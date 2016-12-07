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شقة مساحتها 60 م² فقط في منتهى الإبداع

Mai Elkholy Mai Elkholy
PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الملابس
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يحلم كل شخص بالمنزل المثالي ذو المساحات المناسبة، والتي توفر المزيد من الحرية والراحة. لكن، مع وجود العديد من المنازل ذات المساحات الأخيرة مؤخرًا، ظهرت الحاجة إلى العثور على الديكور والتصاميم المختلفة والعملية، للحصول على مساحات مناسبة للحركة، بالإضافة إلى المظهر الجميل والجذاب. يوجد العديد من التصاميم الحديثة مع بعض اللمسات الإبداعية التي توفر لك إمكانية الحصول على منزل جميل بأبسط الطرق. تعرَّف على بعض الأفكار العملية التي تساعد على استغلال المساحات الصغيرة بأفضل الطرق الممكنة عن طريق مشاهدة صور لشقة تبلغ مساحتها 60 م2 فقط وفي منتهى الإبداع.

غرفة المعيشة

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

في غرفة الاستقبال أو (غرفة المعيشة) نلاحظ وجود أريكة بحجم مناسب ولون أبيض مع بعض الوسائد المنقوشة والوسائد ذات اللون الأصفر الذي يبعث البهجة. كما يوجد أيضًا الحائط الحجري المستوحى من الطبيعة، مع إضافة بعض الأزهار والنباتات التي تعكس النمط الاستوائي.

النوافذ الواسعة

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

نلاحظ في هذه المساحة تعمُد اختيار قطع الأثاث الصغيرة والقليلة جدًا، لتوفير مساحة للتحرك بسهولة والشعور برحابة واتساع المكان. نلاحظ الاعتماد بشكل أساسي على النوافذ المتسعة لتوفير إضاءة حيوية للمكان، فضلًا عن اختيار الألوان المبهجة والاعتماد على اللون الأبيض تحديدًا.

المطبخ

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يتميز المطبخ باللون الرمادي الموحد والذي يعكس البساطة والأناقة في التصميم، كما أن اختيار لون واحد مناسب تمامًا للمساحات الصغيرة، حيث يُفضل الابتعاد عن الاعتماد على الألوان المتعددة. الأرضية عبارة عن نقشات من الأزرق والأبيض لتتماشى مع نمط المنزل بصفة عامة. نلاحظ أيضًا إضافة بعض الاكسسوارات ذات اللون البرتقالي الذي يُضفي بهجة وحيوية للمكان.

طاولة الطعام

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

فيما يخص المساحة المخصصة لتناول الطعام، نجدها متوافقة بشكلٍ ملحوظ مع نمط المنزل. يوجد طاولة خرسانية جميلة محاطة بعدة كراسي باللون الرمادي المميز، بالإضافة إلى وجود ثلاث مصابيح مُدلاة من السقف تعكس جمال وأناقة التصميم.

حمام بسيط

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

الحمام ذو المساحة الصغيرة يتميز بألوان فاتحة، الأبيض والأزرق، المصممة بطريقة متتابعة ومنظمة لتعطي شكل موحد يجذب العين ويعكس الدقة في التفاصيل. يُعد اختيار نمط الحمام المتناسب مع نمط المنزل من أفضل الطرق المتاحة حتى لا تشعر بالضيق بسبب اختلاف الأنماط الداخلية في المساحة الصغيرة.

غرفة الأطفال

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الاطفال
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

من اللافت للنظر التصميم الرائع والمميز لغرفة الأطفال، والذي يعكس مساحة مُتسعة أكثر مما تبدو عليه من خلال استخدام النوافذ المتسعة والتي تتماشى مع نمط النوافذ الموجود في باقي المنزل. يظهر التميز في التصميم من خلال استخدام سرير الأطفال ذو الحجم الصغير باللون الأبيض والأصفر المتناسق مع ألوان المنزل، فضلًا عن استخدام سجادة مميزة وبعض اللوحات الفنية المعلقة على الحائط. التصميم المميز والبسيط للغرفة يُشعرك بالراحة والبساطة.

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دولاب غرفة الأطفال

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الاطفال
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

في الجانب الآخر من غرفة الأطفال يظهر الدولاب الأبيض، المصمم داخل الحائط بطريقة رائعة ومميزة تُظهر الاستغلال الأمثل للمساحة. الدولاب مقسَّم إلى عدة أجزاء لتتعدد استخداماته، مثل تخزين الملابس وأغراض الأطفال، فضلًا عن وجود بعض الأماكن الصغيرة المخصصة للألعاب والاكسسوارات المميزة. نلاحظ أيضًا وجود ستارة أنيقة باللون الأصفر.

غرفة النوم

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الملابس
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يظهر في الصورة خزانة ممتدة بطول الحائط وممتدة حتى السقف، بحيث يتم استغلال كل المساحة الممكنة بطريقة عملية تتيح إمكانية تخزين كافة الأغراض بكل سهولة. كما يتميز أيضًا باللون الأزرق المناسب للمساحات الضيقة. نلاحظ أيضا الدقة في اختيار الألوان المتشابهة حتى لا تشعر بالتنافر داخل الغرفة، مع وجود اللمسات الفنية التي تجعل الغرفة تبدو جميلة وأنيقة ومنظمة في الوقت نفسه.

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PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design
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