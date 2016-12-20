شقة مكتبية بتصميم أنيق وعملي للغاية

يوجد مكتب واحد في صالة الاستقبال خاص بالسكرتارية وظيفتها استقبال العملاء والتعبير عن ثقافة الشركة، من المهم أيضا ألا تكون تفاصيل المكتب ظاهرة للعملاء، ويجب أن يكون هناك جزء علوي من المكتب يغطي على الجزء الخاص بالعمل حتى لا ينزعج العميل بتفاصيل كثيرة وأيضا للحفاظ على خصوصية العمل.

نلاحظ أيضا أن الحائط الموجود خلف المكتب مميز عن باقي الحوائط لتركيز العين عليه عند الدخول، وأخيرا يفضل وضع مكتب السكرتارية مواجها لباب الدخول لتركيز نظر العميل عليه مباشرة عند دخوله.