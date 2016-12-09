منزل عصري لمحبين الهدوء

تتجه التصميمات النشائية الحديثة لبناء منازل صغيرة في المساحة ، مما دفعت الكثير من السكان في مختلف العالم للإتجاه لتصميم الممنزل بنمط عصري حديث يسمح لهم بالشعور بالإتساع في المنزل ولذلك فإن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل مثل شكل الخطوط الرئيسية والألوان المستخدمة لها عامل كبير على شعورنا إتجاه المنزل

نستعرض لكم اليوم منزل عصري من تصميم HC INTERIORES بلمسة مميزة وأثاث أنيق تم إختيار ديكوراته لتضيف فخامة للمنزل ، اعتمد فيه على البساطه والألوان المحايده ليخرج لنا لوحة فنية متكاملة