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لمحبي الفخامة.. شقة بتصميم ملوكي

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة المعيشة Beige
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التصميمات الكلاسيكية لا تنتهي موضتها على الإطلاق فالفخامة والعراقة لها عشّاقها، وفي هذا المقال تأخذكم هوميفاي إلى عالم من الكلاسيكية والفخامة داخل هذا المنزل الرائع المليء بالتفاصيل الكلاسيكية واللون الذهبي الملوكي فهيا بنا..

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة الراحة والجلوس والتجمع مع أفراد الأسرة، لهذه الأسباب تكمن أهمية اختيار عناصر غرفة المعيشة بدقة وعناية لتؤدي الغرض من وجودها وتعبر عن الجالسين فيها ليشعروا بالراحة، كما نرى في هذه الغرفة الكلاسيكية الرائعة التي اعتمدت على اللون الذهبي في جميع عناصرها فأعطت شعورا وكانك تعيش داخل قصر فخم! 

أثاث كلاسيكي بامتياز!

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

صالون من الخشب الأبيض مغطى بقمائ ذهبي لامع، أنيق ومريح وكلاسيكي للغاية، مع وجود هذه المنضدة الرائعة في المنتصف، عند إلقاء نظرة على الستائر الموجودة خلف الصالون نجد أنها استكمال للصالون وكأنها جزء منه، فلن تتخيل شكل هذه الغرفة بدونها. 

وأخيرا الحائط الآخر المقسّم لثلاثة اجزاء، يحمل لوحة فنية مرسومة بالزيت في الجزء الأوسط وهذه إحدى أهم وسائل الديكور في النمط الكلاسيكي. 

أرضيات مختلفة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

استخدم المصمم في غرفة المعيشة والاستقبال أرضية من البوسلين المنقوش بأشكال كلاسيكية تعبر عن فخامة المكان، كما استخدم السيراميك عالي الجودة في المطبخ والممرات، والجميل في هذا التنوع هو الحرص على استخدام خامات كلاسيكية عالية الجودة وقريبة في الشكل من بعضها فتشعر وكأن المطبخ وغرفة المعيشة أرضية واحدة رغم اختلافهما! 

نجفة فخمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا يمكن أن يكتمل التصميم الكلاسيكي بدون النجف، هذه النجفة الرائعة من الكريستال النقي والموجودة في منتصف السقف مبهجة ولامعة كالمرآة في منتصف الغرفة، كما أن حجم الإضاءة الناتج منها كافي لتعزيز الغرفة بالكامل بما تحتاجه من إضاءة.

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حائط التلفزيون

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

علّق المصمم شاشة التلفزيون على هذا الحائط الرخامي الرائع والمقابل للصالون ليسمح لجميع من بالغرفة برؤية واضحة، كما حدد إطارا للحائط باستخدام العواميد البيضاء كتلك الموجودة في القصور الفخمة، وأضاف طاولة صغيرة لوضع الأغراض الخاصة بالتلفزيون وغرفة المعيشة بشكل عام داخل الخزائن الموجودة بها.

سفرة بسيطة

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

ليس من الضروري أن تحتوي هذه الشقة الفخمة على غرفة كاملة للسفرة، فتقسيم الغرف يعتمد على المساحة. 

وفي هذه الشقة استخدم المصمم تصميم بسيط لطاولة سفرة صغيرة تكفي لأربعة أفراد ولكنها احتفظت بنفس النمط الكلاسيكي في التصميم، وعلى الرغم من وضعها في المطبخ إلا أنها احتفظت بركن خاص بها وكأنه جزء منفصل زاده هذا الفاصل من الزجاج الملون اناقة وجمالا. 

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مطبخ راقي

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

على الجانب الآخر استغل المصمم حائط بالكامل من أجل تصميم مطبخ كلاسيكي بسيط للغاية لا يوجد به الكثير من التفاصيل التي يحرص المصممون على وضعها بالمطابخ الكلاسيكية، ومع ذلك فقد كان تصميما رائعا. 

صممت أدراج ودواليب وخزائن المطبخ من اللون الأوف وايت المتناسب مع النمط الكلاسيكي والألوان الذهبي والبيج الموتواجدان في أثاث الغرف، وكسر حدة اللون بسطح المطبخ المصنوع من الرخام الداكن. 

غرفة الملابس

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

اتسمت هذه الغرفة بالجمال والأناقة ودفء اللون الأحمر، هذه الأريكة الذهبية ذات التصميم الكلاسيكي مع اللوحات المعلّقة بمساحات متساوية على الجدار والتي تتخذ رسوماتها نفس الطابع الكلاسيكي، وبالطبع استخدام المرايا والإضاءة المركزة فوقها والتي تعتبر أهم عنصر في غرفة الملابس.

