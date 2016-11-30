منزل ذو تصميم رائع وصديق للبيئة

الطبيعة الساحرة هي بطل المشهد الاول معنا، يقع المنزل في وسط طبيعة خلابة مختلفة المستويات مع صخور رائعة، ستقف أمام هذه اللوحة الفنية تتأمل تفاصيلها وألوانها المتناسقة، حتما هذا هو منزل الأحلام لنا جميعا..