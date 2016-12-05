منزل من الأحلام في باريس

كما نعلم فإن فرنسا هي موطن الأناقة والجمال، ففي عملية التصميم يتم التعامل مع كل التفاصيل بحرص. والدليل سيكون متمثل معنا في هذا المنزل الأنيق فكل الغرف تتميز بشخصية مميزة وطراز خاص مع وجود البساطة والترحاب.
جولتنا اليوم في منزل من تصميم Helene De Tassigny فتعالوا لنستمتع معاً بالجمال والرقة من خلال هذا البيت.
يظهر أمامنا المبنى من الخارج بشكل أنيق يشبه منازل الأحلام. بدأً من تصميمه التقليدي، للنوافذ الكلاسيكية والخامات المستخدمة في الواجهة، للحديقة الخضراء الممتدة أمام الواجهة والتي تعطيه جمال إضافي.
المساحة المفتوحة تظهر أمامنا بشكل جميل وأنيق، فالفراغ متسع، يتخلله الهواء والضوء الطبيعي و ذو شخصية مميزة. الأرضية كلها من الخشب الدافئ والتي تتناغم بشكل رائع مع الحوائط البيضاء.
الغرفة لها تفاصيل قديمة ذات طابع جديد شكل الطاولة في المنتصف يشبه طاولات قديمة، مع بعض الاكسسوارات و التي تأخذ طراز قديم ولكن أيضاً يوجد تفاصيل مودرن مثل إضاءة الأرضية، أما لأريكة والكراسي فهي ذات أرجل بطراز صناعي.
المطبخ متصل مع غرفة الطعام من خلال باب ذو إطار معدني أنيق مطلي باللون الأسود مع وجود زجاج شفاف. والذي يوفر فصل للفراغات في حالة وجود رائحة في المطبخ مع إماكانية فتحة لخلق اتساع واتصال بصري بين الفراغات.
المطبخ مفصول عن باقي أجزاء المنزل، ويأخذ تصمبم مودرن يظهر في أثاثه، فخزاناته من خامة بيضاء لامعة. الأجهزة الكهربية تأخذ ألوان داكنه فتعطي تباين و طابع مينمال للغرفة بشكل عام.
غرفة النوم الرئيسية تتميز بوجود ورق حائط خلف السرير يأخذ اللونين الأزرق مع الأبيض، يعطي شكل رائع على الحائط، أما باقي الغرفة فتأخذ اللون الأبيض ولكن يظهر في الغرفة دولاب كبير أسود اللون ذو لمعة مميزه لتكون النتيجة غرفة رائعة بأناقة فرنسية لا مثيل لها.
في هذه الغرفة يظهر جو شبابي أكثر من باقي غرف المنزل، فأحد الحوائط يأخذ لون أزرق و باقي الحوائط فهي من اللون الأبيض كما هو الحال مع الأثاث. فبالإضافة للونه الأبيض فإن الأثاث يأخذ أشكالاً هندسية وطبيعية عملية أكثر. الجو العام للغرفة مريح و يبعث على الاسترخاء.
في هذه الغرفة يظهر اللون الأزرق بأكثر من درجة، في الصنادق في الخزانة و مفروشات السرير. هذه الغرفة بسيطة ولكن بها فيها كل ما يحتاجها الصغير، من مساحات لللعب، سرير، مكتب و مساحات تخزينية.
إختيار ألوان الحمام تميل أكثر إلى الكلاسيكيية، فهي باليتة مريحة بألوانها الترابية، والتي تترواح من الأبيض في طاقم الحمام للبيج في البلاطات السيراميكية ثم البنى الداكن في الخزانة الخشبية. الحمام يأخذ طابع مودرن وأنيق ويعطي إنطباع هادئ ومريح.