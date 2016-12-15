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15 فكرة لأبواب ومداخل خشبية أنيقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company أبواب خشبية
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تعد الأبواب الخارجية الواجهة الأولى للمنزل، كما أنها تعكس نمط المنزل الداخلي، فمن المعروف أنه يوجد الكثير من الخامات التي تستخدم في صناعة الأبواب الخارجية للمنزل، فتوجد الأبواب الزجاجية، المعدنية وكذلك توجد الأبواب الخشبية التي تعد الأبواب الأكثر شعبية واستخدامًا على الصعيد العالمي. 

مع تنوع أنماط المنازل العصرية في الوقت الحالي بين النمط الكلاسيكي، الحديث، الريفي والاسكندنافي وغيرهما تتعدد تصميمات الأبواب الخشبية الخارجية وكذلك المداخل، فيمكن من خلال تصميم الباب الخارجي أو المدخل ككل وإضافة القليل من الاكسسوارات المميزة التعرف على النمط السائد لديكور المنزل وكذلك التعرف على مدى أناقته وتنسيقه. إذا كنت تبحث عن تصميم أنيق لمدخل منزلك سواء تصميم الباب الخشبي أو الاكسسوارات المستخدمة، يمكنك الإطلاع على هذا المحتوى المميز الذي يتضمن عدد من التصميمات المميزة للمداخل والأبواب التي يمكنك استلهام الفكرة التي تناسب منزلك وتصميمه.

1. تصميم واجهة كلاسيكية وباب خشبي مزخرف

homify أبواب خشبية
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المميز نجد أنه هو التصميم التقليدي لمعظم مداخل المنازل، هذا التصميم يفضل استخدامه مع الأبواب الخارجية الرئيسية للمنازل الكبيرة أو الفلل، حيث تم استخدام الباب المزدوج المزود بمقابض ذهبية اللون، كما أنه قد تم الاستعانة بالجبس للحصول على هذا المظهر الكلاسيكي الأنيق على الحائط.

2. تصميم باب خارجي على النمط الريفي البسيط

homify أبواب خشبية
homify

homify
homify
homify

كما نرى في هذا التصميم البسيط أنه قد استخدام باب خشبي يعكس الطابع القديم، كما تم تزويد الحائط بوحدات إضاءة كلاسيكية أنيقة أضافت لمسة مميزة على مدخل المنزل، كما نرى أيضًا أنه قد تم تزويد الباب بفتحة صغيرة لإضافة مزيد من اللمسات البسيطة على الباب الخشبي.

3. تصميم باب خشبي كلاسيكي مزود بمرايا على كلا الجانبين

homify أبواب
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم الجمع بين الأسلوب الكلاسيكي في استخدام الباب المزدوج المزود بمقبض في المنتصف وكذلك النمط المعاصر في استخدام المرايا على جانبي الباب، فنرى أنه قد تم الجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد.

4. تصميم باب خشبي مزود بلمسات الزجاج الأنيق

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الزجاج عند إضافته لأي مكان فإنه يضفي مزيد من الفخامة والأناقة عليه، فنرى في هذا التصميم أنه قد استخدام باب خشبي على النمط الحديث المزود ببعض العناصر الزجاجية في الباب نفسه وكذلك في أعلاه.

5. تصميم الباب الذي يحتوي على زخارف قليلة داكنة:

CASA VINTAGE ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos شبابيك
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

في هذا النموذج نرى أنه قد تم استخدام باب مزدوج باللون الأسود الأنيق، وتم تزويده بالقليل من اللمسات باللون الفضي، وتم استخدام جوانب خشبية مزخرفة بنفس نمط زخارف الباب البسيطة.

6. تصميم باب خشبي على النمط الريفي البسيط

homify أبواب خشبية
homify

homify
homify
homify

كما نرى أنه تم استخدام باب خشبي محاط بإطار خشبي، وهذا التصميم نجد أنه يتبع النمط الريفي البسيط الذي أضفى مزيد من الأناقة والفخامة على المدخل الخارجي خاصة وأنه قد تم تصميم الباب من خلال تنسيق الألواح الخشبية بجوار بعضها البعض مما أضاف مزيد الرقي على المدخل.

