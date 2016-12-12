10 تصميمات لحديقة صخرية أسفل السلم

يفضل العديد من الناس وضع سلالم داخلية داخل المنزل، للشعور بالاختلاف والتميز وإضافة شكل جديد للتصميم. ومن الرائع تحقيق أقصى استفادة من المساحة غير المستخدمة أسفل السلم عن طريق وضع بعض النباتات أو الحدائق الصخرية المختلفة المستوحاة من الطبيعة. تساعد الحدائق الصغيرة المختلفة أسفل السلم الداخلي من الطرق التي تساعد على تحسين المظهر والديكور الداخلي للمنزل، فضلًا عن الاستفادة من وجود النباتات التي تُضفي مظهرًا جماليًا خاصًا داخل المنزل، وتعطيك شعورًا بالهدوء والسلام النفسي والراحة.
يُعد إضافة الحدائق الصخرية المكتسبة والمستوحاة من الطبيعة من الأبرز الطرق التي تمنح شعورًا مميزًا بالدفء من خلال النظر للديكور المميز داخل المنزل. يُفضل استخدام الدرج مع الخطوط الخشبية البسيطة أو المزيج بين الخشب والزجاج، وإضافة بعض الصخور أسفل السلم لجعل المكان يبدو مميزًا.
تختلف هذه الحديقة في كونها مرتفعة قليلًا عن الأرضية عن طريق بعض الإطارات الخشبية. أرضية الحديقة من الحجارة البيضاء والتي تحتوي في منتصفها على شجرة مرتفعة بعض الشيء ومميزة للغاية. يمتد هذا التصميم المدرج حتى يتلامس مع الجزء السفلي من الدرج، مع وجود إضاءة مميزة تجعل الحديقة تبدو جذابة ورائعة. يُستخدم الدرابزين الزجاجي الذي يجعل السلم يبدو شفافًا، مع وجود بعض المنحدرات الخشبية التي تُعطي المزيد من الراحة والدفء للمكان.
يعتمد التصميم المميز لهذه المساحة على الأحجار كعنصر رئيسي، حيث تجدها مُثبتة على الجدار، والأرضيات، وخلفية الدرج من خلال دمج السلالم المعدنية مع الدرابزين الزجاجي، مما يسمح بوضوح الرؤية والشعور بالارتياح والتميز.
في هذا التصميم المميز نرى الدمج الرائع بين درجات السلم الخشبية مع الدرابزين الزجاجي الشفاف. كما يتميز بوجود جدار أبيض اللون لخلق مساحة وهمية أكبر والشعور بالأناقة والرقي. تتكون الحديقة الاصطناعية في هذا التصميم من ثلاث كرات تتكون من مزيج بين الحجر والرخام لتعطي ملمس فريد من نوعه، ومظهرًا جذابًا.
عادةً ما تحتاج الأشجار إلى القليل من الماء، لذا تُعد مناسبة تمامًا لأي مناخ مع إمكانية الحفاظ عليها في حالة ممتازة لسنوات عديدة. ويمكن لبعض الأشجار الوصول لارتفاعات كبيرة، في إطار مساحات خاصة تسمح بذلك. توفر الأشجار إمكانية الحصول على الدفء مع بعض الإضاءة المميزة، التي تجعل التصميم يبدو أنيقًا ومذهلًا.
يتميز هذا التصميم بوجود لمسة ريفية خاصة، مما يجعلها تبدو الخيار الأمثل للاستخدام في التصاميم الداخلية للمنازل، لجعلها تبدو مميزة وبإطلالة مختلفة. يتم استخدام الحجر في الأرضية مع بعض النباتات التي تشكل الحديقة الصغيرة والمميزة. يُذكر أن النبات يظل محتفظًا باللون الأخضر المميز في كل المواسم، ويُعد هو الخيار الأمثل للاستخدام مع السلالم الحديثة خفيفة الوزن.
تميل المنازل الحديثة إلى استخدام الديكورات الأنيقة والحديثة. يتميز هذا التصميم الحديث بوجد سلم داخلي بأدراج خشبية ودرابزين زجاجي مميز. ووجود مساحة مميزة أسفل الدرج، تشمل على عناصر زخرفية رائعة ومتناغمة بشكل يبدو هادئ ومريح.
يعتمد هذا التصميم على البساطة والاعتماد على الحديقة الداخلية الأنيقة، والتي تعكس جمال ورقي من نوع خاص. ويوجد السلم الداخلي ذو الأدراج الخشبية والدرابزين الزجاجي المثالي للمساحات الصغيرة في المنازل الحديثة.
تظهر السلالم الصغيرة في هذا التصميم، والمعلقة على جدار خرساني مع وجود الدرجات الخشبية. كما يتميز التصميم بالاستغلال الأمثل للمساحة الموجود أسفل السلم، حيث تم تزيينها بطريقة بسيطة وجذابة، مع اختيار الإضاءة المختلفة والمميزة التي تتناسب مع المساحة وتبرز جمالها.
يمتاز هذا التصميم بوجود سلم مُصمم بطريقة تقليدية، لكن مع إضافة لمسة متطورة وهامة عن طريق استغلال المساحة الموجودة أسفل السلم بطريقة عصرية وحديثة.
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