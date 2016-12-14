40 تصميم مميز لسرير غرفة النوم

أول ما تقع عليه العين عند الدخول لغرفة النوم هو السرير حبث يعتبر محور وأساس الغرفة بالكامل، ولهذا السبب يقع التركيز الأكبر للمصممين عليه من حيث الخامات والشكل والديكور والإضاءة.
هناك الكثير من الأنواع والأشكال تملأ الأسواق، واختيار السرير المناسب لغرفة نومك هو سر نجاح التصميم النهائي للغرفة وعامل أساسي في راحتك النفسية والجسدية بعد ذلك، لذا حرصنا في هوميفاي على تقديم تشكيلة كبيرة من الأشكال والأنواع المختلفة التي ستلبي جميع أنماط وأذواق التصميم فتعالوا معنا داخل هذه الجولة الرائعة وستحصلون على هدفكم بكل تأكيد..
الرمادي والأبيض من الألوان المميزة عند تصميم سرير غرفة النوم، وتناغمها مع ألوان الجدران الهادئة والديكورات التي تتسم بالرقة والهدوء تجعل هذه الغرفة مثالية للاسترخاء بعد عناء اليوم.
تصميم جريء لغرفة النوم وضع فاصل زجاجي فقط بين مكان الاستحمام والسرير مما يعطي جوا شاعريا وجذّابا لهذه الغرفة البسيطة.
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إذا كنت تبحث عن التجديد فحاول تجربة ألوان جديدة وعصرية كهذا اللون التركواز الذي أضاف بهجة وسحر لهذه الغرفة بالكامل، غرفة أنيقة بتصميم وألوان عصرية لا تحمل عناصر كثيرة وهذا ما يميزها.
هناك الكثير ممن يعشقون الأشكال المنتظمة والهندسية في تصميم منازلهم، يظهر هنا بوضوح التصميم الهندسي لمسند السرير وانسجامه بشكل رائع مع الحائط الفاصل بين الجزء الآخر من الغرفة والمفرّغ بأشكال هندسية منتظمة.
محبي الخصوصية على موعد مع سرير متقوقع حول ذاته!
تصميم رائع وجديد للغاية، فالمنحني الموجود حول السرير فكرة مبدعة وكأنك تنام داخل قوقعة وهمية، كما أضافت المكتبة المصممة بنفس الشكل لمسة أنيقة للتصميم.
البساطة تعني الأبيض والألوان الحيادية، هذا السرير الخالي تماما من التفاصيل مع إضاءة هادئة ولون الخشب الراقي هي البساطة بعينها.
لا يوجد ما هو اجمل من أن تستيقظ صباحا لترى هذا المنظر الاخضر وأنت على سريرك، وجود النافذة الكبيرة أمام السرير أضافت لتصميمه الكثير من المتعة.
عودة مرة أخرى للأبيض والرمادي وهم من فئة الألوان المحايدة التي تعتبر حلاً مثاليا للتخلص من التوتر وفي نفس الوقت ممارسة أنشطة مختلفة في الغرفة، كوضع مكتب في الغرفة لإنجاز بعض الأعمال في هدوء.
لا أستطيع التوقف عن رؤية التصميمات الرائعة والتي تستخدم اللون الأبيض بشكل أساسي، فهذه الغرفة البيضاء دليل على النقاء والصفاء، فكيف يمكن أن تخرج منها دون راحة ورغبة في المكوث لوقت أطول؟!
تصميم ملائة السرير بهذه التعرجات يتناغم بشكل رائع مع الحائط الرخامي البسيط المقابل للسرير، واستخدام الألوان الرخامية في الغرفة بهذا الشكل جعلها كجزء من الحديقة الموجودة حول الغرفة والتي يفصلها عنها حائط زجاجي فقط!
فكرة أخرى لمحبي الخصوصية جعل السرير معلقا وبعيدا عن باقي الغرفة والذي يسمح بإبقائك خارج حدود العالم المحيط أثناء وجودك في هذه الزاوية.
جمعت عناصر هذه الغرفة بين الأسلوبين الكلاسيكي المتمثل في اختيار هذه النجفة الرائعة، والعصري في التصميم البسيط للسرير من الخشب واللون الأبيض.
الأسرّة ذات الستائر مخصصة للراغبين في غرفة رومانسية، كما أن تصميم الستائر في السرير استخدم في العصور القديمة مما يجعله نمطا كلاسيكيا ولكنه مناسب لكل العصور فالرومانسية باقية!
استخدام الخشب والألوان الداكنة من الانماط المفضلة للشباب والرغبين في تصميم عملي وفي نفس الوقت أنيق وعصري.
لا ضير من استخدام بعض أنماط التصميم القديمة وتوظيفها مع عصرنا الحالي، فالسرير ذو المسند الطويل هو تصميم قديم استخدمه الملوك في قصورهم والآن نحن نستخدمه لإضافة لمسة ملوكية وعصرية في آن واحد.
على الرغم من تناسق العناصر وانتمائها لنمس نمط التصميم في هذه الغرفة، إلا أن هذه النجفة الغريبة جاءة كالصدمة ولكنها صدمة مرحب بها فقد زادت الجمال والإبداع للغرفة وخففت من حدتها.
