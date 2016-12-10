منزل رائع لمحبين الأحجار

الحجر من الخامات التي استخدمت على مر الزمان ، وقد اعتبر الحجر قديما رمزأ للصلابة والقوة أما الآن فنجد ان الحجر يدخل بشكل كبير في كل أنماط الديكور ليكون مصدرًا للفخامة والأناقة و لذلك فأن لتصميمات الأحجار عاشقين ومحبين في كل العالم ، والأحجار تتنوع بين الرخام والجرانيت و البازلت و الأحجار الصناعية وغيرها مما يجعل التنوع في التصميمات مابين الأرضيات وأسطح العمل في المطابخ و الجداريات واستخدامه داخليا وخارجيا بأشكال وألوان متنوعة ، كما أن اختلاف المقاسات اللي يمكن تشكيلها حسب المساحة التي يراد شغلها يساعد المصمم على تنفيذ تصميمات متقنة وغاية في الروعة

نستعرض لكم منزل من تصميم TREVINO.CHABRAND استخدم فيه الأحجار كعنصر أساسي في التصميم لينتج لنا تحفة عصرية