15 فكرة رائعة ومبتكرة لإضاءة الحمامات

الإضاءة عامل أساسي في التصميم، مهمة في جميع الغرف وأماكن وضع الإضاءة وشكلها يحدد شكل الغرفة النهائي، كما أن الإضاءة تستخدم في كثير من حيل وخبايا التصميم لتتغلب على مشاكل أو عيوب خاصة بالمساحة أو التأثيث، كما أنها تعتبر العامل الأول في إظهار ديكور وشكل الأثاث الموجود بكل غرف المنزل.
سنتحدث في هذا المقال عن تأثير وأفكار للإضاءة في غرفة هامة لكل منزل وهي الحمام، فهو من أكثر غرف المنزل حميمية وهو
بيت الراحة كما نطلق عليه لذا يجب الحرص عند اختيار شكل وأنواع الإضاءة المستخدمة فيه، بالإضافة إلى أماكن وضعها، لذا حرصت هوميفاي على تقديم أفكار مبدعة للغاية وجديدة في إضاءة الحمامات فهيا بنا نلقي نظرة..
للإضاءة أنواع متعددة، منها ما يشعرك بالدفء كالضوء الأصفر الذي يفضله أغلب المصممين في الحمامات فهو يعطي مؤشرا للعقل بالاستجمام والراحة، وهناك الضوء الأبيض ودرجاته وهو ما يسمى بالضوء البارد ومنه النيون على سبيل المثال ومن عيوب استخدامه في الحمامات أنه منبه قوي للعقل فلن يساعد العين والجسم على الاسترخاء عند الاستحمام.
وفي جميع الأحول فهناك درجات كثيرة من الإضاءات الباردة والدافئة التي يمكن استخدامها باعتدال في تصميم حمامك تبعا لحجمه وتوزيع الإضاءة فيه بشكل متناسق.
حمام صغير للضيوف بمصباح جانبي هاديء للإضاءة ليلا، كما توجد نافذة صغيرة جانبية تسمح بدخول الضوء الطبيعي نهارا، الإضاءات البسيطة والهادئة مناسبة جدا للحمامات الصغيرة.
من التصميمات التي أفضلها، إضاءة طبيعية لإضاءة الحمام نهارا قادمة من الشرفة الجانبية والموجودة في الركن البعيد عن مناطق الخصوصية في الحمام، الإضاءة الطبيعية لا غنى عنها وهي من أفضل الأساليب على الإطلاق!
بالإضافة لذلك فقد خصص المصمم ثلاث مصابيح متفرقة في أجزاء مختلفة من الحمام، في مكان الاستحمام وعند الحوض والثالث عند المدخل مما ساهم بانتشار الإضاءة وتركيزها في الحمام بأكمله.
إذا كنت من محبي الإبداع والابتكار ستنال هذه الفكرة على إعجابك بالتأكيد!
اعتمد المصمم على إضاءة داخل المنضدة الموضوع عليها حوض الغسيل، وانتشر هذا النمط من الإضاءات في الآونة الأخيرة، هاديء ودافيء وأنيق ويقوم بعمله على أكمل وجه.
تأتي إضاءة خفية من وراء المرآة تزيدها جمالا وتركز الضوء عليها وهو نمط إضاءة عصري بامتياز لكنه يحتاج إلى دعم إضافي من الإضاءات المباشرة التي تأتي من الأرضية والنافذة الموجودة أعلى الجدار.
استخدام مصابيح لتركيز الإضاءة على جزء معين في حمامك هو اختيار ذكي وإضافة كبيرة لديكور الحمام كهذا التصميم، فالمصباح يأخذ العين بتصميمه الجذاب وتركيزه على الجزء الجانبي من الحوض وكأن هذا الجزء لوحة فنية مميزة يركز عليها المصمم ولكن بالطبع الإضاءة الأساسية للحمام موجودة بالسقف.
من أجل الحصول على إضاءة عالية في حمامك يجب استخدام المصابيح الكبيرة في منتصف الحمام أو في أكثر الأجزاء التي تريد التركيز عليها، مع إضافة مجموعة من السبوتات الصغيرة في الزوايا.
هذه المرآة المضيئة صيحة جديدة في التصميم، فبعد أن انتشرت الإضاءة الموجودة خلف المرآة ظهر هذا النوع المختلف والذي يعطي تركيزا أكبر للإضاءة في مكان المرآة وما حولها.
اختيار أماكن الإضاءات وتوزيعها بشكل متناسب مع العناصر الموجودة بحمامك من أهم عناصر نجاح التصميم، فهذه المصابيح الموجودة بالسقف موزعة بانتظام وعلى مسافات متساوية لتعطي إضاءة كاملة للحمام، مع استخدام مصباح خاص فوق الحوض.
لا يفضل المصممون هذا النوع من المصابيح لتأثرها بالرطوبة والبخار الموجود بالحمام أغلب الوقت، وإن اضطر المصمم لاستخدامها فيجب تغطيتها لحمايتها من التلف وإطالة مدة صلاحيتها، ومع ذلك فتوجد منها أشكال جذّابة ومتنوعة تخطف الأنظار.
إضاءة كلاسيكية وحميمية للغاية تعطيك شعورا بأنك في غرفة النوم وليس الحمام، من أفضل وأرقى أنواع الإضاءات التي يتبعها النمط الكلاسيكي في تصميم الحمامات الكبيرة المحتوية على أثاث كهذا التصميم الرائع.
إضاءة صفراء وبيضاء، مصباح كبير ومصباح صغير، هذا التنوع في الأشكال وتأثير الإضاءة يثري التصميم إذا تم استخدامه بشكل سليم وتوزيع متناسق مع عناصر الحمام.
حمام أنيق من الداخل والخارج، فالإضاءة الداخلية الموجودة بالسقف هادئة وموزعة بانتظام بحيث تغطي كل زوايا الحمام، ولم يهمل المصمم مدخل الحمام حيث وضع فيه أباجورة طويلة وأنيقة للغاية ساهمت في الإضاءة الداخلية للحمام وجعلت ديكور المدخل أنيقا للغاية.
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حمام تقليدي يمتلكه معظمنا بإضاءة تقليدية، وعلى الرغم من قدم تصميم الإضاءات بهذا الشكل إلا أنه لا يزال يحتفظ بأناقته وتأثيره الإيجابي لدى الجميع.
وأخيرا أترككم مع هذا الحمام الرائع الذي استخدم فيه المصمم إضاءة بعيدة في السقف وأخرى معلقة على مستوى قريب بأشكال أنيقة وبسيطة تجذب الأنظار وتجعلك لا تريد الخروج من هذا المكان!