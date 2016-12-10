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9 أفكار مختلفة لتصميم الممرات في منزلك

Radwa Radwan Radwa Radwan
Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نهتم كثيرا بتصميم منازلنا بعناية وكيفية توزيع الأثاث في الغرف و ماهو النمط المستخدم وماهي الألوان والأقمشة التي سنختارها ، ونهمل عادة تصميم وتنسيق الممرات التي تفصل بين الغرف وبعضها ، ولكن اذا كنت ستصمم منزلك فسينصحك المصممون بأن تهتم بممرات المنزل لما له من تأثير جميل على سكانه 

لذلك سنساعدك اليوم ب 9 أفكار وتصميمات مختلفة للممرات و مساحات الحركة في المنزل ، فهيا بنا 

1- ممر أوسع

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

اذا كنت من محبين الأماكن الواسعة ، فغالبا ما سيضايقك ممر المنزل الضيق ، وهذا الحل مصمم خصيصا لك .. في حالة إكساء الجدار بكامله بالمرايات صيعطي خخداع بصري بأن المكان واسع ، في المثال استخدم أرضيات من الباركيه بالطول ، ولكن إذا تمت استخدامها بالعر فإن الاتساع سيزيد أيضا ، كما أن المرايات تزيد من الإنعكاس والضوء في المكان 

2- ممرات ملونة

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

الألوان بهجة الحياة ،  إذا كنت تعاني من تصميم ممل فإن اضافة ألوان طلاء ستجعل المكان ينبض بالحياة ، أما اذا اضفت إليه النباتات فانت تسعى للوحة فنية حيوية تسعد من بداخلها 

3- ممر بسيط

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من منا لم يصادفه ممر ضيق وصغير ، ان الحل الأمثل لتلك الجدران هو ممر بسيط بلون فاتح لمزيد من الإضاءة 

4- الجدران الزجاجية

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

اذا كانت لديك حديقة داخليه لا تجعل الممرات المطلة عليها مفصوله بجدران ونوافذ ! ، اجعل الفاصل ألواح زجاج ذلك سيسمح بنفاذ الضوء والاستمتاع بمنظر الحديقة 

5- ممر أم متحف

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

ممر لمقتنين التحف واللوحات ، يمكنك الاستمتاع بلوحك الأصليط بعرضها وتسليط الإضاءة المخفية عليها فتصبح كمتحف فني صغير في منزلك 

6- اضاءة من السماء

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

ممر مفتوح للسماء يسمح بدخول اشعة الشمس وتكوين ظلال جميلة على الجدران ، تأثيرها على المكان الدفء وتوفير الطاقة و التهوية الجدية للمنزل 

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7- اسقف مرتفعة

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

اذا كان منزلك مصمم بممر مزدوج الأرتفاع فستجد مشكلة غالبا في إنارته ، هنا تأتي الإضاءة المعلقة والتي يمكن التحكم في ارتفاعها لكسر هذا الارتفاع عن العين ، ايضا تداخل عده ألوان في الجدار ادى للشعور بالحيوية و الحركة 

شاهد تصميمات مختلفة للإضاءات المعلقة من تصميم DESIGNORT

8- اضاءات جانية

Casa Feryvale, 2006, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

استخدام الاضاءة الجانية يعمل على تركيز الانتباه على اهم عناصر الممرات كما في المثال هنا السلم ، واضافة إضاءات موجهة للوحات كانت ستعطي بعدا دراميًا محببا للمكان 

9- عنصر جذب

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

اذا كان ممر الحركة لديك غير متساوي الشكل ، يفضل اختيار احد الجدران لتكوين نقطة مركزية ، هنا تم اختيار الجدار المقابل للمدخل لعمل ودة تخزين مزخررفة مع اكسسورات فنيه وتم تسليط الضوء باستخدام اضاءة مخفية للجدار للتأكيد عليه 

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