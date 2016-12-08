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15 فكرة رائعة ومبتكرة لإضاءة الحمامات

Eman Rifaat Eman Rifaat
DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
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الإضاءة عامل أساسي في التصميم، مهمة في جميع الغرف وأماكن وضع الإضاءة وشكلها يحدد شكل الغرفة النهائي، كما أن الإضاءة تستخدم في كثير من حيل وخبايا التصميم لتتغلب على مشاكل أو عيوب خاصة بالمساحة أو التأثيث، كما أنها تعتبر العامل الأول في إظهار ديكور وشكل الأثاث الموجود بكل غرف المنزل. 

سنتحدث في هذا المقال عن تأثير وأفكار للإضاءة في غرفة هامة لكل منزل وهي الحمام، فهو من أكثر غرف المنزل حميمية وهو بيت الراحة كما نطلق عليه لذا يجب الحرص عند اختيار شكل وأنواع الإضاءة المستخدمة فيه، بالإضافة إلى أماكن وضعها، لذا حرصت هوميفاي على تقديم أفكار مبدعة للغاية وجديدة في إضاءة الحمامات فهيا بنا نلقي نظرة.. 

1- إضاءة باردة ودافئة

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

للإضاءة أنواع متعددة، منها ما يشعرك بالدفء كالضوء الأصفر الذي يفضله أغلب المصممين في الحمامات فهو يعطي مؤشرا للعقل بالاستجمام والراحة، وهناك الضوء الأبيض ودرجاته وهو ما يسمى بالضوء البارد ومنه النيون على سبيل المثال ومن عيوب استخدامه في الحمامات أنه منبه قوي للعقل فلن يساعد العين والجسم على الاسترخاء عند الاستحمام. 

وفي جميع الأحول فهناك درجات كثيرة من الإضاءات الباردة والدافئة التي يمكن استخدامها باعتدال في تصميم حمامك تبعا لحجمه وتوزيع الإضاءة فيه بشكل متناسق.

2- إضاءة بسيطة

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

حمام صغير للضيوف بمصباح جانبي هاديء للإضاءة ليلا، كما توجد نافذة صغيرة جانبية تسمح بدخول الضوء الطبيعي نهارا، الإضاءات البسيطة والهادئة مناسبة جدا للحمامات الصغيرة.

3- الإضاءة الطبيعية

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

من التصميمات التي أفضلها، إضاءة طبيعية لإضاءة الحمام نهارا قادمة من الشرفة الجانبية والموجودة في الركن البعيد عن مناطق الخصوصية في الحمام، الإضاءة الطبيعية لا غنى عنها وهي من أفضل الأساليب على الإطلاق! 

بالإضافة لذلك فقد خصص المصمم ثلاث مصابيح متفرقة في أجزاء مختلفة من الحمام، في مكان الاستحمام وعند الحوض والثالث عند المدخل مما ساهم بانتشار الإضاءة وتركيزها في الحمام بأكمله. 

4- إضاءة غير مباشرة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

إذا كنت من محبي الإبداع والابتكار ستنال هذه الفكرة على إعجابك بالتأكيد! 

اعتمد المصمم على إضاءة داخل المنضدة الموضوع عليها حوض الغسيل، وانتشر هذا النمط من الإضاءات في الآونة الأخيرة، هاديء ودافيء وأنيق ويقوم بعمله على أكمل وجه. 

5- إضاءة مخفية

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

تأتي إضاءة خفية من وراء المرآة تزيدها جمالا وتركز الضوء عليها وهو نمط إضاءة عصري بامتياز لكنه يحتاج إلى دعم إضافي من الإضاءات المباشرة التي تأتي من الأرضية والنافذة الموجودة أعلى الجدار.

6- تركيز الإضاءة

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

استخدام مصابيح لتركيز الإضاءة على جزء معين في حمامك هو اختيار ذكي وإضافة كبيرة لديكور الحمام كهذا التصميم، فالمصباح يأخذ العين بتصميمه الجذاب وتركيزه على الجزء الجانبي من الحوض وكأن هذا الجزء لوحة فنية مميزة يركز عليها المصمم ولكن بالطبع الإضاءة الأساسية للحمام موجودة بالسقف.

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7- مصابيح كبيرة

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

من أجل الحصول على إضاءة عالية في حمامك يجب استخدام المصابيح الكبيرة في منتصف الحمام أو في أكثر الأجزاء التي تريد التركيز عليها، مع إضافة مجموعة من السبوتات الصغيرة في الزوايا. 

8- حول المرآة

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

هذه المرآة المضيئة صيحة جديدة في التصميم، فبعد أن انتشرت الإضاءة الموجودة خلف المرآة ظهر هذا النوع المختلف والذي يعطي تركيزا أكبر للإضاءة في مكان المرآة وما حولها. 

9- توزيع الإضاءة

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo حمام
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

اختيار أماكن الإضاءات وتوزيعها بشكل متناسب مع العناصر الموجودة بحمامك من أهم عناصر نجاح التصميم، فهذه المصابيح الموجودة بالسقف موزعة بانتظام وعلى مسافات متساوية لتعطي إضاءة كاملة للحمام، مع استخدام مصباح خاص فوق الحوض. 

10- الإضاءة بالسقف

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos حمام
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

لا يفضل المصممون هذا النوع من المصابيح لتأثرها بالرطوبة والبخار الموجود بالحمام أغلب الوقت، وإن اضطر المصمم لاستخدامها فيجب تغطيتها لحمايتها من التلف وإطالة مدة صلاحيتها، ومع ذلك فتوجد منها أشكال جذّابة ومتنوعة تخطف الأنظار. 

11- إضاءة جانبية

CASA VINTAGE ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos حمام
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

إضاءة كلاسيكية وحميمية للغاية تعطيك شعورا بأنك في غرفة النوم وليس الحمام، من أفضل وأرقى أنواع الإضاءات التي يتبعها النمط الكلاسيكي في تصميم الحمامات الكبيرة المحتوية على أثاث كهذا التصميم الرائع.

12- أشكال متنوعة

OC Home Decor, Irvine, Orange County 2015, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

إضاءة صفراء وبيضاء، مصباح كبير ومصباح صغير، هذا التنوع في الأشكال وتأثير الإضاءة يثري التصميم إذا تم استخدامه بشكل سليم وتوزيع متناسق مع عناصر الحمام.

13- الاهتمام بالزوايا

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos حمام
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

حمام أنيق من الداخل والخارج، فالإضاءة الداخلية الموجودة بالسقف هادئة وموزعة بانتظام بحيث تغطي كل زوايا الحمام، ولم يهمل المصمم مدخل الحمام حيث وضع فيه أباجورة طويلة وأنيقة للغاية ساهمت في الإضاءة الداخلية للحمام وجعلت ديكور المدخل أنيقا للغاية. 

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14- الإضاءة التقليدية

Casa Beth, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

حمام تقليدي يمتلكه معظمنا بإضاءة تقليدية، وعلى الرغم من قدم تصميم الإضاءات بهذا الشكل إلا أنه لا يزال يحتفظ بأناقته وتأثيره الإيجابي لدى الجميع.

15- قريب وبعيد

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

وأخيرا أترككم مع هذا الحمام الرائع الذي استخدم فيه المصمم إضاءة بعيدة في السقف وأخرى معلقة على مستوى قريب بأشكال أنيقة وبسيطة تجذب الأنظار وتجعلك لا تريد الخروج من هذا المكان! 

قبل وبعد: هذا المنزل بعد التجديد سيبهرك بالتأكيد!
ماذا تفضل في حمامك الإضاءة الباردة أم الدافئة؟

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