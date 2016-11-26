منزل استوائى أنيق سيبهرك من الجمال

بلمسة استوائية جميلة ومميزة بالأناقة صمم هذا المنزل المميز جداً وكعادتنا فى هوميفاى دائماً نسعى إلى إلقاء الضوء على كل الفنون المعمارية المختلفة والمميزة من أجل التعرف على ابداعات المهندسين المعماريين ولمساتهم المختلفة فى التصميم والديكور، ونحن اليوم أمام تصميم هذا المنزل الذى أبدع الخبراء فى تصميمه ولذلك دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على المنزل وعلى تفاصيل تصميمه المختلفة.
هنا الواجهة الأمامية للمنزل تصميمها متميز جداً تحتضنه الطبيعة من كل الجهات، فقد حرص المصمم على أن تكون مساحة الطبيعة المحيطة بالمنزل بالكامل مساحات كبيرة حتى يستطيع أن تبرز جمال المنزل بالكامل وتصميمه.
تصميم الواجهة الخلفية لم يختلف جمالاً عن تصميم واجهة المنزل الأمامية بل جاء مشابهاً جداً، والمنزل تحتضنه الطبيعة من حوله بطريقة أكثر من رائعة ومنعشة جداَ.
وبطريقة متميزة ومبدعة من المصمم قام بتصميم تلك المنحنيات فى تصميم واجهة المنزل وعند المدخل بطريقة ابداعية جداً ستجعلك تشعر بأنك أمام منزل مختلف ومميز جداً، المنحنيات صممة من الأسمنت فى الممهدة كما نرى، مع لمسة من الطبيعة المحيطة بها أيضاً.
وبتصميم بسيط وجذاب جداً جاء تصميم حمام السباحة الخاص بالمنزل، الحمام مغطى كما نرى ليسمح لك فى فترات الصيف بقضاء أوقات مناسبة بدون التعرض لأشعة الشمس الحارقة فى فصل الصيف، كما قام المصمم أيضاُ بتصميم جزر من حمام السباحة مكشوف حتى يجعلك تستمع أيضاً فى الطقس الجيد بأشعة الشمس.
وهنا جلسة خاصة لقضاء بعض الأوقات المميزة مع عائلتك وأصدقائك فى الهواء الطلق، طاولة صغيرة أمام حمام السباحة مباشرةً تحاوطها بعض الكراسى والدكك الخاصة التى تسمح لك بالجلوس المريح وقضاء بعض الأوقات الخاصة مع عائبتك واصدقائك.
تصميم غرفة المعيشة داخل المنزل جاء متميز جداً وعلى غرار نفس النمط الأستوائى لتصميم المنزل بالكامل، الأرضيات صممت من السيراميك الفاتح لتأتى لمسة السجاد الملون لتضيف أطلالة استوائية مميزة على غرفة المعيشة، اختيار الأثاث وتصميمه جاء متماشياً مع تصميم الغرفة بالكامل، اختيار اللون الرمادى مع التفاصيل البسيطة من اللون البيج الفاتح وأطلالة الجملى فى اختيار الأثاث الخشبى داخل المنزل.
وبلمسة مميزة من المصمم أضاف تصميم مبتكر للجدار فى غرفة المعيشة، الجدار مصمم بالكامل من الخشب والخوص الجملى بطريقة رائعة جداً خلقت مزيد من الجمال على تصميم الغ رفة بالكامل ودعمت اللمسة الأستوائية التى كانت غاية المصمم من البداية فى تصميم المنزل.
غرفة السفرة أيضاً صممت بطريقة مثالية جداً، اختيار الأثاث كان رائع جداً الطاولة المربعة فى وسط الغرفة تحاوطها بعض الكراسى البسيطة فى تصميمها، اختيار الطاولة الزجاجية أعطى شفافية لتصميم الغرفة اكتملت مع لمسة الديكورات المتميزة التابلوهات الملونة مع النباتات الطبيعية والتى امتزجت مع لمسة الخشب الطبيعية للجدار، تصميم الغرفة بالكامل كان عبقرياً من المصمم.
تصميم المطبخ داخل المنزل كان بسيط ومميز أيضاً، المطبخ فى تصميمه مفتوح على غرفة المعيشة، البار مستغل بطريقة ذكية جداً من المصمم فأضاف له كل الأدوات اللازمة فى المطبخ، حتى الموقد كان له نصيباً فى تصميم البار.
لأن مساحة المطبخ محدودة قام المصمم بأستغلاله كل ركن فيه بطريقة ذكية، وكما خلق البار ليكون من اللمسات العملية داخل المنزل التى استغلت بذكاء لذلك قام المصمم بأستغلاله ليكون جلسة بسيطة داخل المطبخ.
أما تصميم الحمام فكان مثالياً بطريقة كبيرة جداً، غلب عليه اللمسة الأستوائية بطريقة واضحة جداً، الحمام مصمم بالكامل من الرخام البيج الفاتح مع لمسة من النباتات والزهور الطبيعية فى تصميم المنزل.
سبوتات الأضاءة فى سقف الحمام برزت جمال الحمام وتصميمه بطريقة أكثر من رائعة كما نرى.
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