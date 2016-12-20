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شقة مكتبية بتصميم أنيق وعملي للغاية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية
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نأخذكم هذه المرة في جولة داخل مكتب محاماة يحمل الكثير من المزايا الواجب تواجدها في الشقق المكتبية، فاعتمد فيه المصمم على الجانب العملي أكثر مع عدم إهمال ديكور وأناقة المكان والذي يعبر عن كفاءة العمل ويؤثر بشكل إيجابي على خدمة العملاء.

نظرة عامة

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

يقع  الناظر في حب غرفة المكتب هذه من النظرة الأولى! 

إضاءة رائعة، وأثاث يجمع بين العصرية والأناقة والفخامة في نفس الوقت، جدران رائعة من مواد مختلفة جميعها يتناسب مع نمط تصميم المكاتب، وأخيرا فإن الألوان المستخدمة من مجموعة الألون الحيادية هي الأفضل عند تصميم المكاتب فهي تعطي الإحساس العملي والأنيق للغرفة.  

صالة الاستقبال

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

صالة الاستقبال من أهم الأجزاء في تصميم المكاتب، فهي ما تعبر عن أصحاب المكتب ونمط عملهم، يميل المصممون إلى عدم وضع تفاصيل كثيرة في هذا المكان والتركيز على الهدف منه وهو استقبال العميل في مكان مريح ونظيف، ومن الملاحظ هنا استخدام ألوان حيادية وإضاءة بيضاء مريحة للعين. 

مكتب السكرتارية

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

يوجد مكتب واحد في صالة الاستقبال خاص بالسكرتارية وظيفتها استقبال العملاء والتعبير عن ثقافة الشركة، من المهم أيضا ألا تكون تفاصيل المكتب ظاهرة للعملاء، ويجب أن يكون هناك جزء علوي من المكتب يغطي على الجزء الخاص بالعمل حتى لا ينزعج العميل بتفاصيل كثيرة وأيضا للحفاظ على خصوصية العمل.

نلاحظ أيضا أن الحائط الموجود خلف المكتب مميز عن باقي الحوائط لتركيز العين عليه عند الدخول، وأخيرا يفضل وضع مكتب السكرتارية مواجها لباب الدخول لتركيز نظر العميل عليه مباشرة عند دخوله. 

مساحة واسعة

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

من العوامل المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند تصميم مدخل المكاتب هو توفير مساحة واسعة لا يوجد بها الكثير من الأثاث حتى لا ينزعج العملاء عند دخولهم ولا يقومون بإزعاج الجالسين أيضا. 

صالون من الجلد

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

الجلد هو الخامة الرئيسية المستخدمة في تأثيث المكاتب لمظهره العملي وخلوه من التفاصيل الكثيرة، في هذا الصالون استخدم المصمم في تغطيته جلد فاخر من اللونان البيج للكراسي والبني للأريكة والذي أضفى لمسة داكنة وأنيقة على التصميم.

الخشب عملي وأنيق

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لا يختلف اثنان على أناقة وجاذبية الخشب في التصميم، وإضافته هنا بهذه اللمسة الأنيقة في المنضدة أضفت جاذبية وسحرا على ديكور المكتب، ومن الملاحظ أن المصمم اعتمد على الأشكال اهندسية المنتظمة في تصميم الصالون والمنضدة فهي الأنسب لتصميم المكاتب لكونها أكثر عملية وأقل في التفاصيل.

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ديكور أنيق

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية محلات تجارية
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لا مانع من لمسات أنيقة وفاخرة في مكتبك لتعبر عن ذوقك في الديكور مثل هذه التحف الأنيقة المصنوعة من النحاس والتي تتناسب مع الديكور العملي المنتشر في المكتب، واختيار النحاس يتناسب مع لون الخشب وألوان الصالون لذا فقد كانت هذه التحف استكمالا رائعا لركن الصالون في غرفة المكتب.

حائط العرض

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

من المهم وجود شاشة كبيرة في غرفة المكتب الرئيسية لاستخدامها في عرض البيانات والأعمال بشكل الكتروني وسريع أثناء العمل، في هذا التصميم نجد الشاشة الكبيرة معلّقة في مواجهة الصالون لتوفير رؤية واضحة لجميع من بالغرفة، وهذا الحائط الأسود اللامع الموجود خلف الشاشة بمثابة شاشة كبيرة في منتصف الغرفة ويحمل بداخله شاشة صغيرة للعرض، فهو بالفعل لمسة رائعة في هذا التصميم. 

فاصل ضوئي

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

توضع طاولة إجتماعات جانبية في مكاتب العمل الكبيرة مثل هذه الطاولة، وتستخدم في الاجتماعات الصغيرة لرئيس العمل، والرائع في هذه الغرفة استخدام المصمم للإضاءة الموجودة بالسقف كحد فاصل بين جزء الاجتماعات والجزء الرئيسي من المكتب، ما جعلها فكرة مبتكرة لإضاءة المكان واستخداماتها في أغراض أخرى. 

طاولة إجتماعات

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

طاولة بسيطة وأنيقة من الخشب الصناعي، وكراسي مريحة للغاية من أجل الاجتماعات البسيطة داخل غرفة المكتب، ولم ينسى المصمم وضع شاشات عرض بطول الطاولة لتوفير كل الإمكانيات من أجل الاجتماع دون الحاجة للذهاب إلى غرفة الاجتماعات الكبيرة. 

لوحة سريالية

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

وضع لمسات فنية داخل مكاتب العمل يجعل الديكور أكثر اتزانا وأناقة.

إضاءة مركزّة

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

ولمزيد من التركيز استخدمت إضاءة حادة ومركزة وطولية على طاولة الاجتماعات. 

غرفة إجتماعات إضافية

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

وجود غرفة خاصة بالاجتماعات في مكتب العمل هو أمر ضروري للغاية وخصوصا في المكاتب الكبيرة، غرفة الاجتماعات هذه تتميز بالعملية والأناقة والبساطة سنتعرف عليها في جولة بسيطة..

مكتبة كبيرة

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

المكتبة الموجودة بغرفة الاجتماعات تحتوي على عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال العمل من أجل سهولة الوصول للمعلومة في حالة احتياجها، صممت هذه المكتبة بشكل أنيق ورائع وقسمت على أشكال منتظمة ما يجعلها عملية أكثر.

فن من إجل الإنتاج

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

هذه اللوحات تعبر عن معاني عميقة تعبر عن الإنتاج والعمل، فن تشكيلي من الرائع تواجده في مكان العمل.

كراسي مريحة

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

من المهم أن يتناسب تصميم الكراسي مع الغرض المستخدمة فيه، وهنا يجب أن تكون الكراسي ذو تصميم مريح تصلح لساعات الاجتماعات الطويلة، واللون الأسود بالتأكيد هو اللون الأكثر شيوعا في بيئة العمل.

ركن الاستراحة

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

أخيرا من الضروري توفير بيئة مناسبة للعاملين في المكاتب في وقت راحتهم، هذه الطاولة البسيطة والكراسي المريحة تتيح لهم أخذ كوب من القهوة في وقت راحتهم في مكان منفصل عن العملاء.

مكتبة صغيرة

Escritório de Advocacia, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

وفي مكان الاستراحة توجد مكتبة صغيرة ولكن هذه المرة تحتوي على كتب متنوعة غير متعلقة بمجال العمل كنشاط جانبي وترفيهي في وقت راحة الموظفين.

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