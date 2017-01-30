شقة عصرية تحمل نموذجا رائعا للإضاءة المثالية

نبدأ الجولة مع هذه الغرفة الرائعة، غرفة معيشة مثالية تتكون من أريكة طويلة باللون البيج الهاديء مع وسادات بألوان مختلفة كالأزرق والبني لكسر الملل، وسجادة تحمل نفس باليتة الألوان ليصنع في النهاية نموذج مثالي لغرفة المعيشة.

منضدة زجاجية يعلوها زهرية مصنوعة أيضا من الزجاج، توضع المنضدة بين الجدار الموضوع عليه شاشة التلفاز والأريكة الرائعة.

أخيرا دعونا نلقي نظرة على وحدات الإضاءة الموجودة بهذه المساحة، وحدات صغيرة موزعة بالسقف لتعطي تأثيرا على المساحة بأكملها، مع إضاءة غير مباشرة قادمة من نهاية السقف الموجود عند الستائر لتعطي لمسة دافئة وأنيقة عند انسدالها على الستائر بهذا الشكل الرائع.