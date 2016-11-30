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منزل ذو تصميم رائع وصديق للبيئة

آية منير آية منير
Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
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هيا بنا نسافر إلى العالم الخارجي في جولة رائعة بين أركان منزل ألماني، ملئ بالتفاصيل الفريدة والرائعة، مع هوميفاي اليوم سنرى مفاجآت معماري بلمسات عصرية وإمكانيات تكنولوجية تستغل طاقة المنزل على أكمل وجه وتوفر الأمان والراحة لمستخدمينه..

عمارة ساحرة عصرية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

الطبيعة الساحرة هي بطل المشهد الاول معنا، يقع المنزل في وسط طبيعة خلابة مختلفة المستويات مع صخور رائعة، ستقف أمام هذه اللوحة الفنية تتأمل تفاصيلها وألوانها المتناسقة، حتما هذا هو منزل الأحلام لنا جميعا..

الطاقة الشمسية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

ظهر اتجاه حديث في العالم للحفاظ على البيئة ومواردها، فحرص المصمم هنا من خلال تصميمه إن يحترم ويتسغل الموارد المتاحة مثل الطاقة الشمسية فزود المنطقة الخلفية للمنزل والمواجهة للشمس بألواح مخصصة لتحويل الطاقة الشمسية للكهربائية واستخدامها بعد ذلك في المنزل..

نظام متكامل

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

ستحتاج مع الألواح الشمسية بطاريات لحفظ الطاقة الكهربائية المولدة وليتم توزيعها بعد ذلك على الاجهزة المختلفة ..

أجهزة حديثة

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

وتستمر التكنولوجيا داخل المنزل، فلوحات اللمس تسمح بالتحكم فى الأنطمة داخل المنزل بداية من الأمان إلى الموسيقى والإضاءة.

مركز التحكم

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة الميديا
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

يعد سيرفر المنزل (جيرا Gira )  مركز التحكم الذى يربط بين كل الوحدات الكهربائية فى المنزل.

مطبخ حديث..

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

مطبخ رائع على الطراز الحديث، جمع بين اللونين الأبيض والأسود موزعة بشكل متناسق في خزائن المطبخ وأسطح العمل بشكل عصري وأنيق، مزج المصمم بين وحدات إضاءة (سبوتات) مع بيوت النور والتى تجعل للمطبخ مظهر ولا أروع..

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الخشب وروعته في طاولة طعام متميزة

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة السفرة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

طاولة طعام بتصميم خشبي لا مثيل له، غاية في الأناقة بتصميم عصري رائع من اجود أنواع الأخشاب مع وحدت تخزين بسيطة معلقة على الجدار لتحمل مقتنياتك الثمينة كقطع ديكورية متميزة 

غرفة المعيشة

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

بإستخدام حيل بسيطة يمكننا تصميم مساحة مفتوحة تشمل أكثر من غرفة ولكن مع فواصل بسيطة : كاستخدام أبواب زجاجية مع استخدام نفس اللون للأرضية، كما تعمل إضاءة السقف على الشعور باتساع مساحة الغرفة.

غرفة التلفاز على هيئة سينما منزلية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة المعيشة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

قد تصبح غرفة معيشتك كغرفة ترفيهية او مسرح داخلي أو سينما صغيرة بمنزلك، اختار المصمم اللون الأبيض والإضاءة الهادئة لتناسب قاعة سينمائية بسيطة..

تصميم غير تقليدي

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

ولأننا في منزل غير تقليدي فلا شك بأن تجد مثل هذا الحمام الرائع  بداخله، تصميم مبتكر يوفر مساحات تخزين أسفل الحوض بنمط غير تقليدي وأرضية عملية بألوان مناسبة تسهل تنظيفها وتحمي مستخدميه من الانزلاق..

حمام في قلب الطبيعة

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

حمام آخر بتصميم متميز قد تظن أنك في قلب الطبيعة ملئ بالتفاصيل المريحة، إضاءة طبيعية عن طريقة فتحة في السقف، وبعض النباتات ع الأحجار الطبيعية جعلت الطبيعة هي البطل الأقوى في التصميم..

عالم آخر..

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مسبح
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

التصميم الخارجى لا يقل أهمية عن التصميم الداخلى للمنزل، فحرص المصمم على محاكاة لغرفة المعيشة بالخارج وسط الطبيعة بتزيين الحديقة بالأحجار والمياه وأركان مناسبة للجلوس والإسترخاء.

برجولة آسيوية

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حديقة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

على الطراز الآسيوي، اختار المصمم برجولة خشبية رائعة ليجعلها ركن خاص، للاستجمام والاسترخاء..

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

مشهد أخير

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

هكذا يبدو المنزل من الخارج ليلًا بمنتهى الدقة الهندسية والإضاءة الهادئة التى تعكسها النوافذ الزجاجية وألوان متناسقة حول واجهة المنزل من لون الجدران وإطارات النوافذ إلى اللون الأخضر المبهج للحديقة!

يمكنك قراءة 6 نصائح رائعة تجعل واجهة منزلك جديدة باستمرار!

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