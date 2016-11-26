منزل استوائى أنيق سيبهرك من الجمال

بلمسة استوائية جميلة ومميزة بالأناقة صمم هذا المنزل المميز جداً وكعادتنا فى هوميفاى دائماً نسعى إلى إلقاء الضوء على كل الفنون المعمارية المختلفة والمميزة من أجل التعرف على ابداعات المهندسين المعماريين ولمساتهم المختلفة فى التصميم والديكور، ونحن اليوم أمام تصميم هذا المنزل الذى أبدع الخبراء فى تصميمه ولذلك دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على المنزل وعلى تفاصيل تصميمه المختلفة.