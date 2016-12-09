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منزل عصري لمحبين الهدوء

Radwa Radwan Radwa Radwan
PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة السفرة
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تتجه التصميمات النشائية الحديثة لبناء منازل صغيرة في المساحة ، مما دفعت الكثير من السكان في مختلف العالم للإتجاه لتصميم الممنزل بنمط عصري حديث يسمح لهم بالشعور بالإتساع في المنزل ولذلك فإن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل مثل شكل الخطوط الرئيسية والألوان المستخدمة لها عامل كبير على شعورنا إتجاه المنزل 

نستعرض لكم اليوم منزل  عصري من تصميم HC INTERIORES بلمسة مميزة وأثاث أنيق تم إختيار ديكوراته لتضيف فخامة للمنزل ، اعتمد فيه على البساطه والألوان المحايده ليخرج لنا لوحة فنية متكاملة 

مساحات مفتوحة

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة السفرة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

المساحات المفتوحة تضمن لك امتداد وتواصل بصري ، استخدام الاضاءة المخفية بكامل المساحة سمح بالاحساس بالاتساع .. استخدام وحدتين اضاءة فوق طاولة الطعام للتأكيد عليها  ، اللون الرمادي الناعم مسيطر على الفراغ مع لمسة زرقاء بين بعض كراسي الطاولة و بعض الأكسسورات لاضافة لمسة ألوان للفراغ

سرير بخطوط بسيطة وألوان ترابية

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة نوم
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

سرير عصري منجد بكامله بالقماش ولونه بيج مع مقارش للسريرمن نفس درجات اللون ، مسند سرير مرتفع ومريح وفي الخلفية جدار بورق جدران غامق بنقشة الاسمنت / كونكريت ، الطاولات الجانبية من المعدن والمرايات ومتماشيه مع تصميم الإضاءة لتضيف طابع قوي على جانبي السرير 

تنوع الألوان

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة نوم
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

تصميم لدولاب من السقف إلى الأرضية و بلون خشبي فاتح يعمل على كسر الرتابه في ألوان الغرفة 

تنوع درجات البني والرمادي لتعطي طابع دافئ ، بين الأرضية الخشبية من الباركيه الغامق والتباين مع السجادة الرمادية و لون الخشب المستخدم في الدولاب

مرآه عصرية

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة نوم
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

مرآه طولية من السقف للأرض للتوازن بينها وبين تصميم الدولاب مع تسرريحة بسيطة من روح الطاولات الجانبية ، إضافة مميزة لكرسي كابوتنيه لكسر اللون والملمس ، إضافة رائعة للغرفة !

مدخل منزل مميز

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

الطاولة الجانبية للاستقبال مصممة بشكل مميز من قطع المرايا الغير منتظمة لتعطي طابع الحركة والعفوية ، الأوركيد المتدرج الطول الفخم للمسة ترحيبية محببة ، الطاولة  السوداء بسطح مصقول لعكس الانعاكس الناتج من المرايا والاكسسورات 

نقطة مركزية

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة السفرة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

تصميم غرفة السفرة بشكل عصري جدا مستخدما الخطوط المستقيمة واللون الأبيض مع اضافة مرآة بأحجام مختلفة كنقطة مركزية للسفرة ، مع توزيع مميز للاضاءة 

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PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة السفرة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

جدار من الحجر

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة السفرة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

الحجر من المواد المستخدمة بكثرة في التصميمات الحديثة ، لما لها من تأثير غني على الفراغ ، مع اضافة أواني زرع غير تقليدية مرفوعه على حوامل معدنية وتسليط اضاءة من الأعلى للتأكيد على نمط الغرفة العصري 

قليل من الحيوية

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة المعيشة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

يمتاز تصميم المنزل بالهدوء والذي تم التأكيد عليه بالخطوط الناعمة و الألوان المحايدة كالبيج و الرمادي ولمسة من اللون الأزرق البارد ، بإضافة تلك اللوحة الحيوية مع دمج الألوان بشكل ناري كان لمسة موفقة جدا لتحريك الاحساس بذلك المنزل ، الحجم الكبير للسيطرة على عين المار بالغرفة 

الرمادي متألقا

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة المعيشة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

ويستمر اللون الرمادي مسيطر في المنزل حتى تقابلنا كنبة على شكل حرف L  بلون رمادي داكن و طاولة بسطح مصقول ليتماشى مع بقية التصميم ، لمسات الديكور الزرقاء لربط الألوان 

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة المعيشة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة المعيشة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

استغلال المساحات

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

سلم خشبي مميز من اللون الأبيض والحاجز الزجاجي، و استغلال مميز للمساحة الموجودة أسفل السلم  التي يتم تجاهلها عند كثير من المصممين ، تصميم حديقة داخلية بسيطة من الاشجار و الحصى الأبيض والاضاءة البسيطة لتصنع زاوية ملفته للنظر وجميلة بجانب مدخل المنزل 

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

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