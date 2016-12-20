تصميم برتغالي أنيق لدور أرضي بفيلا رائعة

هذا المدخل رائع وأنيق للغاية، فبالرغم من عدم وجود تفاصيل كثيرة به إلا أن تصميمه الجذّاب يلفت الأنظار بمجرد رؤيته.

وحدات الإضاءة الصغيرة الصفراء الموضوعة داخل الحائط والأخرى الموجودة بالسقف مع لون الحائط ملفتة للغاية، إلى جانب السيراميك الذي يتناسب مع تلك الألوان التي تأخذ طابعا دافئا.