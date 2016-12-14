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40 تصميم مميز لسرير غرفة النوم

Eman Rifaat Eman Rifaat
bolighus Design, bolighus design bolighus design BedroomBeds & headboards
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أول ما تقع عليه العين عند الدخول لغرفة النوم هو السرير حبث يعتبر محور وأساس الغرفة بالكامل، ولهذا السبب يقع التركيز الأكبر للمصممين عليه من حيث الخامات والشكل والديكور والإضاءة. 

هناك الكثير من الأنواع والأشكال تملأ الأسواق، واختيار السرير المناسب لغرفة نومك هو سر نجاح التصميم النهائي للغرفة وعامل أساسي في راحتك النفسية والجسدية بعد ذلك، لذا حرصنا في هوميفاي على تقديم تشكيلة كبيرة من الأشكال والأنواع المختلفة التي ستلبي جميع أنماط وأذواق التصميم فتعالوا معنا داخل هذه الجولة الرائعة وستحصلون على هدفكم بكل تأكيد..

1- هاديء وأنيق

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

الرمادي والأبيض من الألوان المميزة عند تصميم سرير غرفة النوم، وتناغمها مع ألوان الجدران الهادئة والديكورات التي تتسم بالرقة والهدوء تجعل هذه الغرفة مثالية للاسترخاء بعد عناء اليوم. 

2- جرأة وجاذبية

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH غرفة نوم
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

تصميم جريء لغرفة النوم وضع فاصل زجاجي فقط بين مكان الاستحمام والسرير مما يعطي جوا شاعريا وجذّابا لهذه الغرفة البسيطة. 

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3- عصري وساحر

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

إذا كنت تبحث عن التجديد فحاول تجربة ألوان جديدة وعصرية كهذا اللون التركواز الذي أضاف بهجة وسحر لهذه الغرفة بالكامل، غرفة أنيقة بتصميم وألوان عصرية لا تحمل عناصر كثيرة وهذا ما يميزها. 

4- أشكال هندسية

Suite Master, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة نوم
Movelvivo Interiores

Suite Master

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

هناك الكثير ممن يعشقون الأشكال المنتظمة والهندسية في تصميم منازلهم، يظهر هنا بوضوح التصميم الهندسي لمسند السرير وانسجامه بشكل رائع مع الحائط الفاصل بين الجزء الآخر من الغرفة والمفرّغ بأشكال هندسية منتظمة. 

5- لمحبي العزلة

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

محبي الخصوصية على موعد مع سرير متقوقع حول ذاته! 

تصميم رائع وجديد للغاية، فالمنحني الموجود حول السرير فكرة مبدعة وكأنك تنام داخل قوقعة وهمية، كما أضافت المكتبة المصممة بنفس الشكل لمسة أنيقة للتصميم. 

6- عنوان البساطة

Apartamento AT Centro Palma, ISLABAU constructora ISLABAU constructora غرفة نوم
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

البساطة تعني الأبيض والألوان الحيادية، هذا السرير الخالي تماما من التفاصيل مع إضاءة هادئة ولون الخشب الراقي هي البساطة بعينها. 

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7- جدار من الطبيعة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة نوم
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

لا يوجد ما هو اجمل من أن تستيقظ صباحا لترى هذا المنظر الاخضر وأنت على سريرك، وجود النافذة الكبيرة أمام السرير أضافت لتصميمه الكثير من المتعة. 

8- ألوان محايدة

La belleza de lo simple , cs cs غرفة نوم
cs

cs
cs
cs

عودة مرة أخرى للأبيض والرمادي وهم من فئة الألوان المحايدة التي تعتبر حلاً مثاليا للتخلص من التوتر وفي نفس الوقت ممارسة أنشطة مختلفة في الغرفة، كوضع مكتب في الغرفة لإنجاز بعض الأعمال في هدوء. 

9- روعة الأبيض

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة نوم
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

لا أستطيع التوقف عن رؤية التصميمات الرائعة والتي تستخدم اللون الأبيض بشكل أساسي، فهذه الغرفة البيضاء دليل على النقاء والصفاء، فكيف يمكن أن تخرج منها دون راحة ورغبة في المكوث لوقت أطول؟! 

10- سرير رخامي

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos غرفة نوم
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

تصميم ملائة السرير بهذه التعرجات يتناغم بشكل رائع مع الحائط الرخامي البسيط المقابل للسرير، واستخدام الألوان الرخامية في الغرفة بهذا الشكل جعلها كجزء من الحديقة الموجودة حول الغرفة والتي يفصلها عنها حائط زجاجي فقط! 

