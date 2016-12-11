دليلك لاختيار المرآة المناسبة لمنزلك

يستخدم المصممون المرايا كعامل أساسي في التصميم الداخلي للمنازل، ولا يتوقف استخدام المرآة على غرف بعينها بل يمكن استخدامها في كل أنحاء المنزل فهي كالسحر الذي يغير أي مكان يوضع فيه للأفضل بشرط استخدامها بذكاء.

تشتهر المرآة بكونها المكان الذي يعكس صورة الشخ فيتيح له رؤية نفسه بتفاصيلها، ولكن لا تتوقف أهمية المرآة على ذلك، بل إنها عامل أساسي في الديكور، يستخدمها المصممون لتوسعة المساحات الضيقة، وإظهار الإضاءة بشكل أكبر، كما تستخدم كعنصر جمال في المكان.

ولأن المرآة مهمة للغاية، تقدم هوميفاي بعض النصائح لمساعدتكم في اختيار المرآة المناسبة لكم..