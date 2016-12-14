40 تصميم مميز لسرير غرفة النوم

أول ما تقع عليه العين عند الدخول لغرفة النوم هو السرير حبث يعتبر محور وأساس الغرفة بالكامل، ولهذا السبب يقع التركيز الأكبر للمصممين عليه من حيث الخامات والشكل والديكور والإضاءة.

هناك الكثير من الأنواع والأشكال تملأ الأسواق، واختيار السرير المناسب لغرفة نومك هو سر نجاح التصميم النهائي للغرفة وعامل أساسي في راحتك النفسية والجسدية بعد ذلك، لذا حرصنا في هوميفاي على تقديم تشكيلة كبيرة من الأشكال والأنواع المختلفة التي ستلبي جميع أنماط وأذواق التصميم فتعالوا معنا داخل هذه الجولة الرائعة وستحصلون على هدفكم بكل تأكيد..