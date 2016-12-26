قبل وبعد: 5 واجهات تحولت إطلالتها بشكل جذري!

نصحبكم اليوم في جولة بطابع خاص ومشوق بين 5 منازل تقع في دول متفرقة عانت من واجهات بالية ومتهالكة لسنوات ولكنها عادت للحياة من جديد بلمسات سحرية لنخبة من المصممين من مختلف بقاع العالم بعقلياتهم العبقرية وفكرهم الثري. يعتبر الكثير من المصممين المحترفين هذا النوع من المشاريع بمثابة تحديًا كبيرًا لهم ومنصة لعرض إبداعاتهم اللانهائية وأفكارهم المذهلة في عالم الديكور.. لنبدأ جولتنا الآن بين تلك المنازل والتي سيكون الاندهاش عنوانًا لها بكل تأكيد!
واجهة مُزرية لمنزل مخيف يستحق أن يحصد لقب
بيت الرعب عن جدارة لا تتضح منه أية معالم على الاطلاق سوى أنه مهجور لا محالة، فمن سيعيش بمنزل بالي بمثل تلك الحالة إلا الأشباح! لنرى معًا كيف تبدّل لآخر ساحر مع عباقرة هوميفاي..
من الصعب على أي مُطلع على هذا المشروع قبل التجديد أن يُصدق ما حَل بهيئته بعد الترميم!، الفرق مدهش ربما تعجز عن وصفه الكلمات.. التطابق مستحيل بين الصورتين، فالواجهة أصبحت مختلفة تمامًا حيث قسمت بين ثلاث خامات، أحدهم بالطوب الأحمر الذي منح المنزل إطلالة بدائية ريفية نسبيًا، والأخرى حديدية تنتمي للبوابة بها فراغات تزين الواجهة، والثالثة خرسانية باللون الأبيض المحايد حيث تزيد المنزل أناقة ونقاءًا.
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ربما لم يكن التجديد الذي قام به المصممون هنا خارق.. إلا أنه حَوّل إطلالة المنزل بشكل جذري إلى الأفضل بكل تأكيد!، فقبل التجديد لم يكن المنزل إلا باهت الهيئة، مفتوحًا على الشارع دون أدنى خصوصية، تحاوط واجهته أعمدة خرسانية غير مكتملة البناء لا فائدة منها ولا منظر جمالي ناتج عنها.
من هذا المنطلق قرر القائمون على عملية التجديد ضم تلك المساحة غير المستغلة التي تغلفها العمدان السابق الإشارة إليها للمبنى الرئيسي للمنزل، ليحظى بمزيد من الخصوصية من ناحية وليكسبه مزيدًا من الأمان من ناحية أخرى، ليَطُل علينا في النهاية بإطلالة مذهلة. تم طلاء المنزل بالكامل باللون الأبيض الناصع كما تم تغليف واجهته بأبواب حديدية تم طلائها باللون الأسود لما لهذا التباين في الألوان من أثر جمالي على مظهر المنزل الخارجي.
منزل ريفي مُبهم المعالم أبرز علاماته تلك الشجرة التي كَست أغصانها وأوراقها هيئته وواجهته بالكامل!، من الواضح في الصورة المعروضة أمامنا أن ذلك المنزل غير صالح للحياة والاستخدام الآدمي مما يجعله في أشد حالات الاحتياج لإعادة التأهيل والتجديد بلمسة سحرية من مصممي هوميفاي!
شاهد كيف تحولت هيئة هذا المنزل في الصورة التالية.. بكل تأكيد ستندهش!
هيئة المنزل مختلفة كليًا عن الصورة السابقة، الآن أصبح صالحًا للحياة ومهيئ للاستخدام الآدمي!، فقد احتفظ المصممون بالواجهة الحجرية في الوقت الذي قاموا فيه بتجديد كافة نواحي المنزل بفناءه الخارجي. أما عن الفناء، فقد تحول من ساحة رملية مهملة لمساحة أخرى مستغلة تسمح لقاطني المنزل من قضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة خصوصًا بعد إضافة ذلك المسبح المغلف بشرائح الحشب الرفيعة التي تعلوها طاولة ومجموعة مقاعد تهيئ جلسة مدهشة.
ولمزيد من الخصوصية والأمان، كان من الطبيعي أن يحاوط مرممو هذا المشروع المنزل بالكامل بسور من الخوص مما أضاف لهيئته لمسة جمالية ولا أروع، في الوقت الذي أعادوا فيه الحياة لتلك الشجرة بعد تنظيف أوراقها وتهذيب فروعها.
منزل خشبي عتيق مُطِل على بحيرة ساحرة يحظى بمساحة مظللة كانت توفر له يومًا أروع الجلسات في الهواء الطلق. قبل التجديد.. المنزل في حالة لا يرثى لها يحتاج لمن ينتشله من هذا الضياع المؤكد ويرممه بالكامل بعد أن أصبح عُرضه للسقوط في أي وقت..
تبدلت واجهة المنزل لما هو أكثر جمالًا ودفئًا.. يكمن السبب وراء ذلك في الواجهة المتألقة التي جمعت بين الخشب والزجاجي في آنٍ واحد بتصميم عصري أخّاذ محاط بكتلة خرسانية مطلية باللون الأبيض عززت المظهر الجمالي للخشب. أما عن الحديقة الملحقة بذلك البيت المميز، فقد تحولت هي الأخرى لما هو أجمل وذلك بتوسيع مساحتها وتغليف أغلب أرضيتها بشرائح الباركية ذات اللون البني الداكن والتي تتخللها بعض النباتات البرية التي تمد تلك الساحة بمزيد من الحيوية.
لا يمكن أن نغفل عنصرين هامين أيضًا، أولهما تلك الجلسة الرومانسية المتمركزة في الساحة الخارجية للمنزل بقطع الأثاث التي تشملها، وثانيًا، ذلك السور المتين المستخدم عوضًا عن نظيره الخشبي في محاوطة المنزل بحديقته الخاصة.
كما هو واضح أمامنا.. قد لا يُعاني هذا النموذج من مشكلات فادحة في واجهته أو تصميمه الخارجي كالنماذج السابقة عرضها هنا في هذا المقال والتي كانت حقًا تحتاج لمن يقدم لها يد العون، وإنما كل ما يفتقره لمسة عصرية وإضافات إبداعية مبتكرة تجمل هيئته وتجعله أكثر جاذبية ليصبح ملفتًا لكل من تطلع إليه.
هو نفس المنزل لكنه تحول لآخر عصري ومبتكر بلمسات بسيطة تم إجراءها خلال عملية التجديد. فأولًا تم التخلي عن الشرفة المغلقة بألواح الزجاج وفتح جزءًا منها ليكون ممرًا طويلًا بطول الواجهة، ثانيًا تم تجديد السلالم بالكامل وباتت بمسند معدني مطلي باللون الأسود أضفى جمالًا من نوع خاص على الواجهة، وأخيرًا، تم استغلال المساحة المطل عليها المنزل في توفير مساحة للمرح والجلوس للاستمتاع بالأجواء المحيطة المنعشة.