15 فكرة لأبواب ومداخل خشبية أنيقة

تعد الأبواب الخارجية الواجهة الأولى للمنزل، كما أنها تعكس نمط المنزل الداخلي، فمن المعروف أنه يوجد الكثير من الخامات التي تستخدم في صناعة الأبواب الخارجية للمنزل، فتوجد الأبواب الزجاجية، المعدنية وكذلك توجد الأبواب الخشبية التي تعد الأبواب الأكثر شعبية واستخدامًا على الصعيد العالمي.
مع تنوع أنماط المنازل العصرية في الوقت الحالي بين النمط الكلاسيكي، الحديث، الريفي والاسكندنافي وغيرهما تتعدد تصميمات الأبواب الخشبية الخارجية وكذلك المداخل، فيمكن من خلال تصميم الباب الخارجي أو المدخل ككل وإضافة القليل من الاكسسوارات المميزة التعرف على النمط السائد لديكور المنزل وكذلك التعرف على مدى أناقته وتنسيقه. إذا كنت تبحث عن تصميم أنيق لمدخل منزلك سواء تصميم الباب الخشبي أو الاكسسوارات المستخدمة، يمكنك الإطلاع على هذا المحتوى المميز الذي يتضمن عدد من التصميمات المميزة للمداخل والأبواب التي يمكنك استلهام الفكرة التي تناسب منزلك وتصميمه.
في هذا التصميم المميز نجد أنه هو التصميم التقليدي لمعظم مداخل المنازل، هذا التصميم يفضل استخدامه مع الأبواب الخارجية الرئيسية للمنازل الكبيرة أو الفلل، حيث تم استخدام الباب المزدوج المزود بمقابض ذهبية اللون، كما أنه قد تم الاستعانة بالجبس للحصول على هذا المظهر الكلاسيكي الأنيق على الحائط.
كما نرى في هذا التصميم البسيط أنه قد استخدام باب خشبي يعكس الطابع القديم، كما تم تزويد الحائط بوحدات إضاءة كلاسيكية أنيقة أضافت لمسة مميزة على مدخل المنزل، كما نرى أيضًا أنه قد تم تزويد الباب بفتحة صغيرة لإضافة مزيد من اللمسات البسيطة على الباب الخشبي.
في هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم الجمع بين الأسلوب الكلاسيكي في استخدام الباب المزدوج المزود بمقبض في المنتصف وكذلك النمط المعاصر في استخدام المرايا على جانبي الباب، فنرى أنه قد تم الجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد.
الزجاج عند إضافته لأي مكان فإنه يضفي مزيد من الفخامة والأناقة عليه، فنرى في هذا التصميم أنه قد استخدام باب خشبي على النمط الحديث المزود ببعض العناصر الزجاجية في الباب نفسه وكذلك في أعلاه.
في هذا النموذج نرى أنه قد تم استخدام باب مزدوج باللون الأسود الأنيق، وتم تزويده بالقليل من اللمسات باللون الفضي، وتم استخدام جوانب خشبية مزخرفة بنفس نمط زخارف الباب البسيطة.
كما نرى أنه تم استخدام باب خشبي محاط بإطار خشبي، وهذا التصميم نجد أنه يتبع النمط الريفي البسيط الذي أضفى مزيد من الأناقة والفخامة على المدخل الخارجي خاصة وأنه قد تم تصميم الباب من خلال تنسيق الألواح الخشبية بجوار بعضها البعض مما أضاف مزيد الرقي على المدخل.
في هذا التصميم البسيط نرى أنه قد تم استخدام باب مزدوج، الجزء العلوي منه من الزجاج غير الشفاف والجزء السفلي من الخشب، وتم استخدام إطار من الأحجار يتناسب مع تصميم الحائط الموجود به الباب.
نرى أنه قد تم استخدام باب كبير عريض مزود بمقبض معدني مميز، وهذا الباب المميز يتناسب إلى حد كبير مع نمط المنزل المعاصر الذي يجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد.
هذا الباب المميز نرى أنه قد تم اختيار نمط الطراز القديم ليتناسب مع الحائط المصنوع من الأحجار والطوب المنسق بطريقة هندسية رائعة، وقد تم تزيين الباب المدخل بنباتات لتتناسب مع أجواء المنزل الرائعة.
في هذا النموذج نرى أنه قد تم استخدام باب مزوج مزود ببعض الزجاج، كما تم تزيين الواجهة باثنين من المصابيح الضوئية الكلاسيكية وبعض الاكسسوارات الأخرى الحجرية لتي أضافت مزيد من الأجواء الاسكندنافية الهادئة.
كما يوجد هنا فقد تم استخدام باب على الطراز الريفي البسيط، وتم تزويده بمقبض عتيق يتناسب مع تصميم الباب الكلي، ومحاط بإطار زجاجي على هيئة أشكال هندسية أنيقة.
نرى هنا أنه قد تم طلاء الباب باللون الأبيض المميز الذي يتناسب مع لون الحائط الأنيق، ونرى أيضًا أن اللون الأبيض يتناسب مع لون الحائط الداخلي للمنزل ويتناسب أيضًا مع النافذة التي تم وضعها بجوار الباب.
في هذا التصميم نرى أنه قد تم تخصيص الباب على مساحة حائط كاملة، وقد تم الجمع بين استخدام الخشب والزجاج، فقد تم استخدام الزجاج على الجزء العلوي من الباب، وكذلك على الجانبين مما أضاف لمسة ساحرة على المنزل.
في هذا التصميم نجد أنه قد الاستعانة باللون الفاتح عند تصميم الباب، وكذلك تم تقسيمه ليتم فتح جزء صغير منه طوال اليوم، ومن الواضح أن تصميم هذا المنزل يتناسب مع النمط الهادئ البسيط الذي يبدو على المنزل.
هذا التصميم بالتأكيد يتناسب مع المنزل الكبيرة، فقد تم الاستعانة بباب خشبي مزدوج مزين ببعض الأشكال الهندسية وقد تم استخدام بعض التدرج في الألوان مما أضاف لمسة مميزة على الباب، وكما نرى أيضًا أنه قد تم استخدام مقبض معدني لامع ومميز.
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