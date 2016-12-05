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9 أفكار تخزينية ستنظم بيتك وتسهل حياتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 Living roomStorage خشب White
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إذا كنت تعاني من مشكلة إبقاء منزلك نظيف وخالي من الفوضى وتشعر أنك دائماً في صراع عندما تحاول تنظيم أكوام الملابس، الأوراق والأشياء المتناثرة في كل مكان، فلا تقلقل فكلنا هذا الرجل، ربما سيجعلك الشعور أنك لست وحيداً بالطمأنية  وأننا كلنا نعاني من نفس الشئ. ولكن لا يجب علينا ان نستسلم للفوضى و يجب أن نتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم في هيومفاي بعدد من أفكار التخزينية حول منزلك والتي تصنع فارق إيجابي في منزلك وستجعله أكثر منظم و بالتالي سيؤثر على حياتك بالإيجاب.

فابقى معنا… .

​1.قم بالبحث عن طريقة فعالة وعملية في تخزين ملابسك

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

كل ما عليك هو إيجاد المكان المناسب والطراز المناسب لعمل حل تخزيني ذكي في مساحة بسيطة واستغلالها كدولاب أوغرفة ملابس تتسع لكل أغراضك و تلبي كل حاجاتك.

​2.استغلال مساحة ما تحت السرير

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

أحد الأفكار التخزينية الذكية هي برفع السرير بعض الشئ للاستفادة من المساحة السفلية و ذلك لأن الإرتفاعات نظرياً مهدرة في مساحة السرير.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك عمل مساحات تخزينية خاصة أو استغلال مساحة السرير كما هو معتاد في التخزين و لكن بأساليب هيدروليكية تسهل عليكم عملية التخزين

Au Lit, ECUS ECUS BedroomBeds & headboards
ECUS

ECUS
ECUS
ECUS

​3.استغلال كل المساحات

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 Living roomStorage خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

لا تضيع أي ركن في منزلك بدون استغلال، فيمكنك استغلال مساحات ما تحت السلم في عمل رفوف كتب، مكتبة ميديا، خزانات للملابس الموسمية أو خزانات للأغراض المختلفة أو الأحذية.

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Living roomShelves
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

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​4.استثمر في وحدة أثاث متعددة الاستخدامات

Coco Storage Bunk ASPACE Nursery/kid's roomBeds & cribs
ASPACE

Coco Storage Bunk

ASPACE
ASPACE
ASPACE

وحدة الأثاث متعددة الاستخدامات غالباً ما يكون مدمج فيها مساحة تخزينية والذي هو من أحد أكثر الطرق ابتكاراً، فهي أفكار عملية، توفر مساحة وتجعلك تستثمر أموالك بشكل صحيح.

​5.مساحة تخزينية لمكتبك

Das eigene Büro - daheim!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مكتب عمل أو دراسة فلز White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عليك مراعاة الفوضى التي قد يخلفها مكتب الدراسة أو العمل الخاص بك، من أوراق، أقلام أوغيره، فيجب عليك توفير مساحة تخزينية مناسبة مثل الأدراج أو الأرفف بالقرب من المكتب.

​6.من السقف

Convivium Kitchen Livingfurnish Ltd KitchenStorage
Livingfurnish Ltd

Convivium Kitchen

Livingfurnish Ltd
Livingfurnish Ltd
Livingfurnish Ltd

السقف من الأشياء الغير مستغلة، ولذلك يمكنك استغلاله بتثبيت أرفف لتكون مساحة تخزينية إضافية كما أنها ستقوم مقام مقسم بسيط للغرف، فيصلح للمطابخ أو المكاتب.

​7.بالقرب من السقف

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

إذا لم تسمح لك المساحة فلا يجب عليك زحام الأرضيات بالخزانات، بل يمكنك دائماً رفع الأرفف لتكون بالقراب من السقف واستغلال الارتفاعات في منزلك، فهي ستضيف مساحة تخزينية كما ستجعل غرف منزلك تبدو أكبر.

Storage homify غرفة نوم
homify

Storage

homify
homify
homify

​8.في المطبخ

Larder cupboard Fraher and Findlay KitchenStorage
Fraher and Findlay

Larder cupboard

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

في المطبخ يجب عليك استغلال كل المساحات الممكنة، فيمكنك عمل رف متحرك في مساحة ما بجانب الثلاجة لتكون مساحة تخزينية للعلب والحبوب و توفر مساحة في الخزانات.

البحث عن طرق مبتكرة دائماً فكرة سدسدة فهو يتيح لك سهولة في الاستخدام كما أنه يعطيك مساحة إضافية في خزاناتك

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte KitchenAccessories & textiles
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

​9.الحمام

Ray Waschtisch, studio michael hilgers studio michael hilgers BathroomSinks
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

خزانات الحمام تأتي لتحد من فوضى مستحضرات التجميل، المنظفات، المناشف و المناديل  فيمكنك عمل دولاب لفرش الأسنان (وأحياناً الأدوية)…

وخزانة أخرى لتخزين الأغراض الأخرى

burgbad bel. Badmöbelkollektion., nexus product design nexus product design BathroomStorage الخشب هندسيا
nexus product design

nexus product design
nexus product design
nexus product design
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