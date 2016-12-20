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تصميم برتغالي أنيق لدور أرضي بفيلا رائعة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
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تتميز التصميمات البرتغالية للمنازل باناقتها وبساطتها مع عدم إهمال عنصر الفخامة، هذه الفيلا ذات تصميم فخم على الرغم من بساطة عناصرها واستخدام النمط الحديث في تصميمها إلا أنها ستعطيك شعورا بفخامة التصميمات الكلاسيكية، هيا بنا نبدأ الجولة..

نظرة عامة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

بنظرة أولية وعامة على هذا الفيلا نجد جميع العناصر في تناغم تام، بداية من المدخل الأنيق ومرورا بالإضاءات المنتشرة في السقف بالكامل، والمرايا وغرفة الاستقبال والاكسسوارات الموجودة بغرفة السفرة وتحت السلم، والتي نستعرض كل واحد منها بالتفصيل..

مدخل الفيلا

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

هذا المدخل رائع وأنيق للغاية، فبالرغم من عدم وجود تفاصيل كثيرة به إلا أن تصميمه الجذّاب يلفت الأنظار بمجرد رؤيته. 

وحدات الإضاءة الصغيرة الصفراء الموضوعة داخل الحائط والأخرى الموجودة بالسقف مع لون الحائط ملفتة للغاية، إلى جانب السيراميك الذي يتناسب مع تلك الألوان التي تأخذ طابعا دافئا.

أناقة النحاس

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Living roomAccessories & decoration
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لم يستخدم المصمم عناصر كثيرة في ديكور المدخل، كانت هذه القطعة النحاسية بلونها الذهبي كافية لجعل المدخل لامعا ومبهرا للضيوف، استخدام قطع بسيطة وأساسية في الديكور كهذه القطعة توفر وقتا ومجهودا عند التصميم وتأثيرها يكون أكبر بكثير من استخدام قطع كثيرة فهي تعتمد على تركيز النظر على عنصر واحد. 

صالة الاستقبال

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

أهلا بكم في صالة استقبال عصرية بامتياز، صممت كل قطعة فيها على الطراز الحديث في التصميم بداية من الصالون إلى جانب مجموعة من الطاولات الجانبية والأساسية الأنيقة ووحدات الإضاءة العصرية المنتشرة في السقف والمنعكسة في المرآة بشكل رائع.

حائط من المرايا

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لا تخلو أغلب مواضيع هوميفاي من التحدث عن المرايا ومزاياها المتعددة، فالمرايا أحد عناصر التصميم المهمة للغاية في الشكل الجمالي وأيضا في استغلال الحيل من اجل ديكور أفضل. 

في صالة الاستقبال الرئيسية الموجودة أمامنا استخدم المصمم الجدار الموجود خلف الصالون بالكامل للمرايا، وهو تصرف ذكي للغاية استفاد فيه المصمم من ميزتين أساسيتين وهما: 

1- ظهور الصالة بشكل أكثر اتساعا مما هي عليه بالفعل. 

2- ظهور الأثاث بشكل أفضل وأجمل بكثير وإبراز عنصر الإضاءة وانعكاساتها على الأثاث الموجود بالكامل. 

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صالون عصري

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

التصميم العصري للأرائك بألوان حيادية واستخدام الأصفر في الوسادات الصغيرة لكسر حدة الألوان المتجانسة كان اختيارا رائعا، أيضا وجود طاولة في منتصف الأريكتين عامل مساعد من أجل وضع الأغراض المتعددة، بالإضافة لاستخدامها في وضع عناصر ديكور مثل إطارات الصور وهذه الأباجورة السوداء الأنيقة.

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اكسسوارات مختلفة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لم يكتفي المصمم باستخدام إطارات الصور ووحدات الإضاءة في ديكور المكان، بل أضاف هذه اللمسة من الزهور المنزلية باللون البرتقالي والأصفر الرائعين والمنسجمين مع ألوان الصالون، ولم ينسى وضعها بجانب الشرفة حتى تحصل على ضوء الشمس المهم في تغذيتها. 

منضدة بيضاء

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

هل لاحظتم معي هذه الطاولة البيضاء الأنيقة الموجودة في منتصف الصالون؟ 

منضدة طولية رائعة وملساء باللون الأبيض وهو أيضا من الألوان الحيادية التي تتناغم مع باقي الألوان المستخدمة في تصميم الغرفة، استخدمها المصمم في وضع بعض الاكسسوارات الرائعة من التماثيل الصغيرة ونباتات الزينة وكأن هذه المنضدة الصغيرة عالما منفصلا بذاته عن باقي الغرفة! 

عالم آخر أسفل السلم!

