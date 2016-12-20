تصميم برتغالي أنيق لدور أرضي بفيلا رائعة

تتميز التصميمات البرتغالية للمنازل باناقتها وبساطتها مع عدم إهمال عنصر الفخامة، هذه الفيلا ذات تصميم فخم على الرغم من بساطة عناصرها واستخدام النمط الحديث في تصميمها إلا أنها ستعطيك شعورا بفخامة التصميمات الكلاسيكية، هيا بنا نبدأ الجولة..
بنظرة أولية وعامة على هذا الفيلا نجد جميع العناصر في تناغم تام، بداية من المدخل الأنيق ومرورا بالإضاءات المنتشرة في السقف بالكامل، والمرايا وغرفة الاستقبال والاكسسوارات الموجودة بغرفة السفرة وتحت السلم، والتي نستعرض كل واحد منها بالتفصيل..
هذا المدخل رائع وأنيق للغاية، فبالرغم من عدم وجود تفاصيل كثيرة به إلا أن تصميمه الجذّاب يلفت الأنظار بمجرد رؤيته.
وحدات الإضاءة الصغيرة الصفراء الموضوعة داخل الحائط والأخرى الموجودة بالسقف مع لون الحائط ملفتة للغاية، إلى جانب السيراميك الذي يتناسب مع تلك الألوان التي تأخذ طابعا دافئا.
لم يستخدم المصمم عناصر كثيرة في ديكور المدخل، كانت هذه القطعة النحاسية بلونها الذهبي كافية لجعل المدخل لامعا ومبهرا للضيوف، استخدام قطع بسيطة وأساسية في الديكور كهذه القطعة توفر وقتا ومجهودا عند التصميم وتأثيرها يكون أكبر بكثير من استخدام قطع كثيرة فهي تعتمد على تركيز النظر على عنصر واحد.
أهلا بكم في صالة استقبال عصرية بامتياز، صممت كل قطعة فيها على الطراز الحديث في التصميم بداية من الصالون إلى جانب مجموعة من الطاولات الجانبية والأساسية الأنيقة ووحدات الإضاءة العصرية المنتشرة في السقف والمنعكسة في المرآة بشكل رائع.
لا تخلو أغلب مواضيع هوميفاي من التحدث عن المرايا ومزاياها المتعددة، فالمرايا أحد عناصر التصميم المهمة للغاية في الشكل الجمالي وأيضا في استغلال الحيل من اجل ديكور أفضل.
في صالة الاستقبال الرئيسية الموجودة أمامنا استخدم المصمم الجدار الموجود خلف الصالون بالكامل للمرايا، وهو تصرف ذكي للغاية استفاد فيه المصمم من ميزتين أساسيتين وهما:
1- ظهور الصالة بشكل أكثر اتساعا مما هي عليه بالفعل.
2- ظهور الأثاث بشكل أفضل وأجمل بكثير وإبراز عنصر الإضاءة وانعكاساتها على الأثاث الموجود بالكامل.
اقرأ أيضا: دليلك لاختيار المرآة المناسبة لمنزلك
التصميم العصري للأرائك بألوان حيادية واستخدام الأصفر في الوسادات الصغيرة لكسر حدة الألوان المتجانسة كان اختيارا رائعا، أيضا وجود طاولة في منتصف الأريكتين عامل مساعد من أجل وضع الأغراض المتعددة، بالإضافة لاستخدامها في وضع عناصر ديكور مثل إطارات الصور وهذه الأباجورة السوداء الأنيقة.
لم يكتفي المصمم باستخدام إطارات الصور ووحدات الإضاءة في ديكور المكان، بل أضاف هذه اللمسة من الزهور المنزلية باللون البرتقالي والأصفر الرائعين والمنسجمين مع ألوان الصالون، ولم ينسى وضعها بجانب الشرفة حتى تحصل على ضوء الشمس المهم في تغذيتها.
هل لاحظتم معي هذه الطاولة البيضاء الأنيقة الموجودة في منتصف الصالون؟
منضدة طولية رائعة وملساء باللون الأبيض وهو أيضا من الألوان الحيادية التي تتناغم مع باقي الألوان المستخدمة في تصميم الغرفة، استخدمها المصمم في وضع بعض الاكسسوارات الرائعة من التماثيل الصغيرة ونباتات الزينة وكأن هذه المنضدة الصغيرة عالما منفصلا بذاته عن باقي الغرفة!
