40 تصميم وفكرة للمطابخ الصغيرة

تقضي صاحبة المنزل معظم وقتها في المطبخ لإعداد الوجبات اللذيذة لأسرتها ، مما يجعل المطبخ من أهم الأماكن في المنزل ، و الاهتمام به من حيث ترتيبه وتنظيمه مهما كان مساحته من أولويات أصحاب المنزل ، فإذا كان مطبخك صغيرا سيكون الإهتمام بتصميم أماكن تخزين و أسطح عمل مستغلة بشكل ممتاز وظيفيا للحصول على أفضل النتائج ، سأستعرض معكم بعض مثال لفكرة ومطبخ صغير يمكنها أن تلهمك ، ولكن قبلها عليك قراءة تلك النصائح لمساعدتك في تصميم مطبخك الصغير

* قم بتحديد الأبعاد الخاصة بالمطبخ ومقارنتها بالأبعاد الخاصة بالأجهزة لاختيار المناسب لك

* نظم أجهزتك الكهربائية بما يناسب المساحة الصغيرة ، استخدم غسالة صحون وميكروويف من الحجم الصغير

* اذا كان مطبخك صغيرا فإنك تنفذ عدد اقل من الخزائن مما يوفر لك ثمنها كما ان هناك مساحة صغيرة للتنظيف

* تأكد من اختيار ألوان مناسبة لإبراز تصميمك بشكل جيد في الفراغ

* إذا توفرت المساحة لعمل بار صغير ليكون سطح عمل اضافي يمكنك تحضير الطعام عليه ، او تناول الإفطار مع الأسرة

* يمكنك الاستعانة والأبواب المنزلقة في التصميم لانها لا تشغل حيزا كبيرا من التصميم

* المطبخ الصغير مناسب للعائلة الصغيرة أو لو كنت تسكن لوحدك ، فلا تحتاج لمساحة كبيرة لإعداد الطعام

* تحديد النافذة فوق حوض المطبخ سيمنحك إطلالة على الخارج تشعرك ببعض الاتساع كما ان من المهم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية

* يفضل عدم فصل المطبخ كغرفة منفصلة ، فتحه على بقية المنزل سيعطيك مظهرا واسع للمكان

* استخدام مقسمات الخزائن لتوفير مساحات كافية لجميع الأواني والأطباق والأكواب والأجهزة الكهربائية

* اذا كان مطبخك من النوع الخطي يمكنك اتباع النمط التبسيطي و استخدام ضلف منزلقة حتى لا تحتاج لمساحة كبيرة في التصميم

* استخدام ألوان فاتحة و استخدام نفس لون الجدران مع الخزائن تعطي شعور بالاتساع وكأن المطبخ اكبر من حجمه

* الإستعانة بمثلث العمل في ترتيب المطبخ سينتج عنه مساحات مدروسة وعملية أكثر ( 7 نصائح لترتيب المطبخ وفقًا لمثلث العمل )

* استخدام المرآة في المطبخ سيعطيك إيحاء باتساع المكان دمج المطبخ وغرفة الطعام في التصميمات الحديثة طريقة رائعة لتوحيد الديكور بينهم والاتصال المباشر بينهم

* الإضاءة الطبيعية الداخلة من النوافذ الكبيرة حل عملي لزيادة الإنارة والاحساس بحجم أكبر للمكان

والآن لنستعرض الأفكار التي ستساعدك في تجديد منزلك