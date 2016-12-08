سلالم داخلية رائعة

حين تمتلك سلم داخلى في منزلك فهذا يعني أنك تمتلك تحفة فنية، فاجأ أهل بيتك بتصميم مختلف وخارج عن التقليدية، فببساطة تستطيع أن تجعل من وسيل اتصال رأسي بين طوابق منزلك بشكل بسيط ومبتكر وفعال بدلا من النمطية والروتين الملل، سنقترح عليك اليوم مع هوميفاي مجموعة من التصميمات المختلفة لسلالم الداخلية ستساعدك عند اختيارك لمنزلك..
أمامك تصميم على الطراز الاسكندينافي، الخشب البطل الرئيسي للمشهد، مع جدار زجاجي يجمل التصميم، قد تستخدم درجات كوحدات تخزين أو قطع ديكورية ..
حين تختار اللون الأبيض لتصميمك فإنك تضيف لبيتك الهدوء والجمال، الهيكل الأساسي للدرجات كان باللون الأبيض ولكن احتل الزجاج مكانة مهمة في جدار السلم، هذا المزيج الرائع خلق سحر خاص للتصميم..
هيكل معدني مستقل بذاته، يحمل درجات خشبية حول عمود رئيسي، تصميم المنزل ككل يميل إلى الطراز الريفي ولكن الدرج احتفظ بالطراز الصناعي، تناغم بين الأنماط المختلفة يلعب دورا هاما في منزلك..
تصميم Chazarreta-Tohus-Almendra سيذهلك وتقف أمامه منبهرا كيف تم تنفيذه بنجاح، فالسلم يبدو وكأنه كتلة منحوتة متدرجة تخطف الأنفاس..
BAM! تقترح عليك تصميم مختلفا يعطي شعورا بالحركة، كتلة خرسانية مجسمة ومقسمة، مطعمة بالرخام الرائع والمتميز..
مؤخرا ظهرت في الساحة تصميمات مختلفة في عالم الديكور للسلالم الداخلية مليئة بالحركة والابتكار، ذو لونين أبيض وأسود وتصميم مناعم متصل ومستقل بذاته.. يتيح هذا التصميم مساحة حرة للاستمتاع أسفل الدرج..
وأخيرا عند اختلاف المستويات للمنزل، فعليك التفكير بذكاء واستغلال المساحات بشكل مبتكر..
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