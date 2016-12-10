9 أفكار مختلفة لتصميم الممرات في منزلك

نهتم كثيرا بتصميم منازلنا بعناية وكيفية توزيع الأثاث في الغرف و ماهو النمط المستخدم وماهي الألوان والأقمشة التي سنختارها ، ونهمل عادة تصميم وتنسيق الممرات التي تفصل بين الغرف وبعضها ، ولكن اذا كنت ستصمم منزلك فسينصحك المصممون بأن تهتم بممرات المنزل لما له من تأثير جميل على سكانه

لذلك سنساعدك اليوم ب 9 أفكار وتصميمات مختلفة للممرات و مساحات الحركة في المنزل ، فهيا بنا