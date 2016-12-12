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10 تصميمات لحديقة صخرية أسفل السلم

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos الممر والمدخل
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يفضل العديد من الناس وضع سلالم داخلية داخل المنزل، للشعور بالاختلاف والتميز وإضافة شكل جديد للتصميم. ومن الرائع تحقيق أقصى استفادة من المساحة غير المستخدمة أسفل السلم عن طريق وضع بعض النباتات أو الحدائق الصخرية المختلفة المستوحاة من الطبيعة. تساعد الحدائق الصغيرة المختلفة أسفل السلم الداخلي من الطرق التي تساعد على تحسين المظهر والديكور الداخلي للمنزل، فضلًا عن الاستفادة من وجود النباتات التي تُضفي مظهرًا جماليًا خاصًا داخل المنزل، وتعطيك شعورًا بالهدوء والسلام النفسي والراحة.

1. حديقة صخرية طبيعية

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

يُعد إضافة الحدائق الصخرية المكتسبة والمستوحاة من الطبيعة من الأبرز الطرق التي تمنح شعورًا مميزًا بالدفء من خلال النظر للديكور المميز داخل المنزل. يُفضل استخدام الدرج مع الخطوط الخشبية البسيطة أو المزيج بين الخشب والزجاج، وإضافة بعض الصخور أسفل السلم لجعل المكان يبدو مميزًا.

2. حديقة داخلية مميزة

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

تختلف هذه الحديقة في كونها مرتفعة قليلًا عن الأرضية عن طريق بعض الإطارات الخشبية. أرضية الحديقة من الحجارة البيضاء والتي تحتوي في منتصفها على شجرة مرتفعة بعض الشيء ومميزة للغاية. يمتد هذا التصميم المدرج حتى يتلامس مع الجزء السفلي من الدرج، مع وجود إضاءة مميزة تجعل الحديقة تبدو جذابة ورائعة. يُستخدم الدرابزين الزجاجي الذي يجعل السلم يبدو شفافًا، مع وجود بعض المنحدرات الخشبية التي تُعطي المزيد من الراحة والدفء للمكان.

3. حديقة صخرية استثنائية

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN درج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

يعتمد التصميم المميز لهذه المساحة على الأحجار كعنصر رئيسي، حيث تجدها مُثبتة على الجدار، والأرضيات، وخلفية الدرج من خلال دمج السلالم المعدنية مع الدرابزين الزجاجي، مما يسمح بوضوح الرؤية والشعور بالارتياح والتميز.

4. الأناقة والرقي

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

في هذا التصميم المميز نرى الدمج الرائع بين درجات السلم الخشبية مع الدرابزين الزجاجي الشفاف. كما يتميز بوجود جدار أبيض اللون لخلق مساحة وهمية أكبر والشعور بالأناقة والرقي. تتكون الحديقة الاصطناعية في هذا التصميم من ثلاث كرات تتكون من مزيج بين الحجر والرخام لتعطي ملمس فريد من نوعه، ومظهرًا جذابًا.

5. الأشجار الأنيقة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

عادةً ما تحتاج الأشجار إلى القليل من الماء، لذا تُعد مناسبة تمامًا لأي مناخ مع إمكانية الحفاظ عليها في حالة ممتازة لسنوات عديدة. ويمكن لبعض الأشجار الوصول لارتفاعات كبيرة، في إطار مساحات خاصة تسمح بذلك. توفر الأشجار إمكانية الحصول على الدفء مع بعض الإضاءة المميزة، التي تجعل التصميم يبدو أنيقًا ومذهلًا.

6. اللمسة الريفية الخاصة

Paseo 130, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

يتميز هذا التصميم بوجود لمسة ريفية خاصة، مما يجعلها تبدو الخيار الأمثل للاستخدام في التصاميم الداخلية للمنازل، لجعلها تبدو مميزة وبإطلالة مختلفة. يتم استخدام الحجر في الأرضية مع بعض النباتات التي تشكل الحديقة الصغيرة والمميزة. يُذكر أن النبات يظل محتفظًا باللون الأخضر المميز في كل المواسم، ويُعد هو الخيار الأمثل للاستخدام مع السلالم الحديثة خفيفة الوزن.

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7. التصميم الحديث

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

تميل المنازل الحديثة إلى استخدام الديكورات الأنيقة والحديثة. يتميز هذا التصميم الحديث بوجد سلم داخلي بأدراج خشبية ودرابزين زجاجي مميز. ووجود مساحة مميزة أسفل الدرج، تشمل على عناصر زخرفية رائعة ومتناغمة بشكل يبدو هادئ ومريح.

8. التصميم الهادئ والأنيق

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos الممر والمدخل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

يعتمد هذا التصميم على البساطة والاعتماد على الحديقة الداخلية الأنيقة، والتي تعكس جمال ورقي من نوع خاص. ويوجد السلم الداخلي ذو الأدراج الخشبية والدرابزين الزجاجي المثالي للمساحات الصغيرة في المنازل الحديثة.

9. الإضاءة المميزة

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

تظهر السلالم الصغيرة في هذا التصميم، والمعلقة على جدار خرساني مع وجود الدرجات الخشبية. كما يتميز التصميم بالاستغلال الأمثل للمساحة الموجود أسفل السلم، حيث تم تزيينها بطريقة بسيطة وجذابة، مع اختيار الإضاءة المختلفة والمميزة التي تتناسب مع المساحة وتبرز جمالها.

10. التصميم التقليدي

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يمتاز هذا التصميم بوجود سلم مُصمم بطريقة تقليدية، لكن مع إضافة لمسة متطورة وهامة عن طريق استغلال المساحة الموجودة أسفل السلم بطريقة عصرية وحديثة.

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10 تصميمات لحديقة صخرية أسفل السلم

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