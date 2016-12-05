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منزل من الأحلام في باريس

Marwa Hasan Marwa Hasan
Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حديقة
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كما نعلم فإن فرنسا هي موطن الأناقة والجمال، ففي عملية التصميم يتم التعامل مع كل التفاصيل بحرص. والدليل سيكون متمثل معنا في هذا المنزل الأنيق فكل الغرف تتميز بشخصية مميزة وطراز خاص مع وجود البساطة والترحاب. 

جولتنا اليوم في منزل من تصميم  Helene De Tassigny فتعالوا لنستمتع معاً  بالجمال والرقة من خلال هذا البيت.

​الواجهة الخارجية

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حديقة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

يظهر أمامنا المبنى من الخارج بشكل أنيق يشبه منازل الأحلام. بدأً من تصميمه التقليدي، للنوافذ الكلاسيكية والخامات المستخدمة في الواجهة، للحديقة الخضراء الممتدة أمام الواجهة والتي تعطيه جمال إضافي.

عند الدخول إلى المنزل نلاحظ ان المساحة مفتوحة ولكن جدودها مقسمة بشكل يجعلها تأخذ شكل منتظم

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

​مساحة غرفة المعيشة

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

المساحة المفتوحة تظهر أمامنا بشكل جميل وأنيق، فالفراغ متسع، يتخلله الهواء والضوء الطبيعي و ذو شخصية مميزة.  الأرضية كلها من الخشب الدافئ والتي تتناغم بشكل رائع مع الحوائط البيضاء.

الغرفة لها تفاصيل قديمة ذات طابع جديد شكل الطاولة في المنتصف يشبه طاولات قديمة، مع بعض الاكسسوارات و التي تأخذ طراز قديم ولكن أيضاً يوجد تفاصيل مودرن مثل إضاءة الأرضية، أما لأريكة والكراسي فهي ذات أرجل بطراز صناعي.

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

​مساحة الطعام

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة السفرة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

المطبخ متصل مع غرفة الطعام من خلال باب ذو إطار معدني أنيق مطلي باللون الأسود مع وجود زجاج شفاف. والذي يوفر فصل للفراغات في حالة وجود رائحة في المطبخ  مع إماكانية فتحة لخلق اتساع واتصال بصري بين الفراغات. 

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غرفة الطعام تحتوي على طاولة أنيقة يحيط بها كراسي ذات تصميم مميز و أنيق مناسب للطراز الاسكندينافي.

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

المطبخ

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

المطبخ مفصول عن باقي أجزاء المنزل، ويأخذ تصمبم مودرن يظهر في أثاثه، فخزاناته من خامة بيضاء لامعة. الأجهزة الكهربية تأخذ ألوان داكنه فتعطي تباين و طابع مينمال للغرفة بشكل عام. 

الأثاث موزع بشكل جيد يضمن حرية الحركة واستغلال عملي وأمثل للمساحات

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

​غرفة النوم الرئيسية

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة نوم
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

غرفة النوم الرئيسية تتميز بوجود ورق حائط خلف السرير يأخذ اللونين الأزرق مع الأبيض، يعطي شكل رائع على الحائط، أما باقي الغرفة فتأخذ اللون الأبيض ولكن يظهر في الغرفة دولاب كبير أسود اللون ذو لمعة مميزه لتكون النتيجة غرفة رائعة بأناقة فرنسية لا مثيل لها.

​غرفة نوم إضافية

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة الاطفال
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

في هذه الغرفة يظهر جو شبابي أكثر من باقي غرف المنزل، فأحد الحوائط يأخذ لون أزرق و باقي الحوائط فهي من اللون الأبيض كما هو الحال مع الأثاث. فبالإضافة للونه الأبيض فإن الأثاث يأخذ أشكالاً هندسية وطبيعية عملية أكثر. الجو العام للغرفة مريح و يبعث على الاسترخاء.

​غرفة الأطفال

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة الاطفال
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

في هذه الغرفة يظهر اللون الأزرق بأكثر من درجة، في الصنادق في الخزانة و مفروشات السرير. هذه الغرفة بسيطة ولكن بها فيها كل ما يحتاجها الصغير، من مساحات لللعب، سرير، مكتب و مساحات تخزينية.

​الحمام

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حمام
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

إختيار ألوان الحمام تميل أكثر إلى الكلاسيكيية، فهي باليتة مريحة بألوانها الترابية، والتي تترواح من الأبيض في طاقم الحمام للبيج في البلاطات السيراميكية ثم البنى الداكن في الخزانة الخشبية. الحمام يأخذ طابع مودرن وأنيق ويعطي إنطباع هادئ ومريح.

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