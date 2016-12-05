منزل من الأحلام في باريس

كما نعلم فإن فرنسا هي موطن الأناقة والجمال، ففي عملية التصميم يتم التعامل مع كل التفاصيل بحرص. والدليل سيكون متمثل معنا في هذا المنزل الأنيق فكل الغرف تتميز بشخصية مميزة وطراز خاص مع وجود البساطة والترحاب.

جولتنا اليوم في منزل من تصميم Helene De Tassigny فتعالوا لنستمتع معاً بالجمال والرقة من خلال هذا البيت.