلك الغرفة بالتأكيد لشخص يعشق القراءة والإطلاع أو ربما لطالب تأخذ الدراسة معظم وقته! لم ينتج هذا التصميم المبتكر إلا عن عقلية مبدعة تمتعت بذكاء مُحكَم. السرير هنا مُقام بطرف الغرفة البعيد حيث نلاحظه ملتحم بالحائط وهذا بديهي لأن الجزء الخشبي الذي يشكل قاعدة السرير مُثبت به، وهو باختصار عبارة عن مرتبة مريحة فوق لوح خشبي كبير يضم أسفله مكتبة حقيقية مقسمة إلى رفين يضما نخبة كبيرة من الملفات والكتب والمراجع. بطرف تلك المكتبة صُممت درجتين أو ثلاثة لتمكن صاحب الغرفة من الصعود للسرير والنزول منه بسهولة.
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لعُشاق النمط الكلاسيكي واللمسات العصرية في الوقت ذاته صُمم هذا النموذج خصيصًا الذي مزج ببراعة بين سمات النمطين!، تتجسد الكلاسيكية هنا في تلك النقوش برتقالية اللون ذات الحس الدافئ التي تغلف الجدار الرئيسي للغرفة وتمدها بالكامل بكل ما هو حيوي ومشرق. فيما تمثلت العصرية الممزوجة باللمسات الريفية في ذلك السرير الخشبي بلإطلالته المختلفة وتصميمه الغريب الذي يُشعرك بأنه بدائي، هذا إذا ما تطرقنا للحديث عن الفرش الأنيق الذي أظهر جماله وزاده تألقًا. وبشكل عام يمكن القول أن ألوان الغرفة المحايدة كفيلة بأن تجعل أجواءها مريحة للنفس والعين.
غرفة نوم هادئة المعالم بلا تفاصيل معقدة ينبع هدوئها من تلك الألوان المحايدة المستخدمة في كل تفصيلة بها من جدران وأرضية وفرش سواء فرش الستائر أو فرش السرير ذاته!، هذا لا ينفي بالتأكيد أن لهذه الغرفة طابع خاص ومميز وهو البساطة والرقة الناتجة عن ذلك اللون الرمادي الفاتح الذي يغلف جدران الغرفة المختلفة. لم يكن عنصر البساطة فقط هو ما يميز تلك الغرفة وحده، بل أن هناك شئ أكثر أهمية يتمثل في حرص المصمم على تحقيق كلًا من الترابط والوحدة بين كافة الديكورات المستخدمة بالغرفة.
لابد أن تكون تلك الغرفة المستوحاة من غرف الملوك جزءًا من إحدى المنازل الفخمة أو القصور العتيقة!، دعونا ندقق في تفاصيلها أكثر لثوانٍ معدودة، بداية السرير هنا هو الشخصية المحورية والسبب الرئيسي وراء إطلالة الغرفة المذهلة حيث أنه لا تشوبه شائبة، فالتصميم ساحر، والفرش أكثر من رائع، أما الوسائد فهي حكاية أخرى!
ولا يمكن أن نغفل تلك السجادة المصممة بتجمع نخبة من الريش الناعم الذي يؤكد تصميم الغرفة على نمط الملوك!، وأخيرًا لم ينسى المصمم إضافة عدة لمسات أخيرة تكمل هذا الجمال الأخاذ، فأضاف مجموعة براويز دائرية أعلى مسند السرير، وأباجورات لتعزز إضاءة الغرفة على جانبي السرير وستائر قمة في الرقة والأناقة بنفس ألوان الغرفة.