سلالم داخلية رائعة

كثير من الناس عاشقين لتصميم الدوامة في السلالم خصوصا لو كان متكرر، هذا التصميم الأرجنتين بأيدي Parrado ، وبرغم المفهوم الخطأ أن شرط تصميم السلم على هيئة الدوامة أن يكون دائري، في هذا التصميم أثبت أنه بإمكاننا التحدي بالخطوط المستقيمة والنتيجة مبهرة كما ترون..