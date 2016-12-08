15 فكرة رائعة ومبتكرة لإضاءة الحمامات

الإضاءة عامل أساسي في التصميم، مهمة في جميع الغرف وأماكن وضع الإضاءة وشكلها يحدد شكل الغرفة النهائي، كما أن الإضاءة تستخدم في كثير من حيل وخبايا التصميم لتتغلب على مشاكل أو عيوب خاصة بالمساحة أو التأثيث، كما أنها تعتبر العامل الأول في إظهار ديكور وشكل الأثاث الموجود بكل غرف المنزل.

سنتحدث في هذا المقال عن تأثير وأفكار للإضاءة في غرفة هامة لكل منزل وهي الحمام، فهو من أكثر غرف المنزل حميمية وهو بيت الراحة كما نطلق عليه لذا يجب الحرص عند اختيار شكل وأنواع الإضاءة المستخدمة فيه، بالإضافة إلى أماكن وضعها، لذا حرصت هوميفاي على تقديم أفكار مبدعة للغاية وجديدة في إضاءة الحمامات فهيا بنا نلقي نظرة..