استخدام سرير بدون مسند يتيح مزايا عديدة للغرفة، فإلى جانب البساطة والجمال، فهو سهل الحركة في كل مكان للغرفة ما يسمح بالتجديد بشكل مستمر.
استخدم المصمم نفس خامة الأرضية في عمل حائط خلفي للسرير وكأنه مسند السرير، مما جعل هذا السرير قطعة من لوحة فنية رائعة.
السرير المستقيم الخالي من التفاصيل اختيار مثالي للراغبين في جو رومانسي وحالم بعيدا عن ازدحام عناصر كثيرة.
الإضاءة الطبيعية من أجمل النقاط التي تزيد غرفة النوم جمالا وراحة، ولا يشترط وجود نافذة تقليدية فهذا التصميم قد استخدم نافذة بالسقف تسمح بدخول ضوء طبيعي بالقرب من السرير مع حفاظها على الخصوصية.
إذا كنت من محبي استخدام ألوان شبابية وجريئة باستمرار فالوسائد والأقمشة هي ما ستلبي احتياجاتك، مع الحفاظ على اللون الحيادي للغرفة حتى تتناسب مع الألوان المختلفة التي تختارها.
استخدام الرفوف الموجودة بالسرير في وضع الديكورات والأشياء التي تحتاجها بغرفة نومك فكرة ذكية للغاية.
مسند سرير مليء بالزخارف الهندسية الراقية في وسط جدار استخدم فيه المصمم نفس نمط الزخارف في الديكور قد أنتج غرفة راقية وفخمة في النهاية.
يمكن جلب النباتات داخل غرفة نومك كأنك تعيش وسط الطبيعة.
بمجرد أن تقع عيناك على هذا السرير ستتذكر شهر العسل، سرير رومانسي وأنيق وغرفة بسيطة مليئة بالخصوصية والطبيعة.
الخشب هو أكثر خامة مستخدمة في صنع الأسرّة، فبالإضافة إلى جودته فهو خامة راقية وجذّابة وخصوصا عند وضع السرير في غرفة خشبية تتناغم عناصرها بأسلوب ريفي دافيء.
غرفة أطفال بها سريران منفصلان تعود بنا إلى البيوت الإنجليزية القديمة التي اشتهرت باستخدام هذه الألوان الهادة والرقيقة وخصوصا في غرف البنات.
الألوان المستخدمة في تصميم هذه الغرفة هي ألوان حادة وقوية، وبعيدة عن جو الاسترخاء المفترض تواجده في غرفة النوم، وعلى الرغم من ذلك فهناك من يفضل هذا النمط في تصميم السرير وباقي عناصر الغرفة.
من الواضح أن تصميم هذا السرير ناتج من عمل يدوي محترف، فالأعمال اليدوية هي الأغلى سعرا والأكثر قيمة عند رؤيتها، أعمدة السرير هي ما جعلت هذه الغرفة تنطق بالأناقة والجمال.
في التصميمات العصرية والنمط التبسيطي يستخدم المصممون أسفل السرير في صنع خزائم من اجل تخزين أغراض متعددة وهذه حيلة شهيرة في استغلال المساحات الموجودة.
تحتوي هذه الغرفة الكبيرة على سرير ومكاتب للعمل، مما يجعلها متعددة الأغراض فهي ليست مكانا للنوم فقط بل هي بيئة عمل أيضا، فالناظر إليها يراها كالشقة المكونة من غرفة واحدة.
من اجل الحصول على مساجة فارغة في حجرة طفلك تسمح له باللعب والانطلاق يمكن وضع السرير جانبا مما يوفر مساحة ضخمة وسط الغرفة، مع وجود أريكة بسيطة على الجانب الآخر.
غرفة نومك صغيرة إذن استخدم المرايا!
المرآة تضيف اتساعا وعمقا للمساحات الضيقة، وضع المصمم مرآة كبيرة خلف هذا السرير كحيلة ذكية توحي باتساع الغرفة وعدم الشعور بالضيق.
تصميم آخر لسرير هاديء ورومانسي يمكن قضاء إجازة سعيدة مع زوجتك في هذه الغرفة الرومانسية المطلة على البحر.
تصميم غريب ارتكز فيه السرير على أربع عجلات كالسيارة مما جعله مميزا وجديدا.
الإضاءة لها سحر ينقل الغرفة من مكان لآخر في لحظة، الإضاءات الموجودة حول السرير حولته إلى حالة رومانسية ودافئة للغاية.
على الرغم من صغر مساحة الغرفة إلا أن المصمم استخدم سريرا بحجم كبير مما جعل السرير هو العنصر الأساسي بهذه الغرفة.
ورق الحائط موضة لا تزول، وقد استخدم هنا المصمم ورق حائط برسومات من الطبيعة فأضاف جوا هادئا ومريحا للأعصاب في هذه الغرفة البيضاء.
أناقة الخشب لا تنتهي، وإضافته لألوان مبهجة وأنيقة كالأخضر والنبيتي والأبيض يرسم تصميما أنيقا في النهاية كهذا التصميم الذي ينطق بالجمال.