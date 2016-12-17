شقة بتصميم رائع للمتزوجين حديثا

شقة بمساحة صغيرة صممت بنمط عصري بسيط وغير مكلف، والنمط العصري هو أكثر الأنماط ملائمة للمساحات الصغيرة لقلة تفاصيله وصغر أحجام الأثاث والديكور المستخدم فيه على عكس النمط الكلاسيكي الذي يعتمد على قطع الأثاث الفخمة والكبيرة.

اختيار ألوان الشقة والإضاءات عاملان مهمان للغاية في إظهارها بمساحة أكبر مما هي عليه وقد أبدع المصمم في استخدام هذه العوامل بشكل صحيح ودقيق.