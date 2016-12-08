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سلالم داخلية رائعة

آية منير آية منير
NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Corridor, hallway & stairsStairs
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حين تمتلك سلم داخلى في منزلك فهذا يعني أنك تمتلك تحفة فنية، فاجأ أهل بيتك بتصميم مختلف وخارج عن التقليدية، فببساطة تستطيع أن تجعل من وسيل اتصال رأسي بين طوابق منزلك بشكل بسيط ومبتكر وفعال بدلا من النمطية والروتين الملل، سنقترح عليك اليوم مع هوميفاي مجموعة من التصميمات المختلفة لسلالم الداخلية ستساعدك عند اختيارك لمنزلك..

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Corridor, hallway & stairsStairs
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

دوامة

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

كثير من الناس عاشقين لتصميم الدوامة في السلالم خصوصا لو كان متكرر، هذا التصميم الأرجنتين بأيدي   Parrado ، وبرغم المفهوم الخطأ أن شرط تصميم السلم على هيئة الدوامة أن يكون دائري، في هذا التصميم أثبت أنه بإمكاننا التحدي بالخطوط المستقيمة والنتيجة مبهرة كما ترون..

على الطراز الاسكندينافي

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

أمامك تصميم على الطراز الاسكندينافي، الخشب البطل الرئيسي للمشهد، مع جدار زجاجي يجمل التصميم، قد تستخدم درجات كوحدات تخزين أو قطع ديكورية ..

تصميم براق ذو لون أبيض

ATTICO #1, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design غرفة المعيشة
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

حين تختار اللون الأبيض لتصميمك فإنك تضيف لبيتك الهدوء والجمال، الهيكل الأساسي للدرجات كان باللون الأبيض ولكن احتل الزجاج مكانة مهمة في جدار السلم، هذا المزيج الرائع خلق سحر خاص للتصميم..

على الطراز الصناعي

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

هيكل معدني مستقل بذاته، يحمل درجات خشبية حول عمود رئيسي، تصميم المنزل ككل يميل إلى الطراز الريفي ولكن الدرج احتفظ بالطراز الصناعي، تناغم بين الأنماط المختلفة يلعب دورا هاما في منزلك..

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

تصميم Chazarreta-Tohus-Almendra سيذهلك وتقف أمامه منبهرا كيف تم تنفيذه بنجاح، فالسلم يبدو وكأنه كتلة منحوتة متدرجة تخطف الأنفاس..

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Casa CG342 - Casa sustentable, BAM! arquitectura BAM! arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج الخرسانة Grey
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

BAM! تقترح عليك تصميم مختلفا يعطي شعورا بالحركة، كتلة خرسانية مجسمة ومقسمة، مطعمة بالرخام الرائع والمتميز..

مبتكر!

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 الممر الحديث، المدخل و الدرج
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

مؤخرا ظهرت في الساحة تصميمات مختلفة في عالم الديكور للسلالم الداخلية مليئة بالحركة والابتكار، ذو لونين أبيض وأسود وتصميم مناعم متصل ومستقل بذاته.. يتيح هذا التصميم مساحة حرة للاستمتاع أسفل الدرج..

استغلال المساحات

la casa serra, orlandini design sas orlandini design sas غرفة نوم
orlandini design sas

orlandini design sas
orlandini design sas
orlandini design sas

وأخيرا عند اختلاف المستويات للمنزل، فعليك التفكير بذكاء واستغلال المساحات بشكل مبتكر..

يمكنك قراءة 20 تصميم مذهل للممرات الداخلية

شقة مساحتها 60 م² فقط في منتهى الإبداع
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