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دليلك لاختيار المرآة المناسبة لمنزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
Home Staging : Highfield Drive , In:Style Direct In:Style Direct غرفة نوم
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يستخدم المصممون المرايا كعامل أساسي في التصميم الداخلي للمنازل، ولا يتوقف استخدام المرآة على غرف بعينها بل يمكن استخدامها في كل أنحاء المنزل فهي كالسحر الذي يغير أي مكان يوضع فيه للأفضل بشرط استخدامها بذكاء. 

تشتهر المرآة بكونها المكان الذي يعكس صورة الشخ فيتيح له رؤية نفسه بتفاصيلها، ولكن لا تتوقف أهمية المرآة على ذلك، بل إنها عامل أساسي في الديكور، يستخدمها المصممون لتوسعة المساحات الضيقة، وإظهار الإضاءة بشكل أكبر، كما تستخدم كعنصر جمال في المكان. 

ولأن المرآة مهمة للغاية، تقدم هوميفاي بعض النصائح لمساعدتكم في اختيار المرآة المناسبة لكم..

مكان وضع المرآة

Dressing table In:Style Direct غرفة نوم
In:Style Direct

Dressing table

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

قبل اتخاذ قرار الشراء يجب تحديد بعض العوامل التي تتم على أساسها عملية الشراء، وعلى رأس هذه العوامل المكان الذي ستضع فيه المرآة، والهدف من وضعها في هذا المكان. 

فعلى سبيل المثال: المساحات الصغيرة أو الطولية يجب معها استخدام مرآة بحجم كبيرن من الممكن أن تغطي جدار كامل، أو توضع في منتصف الجدار، ويفضل الكثير من المصممين أن تكون مقابلة لمدخل الغرفة. 

مثال آخر: إذا قررت وضع المرآة في غرفة النوم فعليك باختيار مرآة طويلة لتظهر شكلك بالكامل قبل خروجك من الغرفة، أما في مدخل المنزل فتوضع مرآة صغيرة كالمرآة الواضحة في الصورة لإلقاء نظرة أخيرة على وجهك قبل الخروج. 

ملائمة المرآة لنمط التصميم

Коллекция Florence, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة السفرة
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

هل صممت منزلك على الطراز الكلاسيكي أم المعاصر أم التبسيطي؟ 

فما سوف يحدد شكل المرآة وحجمها هو نمط تصميم الغرفة التي توضع فيها وملائمتها لأثاث وديكور الغرفة،  فلو أخذنا التصميم الموجود كمثال فقد استخدم المصمم فيه النمط الكلاسيكي في جميع العناصر، لذا تم اختيار المرايا بأحجام مختلفة لتغطية الجدار واستخدام إطارات معدنية باللون البرونزي من نفس لون إطارات البوفيه الملائمة لألوان الغرفة بالكامل. 

أشكال غير تقليدية

Banheiro Público Casa Cor São Paulo, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign BathroomDecoration
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

الخروج عن النص مطلوب في بعض الأحيان، ولكن عليك بتوخي الحذر وعدم المبالغة في التجديد بما يتناسب مع ديكور المكان، ومن المهم التركيز على جودة ونوع الزجاج المستخدم في هذه المرايا وأماكن وضعها في الغرفة حتى تزيد من أناقة الغرفة.

اختيار الإطار المناسب

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

كانت الإطارات في السابق منتشرة بكثرة في النمط الكلاسيكي فقط، أما الآن فقد تعددت أشكال الإطارات التي تتناسب مع أنماط مختلفة من التصميم، المهم أن تختار الغطار المناسب للمرآة والغرفة، كما يمكنك تصميم الغطار الخاص بك بأشكال وخامات مختلفة بما يناسبك ويناسب ذوقك. 

استغلال الإضاءة

Badmöbel, Lionidas Design GmbH Lionidas Design GmbH BathroomMirrors
Lionidas Design GmbH

Lionidas Design GmbH
Lionidas Design GmbH
Lionidas Design GmbH

المرايا والإضاءة صديقان في أي تصميم، ويعتمد المصممون على المرايا في إظهار الإضاءة والتركيز عليها وعكسها في أنحاء الغرفة، فهل يمكن استخدام الإضاءة لخدمة المرايا؟ 

بالفعل يمكن ذلك، وخير دليل هو ذلك التصميم فيمكن استخدام الإضاءة حول المرآة بهذا الشكل لمزيد وضوح الرؤية والسماح بظهور التفاصيل بشكل أعمق، ويمكن تطبيق هذه الفكرة في غرف مختلفة وعلى رأسها الحمام وغرفة النوم.

جزء من التصميم

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay - Arabic Style Moroccan Bazaar Dressing roomMirrors
Moroccan Bazaar

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay – Arabic Style

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

يمكن للمرايا إضافة لمسة ديكور إلى الغرفة مثل هذه المرآة، فهذا الإطار المعدني المنقوش بدقة جعلها كلوحة فنية كلاسيكية بديعة، والمهم أن تتفق المرىة مع نمط التصميم لتكمل ديكور المكان كهذه المرآة.

العناية بالمرايا

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

يجب المحافظة على كل عناصر المنزل لتعيش أطول فترة ممكنة، وبغض النظر مكان المرآة وشكلها فهي تحتاج لعناية شديدة حتى تظل برّاقة ولامعة طول الوقت، فلن يستمتع أحد برؤية مرآة متسخة!

- الطريقة الأفضل لتلميع المرايا والتخلص من الغبار هي استخدام ورق الجرائد.

- يمكن أيضا استخدام قماش قطني مبلل بالماء الدافيء في التخلص من البقع على سطح المرآة قبل تلميعها. 

- استخدم مساحيق التلميع على قطعة القماش بدلا من رشها مباشرة على المرآة. 

- يمكنك استخدام فوم الحلاقة في تنظيف المرآة وتلميعها، فكرة غريبة وجديدة ولكنها مبهرة في نتائجها. 

- تلميع إطارات المرآة يجب أن يكون بمواد مختلفة تتناسب مع نوع الغطار سواء خشبي أو معدني حتى لا يتعرض للتلف. 

منزل ذو ألوان مبهجة على مساحة 220 متر مربع
هل فكرت يوما في صنع إطار مرآة على ذوقك؟

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