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7. تصميم باب كلاسيكي مميز محاط بإطار حجري

RUSTICO E INNOVATIVO, Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza شبابيك
Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza

Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza
Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza
Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza

في هذا التصميم البسيط نرى أنه قد تم استخدام باب مزدوج، الجزء العلوي منه من الزجاج غير الشفاف والجزء السفلي من الخشب، وتم استخدام إطار من الأحجار يتناسب مع تصميم الحائط الموجود به الباب.

8. تصميم باب كبير على النمط الحديث

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

نرى أنه قد تم استخدام باب كبير عريض مزود بمقبض معدني مميز، وهذا الباب المميز يتناسب إلى حد كبير مع نمط المنزل المعاصر الذي يجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد.

9. باب خشبي على الطراز القديم

Construcción Masia Catalana, Atres Arquitectes Atres Arquitectes أبواب خشبية خشب متين
Atres Arquitectes

Atres Arquitectes
Atres Arquitectes
Atres Arquitectes

هذا الباب المميز نرى أنه قد تم اختيار نمط الطراز القديم ليتناسب مع الحائط المصنوع من الأحجار والطوب المنسق بطريقة هندسية رائعة، وقد تم تزيين الباب المدخل بنباتات لتتناسب مع أجواء المنزل الرائعة.

10. تصميم باب على النمط الاستوائي الأنيق

Moradia Unifamiliar, Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda شبابيك
Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda

Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda
Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda
Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda

في هذا النموذج نرى أنه قد تم استخدام باب مزوج مزود ببعض الزجاج، كما تم تزيين الواجهة باثنين من المصابيح الضوئية الكلاسيكية وبعض الاكسسوارات الأخرى الحجرية لتي أضافت مزيد من الأجواء الاسكندنافية الهادئة.

11. باب خشبي تقليدي مزود بإطار زجاجي رائع

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

كما يوجد هنا فقد تم استخدام باب على الطراز الريفي البسيط، وتم تزويده بمقبض عتيق يتناسب مع تصميم الباب الكلي، ومحاط بإطار زجاجي على هيئة أشكال هندسية أنيقة.

12. باب أبيض مسطح صغير:

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company أبواب خشبية
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

نرى هنا أنه قد تم طلاء الباب باللون الأبيض المميز الذي يتناسب مع لون الحائط الأنيق، ونرى أيضًا أن اللون الأبيض يتناسب مع لون الحائط الداخلي للمنزل ويتناسب أيضًا مع النافذة التي تم وضعها بجوار الباب.

13. باب خشبي كبير في جدار كامل يجمع بين الخشب والزجاج بطريقة مبتكرة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

في هذا التصميم نرى أنه قد تم تخصيص الباب على مساحة حائط كاملة، وقد تم الجمع بين استخدام الخشب والزجاج، فقد تم استخدام الزجاج على الجزء العلوي من الباب، وكذلك على الجانبين مما أضاف لمسة ساحرة على المنزل.

14. باب خشبي مقسم بطريقة مبتكرة

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

في هذا التصميم نجد أنه قد الاستعانة باللون الفاتح عند تصميم الباب، وكذلك تم تقسيمه ليتم فتح جزء صغير منه طوال اليوم، ومن الواضح أن تصميم هذا المنزل يتناسب مع النمط الهادئ البسيط الذي يبدو على المنزل.

15. تصميم باب كبير على النمط الحديث محاط بالزجاج

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl أبواب خشبية
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

هذا التصميم بالتأكيد يتناسب مع المنزل الكبيرة، فقد تم الاستعانة بباب خشبي مزدوج مزين ببعض الأشكال الهندسية وقد تم استخدام بعض التدرج في الألوان مما أضاف لمسة مميزة على الباب، وكما نرى أيضًا أنه قد تم استخدام مقبض معدني لامع ومميز.

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