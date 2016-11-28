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8 أفكار لتهوية المطابخ

Radwa Radwan Radwa Radwan
homify مطبخ
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المنزل هو مكان السكن الذي نرتاح به ، المكان الذي نهتم بتفاصيليه التي نحبها ، و المطابخ من أهم المساحات التي نهتم بتصميمها كونه المكان الذي تقضي فيه صاحبة المنزل أكثر وقتها لأعداد الطعام لافراد اسرتها في المطبخ نهتم بالنمط المستخدم ونهتم بتفاصيل المقابض و الادراج ، في اختيار الأجهزة الكهربائية وطريقة توزيعهم بمثلث العمل 

ولأن المطبخ من أهم المساحات في المنزل فيجب الإهتمام بتهويته جيدا ، حيث ان عملية تحضير الطعام ينبعث منها روائح عدة كما إن قلي الطعام ينبعث منه الدهون حول المكان ، فاذا لم يكن تم مراعاة التهوية خلال التصميم فيسبب ذلك بيئة غير صحية لساكنين المنزل

ولذلك فسنستعرض عليكم بعض الأفكار المستخدمة للتهوية في المطبخ 

1- نافذة واحدة كبيرة

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

تصميم ريفي بسيط استخدم فيه التهوية عن طريق نافذة واحدة كبيرة بعرض المطبخ ، وتم وضعها عند حوض الغسيل و مساحة العمل المجاورة لها لتضمن المشاهدة لمنظر الحدائق الخارجية ، تصميم يغمر المكان باضاءة طبيعية جميلة 

2- أبواب ونوافذ للمطبخ

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG مطبخ
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

تصميم مطبخ مفتوح بشكل كامل على الخارج عن طريق الأبواب و النوافذ هو تصميم ممتاز في التهوية ، حركة الهواء تتوزع بشكل جيد لتعمل على تجديد الهواء دائما ، الأبواب والنوافذ مفتوحة للسقف مما يعطى اتصال بصري قوي مع الخارج كما ان الاضاءة الطبيعية قوية في المشهد

3- نوافذ علوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم معاصر لمطبخ استغل فيه الجدران كلها في الخزائن ، واستخدم الأسقف لتمرير الإضاءة الطبيعية و التهوية ، اتصال مباشر مع السماء ليعطي المستخدم احساس بأنه المطبخ بدون سقف ، تهوية جيدة لتصاعد الابخرة للأعلى 

4- شفاط هواء عملاق

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados مطبخ
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

تواجهنا قليلا مشكلة اذا كان المطبخ صعب التهوية الطبيعية ، فيمكننا الاستعانة بشفاط عملاق لضمان تجميع الابخرة الناتجة عن عملية الطهو اليه ، الشفاط الاستانلس ستيل مناسب جدا للتصميمات الحديثة ومع الألوان الرماديات و لون سطح العمل الاسود من الفسيفساء  

5- حديقة راسية خارجية

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

تنفيذ حديقة رأسية كشرفة مدمجة بالمطبخ ، نوع من أنواع التهوية الجيدة التي يمكن استغلالها في زراعة محاصيل يمكن استخدامها في المطبخ فيسهل الوصول اليها ، يمكنك الإستعانة ب 14 فكرة للحدائق الصغيرة في منزلك

6- واجهة زجاجية بالكامل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

واجهة زجاجية كاملة من تصميم ARTE CUCINE/ PEDIN لدمج المشهد الخارجي بالكامل في التصميم ، التوازن بين الارضية البيضاء خارجيا والاضاءة الطبيعة القوية الداخلة مع جدار أسود مع الخشب الأنيق ادى الى توازن وتكامل بين عناصر التصميم 

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7- التهوية بالنباتات الداخلية

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos مطبخ
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

تصميم ممتاز في التهوية ، استخدم الأبواب والنوافذ للتهوية بجانب النباتات لتجديد الهواء في الفراغ ، الاضاءة الطبيعة ضعيفة فتم التأكيد على توزيع الإضاءة الصناعية 

8- مدخل جانبي للمنزل

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مطبخ
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

تصميم مفتوح على حمام السباحة الخاص بالمنزل ، تصميمم مثالي لتجميع العائلة لتناول الطعام في المطبخ ، الربط القوي بين التصميم المعماري والتصميم الداخلي هو الحل الأمثل للاستمتاع بالمنزل في جميع حالته ، كما غنه يعتبر مدخل جانبي للمنزل 

منازل صغيرة وساحرة وملهمة
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