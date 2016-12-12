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9 حيل للتغلب على حمامك الصغير

Mai Elkholy Mai Elkholy
Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
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قد تُشكل الحمامات ذات المساحات الصغيرة مشكلة للكثيرين، لكن يمكن التغلب على هذه مشكلة المساحة عن طريق بعض التصاميم والحيل المختلفة، فضلًا عن إضافة بعض الديكورات المميزة والمُخصصة للحمامات. في هذا المقال سنعرض لك بعض الأفكار والتعديلات البسيطة التي يمكن إضافتها لتصميم الحمام، والتي من شأنها إبراز الشكل الجمالي وروعة التصميم، بالإضافة إلى التغلب على المساحة الصغيرة. يمكنك الاختيار من بين التصاميم المختلفة وفقًا لذوقك الشخصي والنمط الذي تفضله.

1. كابينة الاستحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكن اختيار لون مميز وراقي كاللون الرمادي الذي يُعد من الأوان الراقية والمميزة. يُفضل استخدام قطع الأثاث ذات الحجم الصغير للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة، ومن الرائع استخدام كابينة الاستحمام المميزة التي لا تتطلب وجود مساحة كبيرة.

2. مرايا عاكسة

Apartamento Rua Pirapetinga - Piratininga Arquitetos + JPG.ARQ, Piratininga Arquitetos Associados Piratininga Arquitetos Associados حمام
Piratininga Arquitetos Associados

Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados

للتغلب على المساحة الصغيرة في الحمامات، يمكنك ببساطة استخدام مرايا عاكسة لتعطي مساحة إضافية وهمية تشعرك بالراحة والاتساع. كما أن المرايا تساعد على ابراز التصميم العصري الجذاب.

3. اللون الأبيض

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

يُعد اللون الأبيض من الألوان الرائعة، والذي يُفضل استخدامه في الحمامات ذات المساحات الصغيرة حيث يساعد على إبراز المساحة والاحساس الوهمي بالاتساع. كما يُعد اللون الأبيض من الألوان المريحة للنظر والمحببة للنفس التي تُشعرك بالاسترخاء، لذا يُفضل استخدامها في ديكور الحمام، فضلًا عن استخدام المناشف ذات الألوان الفاتحة.

4. أرفف صغيرة

Departamento CONESA, Trua arqruitectura Trua arqruitectura BathroomShelves
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، يُفضل استخدام الأرفف ذات التصميم المميز والتي تساعد على إبراز مساحة داخل الحمام. كما أنها تُعد حلًا بسيطًا وعمليًا ولا يتطلب تكلفة عالية، ويمكن استغلال الأرفف في العديد من الاستخدامات، مثل وضع حوض صغير أو بعض الأدوات المستخدمة داخل الحمام.

5. لمسات مختلفة

homify حمام الخرسانة Grey
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تشعر بالضيق بسبب المساحة الصغيرة للحمام الخاص بك، يمكنك ببساطة التغلب على هذه المشكلة عن طريق إضافة بعض اللمسات العصرية والجذابة، التي تلفت النظر إليها وتُشعرك بالبهجة. من الممكن استخدام الستائر ذات اللون الأصفر، دش الاستحمام المعلق، والأرفف الخشبية الصغيرة، بالإضافة إلى وضع بعض الأرفف الصغيرة في الزوايا لاستخدامها في وضع بعض أدوات الاستحمام، دون الحاجة لاستخدام مساحات كبيرة.

6. اكسسوارات خاصة

homify BathroomTextiles & accessories النحاس / برونزية / نحاس Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

في كثير من الأحيان، يُعد اختيار الاكسسوارات الخاصة بالحمامات من أفضل الطرق التي تساعد على الشعور بالراحة النفسية والاتساع داخل المساحات الصغيرة. وتساعد الاكسسوارات أيضًأ على الشعور بالتجديد وإضافة لمسة فريدة من نوعها، لكن يُفضل استخدام الاكسسوارات ذات النوعية الجيدة، مثل المرايا ذات الشكل البيضاوي الرائع، وإضافة فازة ورد خاصة ومميزة.

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7. الخزانة

2010 • Horm • Backstage, Salvatore Indriolo Salvatore Indriolo Corridor, hallway & stairsStorage
Salvatore Indriolo

Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo

يُعد استخدام الخزانات داخل الحمامات ذات المساحات الصغيرة من أكثر الطريق الحديثة التي ظهرت في عالم التصميم الداخلي، والتي تساعد بشكل مباشر في توفير مساحات داخل الحمام، كما أنها من أكثر الطرق العملية في استغلال المساحة، وتوفير مكان مميز ومخصص لوضع المناشف وأدوات الاستحمام وغيرها من الأشياء الهامة والتي تستخدم بشكل يومي. فضلًا عن أن إضافة الخزانات المميزة تُضفي جمالًا إضافيًا للديكور الخاص بالحمام.

8. استغلال الجدار

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

يُفضل حسن استغلال جدار وزوايا الحمام للتغلب على مشكلة المساحات الصغيرة، حيث يمكن تعليق الحوض، الدش، المرايا، والاكسسوار المستخدم لوضع المناشف الصغيرة، بالإضافة إلى تخصيص جدار مصمم بشكل احترافي كمساحة تخزينية لوضع المناشف والأدوات المستخدمة داخل الحمام. كل هذه الطرق من شأنها توفير مساحة إضافية، فضلًا عن الشعور ببساطة وأناقة التصميم.

9. الزوايا الصغيرة

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar BathroomShelves
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، تظهر الحاجة لاستغلال كل زوايا الحمام، عن طريق وضع بعض الأرفف البلاستيكية أو الأرفف المصنوعة من الاستانلس ستيل لوضع الشامبو والصابون وغيرها من الأدوات المستخدمة في الحمام.

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10 تصميمات لحديقة صخرية أسفل السلم
9 حيل للتغلب على حمامك الصغير

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