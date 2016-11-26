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منزل استوائى أنيق سيبهرك من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
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بلمسة استوائية جميلة ومميزة بالأناقة صمم هذا المنزل المميز جداً وكعادتنا فى هوميفاى دائماً نسعى إلى إلقاء الضوء على كل الفنون المعمارية المختلفة والمميزة من أجل التعرف على ابداعات المهندسين المعماريين ولمساتهم المختلفة فى التصميم والديكور، ونحن اليوم أمام تصميم هذا المنزل الذى أبدع الخبراء فى تصميمه ولذلك دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على المنزل وعلى تفاصيل تصميمه المختلفة.

الواجهة الأمامية

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حديقة
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

هنا الواجهة الأمامية للمنزل تصميمها متميز جداً تحتضنه الطبيعة من كل الجهات، فقد حرص المصمم على أن تكون مساحة الطبيعة المحيطة بالمنزل بالكامل مساحات كبيرة حتى يستطيع أن تبرز جمال المنزل بالكامل وتصميمه.

الواجهة الخلفية

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

تصميم الواجهة الخلفية لم يختلف جمالاً عن تصميم واجهة المنزل الأمامية بل جاء مشابهاً جداً، والمنزل تحتضنه الطبيعة من حوله بطريقة أكثر من رائعة ومنعشة جداَ.

منحنيات

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

وبطريقة متميزة ومبدعة من المصمم قام بتصميم تلك المنحنيات فى تصميم واجهة المنزل وعند المدخل بطريقة ابداعية جداً ستجعلك تشعر بأنك أمام منزل مختلف ومميز جداً، المنحنيات صممة من الأسمنت فى الممهدة كما نرى، مع لمسة من الطبيعة المحيطة بها أيضاً.

حمام السباحة

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores مسبح
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

وبتصميم بسيط وجذاب جداً جاء تصميم حمام السباحة الخاص بالمنزل، الحمام مغطى كما نرى ليسمح لك فى فترات الصيف بقضاء أوقات مناسبة بدون التعرض لأشعة الشمس الحارقة فى فصل الصيف، كما قام المصمم أيضاُ بتصميم جزر من حمام السباحة مكشوف حتى يجعلك تستمع أيضاً فى الطقس الجيد بأشعة الشمس.

جلسة خاصة

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores مسبح
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

وهنا جلسة خاصة لقضاء بعض الأوقات المميزة مع عائلتك وأصدقائك فى الهواء الطلق، طاولة  صغيرة أمام حمام السباحة مباشرةً تحاوطها بعض الكراسى والدكك الخاصة التى تسمح لك بالجلوس المريح وقضاء بعض الأوقات الخاصة مع عائبتك واصدقائك.

غرفة المعيشة

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة المعيشة
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

تصميم غرفة المعيشة داخل المنزل جاء متميز جداً وعلى غرار نفس النمط الأستوائى لتصميم المنزل بالكامل، الأرضيات صممت من السيراميك الفاتح لتأتى لمسة السجاد الملون لتضيف أطلالة استوائية مميزة على غرفة المعيشة، اختيار الأثاث وتصميمه جاء متماشياً مع تصميم الغرفة بالكامل، اختيار اللون الرمادى مع التفاصيل البسيطة من اللون البيج الفاتح وأطلالة الجملى فى اختيار الأثاث الخشبى داخل المنزل.

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جدار من الخوص

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة المعيشة
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

وبلمسة مميزة من المصمم أضاف تصميم مبتكر للجدار فى غرفة المعيشة، الجدار مصمم بالكامل من الخشب والخوص الجملى بطريقة رائعة جداً خلقت مزيد من الجمال على تصميم الغ رفة بالكامل ودعمت اللمسة الأستوائية التى كانت غاية المصمم من البداية فى تصميم المنزل.

غرفة السفرة

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة السفرة
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

غرفة السفرة أيضاً صممت بطريقة مثالية جداً، اختيار الأثاث كان رائع جداً الطاولة المربعة فى وسط الغرفة  تحاوطها بعض الكراسى البسيطة فى تصميمها، اختيار الطاولة الزجاجية أعطى شفافية لتصميم الغرفة اكتملت مع لمسة الديكورات المتميزة التابلوهات الملونة مع النباتات الطبيعية والتى امتزجت مع لمسة الخشب الطبيعية للجدار، تصميم الغرفة بالكامل كان عبقرياً من المصمم.

المطبخ

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores مطبخ
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

تصميم المطبخ داخل المنزل كان بسيط ومميز أيضاً، المطبخ فى تصميمه مفتوح على غرفة المعيشة، البار مستغل بطريقة ذكية جداً من المصمم فأضاف له كل الأدوات اللازمة فى المطبخ، حتى الموقد كان له نصيباً فى تصميم البار.

جلسة مميزة

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores مطبخ
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

لأن مساحة المطبخ محدودة قام المصمم بأستغلاله كل ركن فيه بطريقة ذكية، وكما خلق البار ليكون من اللمسات العملية داخل المنزل التى استغلت بذكاء لذلك قام المصمم بأستغلاله ليكون جلسة بسيطة داخل المطبخ.

حمام مثالى

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

أما تصميم الحمام فكان مثالياً بطريقة كبيرة جداً، غلب عليه اللمسة الأستوائية بطريقة واضحة جداً، الحمام مصمم بالكامل من الرخام البيج الفاتح مع لمسة من النباتات والزهور الطبيعية فى تصميم المنزل.

الأضاءة

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

سبوتات الأضاءة فى سقف الحمام برزت جمال الحمام وتصميمه بطريقة أكثر من رائعة كما نرى.

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CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة الميديا
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
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