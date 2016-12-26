قبل وبعد: 5 واجهات تحولت إطلالتها بشكل جذري!

ربما لم يكن التجديد الذي قام به المصممون هنا خارق.. إلا أنه حَوّل إطلالة المنزل بشكل جذري إلى الأفضل بكل تأكيد!، فقبل التجديد لم يكن المنزل إلا باهت الهيئة، مفتوحًا على الشارع دون أدنى خصوصية، تحاوط واجهته أعمدة خرسانية غير مكتملة البناء لا فائدة منها ولا منظر جمالي ناتج عنها.

من هذا المنطلق قرر القائمون على عملية التجديد ضم تلك المساحة غير المستغلة التي تغلفها العمدان السابق الإشارة إليها للمبنى الرئيسي للمنزل، ليحظى بمزيد من الخصوصية من ناحية وليكسبه مزيدًا من الأمان من ناحية أخرى، ليَطُل علينا في النهاية بإطلالة مذهلة. تم طلاء المنزل بالكامل باللون الأبيض الناصع كما تم تغليف واجهته بأبواب حديدية تم طلائها باللون الأسود لما لهذا التباين في الألوان من أثر جمالي على مظهر المنزل الخارجي.