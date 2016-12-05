9 أفكار تخزينية ستنظم بيتك وتسهل حياتك

إذا كنت تعاني من مشكلة إبقاء منزلك نظيف وخالي من الفوضى وتشعر أنك دائماً في صراع عندما تحاول تنظيم أكوام الملابس، الأوراق والأشياء المتناثرة في كل مكان، فلا تقلقل فكلنا هذا الرجل، ربما سيجعلك الشعور أنك لست وحيداً بالطمأنية وأننا كلنا نعاني من نفس الشئ. ولكن لا يجب علينا ان نستسلم للفوضى و يجب أن نتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم في هيومفاي بعدد من أفكار التخزينية حول منزلك والتي تصنع فارق إيجابي في منزلك وستجعله أكثر منظم و بالتالي سيؤثر على حياتك بالإيجاب.
فابقى معنا… .
كل ما عليك هو إيجاد المكان المناسب والطراز المناسب لعمل حل تخزيني ذكي في مساحة بسيطة واستغلالها كدولاب أوغرفة ملابس تتسع لكل أغراضك و تلبي كل حاجاتك.
أحد الأفكار التخزينية الذكية هي برفع السرير بعض الشئ للاستفادة من المساحة السفلية و ذلك لأن الإرتفاعات نظرياً مهدرة في مساحة السرير.
لا تضيع أي ركن في منزلك بدون استغلال، فيمكنك استغلال مساحات ما تحت السلم في عمل رفوف كتب، مكتبة ميديا، خزانات للملابس الموسمية أو خزانات للأغراض المختلفة أو الأحذية.
وحدة الأثاث متعددة الاستخدامات غالباً ما يكون مدمج فيها مساحة تخزينية والذي هو من أحد أكثر الطرق ابتكاراً، فهي أفكار عملية، توفر مساحة وتجعلك تستثمر أموالك بشكل صحيح.
عليك مراعاة الفوضى التي قد يخلفها مكتب الدراسة أو العمل الخاص بك، من أوراق، أقلام أوغيره، فيجب عليك توفير مساحة تخزينية مناسبة مثل الأدراج أو الأرفف بالقرب من المكتب.
السقف من الأشياء الغير مستغلة، ولذلك يمكنك استغلاله بتثبيت أرفف لتكون مساحة تخزينية إضافية كما أنها ستقوم مقام مقسم بسيط للغرف، فيصلح للمطابخ أو المكاتب.
إذا لم تسمح لك المساحة فلا يجب عليك زحام الأرضيات بالخزانات، بل يمكنك دائماً رفع الأرفف لتكون بالقراب من السقف واستغلال الارتفاعات في منزلك، فهي ستضيف مساحة تخزينية كما ستجعل غرف منزلك تبدو أكبر.
في المطبخ يجب عليك استغلال كل المساحات الممكنة، فيمكنك عمل رف متحرك في مساحة ما بجانب الثلاجة لتكون مساحة تخزينية للعلب والحبوب و توفر مساحة في الخزانات.
خزانات الحمام تأتي لتحد من فوضى مستحضرات التجميل، المنظفات، المناشف و المناديل فيمكنك عمل دولاب لفرش الأسنان (وأحياناً الأدوية)…