كمصمم لديك خياران عند تصميم السلم الداخلي: أن تستغل المساحة الموجودة أسفله، أو تتركها تعطي اتساع للمكان.
في هذا التصميم استغل المصمم المساحة الموجودة أسفل السلم لغرضين أحدهما عملي والآخر جمالي نستعرضها بالتفصيل في الصور التالية..
الجانب العملي الذي لجأ اليه المصمم هو وضع تلك الخزانة البيضاء الأنيقة والتي صممت بنفس خامة ولون الطاولة الموجودة في منتصف الصالون، من الممكن استخدام هذه الخزانة في وضع الأحذية أو أي أغراض تحتاجها في مدخل الفيلا.
أما الجانب الجمالي فقد أظهره المصمم في أصص الزرع المتماثلة والموجودة بجانب بعضها بشكل جمالي متجانس ورائع تحمل نفس طابع الألوان الحيادية المنتشرة في التصميم.
وضع الخوص في هذا التصميم لمسة ريفية أنيقة زادته جمالا.
كرسي من الخوص بقاعدة بيضاء مريحة موجود أسفل السلم وبالقرب من المدخل هو في النهاية عامل من عوامل راحة المكان بالإضافة إلى كونه جزء من عناصر الاكسسوارات والديكور.
نظرة شاملة في هذه المساحة الصغيرة تعطينا انطباعا عن جميع الخامات المستخدمة في هذا التصميم:
السيراميك في الأرضية وتعلوه سجادة أنيقة بلون رمادي في المساحة الخاصة بالصالون، والسلم من الحجر أما الحائط الموجود خلفه أعطى إضافة جذّابة، والحائط الآخر الموجود عند السفرة من الخشب ليتناسب مع ديكور السفرة، وأخيرا حائط مواجه من المرايا ذكرناها قبلا بالتفصيل.
خامات متنوعة وكثيرة لكنها متناغمة بشكل مثالي.
بالإضافة إلى الوسادات الصفراء الموجودة بالصالون، وضع المصمم لمسة صفراء مبهجة في اماكن متفرقة ومنها هذه الكراسي الصغيرة الموجودة أمام المدخل والتي من الممكن أن تستخدم عند ارتداء الأحذية.
العمود الفاصل بين غرفتي الصالون والسفرة أصبح مضيئا بفعل هذا المصباح الطويل الأنيق، استغلال رائع للفاصل من أجل تركيز النظر على انعكاسه في الأرضية كما أنه يلفت انتباه الزائر بالطبع.
استكمالا لأناقة المكان جاءت هذه الغرفة المتميزة والتي لا تقل عن باقي التصميم جاذبية..
الخشب في غرفة السفرة عنوان لفتح الشهية، فالخشب بلونه الجذاب وأناقته وانعكاس الإضاءة الصفراء عليه هو فاتح للشهية بحسب ما أثبته العلم، بالإضافة إلى كل ما سبق فالخشب خامة ريفية تذكرنا بالأرض والطبيعة وهو ما يجب توافره في مكان تناول الطعام.
يجب أن تكون الإضاءة الموجودة في غرفة السفرة موزعة بشكل مثالي كهذه الغرفة، وحدات الإضاءة الصغيرة الموجودة بالسقف موزعة على مسافات متساوية تغطي جميع أركان الغرفة بشكل متساوي، بالإضافة إلى الشباك الذي يساعد في دخول الاضاءة الطبيعية، وأخيرا النجفة التي تعلو طاولة السفرة.
نعم هو تصميم عصري ولكن لا مانع من استخدام نجف فخم وكريستالات لامعة وأنيقة.
اقرأ أيضا: 10 تصميمات لنجف رائع لمحبى الطراز الكلاسيكي
أما طاولة السفرة فلا تقل أناقة وجاذبية عن باقي العناصر رغم بساطتها، طاولة بيضاء وأنيقة يحاوطها مجموعة من الكراسي البيضاء ذات الإطار الخشبي والتي تتناسب مع استخدام الخشب في تصميم الغرفة.
أخيرا، هذا الكرسي الذي يقع على رأس الطاولة، مميز للغاية من أجل رب الأسرة وإضافة القماش المنقوش كسر من حدة اللون الأبيض والبني المنتشر في المكان.