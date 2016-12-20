شقة مكتبية بتصميم أنيق وعملي للغاية

نأخذكم هذه المرة في جولة داخل مكتب محاماة يحمل الكثير من المزايا الواجب تواجدها في الشقق المكتبية، فاعتمد فيه المصمم على الجانب العملي أكثر مع عدم إهمال ديكور وأناقة المكان والذي يعبر عن كفاءة العمل ويؤثر بشكل إيجابي على خدمة العملاء.
يقع الناظر في حب غرفة المكتب هذه من النظرة الأولى!
إضاءة رائعة، وأثاث يجمع بين العصرية والأناقة والفخامة في نفس الوقت، جدران رائعة من مواد مختلفة جميعها يتناسب مع نمط تصميم المكاتب، وأخيرا فإن الألوان المستخدمة من مجموعة الألون الحيادية هي الأفضل عند تصميم المكاتب فهي تعطي الإحساس العملي والأنيق للغرفة.
صالة الاستقبال من أهم الأجزاء في تصميم المكاتب، فهي ما تعبر عن أصحاب المكتب ونمط عملهم، يميل المصممون إلى عدم وضع تفاصيل كثيرة في هذا المكان والتركيز على الهدف منه وهو استقبال العميل في مكان مريح ونظيف، ومن الملاحظ هنا استخدام ألوان حيادية وإضاءة بيضاء مريحة للعين.
يوجد مكتب واحد في صالة الاستقبال خاص بالسكرتارية وظيفتها استقبال العملاء والتعبير عن ثقافة الشركة، من المهم أيضا ألا تكون تفاصيل المكتب ظاهرة للعملاء، ويجب أن يكون هناك جزء علوي من المكتب يغطي على الجزء الخاص بالعمل حتى لا ينزعج العميل بتفاصيل كثيرة وأيضا للحفاظ على خصوصية العمل.
نلاحظ أيضا أن الحائط الموجود خلف المكتب مميز عن باقي الحوائط لتركيز العين عليه عند الدخول، وأخيرا يفضل وضع مكتب السكرتارية مواجها لباب الدخول لتركيز نظر العميل عليه مباشرة عند دخوله.
من العوامل المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند تصميم مدخل المكاتب هو توفير مساحة واسعة لا يوجد بها الكثير من الأثاث حتى لا ينزعج العملاء عند دخولهم ولا يقومون بإزعاج الجالسين أيضا.
الجلد هو الخامة الرئيسية المستخدمة في تأثيث المكاتب لمظهره العملي وخلوه من التفاصيل الكثيرة، في هذا الصالون استخدم المصمم في تغطيته جلد فاخر من اللونان البيج للكراسي والبني للأريكة والذي أضفى لمسة داكنة وأنيقة على التصميم.
لا يختلف اثنان على أناقة وجاذبية الخشب في التصميم، وإضافته هنا بهذه اللمسة الأنيقة في المنضدة أضفت جاذبية وسحرا على ديكور المكتب، ومن الملاحظ أن المصمم اعتمد على الأشكال اهندسية المنتظمة في تصميم الصالون والمنضدة فهي الأنسب لتصميم المكاتب لكونها أكثر عملية وأقل في التفاصيل.
لا مانع من لمسات أنيقة وفاخرة في مكتبك لتعبر عن ذوقك في الديكور مثل هذه التحف الأنيقة المصنوعة من النحاس والتي تتناسب مع الديكور العملي المنتشر في المكتب، واختيار النحاس يتناسب مع لون الخشب وألوان الصالون لذا فقد كانت هذه التحف استكمالا رائعا لركن الصالون في غرفة المكتب.
من المهم وجود شاشة كبيرة في غرفة المكتب الرئيسية لاستخدامها في عرض البيانات والأعمال بشكل الكتروني وسريع أثناء العمل، في هذا التصميم نجد الشاشة الكبيرة معلّقة في مواجهة الصالون لتوفير رؤية واضحة لجميع من بالغرفة، وهذا الحائط الأسود اللامع الموجود خلف الشاشة بمثابة شاشة كبيرة في منتصف الغرفة ويحمل بداخله شاشة صغيرة للعرض، فهو بالفعل لمسة رائعة في هذا التصميم.
توضع طاولة إجتماعات جانبية في مكاتب العمل الكبيرة مثل هذه الطاولة، وتستخدم في الاجتماعات الصغيرة لرئيس العمل، والرائع في هذه الغرفة استخدام المصمم للإضاءة الموجودة بالسقف كحد فاصل بين جزء الاجتماعات والجزء الرئيسي من المكتب، ما جعلها فكرة مبتكرة لإضاءة المكان واستخداماتها في أغراض أخرى.
طاولة بسيطة وأنيقة من الخشب الصناعي، وكراسي مريحة للغاية من أجل الاجتماعات البسيطة داخل غرفة المكتب، ولم ينسى المصمم وضع شاشات عرض بطول الطاولة لتوفير كل الإمكانيات من أجل الاجتماع دون الحاجة للذهاب إلى غرفة الاجتماعات الكبيرة.
وضع لمسات فنية داخل مكاتب العمل يجعل الديكور أكثر اتزانا وأناقة.
ولمزيد من التركيز استخدمت إضاءة حادة ومركزة وطولية على طاولة الاجتماعات.
وجود غرفة خاصة بالاجتماعات في مكتب العمل هو أمر ضروري للغاية وخصوصا في المكاتب الكبيرة، غرفة الاجتماعات هذه تتميز بالعملية والأناقة والبساطة سنتعرف عليها في جولة بسيطة..
المكتبة الموجودة بغرفة الاجتماعات تحتوي على عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال العمل من أجل سهولة الوصول للمعلومة في حالة احتياجها، صممت هذه المكتبة بشكل أنيق ورائع وقسمت على أشكال منتظمة ما يجعلها عملية أكثر.
هذه اللوحات تعبر عن معاني عميقة تعبر عن الإنتاج والعمل، فن تشكيلي من الرائع تواجده في مكان العمل.
من المهم أن يتناسب تصميم الكراسي مع الغرض المستخدمة فيه، وهنا يجب أن تكون الكراسي ذو تصميم مريح تصلح لساعات الاجتماعات الطويلة، واللون الأسود بالتأكيد هو اللون الأكثر شيوعا في بيئة العمل.
أخيرا من الضروري توفير بيئة مناسبة للعاملين في المكاتب في وقت راحتهم، هذه الطاولة البسيطة والكراسي المريحة تتيح لهم أخذ كوب من القهوة في وقت راحتهم في مكان منفصل عن العملاء.
وفي مكان الاستراحة توجد مكتبة صغيرة ولكن هذه المرة تحتوي على كتب متنوعة غير متعلقة بمجال العمل كنشاط جانبي وترفيهي في وقت راحة الموظفين.