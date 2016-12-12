9 حيل للتغلب على حمامك الصغير

قد تُشكل الحمامات ذات المساحات الصغيرة مشكلة للكثيرين، لكن يمكن التغلب على هذه مشكلة المساحة عن طريق بعض التصاميم والحيل المختلفة، فضلًا عن إضافة بعض الديكورات المميزة والمُخصصة للحمامات. في هذا المقال سنعرض لك بعض الأفكار والتعديلات البسيطة التي يمكن إضافتها لتصميم الحمام، والتي من شأنها إبراز الشكل الجمالي وروعة التصميم، بالإضافة إلى التغلب على المساحة الصغيرة. يمكنك الاختيار من بين التصاميم المختلفة وفقًا لذوقك الشخصي والنمط الذي تفضله.
يمكن اختيار لون مميز وراقي كاللون الرمادي الذي يُعد من الأوان الراقية والمميزة. يُفضل استخدام قطع الأثاث ذات الحجم الصغير للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة، ومن الرائع استخدام كابينة الاستحمام المميزة التي لا تتطلب وجود مساحة كبيرة.
للتغلب على المساحة الصغيرة في الحمامات، يمكنك ببساطة استخدام مرايا عاكسة لتعطي مساحة إضافية وهمية تشعرك بالراحة والاتساع. كما أن المرايا تساعد على ابراز التصميم العصري الجذاب.
يُعد اللون الأبيض من الألوان الرائعة، والذي يُفضل استخدامه في الحمامات ذات المساحات الصغيرة حيث يساعد على إبراز المساحة والاحساس الوهمي بالاتساع. كما يُعد اللون الأبيض من الألوان المريحة للنظر والمحببة للنفس التي تُشعرك بالاسترخاء، لذا يُفضل استخدامها في ديكور الحمام، فضلًا عن استخدام المناشف ذات الألوان الفاتحة.
في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، يُفضل استخدام الأرفف ذات التصميم المميز والتي تساعد على إبراز مساحة داخل الحمام. كما أنها تُعد حلًا بسيطًا وعمليًا ولا يتطلب تكلفة عالية، ويمكن استغلال الأرفف في العديد من الاستخدامات، مثل وضع حوض صغير أو بعض الأدوات المستخدمة داخل الحمام.
إذا كنت تشعر بالضيق بسبب المساحة الصغيرة للحمام الخاص بك، يمكنك ببساطة التغلب على هذه المشكلة عن طريق إضافة بعض اللمسات العصرية والجذابة، التي تلفت النظر إليها وتُشعرك بالبهجة. من الممكن استخدام الستائر ذات اللون الأصفر، دش الاستحمام المعلق، والأرفف الخشبية الصغيرة، بالإضافة إلى وضع بعض الأرفف الصغيرة في الزوايا لاستخدامها في وضع بعض أدوات الاستحمام، دون الحاجة لاستخدام مساحات كبيرة.
في كثير من الأحيان، يُعد اختيار الاكسسوارات الخاصة بالحمامات من أفضل الطرق التي تساعد على الشعور بالراحة النفسية والاتساع داخل المساحات الصغيرة. وتساعد الاكسسوارات أيضًأ على الشعور بالتجديد وإضافة لمسة فريدة من نوعها، لكن يُفضل استخدام الاكسسوارات ذات النوعية الجيدة، مثل المرايا ذات الشكل البيضاوي الرائع، وإضافة فازة ورد خاصة ومميزة.
يُعد استخدام الخزانات داخل الحمامات ذات المساحات الصغيرة من أكثر الطريق الحديثة التي ظهرت في عالم التصميم الداخلي، والتي تساعد بشكل مباشر في توفير مساحات داخل الحمام، كما أنها من أكثر الطرق العملية في استغلال المساحة، وتوفير مكان مميز ومخصص لوضع المناشف وأدوات الاستحمام وغيرها من الأشياء الهامة والتي تستخدم بشكل يومي. فضلًا عن أن إضافة الخزانات المميزة تُضفي جمالًا إضافيًا للديكور الخاص بالحمام.
يُفضل حسن استغلال جدار وزوايا الحمام للتغلب على مشكلة المساحات الصغيرة، حيث يمكن تعليق الحوض، الدش، المرايا، والاكسسوار المستخدم لوضع المناشف الصغيرة، بالإضافة إلى تخصيص جدار مصمم بشكل احترافي كمساحة تخزينية لوضع المناشف والأدوات المستخدمة داخل الحمام. كل هذه الطرق من شأنها توفير مساحة إضافية، فضلًا عن الشعور ببساطة وأناقة التصميم.
في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، تظهر الحاجة لاستغلال كل زوايا الحمام، عن طريق وضع بعض الأرفف البلاستيكية أو الأرفف المصنوعة من الاستانلس ستيل لوضع الشامبو والصابون وغيرها من الأدوات المستخدمة في الحمام.
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