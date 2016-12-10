9 أفكار مختلفة لتصميم الممرات في منزلك

نهتم كثيرا بتصميم منازلنا بعناية وكيفية توزيع الأثاث في الغرف و ماهو النمط المستخدم وماهي الألوان والأقمشة التي سنختارها ، ونهمل عادة تصميم وتنسيق الممرات التي تفصل بين الغرف وبعضها ، ولكن اذا كنت ستصمم منزلك فسينصحك المصممون بأن تهتم بممرات المنزل لما له من تأثير جميل على سكانه
لذلك سنساعدك اليوم ب 9 أفكار وتصميمات مختلفة للممرات و مساحات الحركة في المنزل ، فهيا بنا
اذا كنت من محبين الأماكن الواسعة ، فغالبا ما سيضايقك ممر المنزل الضيق ، وهذا الحل مصمم خصيصا لك .. في حالة إكساء الجدار بكامله بالمرايات صيعطي خخداع بصري بأن المكان واسع ، في المثال استخدم أرضيات من الباركيه بالطول ، ولكن إذا تمت استخدامها بالعر فإن الاتساع سيزيد أيضا ، كما أن المرايات تزيد من الإنعكاس والضوء في المكان
الألوان بهجة الحياة ، إذا كنت تعاني من تصميم ممل فإن اضافة ألوان طلاء ستجعل المكان ينبض بالحياة ، أما اذا اضفت إليه النباتات فانت تسعى للوحة فنية حيوية تسعد من بداخلها
من منا لم يصادفه ممر ضيق وصغير ، ان الحل الأمثل لتلك الجدران هو ممر بسيط بلون فاتح لمزيد من الإضاءة
اذا كانت لديك حديقة داخليه لا تجعل الممرات المطلة عليها مفصوله بجدران ونوافذ ! ، اجعل الفاصل ألواح زجاج ذلك سيسمح بنفاذ الضوء والاستمتاع بمنظر الحديقة
ممر لمقتنين التحف واللوحات ، يمكنك الاستمتاع بلوحك الأصليط بعرضها وتسليط الإضاءة المخفية عليها فتصبح كمتحف فني صغير في منزلك
ممر مفتوح للسماء يسمح بدخول اشعة الشمس وتكوين ظلال جميلة على الجدران ، تأثيرها على المكان الدفء وتوفير الطاقة و التهوية الجدية للمنزل
اذا كان منزلك مصمم بممر مزدوج الأرتفاع فستجد مشكلة غالبا في إنارته ، هنا تأتي الإضاءة المعلقة والتي يمكن التحكم في ارتفاعها لكسر هذا الارتفاع عن العين ، ايضا تداخل عده ألوان في الجدار ادى للشعور بالحيوية و الحركة
شاهد تصميمات مختلفة للإضاءات المعلقة من تصميم DESIGNORT
استخدام الاضاءة الجانية يعمل على تركيز الانتباه على اهم عناصر الممرات كما في المثال هنا السلم ، واضافة إضاءات موجهة للوحات كانت ستعطي بعدا دراميًا محببا للمكان
اذا كان ممر الحركة لديك غير متساوي الشكل ، يفضل اختيار احد الجدران لتكوين نقطة مركزية ، هنا تم اختيار الجدار المقابل للمدخل لعمل ودة تخزين مزخررفة مع اكسسورات فنيه وتم تسليط الضوء باستخدام اضاءة مخفية للجدار للتأكيد عليه
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