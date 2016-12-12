9 حيل للتغلب على حمامك الصغير

قد تُشكل الحمامات ذات المساحات الصغيرة مشكلة للكثيرين، لكن يمكن التغلب على هذه مشكلة المساحة عن طريق بعض التصاميم والحيل المختلفة، فضلًا عن إضافة بعض الديكورات المميزة والمُخصصة للحمامات. في هذا المقال سنعرض لك بعض الأفكار والتعديلات البسيطة التي يمكن إضافتها لتصميم الحمام، والتي من شأنها إبراز الشكل الجمالي وروعة التصميم، بالإضافة إلى التغلب على المساحة الصغيرة. يمكنك الاختيار من بين التصاميم المختلفة وفقًا لذوقك الشخصي والنمط الذي تفضله.