11- السرير المعلّق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى لمحبي الخصوصية جعل السرير معلقا وبعيدا عن باقي الغرفة والذي يسمح بإبقائك خارج حدود العالم المحيط أثناء وجودك في هذه الزاوية. 

12- كلاسيكي وعصري

Schlafen, Cocooninberlin Cocooninberlin غرفة نوم
Cocooninberlin

Cocooninberlin
Cocooninberlin
Cocooninberlin

جمعت عناصر هذه الغرفة بين الأسلوبين الكلاسيكي المتمثل في اختيار هذه النجفة الرائعة، والعصري في التصميم البسيط للسرير من الخشب واللون الأبيض. 

13- رومانسي وحالم

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign غرفة نوم
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

الأسرّة ذات الستائر مخصصة للراغبين في غرفة رومانسية، كما أن تصميم الستائر في السرير استخدم في العصور القديمة مما يجعله نمطا كلاسيكيا ولكنه مناسب لكل العصور فالرومانسية باقية! 

14- عملي وحيوي

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة نوم الخرسانة Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

استخدام الخشب والألوان الداكنة من الانماط المفضلة للشباب والرغبين في تصميم عملي وفي نفس الوقت أنيق وعصري.

15- سرير ملوكي

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

لا ضير من استخدام بعض أنماط التصميم القديمة وتوظيفها مع عصرنا الحالي، فالسرير ذو المسند الطويل هو  تصميم قديم استخدمه الملوك في قصورهم والآن نحن نستخدمه لإضافة لمسة ملوكية وعصرية في آن واحد.

16- الصدمة

Rénovation complète d’un appartement à Paris - Photos: Sébastian Erras, QUID Architecture QUID Architecture غرفة نوم
QUID Architecture

QUID Architecture
QUID Architecture
QUID Architecture

على الرغم من تناسق العناصر وانتمائها لنمس نمط التصميم في هذه الغرفة، إلا أن هذه النجفة الغريبة جاءة كالصدمة ولكنها صدمة مرحب بها فقد زادت الجمال والإبداع للغرفة وخففت من حدتها.

17- بدون مسند

Proyecto de Vivienda Unifamiliar, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design غرفة نوم
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

استخدام سرير بدون مسند يتيح مزايا عديدة للغرفة، فإلى جانب البساطة والجمال، فهو سهل الحركة في كل مكان للغرفة ما يسمح بالتجديد بشكل مستمر.

18- حائط وأرضية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدم المصمم نفس خامة الأرضية في عمل حائط خلفي للسرير وكأنه مسند السرير، مما جعل هذا السرير قطعة من لوحة فنية رائعة. 

19- المستطيل

Attikawohnung, Stein am Rhein, Dost Dost غرفة نوم
Dost

Dost
Dost
Dost

السرير المستقيم الخالي من التفاصيل اختيار مثالي للراغبين في جو رومانسي وحالم بعيدا عن ازدحام عناصر كثيرة.

20- نافذة بالسقف

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة نوم
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

الإضاءة الطبيعية من أجمل النقاط التي تزيد غرفة النوم جمالا وراحة، ولا يشترط وجود نافذة تقليدية فهذا التصميم قد استخدم نافذة بالسقف تسمح بدخول ضوء طبيعي بالقرب من السرير مع حفاظها على الخصوصية. 

21- ألوان جريئة

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN غرفة نوم
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

إذا كنت من محبي استخدام ألوان شبابية وجريئة باستمرار فالوسائد والأقمشة هي ما ستلبي احتياجاتك، مع الحفاظ على اللون الحيادي للغرفة حتى تتناسب مع الألوان المختلفة التي تختارها.

22- سرير متعدد الاستخدامات

bolighus Design, bolighus design bolighus design BedroomBeds & headboards
bolighus design

bolighus design
bolighus design
bolighus design

استخدام الرفوف الموجودة بالسرير في وضع الديكورات والأشياء التي تحتاجها بغرفة نومك فكرة ذكية للغاية.

23- جدار راقي

Частный интерьер, Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' BedroomBeds & headboards
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

مسند سرير مليء بالزخارف الهندسية الراقية في وسط جدار استخدم فيه المصمم نفس نمط الزخارف في الديكور قد أنتج غرفة راقية وفخمة في النهاية.

24- النباتات

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia BedroomBeds & headboards
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

يمكن جلب النباتات داخل غرفة نومك كأنك تعيش وسط الطبيعة.

25- عريس وعروسة!

