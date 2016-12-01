8 مطابخ مودرن جمعت بين الأناقة والبساطة

تعتبر المطابخ من أكثر البقاع أهمية في منازلنا على الإطلاق التي يجب أن نوليها اهتمام خاص عند اختيار تصميمها الداخلي وألوانها وكذلك وحدات التخزين الخاصة بها. ليس هذا بغريب! لأن المطبخ ببساطة من أكثر المساحات التي نقضي فيها معظم أوقاتنا إما في إعداد الطعام أو في غسل الصحون أو في التنظيف وترتيب أدواته المختلفة. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 نماذج مذهلة لمطابخ جمعت بين الأناقة والبساطة
رغم أن وحدات التخزين الخاصة بالمطابخ بخاماتها المتنوعة والمذهلة باتت تكتسح الأسواق وتحتل مكانة كبيرة لدى أذواق الناس، إلا أنه مؤخرًا ظهر لها منافس آخر أكثر بساطة، ألا وهو الأرفف، والتي تتمتع بمظهر أنيق رغم كونها غير عملية بالمقارنة بالوحدات حيث أنها لا توفر نفس المساحة التخزينية التي تحتاجها أدوات المطبخ وأغراضه المتعددة ولكن هذا بالتأكيد لا ينفي ما تكسبه للمطبخ وتصميمه الداخلي من أروع الإطلالات.
فكما نرى هنا في هذا النموذج الأخاذ الذي لا يحتوى إلا على عدة أرفف متصلين في النهاية بخزانة مربعة بيضاء اللون بإطار أسود فاخر، تتعامد عليها خزانتين أحدهما زجاجية مكونة من ضلفتين والثانية بنفس خامة الأكريلك المستخدمة في الخزانة الأولى. مساحة المطبخ هنا مستغلة بمنتهى الذكا، حيث نجح المصمم في اختيار تلك الطاولة البيضاء بمقاعدها الصفراء زاهية اللون لتكون بمنتصف المطبخ لتوفر مساحة لتناول الطعام ولاسيما إعداده وفي الوقت ذاته تكسبه جمالًا من نوع خاص.
مع التطور الرهيب الذي شهدته كافة الخامات، كان من الطبيعي أن ينال الخشب نصيبًا من هذا التطور ويبات بأحلى الإطلالات وأفضل التصميمات على عكس تصميماته قديمًا. لم تكن أناقة الخشب هي العامل الوحيد في إبراز جمال هذا المطبخ ولكن اختلاف الخامات أي استخدام المصمم لأكثر من خامة في نفس الوقت هو ما كان له أكبر الأثر في جعل المطبخ يبدو أروع.
نرى هنا بوضوح كيف جعلت الخامات اللامعة هذا المطبخ في أبهى صوره، بداية من الأرضية، مرورًا بالجدران الزرقاء المزركشة وصولًا بوحدات التخزين المصطفة على الجانبين. قد يكون عدد وحدات التخزين أكبر من اللازم إلا أن هذا مطلوب لاستيعاب أغراض المطبخ. يتمتع المطبخ بنافذة كبيرة بآخر الممر المنتمي له مما يوفر أجواء صحية تمد المطبخ بمزيد من التهوية السليمة والإضاءة الطبيعية.
اللون الأبيض المحايد يُغَلِف المطبخ بالكامل مما يعزز عامل المساحة ويكسبه مزيد من البراح. قد لا تكون وحدات التخزين هنا كثيرة من حيث العدد، إلا أنها مُصممة بشكل عملي حيث تشمل مساحة داخلية تضم غسالة الملابس. يتمتع المطبخ بحائط مميز يتكون من مربعات صغيرة مفرغة تعمل على تمرير إضاءة تنعكس على الوحدات والأرضية على حد سواء.
تصميم عملي يُعزز عامل المساحة أيضًا كالنموذج السابق الإشارة إليه حيث جعل المُصمم وحدات التخزين جزءًا من الجدار فهي مدموجة به كليًا وبالتالي لا تستقطع أي مساحة خارجية من المطبخ. يضم تصميم الوحدات هنا الأجهزة الكهربائية دون أن يفقد المطبخ منظره الجمالي وأناقته على الإطلاق.
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تصميم هادئ على النمط الحداثي المعروف بعمليته وأناقته. الغرفة هنا دامجة بين كونها مطبخ يضم مجموعة صغيرة من الوحدات وغرفة تناول طعام في الوقت ذاته حيث تتلاحم مائدة مصممة في منتصف المطبخ كالجزيرة مع مائدة أخرى طويلة بلون رمادي مختلف عن لون الطاولة الأخرى ومحاطة بمجموعة مقاعد بنفس ألوان الغرفة.
أصبحت التصميمات العصرية الآن تُقدم لنا كل ما هو مبتكر فكان لهذا المطبخ نصيب من ذلك الابتكار حيث نجده بوضوح يتمتع بلمسة عملية وذكية تمثلت في ذلك الرف السحري الذي يوفر مساحة إضافية تمكن مستخدم المطبخ من تقطيع الخضروات والفاكهة.
في جانب واحد فقط من المطبخ صممت تلك الوحدات زاهية اللون والتي أكسبت المطبخ مزيد من البهجة والإشراقة الناتجة عن دفء ذلك اللون. المطبخ يتكون من مجموعة وحدات تخزينية متراصة بالجزء العلوي والسفلي على حد سواء تضم بداخلها الموقد الكهربائي بشكل مميز لدرجة تجعلك تشعر أنه جزءًا من الوحدات.