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شقة عصرية تحمل نموذجا رائعا للإضاءة المثالية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos غرفة نوم
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التصميمات العصرية تتميز بجاذبيتها ورونقها الخاص، وعندما تستخدم الإضاءة بشكل جيد وعصري في هذه التصميمات فإنها تمثل إضافة رائعة ومميزة وهذا ما سنراه اليوم في جولتنا داخل هذه الشقة الرائعة ذات التصميم العصري المميز الفاخر..

غرفة المعيشة

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos غرفة المعيشة
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

نبدأ الجولة مع هذه الغرفة الرائعة، غرفة معيشة مثالية تتكون من أريكة طويلة باللون البيج الهاديء مع وسادات بألوان مختلفة كالأزرق والبني لكسر الملل، وسجادة تحمل نفس باليتة الألوان ليصنع في النهاية نموذج مثالي لغرفة المعيشة. 

منضدة زجاجية يعلوها زهرية مصنوعة أيضا من الزجاج، توضع المنضدة بين الجدار الموضوع عليه شاشة التلفاز والأريكة الرائعة.

أخيرا دعونا نلقي نظرة على وحدات الإضاءة الموجودة بهذه المساحة، وحدات صغيرة موزعة بالسقف لتعطي تأثيرا على المساحة بأكملها، مع إضاءة غير مباشرة قادمة من نهاية السقف الموجود عند الستائر لتعطي لمسة دافئة وأنيقة عند انسدالها على الستائر بهذا الشكل الرائع. 

غرفة السفرة

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos غرفة السفرة
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

كما رأينا في الصورة السابقة فإن غرفة المعيشة والسفرة يتواجدان في مساحة واحدة وللحفاظ على انسجام التصميم جاءت هذه الغرفة مثالية! 

طاولة كبيرة سوداء لامعة وكراسي بيج انيقة من حولها يعلوها نجفة غاية في الروعة، عصرية للغاية ولكنها فخمة في ذات الوقت فالضوء الأصفر يظهر الأثاث بشكل مثالي، كما أن قطعة الاكسسوارات الذهبية الموضوعة تحتها مباشرة عكست هذه الإضاءة بشكل رائع على المرآة المقابلة للطاولة. 

أخيرا وبنفس الطريقة جاءت وحدة إضاءة غير مباشرة من السقف الموجود عند الستائر لتخلق نفس التأثير الدافيء والفخم في غرفة السفرة أيضا. 

الحمام الذهبي

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos حمام
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

حمام الضيوف يجب ان يكون مميزا وينتناسب مع تصميم غرفة السفرة وألوانها، وهكذا جاء هذا التصميم المثالي. 

جدران أنيقة وطاولة سوداء يعلوها مرىة كبيرة للتغلب على ضيق المساحة، مع حوض هو بذاته قطعة فنية، هذا الحوض الذهبي اللامع العاكس للإضاءة القادمة من السقف كان إضافة رائعة للحمام . 

غرفة النوم الرئيسية

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos غرفة نوم
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

بالطبع لن نتخيل تصميم أقل من هذا لغرفة النوم الموجود بتلك الشقة! 

على الرغم من بساطة السرير بلونه الأبيض الراقي إلا أن الإضاءة المستخدمة في هذه الغرفة جعلتها كالقطعة الفنية، ثلاث وحدات إضاءة فوق مسند السرير مباشرة مع المصابيح على جانبي السرير أعطوا انعكاسا رائعا في إضاءة الغرفة. 

وبالمثل استخدم هنا المصمم أيضا الإضاءة غير المباشرة القادمة من الستائر لإضافة لمسة راقية للتصميم.

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غرفة الأطفال

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos غرفة نوم
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

هي غرفة أطفال نعم ولكنها ليست أقل فخامة من سابقتها، فهذه النجفة الرائعة الكلاسيكية الموجودة أعلى السرير جعلت التصميم مميزا بشدة، اما تصميم السرير بالعواميد الأربعة فهو تصميم رومانسي وأنيق يتناسب مع الجو الحالم الذي يعيش به الاطفال في سنوات عمرهم الاولى. 

غرفة نوم إضافية

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos غرفة نوم
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

جاءت هذه الغرفة الإضافية المناسبة للأولاد في عمر أكبر مع مكتب للدراسة وسرير صغير يحمل نفس طابع باقي الأسرّة الموجودة في الغرفتين الأخرتين وهو طابع بين الكلاسيكية والعصرية. 

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حوض أنيق

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos حمام
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

هذا الحوض الرائع لا بد من الوقوف عنده لوهلة وتأمله، لونه الاحمرالدافيء واللامع مع الصنبور الرائع الموجود معه ووضعه على قاعدة بيضاء جعل الحمام الصغير ينطق بالاناقة والإبداع خصوصا مع المرآة الموجودة أعلاه والتي تضمن عدم شعورك بالضيق. 

الحمام الرئيسي

Apartamento Gutierrez, Interiores Iara Santos Interiores Iara Santos حمام
Interiores Iara Santos

Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos
Interiores Iara Santos

من الواضح ان المصمم أبدع في اختيار الأحواض الموجودة في هذا المنزل بالكامل! 

جاء الحمام الرئيسي بحوض مزدوج بلون أزرق انعكست عليه الإضاءة القادمة من السقف بنفس الطريقة لتجعله يلمع وكأن الإضاءة نابعه منه هو.

يمكنكم اخذ جولة في هذا المنزل الرائع أيضا: تصميم شقة كلاسيكية في غاية الأناقة

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