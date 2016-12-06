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40 تصميم وفكرة للمطابخ الصغيرة

Radwa Radwan Radwa Radwan
Żoliborski minimalizm, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
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تقضي صاحبة المنزل معظم وقتها في المطبخ لإعداد الوجبات اللذيذة لأسرتها ، مما يجعل المطبخ من أهم الأماكن في المنزل ، و الاهتمام به من حيث ترتيبه وتنظيمه مهما كان مساحته من أولويات أصحاب المنزل ، فإذا كان مطبخك صغيرا سيكون الإهتمام بتصميم أماكن تخزين و أسطح عمل مستغلة بشكل ممتاز وظيفيا للحصول على أفضل النتائج ، سأستعرض معكم بعض مثال لفكرة ومطبخ صغير يمكنها أن تلهمك ، ولكن قبلها عليك قراءة تلك النصائح لمساعدتك في تصميم مطبخك الصغير
* قم بتحديد الأبعاد الخاصة بالمطبخ ومقارنتها بالأبعاد الخاصة بالأجهزة لاختيار المناسب لك 

* نظم أجهزتك الكهربائية بما يناسب المساحة الصغيرة ، استخدم غسالة صحون وميكروويف من الحجم الصغير

* اذا كان مطبخك صغيرا فإنك تنفذ عدد اقل من الخزائن مما يوفر لك ثمنها كما ان هناك مساحة صغيرة للتنظيف

* تأكد من اختيار ألوان مناسبة لإبراز تصميمك بشكل جيد في الفراغ 

* إذا توفرت المساحة لعمل بار صغير ليكون سطح عمل اضافي يمكنك تحضير الطعام عليه ، او تناول الإفطار مع الأسرة 

* يمكنك الاستعانة والأبواب المنزلقة في التصميم لانها لا تشغل حيزا كبيرا من التصميم 

* المطبخ الصغير مناسب للعائلة الصغيرة أو لو كنت تسكن لوحدك ، فلا تحتاج لمساحة كبيرة لإعداد الطعام 

* تحديد النافذة فوق حوض المطبخ سيمنحك إطلالة على الخارج تشعرك ببعض الاتساع كما ان من المهم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية 

* يفضل عدم فصل المطبخ كغرفة منفصلة ، فتحه على بقية المنزل سيعطيك مظهرا واسع للمكان 

* استخدام مقسمات الخزائن لتوفير مساحات كافية لجميع الأواني والأطباق والأكواب والأجهزة الكهربائية  

* اذا كان مطبخك من النوع الخطي يمكنك اتباع النمط التبسيطي و استخدام ضلف منزلقة حتى لا تحتاج لمساحة كبيرة في التصميم 

* استخدام ألوان فاتحة و استخدام نفس لون الجدران مع الخزائن  تعطي شعور بالاتساع وكأن المطبخ اكبر من حجمه 

* الإستعانة بمثلث العمل في ترتيب المطبخ سينتج عنه مساحات مدروسة وعملية أكثر ( 7 نصائح لترتيب المطبخ وفقًا لمثلث العمل )

* استخدام المرآة في المطبخ سيعطيك إيحاء باتساع المكان دمج المطبخ وغرفة الطعام في التصميمات الحديثة طريقة رائعة لتوحيد الديكور بينهم والاتصال المباشر بينهم

* الإضاءة الطبيعية الداخلة من النوافذ الكبيرة حل عملي لزيادة الإنارة والاحساس بحجم أكبر للمكان 

والآن لنستعرض الأفكار التي ستساعدك في تجديد منزلك

1

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

2

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração مطبخ
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

3

Moderne Stadtvilla in Holzwickede-Süd, Jokiel Immobilien Jokiel Immobilien KitchenCabinets & shelves
Jokiel Immobilien

Jokiel Immobilien
Jokiel Immobilien
Jokiel Immobilien

4

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores KitchenAccessories & textiles
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

5

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

6

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

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7

Tribo, Melissa vilar Melissa vilar KitchenSinks & taps سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

8

Żoliborski minimalizm, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

9

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

10

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

11

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores KitchenBench tops
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

12

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

13

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

14

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 KitchenBench tops
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

16

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living KitchenCabinets & shelves
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

17

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

18

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

19

homify مطبخ MDF White
homify

homify
homify
homify

20

Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 مطبخ White
Arquitetura 1

Arquitetura 1
Arquitetura 1
Arquitetura 1

21

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura KitchenBench tops
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

22

homify مطبخ صوان Black
homify

homify
homify
homify

23

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

24

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

25

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

26

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

27

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

28

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة السفرة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

29

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

30

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

31

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

32

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b مطبخ
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

33

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

34

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

35

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

36

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

37

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

38

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

39

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

40

Project DontDIY, Assen Emilov Photography Assen Emilov Photography غرفة المعيشة
Assen Emilov Photography

Project DontDIY

Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography
12 فكرة لغرف الطعام المعاصرة
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