8 أفكار لتهوية المطابخ

المنزل هو مكان السكن الذي نرتاح به ، المكان الذي نهتم بتفاصيليه التي نحبها ، و المطابخ من أهم المساحات التي نهتم بتصميمها كونه المكان الذي تقضي فيه صاحبة المنزل أكثر وقتها لأعداد الطعام لافراد اسرتها في المطبخ نهتم بالنمط المستخدم ونهتم بتفاصيل المقابض و الادراج ، في اختيار الأجهزة الكهربائية وطريقة توزيعهم بمثلث العمل

ولأن المطبخ من أهم المساحات في المنزل فيجب الإهتمام بتهويته جيدا ، حيث ان عملية تحضير الطعام ينبعث منها روائح عدة كما إن قلي الطعام ينبعث منه الدهون حول المكان ، فاذا لم يكن تم مراعاة التهوية خلال التصميم فيسبب ذلك بيئة غير صحية لساكنين المنزل

ولذلك فسنستعرض عليكم بعض الأفكار المستخدمة للتهوية في المطبخ