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

كمصمم لديك خياران عند تصميم السلم الداخلي: أن تستغل المساحة الموجودة أسفله، أو تتركها تعطي اتساع للمكان. 

في هذا التصميم استغل المصمم المساحة الموجودة أسفل السلم لغرضين أحدهما عملي والآخر جمالي نستعرضها بالتفصيل في الصور التالية..

خزانة بيضاء

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

الجانب العملي الذي لجأ اليه المصمم هو وضع تلك الخزانة البيضاء الأنيقة والتي صممت بنفس خامة ولون الطاولة الموجودة في منتصف الصالون، من الممكن استخدام هذه الخزانة في وضع الأحذية أو أي أغراض تحتاجها في مدخل الفيلا. 

نباتات منزلية

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

أما الجانب الجمالي فقد أظهره المصمم في أصص الزرع المتماثلة والموجودة بجانب بعضها بشكل جمالي متجانس ورائع تحمل نفس طابع الألوان الحيادية المنتشرة في التصميم. 

كرسي من الخوص

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

وضع الخوص في هذا التصميم لمسة ريفية أنيقة زادته جمالا. 

كرسي من الخوص بقاعدة بيضاء مريحة موجود أسفل السلم وبالقرب من المدخل هو في النهاية عامل من عوامل راحة المكان بالإضافة إلى كونه جزء من عناصر الاكسسوارات والديكور. 

خامات متنوعة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

نظرة شاملة في هذه المساحة الصغيرة تعطينا انطباعا عن جميع الخامات المستخدمة في هذا التصميم: 

السيراميك في الأرضية وتعلوه سجادة أنيقة بلون رمادي في المساحة الخاصة بالصالون، والسلم من الحجر أما الحائط الموجود خلفه أعطى إضافة جذّابة، والحائط الآخر الموجود عند السفرة من الخشب ليتناسب مع ديكور السفرة، وأخيرا حائط مواجه من المرايا ذكرناها قبلا بالتفصيل. 

خامات متنوعة وكثيرة لكنها متناغمة بشكل مثالي. 

الأصفر

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

بالإضافة إلى الوسادات الصفراء الموجودة بالصالون، وضع المصمم لمسة صفراء مبهجة في اماكن متفرقة ومنها هذه الكراسي الصغيرة الموجودة أمام المدخل والتي من الممكن أن تستخدم عند ارتداء الأحذية. 

عمود مضيء

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

العمود الفاصل بين غرفتي الصالون والسفرة أصبح مضيئا بفعل هذا المصباح الطويل الأنيق، استغلال رائع للفاصل من أجل تركيز النظر على انعكاسه في الأرضية كما أنه يلفت انتباه الزائر بالطبع.

غرفة السفرة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

استكمالا لأناقة المكان جاءت هذه الغرفة المتميزة والتي لا تقل عن باقي التصميم جاذبية.. 

حائط من الخشب

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

الخشب في غرفة السفرة عنوان لفتح الشهية، فالخشب بلونه الجذاب وأناقته وانعكاس الإضاءة الصفراء عليه هو فاتح للشهية بحسب ما أثبته العلم، بالإضافة إلى كل ما سبق فالخشب خامة ريفية تذكرنا بالأرض والطبيعة وهو ما يجب توافره في مكان تناول الطعام. 

توزيع الإضاءة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

يجب أن تكون الإضاءة الموجودة في غرفة السفرة موزعة بشكل مثالي كهذه الغرفة، وحدات الإضاءة الصغيرة الموجودة بالسقف موزعة على مسافات متساوية تغطي جميع أركان الغرفة بشكل متساوي، بالإضافة إلى الشباك الذي يساعد في دخول الاضاءة الطبيعية، وأخيرا النجفة التي تعلو طاولة السفرة.

نجفة فخمة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

نعم هو تصميم عصري ولكن لا مانع من استخدام نجف فخم وكريستالات لامعة وأنيقة. 

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كراسي أنيقة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة السفرة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

أما طاولة السفرة فلا تقل أناقة وجاذبية عن باقي العناصر رغم بساطتها، طاولة بيضاء وأنيقة يحاوطها مجموعة من الكراسي البيضاء ذات الإطار الخشبي والتي تتناسب مع استخدام الخشب في تصميم الغرفة. 

أخيرا، هذا الكرسي الذي يقع على رأس الطاولة، مميز للغاية من أجل رب الأسرة وإضافة القماش المنقوش كسر من حدة اللون الأبيض والبني المنتشر في المكان. 

نترككم في النهاية مع هذه الصورة التي توضح كل جوانب الدور الأرضي في هذه الفيلا الرائعة..

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
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