لمحبي الفخامة.. شقة بتصميم ملوكي

التصميمات الكلاسيكية لا تنتهي موضتها على الإطلاق فالفخامة والعراقة لها عشّاقها، وفي هذا المقال تأخذكم هوميفاي إلى عالم من الكلاسيكية والفخامة داخل هذا المنزل الرائع المليء بالتفاصيل الكلاسيكية واللون الذهبي الملوكي فهيا بنا..
غرفة الراحة والجلوس والتجمع مع أفراد الأسرة، لهذه الأسباب تكمن أهمية اختيار عناصر غرفة المعيشة بدقة وعناية لتؤدي الغرض من وجودها وتعبر عن الجالسين فيها ليشعروا بالراحة، كما نرى في هذه الغرفة الكلاسيكية الرائعة التي اعتمدت على اللون الذهبي في جميع عناصرها فأعطت شعورا وكانك تعيش داخل قصر فخم!
صالون من الخشب الأبيض مغطى بقمائ ذهبي لامع، أنيق ومريح وكلاسيكي للغاية، مع وجود هذه المنضدة الرائعة في المنتصف، عند إلقاء نظرة على الستائر الموجودة خلف الصالون نجد أنها استكمال للصالون وكأنها جزء منه، فلن تتخيل شكل هذه الغرفة بدونها.
وأخيرا الحائط الآخر المقسّم لثلاثة اجزاء، يحمل لوحة فنية مرسومة بالزيت في الجزء الأوسط وهذه إحدى أهم وسائل الديكور في النمط الكلاسيكي.
استخدم المصمم في غرفة المعيشة والاستقبال أرضية من البوسلين المنقوش بأشكال كلاسيكية تعبر عن فخامة المكان، كما استخدم السيراميك عالي الجودة في المطبخ والممرات، والجميل في هذا التنوع هو الحرص على استخدام خامات كلاسيكية عالية الجودة وقريبة في الشكل من بعضها فتشعر وكأن المطبخ وغرفة المعيشة أرضية واحدة رغم اختلافهما!
لا يمكن أن يكتمل التصميم الكلاسيكي بدون النجف، هذه النجفة الرائعة من الكريستال النقي والموجودة في منتصف السقف مبهجة ولامعة كالمرآة في منتصف الغرفة، كما أن حجم الإضاءة الناتج منها كافي لتعزيز الغرفة بالكامل بما تحتاجه من إضاءة.
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علّق المصمم شاشة التلفزيون على هذا الحائط الرخامي الرائع والمقابل للصالون ليسمح لجميع من بالغرفة برؤية واضحة، كما حدد إطارا للحائط باستخدام العواميد البيضاء كتلك الموجودة في القصور الفخمة، وأضاف طاولة صغيرة لوضع الأغراض الخاصة بالتلفزيون وغرفة المعيشة بشكل عام داخل الخزائن الموجودة بها.
ليس من الضروري أن تحتوي هذه الشقة الفخمة على غرفة كاملة للسفرة، فتقسيم الغرف يعتمد على المساحة.
وفي هذه الشقة استخدم المصمم تصميم بسيط لطاولة سفرة صغيرة تكفي لأربعة أفراد ولكنها احتفظت بنفس النمط الكلاسيكي في التصميم، وعلى الرغم من وضعها في المطبخ إلا أنها احتفظت بركن خاص بها وكأنه جزء منفصل زاده هذا الفاصل من الزجاج الملون اناقة وجمالا.
على الجانب الآخر استغل المصمم حائط بالكامل من أجل تصميم مطبخ كلاسيكي بسيط للغاية لا يوجد به الكثير من التفاصيل التي يحرص المصممون على وضعها بالمطابخ الكلاسيكية، ومع ذلك فقد كان تصميما رائعا.
صممت أدراج ودواليب وخزائن المطبخ من اللون الأوف وايت المتناسب مع النمط الكلاسيكي والألوان الذهبي والبيج الموتواجدان في أثاث الغرف، وكسر حدة اللون بسطح المطبخ المصنوع من الرخام الداكن.
