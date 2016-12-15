15 فكرة لأبواب ومداخل خشبية أنيقة

تعد الأبواب الخارجية الواجهة الأولى للمنزل، كما أنها تعكس نمط المنزل الداخلي، فمن المعروف أنه يوجد الكثير من الخامات التي تستخدم في صناعة الأبواب الخارجية للمنزل، فتوجد الأبواب الزجاجية، المعدنية وكذلك توجد الأبواب الخشبية التي تعد الأبواب الأكثر شعبية واستخدامًا على الصعيد العالمي.

مع تنوع أنماط المنازل العصرية في الوقت الحالي بين النمط الكلاسيكي، الحديث، الريفي والاسكندنافي وغيرهما تتعدد تصميمات الأبواب الخشبية الخارجية وكذلك المداخل، فيمكن من خلال تصميم الباب الخارجي أو المدخل ككل وإضافة القليل من الاكسسوارات المميزة التعرف على النمط السائد لديكور المنزل وكذلك التعرف على مدى أناقته وتنسيقه. إذا كنت تبحث عن تصميم أنيق لمدخل منزلك سواء تصميم الباب الخشبي أو الاكسسوارات المستخدمة، يمكنك الإطلاع على هذا المحتوى المميز الذي يتضمن عدد من التصميمات المميزة للمداخل والأبواب التي يمكنك استلهام الفكرة التي تناسب منزلك وتصميمه.