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

بمجرد أن تقع عيناك على هذا السرير ستتذكر شهر العسل، سرير رومانسي وأنيق وغرفة بسيطة مليئة بالخصوصية والطبيعة.

26- غرفة من الخشب

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

الخشب هو أكثر خامة مستخدمة في صنع الأسرّة، فبالإضافة إلى جودته فهو خامة راقية وجذّابة وخصوصا عند وضع السرير في غرفة خشبية تتناغم عناصرها بأسلوب ريفي دافيء.

27- ألوان أنثوية

homify Nursery/kid's roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

غرفة أطفال بها سريران منفصلان تعود بنا إلى البيوت الإنجليزية القديمة التي اشتهرت باستخدام هذه الألوان الهادة والرقيقة وخصوصا في غرف البنات.

28- تصميم حاد

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos غرفة نوم
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

الألوان المستخدمة في تصميم هذه الغرفة هي ألوان حادة وقوية، وبعيدة عن جو الاسترخاء المفترض تواجده في غرفة النوم، وعلى الرغم من ذلك فهناك من يفضل هذا النمط في تصميم السرير وباقي عناصر الغرفة.

29- مشغولات يدوية

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة نوم
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

من الواضح أن تصميم هذا السرير ناتج من عمل يدوي محترف، فالأعمال اليدوية هي الأغلى سعرا والأكثر قيمة عند رؤيتها، أعمدة السرير هي ما جعلت هذه الغرفة تنطق بالأناقة والجمال.

30- سرير بخزانة

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

في التصميمات العصرية والنمط التبسيطي يستخدم المصممون أسفل السرير في صنع خزائم من اجل تخزين أغراض متعددة وهذه حيلة شهيرة في استغلال المساحات الموجودة.  

31- غرفة متكاملة

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

تحتوي هذه الغرفة الكبيرة على سرير ومكاتب للعمل، مما يجعلها متعددة الأغراض فهي ليست مكانا للنوم فقط بل هي بيئة عمل أيضا، فالناظر إليها يراها كالشقة المكونة من غرفة واحدة.

32- سرير وأريكة

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة نوم
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

من اجل الحصول على مساجة فارغة في حجرة طفلك تسمح له باللعب والانطلاق يمكن وضع السرير جانبا مما يوفر مساحة ضخمة وسط الغرفة، مع وجود أريكة بسيطة على الجانب الآخر. 

33- حيلة المرآة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نومك صغيرة إذن استخدم المرايا! 

المرآة تضيف اتساعا وعمقا للمساحات الضيقة، وضع المصمم مرآة كبيرة خلف هذا السرير كحيلة ذكية توحي باتساع الغرفة وعدم الشعور بالضيق.

34- إجازة سعيدة!

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

تصميم آخر لسرير هاديء ورومانسي يمكن قضاء إجازة سعيدة مع زوجتك في هذه الغرفة الرومانسية المطلة على البحر. 

35- سيارة أم سرير؟

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

تصميم غريب ارتكز فيه السرير على أربع عجلات كالسيارة مما جعله مميزا وجديدا.

36- إضاءة رائعة

Floreat Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

الإضاءة لها سحر ينقل الغرفة من مكان لآخر في لحظة، الإضاءات الموجودة حول السرير حولته إلى حالة رومانسية ودافئة للغاية.

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37- العنصر الرئيسي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

على الرغم من صغر مساحة الغرفة إلا أن المصمم استخدم سريرا بحجم كبير مما جعل السرير هو العنصر الأساسي بهذه الغرفة. 

38- ورق الحائط

Master bed by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Master bed by WN Interiors

homify
homify
homify

ورق الحائط موضة لا تزول، وقد استخدم هنا المصمم ورق حائط برسومات من الطبيعة فأضاف جوا هادئا ومريحا للأعصاب في هذه الغرفة البيضاء. 

39- خشبي أنيق

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أناقة الخشب لا تنتهي، وإضافته لألوان مبهجة وأنيقة كالأخضر والنبيتي والأبيض يرسم تصميما أنيقا في النهاية كهذا التصميم الذي ينطق بالجمال.

40- فن سريالي

The Bed, ArqRender ArqRender غرفة نوم White
ArqRender

ArqRender
ArqRender
ArqRender

سرير بسيط مع مصابيح بأشكال غريبة ولوحة سريالية في الخلفية لمحبي الفن التشكيلي واستخدامه في التصميم الداخلي لمنازلهم.

شاهد التحول الجذري لهذا المطبخ!
أشكال وتصميمات رائعة، فهل أعجبك أيا منها؟

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