اتسمت هذه الغرفة بالجمال والأناقة ودفء اللون الأحمر، هذه الأريكة الذهبية ذات التصميم الكلاسيكي مع اللوحات المعلّقة بمساحات متساوية على الجدار والتي تتخذ رسوماتها نفس الطابع الكلاسيكي، وبالطبع استخدام المرايا والإضاءة المركزة فوقها والتي تعتبر أهم عنصر في غرفة الملابس.
على الجدار المقابل دولاب كبير من الخشب بلونه البني الكلاسيكي وقشرته اللامعة، يحتوي على عدد كبير من الخزن تتناسب مع فخامة المنزل.
الإضاءة في غرفة الملابس مهمة للغاية، فهي ما تسمح لك برؤية نفسك بوضوح في المرآة، وزعت الإضاءة هنا بشكل متساوي لتغطي جميع جوانب الغرفة بنفس المقدار وذلك باستخدام مصابيح أنيقة ومتماثلة في السقف، مع مجموعة أخرى من السبوتات المنتشرة على الجدران.
وعلى عكس اللون المتبع في تصميم الشقة بالكامل، اختار المصمم ورق الجدران الأحمر والمنقوش بخطوط ذهبية في غرفة الملابس.
غرفة أنيقة وفخمة ومليئة بالتفاصيل، سرير من الخشب الأبيض بإطار ذهبي، عناصر إضاءة متناسقة في الشكل والأناقة، وورق حائط بلونين مختلفين قسم الحائط إلى نصفين أضاف إليه المزيد من الأناقة، ولا يمكن نسيان هذه اللوحة الفنية المرسومة خلف السرير والتي تشكل مركز الغرفة.
من أكثر الأقمشة المستخدمة في النمط الكلاسيكي الستان بألوانه المميزة وشكله الحريري الذي يزين الغرفة، ومن خلفها ستارة شيفون بيضاء للسماح للضوء الطبيعي بإنارة الغرفة نهارا، الستائر من عناصر الديكور الأساسية في المنزل.
دولاب خشبي بلون فاتح بسيط للغاية وتم تصميمه كجزء من الجدار مما وفّر كثيرا في المساحة.
الألوان الفاتحة والخشب الأبيض من المفضلات في الأنماط الكلاسيكية.
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استغل المصمم هذا العمود الموجود في جانب الغرفة وقام بتفريغه ووضع رفول استخدمها في الديكورات الرائعة كالتماثيل والإضاءة، فأصبح ركن فني رئيسي في ديكور الغرفة.
غرفة نوم أخرى ولكن هذه المرة بتصميم وألوان مختلفة، استخدم فيها اللون الأخضر الفاتح مع قطع الأثاث البيج، والإضاءة الموجودة على الحائط الفني الموجود خلف السرير أظهرت الغرفة بشكل رائع للغاية.
لوحة فنية فريدة وكلاسيكية بامتياز وضعت في مركز الغرفة على الجدار الخلفي للسرير..
هذه المرة استخدم المصمم المرايا المحاطة في تصميم دولاب هذه الغرفة لإعطاء الغرفة اتساعا ومساحة أكبر.
ركن مكتبي من أجل ممارسة بعض الأعمال خلال اليوم، مع رفوف بسيطة من أجل وضع الكتب، ونافذة كبيرة في الجوار تسمح بدخول إضاءة طبيعية وتهوية مفيدة لغرفة النوم، استخدم المصمم أيضا ستائر خضراء وبيضاء قصيرة لتتلائم مع ديكور ولون الغرفة.
حمام بسيط وهاديء وفخم في آن واحد، الجدران والأرضية مغطاة بالسيراميك الهاديء، مع قطع أثاث خشبية بلون بني كلاسيكي، ومرآة بإطار ذهبي تقليدية وجميلة.
مساحة الحمام ليست كبيرة بما يكفي لوضع حوض استحمام، لذلك خصص المصمم ركن للاستحمام مغطى بالزجاج المنقوش والمحاط بإطار ذهبي فلم يخرج عن نمط التصميم الكلاسيكي المتبع في أركان الحمام الأخرى.