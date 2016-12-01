8 مطابخ مودرن جمعت بين الأناقة والبساطة

رغم أن وحدات التخزين الخاصة بالمطابخ بخاماتها المتنوعة والمذهلة باتت تكتسح الأسواق وتحتل مكانة كبيرة لدى أذواق الناس، إلا أنه مؤخرًا ظهر لها منافس آخر أكثر بساطة، ألا وهو الأرفف، والتي تتمتع بمظهر أنيق رغم كونها غير عملية بالمقارنة بالوحدات حيث أنها لا توفر نفس المساحة التخزينية التي تحتاجها أدوات المطبخ وأغراضه المتعددة ولكن هذا بالتأكيد لا ينفي ما تكسبه للمطبخ وتصميمه الداخلي من أروع الإطلالات.

فكما نرى هنا في هذا النموذج الأخاذ الذي لا يحتوى إلا على عدة أرفف متصلين في النهاية بخزانة مربعة بيضاء اللون بإطار أسود فاخر، تتعامد عليها خزانتين أحدهما زجاجية مكونة من ضلفتين والثانية بنفس خامة الأكريلك المستخدمة في الخزانة الأولى. مساحة المطبخ هنا مستغلة بمنتهى الذكا، حيث نجح المصمم في اختيار تلك الطاولة البيضاء بمقاعدها الصفراء زاهية اللون لتكون بمنتصف المطبخ لتوفر مساحة لتناول الطعام ولاسيما إعداده وفي الوقت ذاته تكسبه جمالًا من نوع خاص.