منزل ذو تصميم رائع وصديق للبيئة

هيا بنا نسافر إلى العالم الخارجي في جولة رائعة بين أركان منزل ألماني، ملئ بالتفاصيل الفريدة والرائعة، مع هوميفاي اليوم سنرى مفاجآت معماري بلمسات عصرية وإمكانيات تكنولوجية تستغل طاقة المنزل على أكمل وجه وتوفر الأمان والراحة لمستخدمينه..
الطبيعة الساحرة هي بطل المشهد الاول معنا، يقع المنزل في وسط طبيعة خلابة مختلفة المستويات مع صخور رائعة، ستقف أمام هذه اللوحة الفنية تتأمل تفاصيلها وألوانها المتناسقة، حتما هذا هو منزل الأحلام لنا جميعا..
ظهر اتجاه حديث في العالم للحفاظ على البيئة ومواردها، فحرص المصمم هنا من خلال تصميمه إن يحترم ويتسغل الموارد المتاحة مثل الطاقة الشمسية فزود المنطقة الخلفية للمنزل والمواجهة للشمس بألواح مخصصة لتحويل الطاقة الشمسية للكهربائية واستخدامها بعد ذلك في المنزل..
ستحتاج مع الألواح الشمسية بطاريات لحفظ الطاقة الكهربائية المولدة وليتم توزيعها بعد ذلك على الاجهزة المختلفة ..
وتستمر التكنولوجيا داخل المنزل، فلوحات اللمس تسمح بالتحكم فى الأنطمة داخل المنزل بداية من الأمان إلى الموسيقى والإضاءة.
يعد سيرفر المنزل (جيرا Gira ) مركز التحكم الذى يربط بين كل الوحدات الكهربائية فى المنزل.
مطبخ رائع على الطراز الحديث، جمع بين اللونين الأبيض والأسود موزعة بشكل متناسق في خزائن المطبخ وأسطح العمل بشكل عصري وأنيق، مزج المصمم بين وحدات إضاءة (سبوتات) مع بيوت النور والتى تجعل للمطبخ مظهر ولا أروع..
طاولة طعام بتصميم خشبي لا مثيل له، غاية في الأناقة بتصميم عصري رائع من اجود أنواع الأخشاب مع وحدت تخزين بسيطة معلقة على الجدار لتحمل مقتنياتك الثمينة كقطع ديكورية متميزة
بإستخدام حيل بسيطة يمكننا تصميم مساحة مفتوحة تشمل أكثر من غرفة ولكن مع فواصل بسيطة : كاستخدام أبواب زجاجية مع استخدام نفس اللون للأرضية، كما تعمل إضاءة السقف على الشعور باتساع مساحة الغرفة.
قد تصبح غرفة معيشتك كغرفة ترفيهية او مسرح داخلي أو سينما صغيرة بمنزلك، اختار المصمم اللون الأبيض والإضاءة الهادئة لتناسب قاعة سينمائية بسيطة..
ولأننا في منزل غير تقليدي فلا شك بأن تجد مثل هذا الحمام الرائع بداخله، تصميم مبتكر يوفر مساحات تخزين أسفل الحوض بنمط غير تقليدي وأرضية عملية بألوان مناسبة تسهل تنظيفها وتحمي مستخدميه من الانزلاق..
حمام آخر بتصميم متميز قد تظن أنك في قلب الطبيعة ملئ بالتفاصيل المريحة، إضاءة طبيعية عن طريقة فتحة في السقف، وبعض النباتات ع الأحجار الطبيعية جعلت الطبيعة هي البطل الأقوى في التصميم..
التصميم الخارجى لا يقل أهمية عن التصميم الداخلى للمنزل، فحرص المصمم على محاكاة لغرفة المعيشة بالخارج وسط الطبيعة بتزيين الحديقة بالأحجار والمياه وأركان مناسبة للجلوس والإسترخاء.
على الطراز الآسيوي، اختار المصمم برجولة خشبية رائعة ليجعلها ركن خاص، للاستجمام والاسترخاء..
هكذا يبدو المنزل من الخارج ليلًا بمنتهى الدقة الهندسية والإضاءة الهادئة التى تعكسها النوافذ الزجاجية وألوان متناسقة حول واجهة المنزل من لون الجدران وإطارات النوافذ إلى اللون الأخضر المبهج للحديقة!
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