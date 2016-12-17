شقة بتصميم رائع للمتزوجين حديثا

هل أنت مقبل على الزواج وتسعى لإيجاد شقة تناسبك بميزانية محدودة؟ هوميفاي ستساعدك في تجهيز شقة بمساحة صغيرة وأثاث بسيط تكفي لحياتك في سنوات الزواج الأولى.
سنتجول في أركان هذه الشقة الرائعة والتي صممت بنمط عصري وحديث يناسب روح الشباب في بداية حياتهم الزوجية، والجميل فيها هي البساطة والأناقة وقلة التفاصيل فهيا بنا..
شقة بمساحة صغيرة صممت بنمط عصري بسيط وغير مكلف، والنمط العصري هو أكثر الأنماط ملائمة للمساحات الصغيرة لقلة تفاصيله وصغر أحجام الأثاث والديكور المستخدم فيه على عكس النمط الكلاسيكي الذي يعتمد على قطع الأثاث الفخمة والكبيرة.
اختيار ألوان الشقة والإضاءات عاملان مهمان للغاية في إظهارها بمساحة أكبر مما هي عليه وقد أبدع المصمم في استخدام هذه العوامل بشكل صحيح ودقيق.
استخدم المصمم الخشب كعنصر أساسي في تصميم هذه الشقة، فالخشب له جاذبية خاصة مع الأبيض المستخدم في ألوان الحائط والسقف، مع التصميم العصري نجد لمسة ريفية من الطبيعة باستخدام الخشب بهذه الطريقة في الأرضيات والجدار الفاصل بين الممر المؤدي إلى الغرف والصالة.
تصميم بسيط وراقي للغاية، بداية مع أريكة واحدة تصلح لزوجين في بداية حياتهما، مريحة ومغطاة بقماش رمادي اللون يتجانس مع باقي العناصر مع لمسة خضراء في الوسادة، وبعض اللوحات الفنية الموجودة على الجدار والتي تتسم بروح عصرية تتلام مع التصميم.
أخيرا تلك السجادة الرائعة التي تبعث على الراحة بمجرد النظر إليها، فقد صممت بخطوط المانديلا المرسومة باللون الأسود على خلفية بيضاء، بالإضافة إلى جمالها فقد أضافت للغرفة اتساعا ورقيا.
الإضاءة المتماثلة فوق غرفة المعيشة وطاولة السفرة متميزة وعصرية للغاية، والستارة الشيفون الخضراء الفاصل بين المدخل وغرفة المعيشة استخدم المصمم نفس لونها في صنع وسادة على الأريكة لمزيد من التناغم وكسر الألوان الحيادية المنتشرة في الشقة بأكملها.
الحائط المقابل للأريكة استخدمه المصمم في وضع شاشة كبيرة للتلفزيون فوق منضدة رائعة بسطح خشبي ممائل للأرضية، وجعل الجزء السفلي منها عبارة عن خزائن من أجل الاحتفاظ بالأغراض المختلفة في غرفة المعيشة وهذا ما يتميز به النمط العصري والتبسيطي، استغلال الأثاث بشكل عملي.
استخدم المصمم أيضا ورق الحائط في كسر حدة اللون الأبيض الموجود في الغرفة بالكامل، فكان الجدار الرابع مقسما إلى جزء من الخشب وآخر من ورق الحائط المنقوش بخطوط منتظمة.
لم يخصص المصمم غرفة كاملة للسفرة لضيق المساحة، بل جعل لها ركنا داخل غرفة المعيشة استخدم فيه منضدة خشبية ملائمة للتصميم وتكفي لأربعة أفراد، مع كرسيين بلون أبيض وكرسي خشبي طويل في الجهة المقابلة، تصميم عصري بامتياز!
كباقي غرف الشقة تم تصميم مطبخ أبيض عصري يتسم بالبساطة، ويتكون من أجزاء بسيطة للغاية تحمل نفس الطابع، مع وجود منضدة لتناول الطعام داخل المطبخ.
أيضا ما يميز المطبخ هو وجود نافذة مقابلة لمدخل المطبخ تسمح بدخول إضاءة طبيعية وتهوية، وهي عوامل مهمة للغاية في تصميم المطابخ.
الأبيض والأسود هما المفضلان لدى الخبراء عند تصميم المطابخ الصغيرة، فالألوان الحيادية تعطي شعورا بالاتساع والبهجة التي يجب وجودها في مكان تحضير الطعام.
خزائن وجدار بلون أبيض، مع أرضية تحمل الأسود والأبيض لصنع تباين ملحوظ يخطف الأنظار في هذا التصميم.
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الجدار خلف منضدة الطعام اختار فيه المصمم لونا هادئا ورقيقا كلون السماء، وكانت فكرة ذكية لكسر الجدران البيضاء بلمسة مختلفة من الأزرق الهاديء.
سبورة لكتابة الوصفات والطلبات واحتياجات المنزل من الطعام هي فكرة مبتكرة لاستغلال العمود..
إلى جانب الإضاءة العامة في المطبخ، خصص المصمم إضاءة مركزة فوق البوتوجاز..
حمام صغير صمم بشكل رائع، بدلا من وضع حوض استحمام كبير تم تخصيص ركن محاط بالزجاج، الأبيض هو اللون الأساسي كباقي غرف الشقة، والإضاءة جيدة للغاية.
لكسر حدة الأبيض صممت الأرضية بسيراميك منقوش بنقوشات هادئة وراقية تتناسب مع هدوء الألوان المنتشر في الحمام..