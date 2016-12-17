لمحبي الفخامة.. شقة بتصميم ملوكي

صالون من الخشب الأبيض مغطى بقمائ ذهبي لامع، أنيق ومريح وكلاسيكي للغاية، مع وجود هذه المنضدة الرائعة في المنتصف، عند إلقاء نظرة على الستائر الموجودة خلف الصالون نجد أنها استكمال للصالون وكأنها جزء منه، فلن تتخيل شكل هذه الغرفة بدونها.

وأخيرا الحائط الآخر المقسّم لثلاثة اجزاء، يحمل لوحة فنية مرسومة بالزيت في الجزء الأوسط وهذه إحدى أهم وسائل الديكور في النمط الكلاسيكي.