8 أفكار لتهوية المطابخ

المنزل هو مكان السكن الذي نرتاح به ، المكان الذي نهتم بتفاصيليه التي نحبها ، و المطابخ من أهم المساحات التي نهتم بتصميمها كونه المكان الذي تقضي فيه صاحبة المنزل أكثر وقتها لأعداد الطعام لافراد اسرتها في المطبخ نهتم بالنمط المستخدم ونهتم بتفاصيل المقابض و الادراج ، في اختيار الأجهزة الكهربائية وطريقة توزيعهم بمثلث العمل
ولأن المطبخ من أهم المساحات في المنزل فيجب الإهتمام بتهويته جيدا ، حيث ان عملية تحضير الطعام ينبعث منها روائح عدة كما إن قلي الطعام ينبعث منه الدهون حول المكان ، فاذا لم يكن تم مراعاة التهوية خلال التصميم فيسبب ذلك بيئة غير صحية لساكنين المنزل
ولذلك فسنستعرض عليكم بعض الأفكار المستخدمة للتهوية في المطبخ
تصميم ريفي بسيط استخدم فيه التهوية عن طريق نافذة واحدة كبيرة بعرض المطبخ ، وتم وضعها عند حوض الغسيل و مساحة العمل المجاورة لها لتضمن المشاهدة لمنظر الحدائق الخارجية ، تصميم يغمر المكان باضاءة طبيعية جميلة
تصميم مطبخ مفتوح بشكل كامل على الخارج عن طريق الأبواب و النوافذ هو تصميم ممتاز في التهوية ، حركة الهواء تتوزع بشكل جيد لتعمل على تجديد الهواء دائما ، الأبواب والنوافذ مفتوحة للسقف مما يعطى اتصال بصري قوي مع الخارج كما ان الاضاءة الطبيعية قوية في المشهد
تصميم معاصر لمطبخ استغل فيه الجدران كلها في الخزائن ، واستخدم الأسقف لتمرير الإضاءة الطبيعية و التهوية ، اتصال مباشر مع السماء ليعطي المستخدم احساس بأنه المطبخ بدون سقف ، تهوية جيدة لتصاعد الابخرة للأعلى
تواجهنا قليلا مشكلة اذا كان المطبخ صعب التهوية الطبيعية ، فيمكننا الاستعانة بشفاط عملاق لضمان تجميع الابخرة الناتجة عن عملية الطهو اليه ، الشفاط الاستانلس ستيل مناسب جدا للتصميمات الحديثة ومع الألوان الرماديات و لون سطح العمل الاسود من الفسيفساء
تنفيذ حديقة رأسية كشرفة مدمجة بالمطبخ ، نوع من أنواع التهوية الجيدة التي يمكن استغلالها في زراعة محاصيل يمكن استخدامها في المطبخ فيسهل الوصول اليها ، يمكنك الإستعانة ب 14 فكرة للحدائق الصغيرة في منزلك
واجهة زجاجية كاملة من تصميم ARTE CUCINE/ PEDIN لدمج المشهد الخارجي بالكامل في التصميم ، التوازن بين الارضية البيضاء خارجيا والاضاءة الطبيعة القوية الداخلة مع جدار أسود مع الخشب الأنيق ادى الى توازن وتكامل بين عناصر التصميم
تصميم ممتاز في التهوية ، استخدم الأبواب والنوافذ للتهوية بجانب النباتات لتجديد الهواء في الفراغ ، الاضاءة الطبيعة ضعيفة فتم التأكيد على توزيع الإضاءة الصناعية
تصميم مفتوح على حمام السباحة الخاص بالمنزل ، تصميمم مثالي لتجميع العائلة لتناول الطعام في المطبخ ، الربط القوي بين التصميم المعماري والتصميم الداخلي هو الحل الأمثل للاستمتاع بالمنزل في جميع حالته ، كما غنه يعتبر مدخل جانبي للمنزل