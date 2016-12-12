10 تصميمات لحديقة صخرية أسفل السلم

تختلف هذه الحديقة في كونها مرتفعة قليلًا عن الأرضية عن طريق بعض الإطارات الخشبية. أرضية الحديقة من الحجارة البيضاء والتي تحتوي في منتصفها على شجرة مرتفعة بعض الشيء ومميزة للغاية. يمتد هذا التصميم المدرج حتى يتلامس مع الجزء السفلي من الدرج، مع وجود إضاءة مميزة تجعل الحديقة تبدو جذابة ورائعة. يُستخدم الدرابزين الزجاجي الذي يجعل السلم يبدو شفافًا، مع وجود بعض المنحدرات الخشبية التي تُعطي المزيد من الراحة والدفء للمكان.