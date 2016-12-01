الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 مطابخ مودرن جمعت بين الأناقة والبساطة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
Loading admin actions …

تعتبر المطابخ من أكثر البقاع أهمية في منازلنا على الإطلاق التي يجب أن نوليها اهتمام خاص عند اختيار تصميمها الداخلي وألوانها وكذلك وحدات التخزين الخاصة بها. ليس هذا بغريب! لأن المطبخ ببساطة من أكثر المساحات التي نقضي فيها معظم أوقاتنا إما في إعداد الطعام أو في غسل الصحون أو في التنظيف وترتيب أدواته المختلفة. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 نماذج مذهلة لمطابخ جمعت بين الأناقة والبساطة

1- أرفف عصرية ولمسات فنية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 رغم أن وحدات التخزين الخاصة بالمطابخ بخاماتها المتنوعة والمذهلة باتت تكتسح الأسواق وتحتل مكانة كبيرة لدى أذواق الناس، إلا أنه مؤخرًا ظهر لها منافس آخر أكثر بساطة، ألا وهو الأرفف، والتي تتمتع بمظهر أنيق رغم كونها غير عملية بالمقارنة بالوحدات حيث أنها لا توفر نفس المساحة التخزينية التي تحتاجها أدوات المطبخ وأغراضه المتعددة ولكن هذا بالتأكيد لا ينفي ما تكسبه للمطبخ وتصميمه الداخلي من أروع الإطلالات.

فكما نرى هنا في هذا النموذج الأخاذ الذي لا يحتوى إلا على عدة أرفف متصلين في النهاية بخزانة مربعة بيضاء اللون بإطار أسود فاخر، تتعامد عليها خزانتين أحدهما زجاجية مكونة من ضلفتين والثانية بنفس خامة الأكريلك المستخدمة في الخزانة الأولى. مساحة المطبخ هنا مستغلة بمنتهى الذكا، حيث نجح المصمم في اختيار تلك الطاولة البيضاء بمقاعدها الصفراء زاهية اللون لتكون بمنتصف المطبخ لتوفر مساحة لتناول الطعام ولاسيما إعداده وفي الوقت ذاته تكسبه جمالًا من نوع خاص.

2- الخشب في شكله المعاصر

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

مع التطور الرهيب الذي شهدته كافة الخامات، كان من الطبيعي أن ينال الخشب نصيبًا من هذا التطور ويبات بأحلى الإطلالات وأفضل التصميمات على عكس تصميماته قديمًا. لم تكن أناقة الخشب هي العامل الوحيد في إبراز جمال هذا المطبخ ولكن اختلاف الخامات أي استخدام المصمم لأكثر من خامة في نفس الوقت هو ما كان له أكبر الأثر في جعل المطبخ يبدو أروع. 

3- المطبخ اللامع!

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

نرى هنا بوضوح كيف جعلت الخامات اللامعة هذا المطبخ في أبهى صوره، بداية من الأرضية، مرورًا بالجدران الزرقاء المزركشة وصولًا بوحدات التخزين المصطفة على الجانبين. قد يكون عدد وحدات التخزين أكبر من اللازم إلا أن هذا مطلوب لاستيعاب أغراض المطبخ. يتمتع المطبخ بنافذة كبيرة بآخر الممر المنتمي له مما يوفر أجواء صحية تمد المطبخ بمزيد من التهوية السليمة والإضاءة الطبيعية.

4- الحائط المفرغ لمطبخ أجمل

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA مطبخ خشب White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

اللون الأبيض المحايد يُغَلِف المطبخ بالكامل مما يعزز عامل المساحة ويكسبه مزيد من البراح. قد لا تكون وحدات التخزين هنا كثيرة من حيث العدد، إلا أنها مُصممة بشكل عملي حيث تشمل مساحة داخلية تضم غسالة الملابس. يتمتع المطبخ بحائط مميز يتكون من مربعات صغيرة مفرغة تعمل على تمرير إضاءة تنعكس على الوحدات والأرضية على حد سواء.

5- المطبخ متلاحم مع الجدار

homify KitchenTables & chairs
homify

homify
homify
homify

تصميم عملي يُعزز عامل المساحة أيضًا كالنموذج السابق الإشارة إليه حيث جعل المُصمم وحدات التخزين جزءًا من الجدار فهي مدموجة به كليًا وبالتالي لا تستقطع أي مساحة خارجية من المطبخ. يضم تصميم الوحدات هنا الأجهزة الكهربائية دون أن يفقد المطبخ منظره الجمالي وأناقته على الإطلاق.

اقرأ أيضًا: 13 نصيحة للحفاظ على ترتيب مطبخك

6- تصميم هادئ

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES مطبخ
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

تصميم هادئ على النمط الحداثي المعروف بعمليته وأناقته. الغرفة هنا دامجة بين كونها مطبخ يضم مجموعة صغيرة من الوحدات وغرفة تناول طعام في الوقت ذاته حيث تتلاحم مائدة مصممة في منتصف المطبخ كالجزيرة مع مائدة أخرى طويلة بلون رمادي مختلف عن لون الطاولة الأخرى ومحاطة بمجموعة مقاعد بنفس ألوان الغرفة. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- رف سحري وعملي

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

أصبحت التصميمات العصرية الآن تُقدم لنا كل ما هو مبتكر فكان لهذا المطبخ نصيب من ذلك الابتكار حيث نجده بوضوح يتمتع بلمسة عملية وذكية تمثلت في ذلك الرف السحري الذي يوفر مساحة إضافية تمكن مستخدم المطبخ من تقطيع الخضروات والفاكهة. 

8- الوحدات.. في جانب واحد فقط من المطبخ

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

في جانب واحد فقط من المطبخ صممت تلك الوحدات زاهية اللون والتي أكسبت المطبخ مزيد من البهجة والإشراقة الناتجة عن دفء ذلك اللون. المطبخ يتكون من مجموعة وحدات تخزينية متراصة بالجزء العلوي والسفلي على حد سواء تضم بداخلها الموقد الكهربائي بشكل مميز لدرجة تجعلك تشعر أنه جزءًا من الوحدات.

قبل وبعد: تجديد منزل ممل ليصبح تحفة بميزانية بسيطة
هل أعجبتك تلك التصميمات؟ رأيك يهمنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً