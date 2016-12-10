منزل رائع لمحبين الأحجار

الحجر من الخامات التي استخدمت على مر الزمان ، وقد اعتبر الحجر قديما رمزأ للصلابة والقوة أما الآن فنجد ان الحجر يدخل بشكل كبير في كل أنماط الديكور ليكون مصدرًا للفخامة والأناقة و لذلك فأن لتصميمات الأحجار عاشقين ومحبين في كل العالم ، والأحجار تتنوع بين الرخام والجرانيت و البازلت و الأحجار الصناعية وغيرها مما يجعل التنوع في التصميمات مابين الأرضيات وأسطح العمل في المطابخ و الجداريات واستخدامه داخليا وخارجيا بأشكال وألوان متنوعة ، كما أن اختلاف المقاسات اللي يمكن تشكيلها حسب المساحة التي يراد شغلها يساعد المصمم على تنفيذ تصميمات متقنة وغاية في الروعة
نستعرض لكم منزل من تصميم TREVINO.CHABRAND استخدم فيه الأحجار كعنصر أساسي في التصميم لينتج لنا تحفة عصرية
نبدأ جولتنا في هذا المنزل بمدخل بسيط ومرآة مستطيلة أنيقة و مقعد من المخمل القرمزي للترحيب بضيوف المنزل ثم يأتي جدار تم إكساءه بالكامل بأحجار البازلت ليؤكد الفصل بين المساحات ، تم تزيين الجدار من الأسفل بالحصى و الاضاءة الارصية لتعطي مظهرا جميلا يظهر تفاصيل الحجر
التباين اللوني بين الجدار الداكن والدهانات الفاتحة ، بين الرمادي والأبيض يجعل لمسة اللون القرمزي نبضا من الحياة واضافة جمالية رائعة للمكان
كثيرا ما نتجاهل تصميم المرآب في المنازل ، لكن المصمم TREVINO.CHABRAND اعتنى بالمرآب واضاف إليه العنصر الرئيسي في التصميم وهو حجر البازلت ، مازال اكساء الجدار بالاحجار و خلص مساحة لحديقة صغيرة من الحصى واواني الزرع والتاكيد على الاضاءة الأرضية لما لها من تأثير جمالي ، كل هذا سيجعل عمليه ركوب سيارتك او النزول منها يشعرك بأناقة منزلك
نرى هنا من زاوية آخرى للمرآب المدخل الخاص بالمنزل .. يتضح هنا ان الجدار مكسي بأكمله ، تأثير الإضاءة الرائع على الحجر ، تم توزيع الاختلاف في منسوب الارضيات على عدة مستويات وتجاهل انشاء سلم ، مما جعل المنظر العام أنيقا ، تنوع المستويات واضافة الإضاءة الجدارية واختلاف الخامات بين الخشب و ارضيات الخرسانية و الاحجار والدهانات والحصى والنباتات جعل المدخل لوحة فنية غنية
زوايا مختلفة للمرآب توضح شكل حجر البازلت المستخدم ، وطريقة دخول الإضاءة الطبيعية و كيفية توزيع الإضاءة الصناعية
في تلك الصورة نشاهد تسليطا للصوء على أهمية الإضاءة مع الجدار الحجري ، فالمصمم في كل مرة استخدم فيها الجدار الحجري دمج معه إضاءة أرضية ، ولكن تنوع بين دمج الحصى للمشهد من عدمه ، ففي حاله كانت الجدار بعيد عن الحركة اليومية فلا مانع من إضافة الحصى له ، أما إذا كان الجدار يتوسط غرفة فيفضل استغلال مساحة الأرضية بكاملها
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يؤكد المصمم على أهمية الأحجار بإضافتها على كل غرف المنزل ، فنشاهد هنا استخدام الاحجار في الجدار الرئيسي لغرفة المكتب ، وتم وضع مكتب خشبي بسيط ممتد من الجدار للجدار وبذلك تم خلق نقطة مركزية في الغرفة لجذب العين للاستمتاع بالحجر الموجود على الجدار
كما ذكرنا سابقا لا يقتصر الأحجار على الحجر البازلت ، ففي الحمام تم استخدام حجر الرخام المصقول لعمل رف للحوض ، الرخام من الخامات الواسعه التشكيل و التي لها عروق جميلة اللون ويمكن دمجها بسهولة وتعطي فخامة للمكان المستخدم فيه ، دمج الرخام مع الزجاج المصنفرو والخشب والمرايات اظهر بساطة وأناقة المكان
نختم المنزل بالمطبخ وهو المكان الذي استخدم فيه المصمم حجر الجرانيت له ، ويفضل استخدام الجرانيت في المطابخ لقلة الحساسية مقارنة بالرخام الذي يتم تصبغه و تغير لونه مع مرور الوقت
استخدم الجرانيت في كامل سطح العمل نزولا الى الأرضية ليؤكد عليه في كامل أعمال المطبخ
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