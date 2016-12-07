شقة مساحتها 60 م² فقط في منتهى الإبداع

يحلم كل شخص بالمنزل المثالي ذو المساحات المناسبة، والتي توفر المزيد من الحرية والراحة. لكن، مع وجود العديد من المنازل ذات المساحات الأخيرة مؤخرًا، ظهرت الحاجة إلى العثور على الديكور والتصاميم المختلفة والعملية، للحصول على مساحات مناسبة للحركة، بالإضافة إلى المظهر الجميل والجذاب. يوجد العديد من التصاميم الحديثة مع بعض اللمسات الإبداعية التي توفر لك إمكانية الحصول على منزل جميل بأبسط الطرق. تعرَّف على بعض الأفكار العملية التي تساعد على استغلال المساحات الصغيرة بأفضل الطرق الممكنة عن طريق مشاهدة صور لشقة تبلغ مساحتها 60 م2 فقط وفي منتهى الإبداع.