جاذبية الخشب

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

على الجدار المقابل دولاب كبير من الخشب بلونه البني الكلاسيكي وقشرته اللامعة، يحتوي على عدد كبير من الخزن تتناسب مع فخامة المنزل. 

إضاءة منتظمة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

الإضاءة في غرفة الملابس مهمة للغاية، فهي ما تسمح لك برؤية نفسك بوضوح في المرآة، وزعت الإضاءة هنا بشكل متساوي لتغطي جميع جوانب الغرفة بنفس المقدار وذلك باستخدام مصابيح أنيقة ومتماثلة في السقف، مع مجموعة أخرى من السبوتات المنتشرة على الجدران. 

ديكور راقي وألوان جذّابة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

وعلى عكس اللون المتبع في تصميم الشقة بالكامل، اختار المصمم ورق الجدران الأحمر والمنقوش بخطوط ذهبية في غرفة الملابس.

غرفة النوم

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

غرفة أنيقة وفخمة ومليئة بالتفاصيل، سرير من الخشب الأبيض بإطار ذهبي، عناصر إضاءة متناسقة في الشكل والأناقة، وورق حائط بلونين مختلفين قسم الحائط إلى نصفين أضاف إليه المزيد من الأناقة، ولا يمكن نسيان هذه اللوحة الفنية المرسومة خلف السرير والتي تشكل مركز الغرفة. 

ستائر ستان

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

من أكثر الأقمشة المستخدمة في النمط الكلاسيكي الستان بألوانه المميزة وشكله الحريري الذي يزين الغرفة، ومن خلفها ستارة شيفون بيضاء للسماح للضوء الطبيعي بإنارة الغرفة نهارا، الستائر من عناصر الديكور الأساسية في المنزل.

دولاب بسيط

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

دولاب خشبي بلون فاتح بسيط للغاية وتم تصميمه كجزء من الجدار مما وفّر كثيرا في المساحة. 

سرير هاديء

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

الألوان الفاتحة والخشب الأبيض من المفضلات في الأنماط الكلاسيكية.

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عمود فني

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

استغل المصمم هذا العمود الموجود في جانب الغرفة وقام بتفريغه ووضع رفول استخدمها في الديكورات الرائعة كالتماثيل والإضاءة، فأصبح ركن فني رئيسي في ديكور الغرفة. 

غرفة نوم أخرى

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم أخرى ولكن هذه المرة بتصميم وألوان مختلفة، استخدم فيها اللون الأخضر الفاتح مع قطع الأثاث البيج، والإضاءة الموجودة على الحائط الفني الموجود خلف السرير أظهرت الغرفة بشكل رائع للغاية. 

لوحة على الحائط

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

لوحة فنية فريدة وكلاسيكية بامتياز وضعت في مركز الغرفة على الجدار الخلفي للسرير..

دولاب زجاجي

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

هذه المرة استخدم المصمم المرايا المحاطة في تصميم دولاب هذه الغرفة لإعطاء الغرفة اتساعا ومساحة أكبر. 

ركن عملي

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

ركن مكتبي من أجل ممارسة بعض الأعمال خلال اليوم، مع رفوف بسيطة من أجل وضع الكتب، ونافذة كبيرة في الجوار تسمح بدخول إضاءة طبيعية وتهوية مفيدة لغرفة النوم، استخدم المصمم أيضا ستائر خضراء وبيضاء قصيرة لتتلائم مع ديكور ولون الغرفة. 

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
homify

حمام راقي

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

حمام بسيط وهاديء وفخم في آن واحد، الجدران والأرضية مغطاة بالسيراميك الهاديء، مع قطع أثاث خشبية بلون بني كلاسيكي، ومرآة بإطار ذهبي تقليدية وجميلة. 

مكان الاستحمام

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

مساحة الحمام ليست كبيرة بما يكفي لوضع حوض استحمام، لذلك خصص المصمم ركن للاستحمام مغطى بالزجاج المنقوش والمحاط بإطار ذهبي فلم يخرج عن نمط التصميم الكلاسيكي المتبع في أركان الحمام الأخرى.

فوّاطة ذهبية

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

من الذكاء استخدام فواطة في أعلى الحمام بهذا الشكل لاستغلال المساحة.. 

خزن خشبية

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

وأخيرا هذه الخزن الخشبية تشبه في تصميمها النوافذ الخشبية جميلة وجذّابة للغاية، كما أن تصميم الخزن داخل الجدار فكرة جيدة في الحمامات الصغيرة لاستغلال المساحة، في الحقيقة هذا التصميم ذكي للغاية بالإضافة إلى كلاسيكيته وأناقته.. 

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