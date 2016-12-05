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18 واجهة بطابع مودرن توفر لك الخصوصية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
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أغلب تصاميم المباني للمنازل السعودية تميل أكثر لتصاميم ذات خصوصية، ودائماً ما نتجاهل العامل الجمالي، فنقوم بعمل تصاميم مصمتة ذات تشكيلات  مملة في عملية تصميم منازلنا بسبب ترتيب الأولويات.

ولكن ماذا إذا قلت لكم أنك يمكنك الحصول على أفضل و أرقى الحلول والتي ستجعل منزلك حديث المارة مع الحفاظ على عامل الخصوصية أيضاً.

فمن اليوم يمكنك الحصول على واجهات جميلة وعلى طراز مودرن و أنيق مع الحصول على الخصوصية و الحفاظ على بيتك من أعين المارة. جئنا لكم اليوم ب 15 تصميم فريد من نوعه وجميل لعله يكون ملهماً لكم لتصميم منازلكم بشكل أفضل.

1.تم تكسية المنزل بالكامل بسطح عاكس فلم يعطي المنزل الخصوصية المطلوبة فقط بل وأعطى تأثيراً ساحراً وذو خفة بعكس مشاهد البيئة المحيطة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

2. أما هذه الواجهة البيضاء والمصمتة، فهي تعبر عن شخصية مينمال ومحبة للبساطة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

3.واجهة خرسانية ذات كتل متعددة الإرتفاعات، مع بعض الكشافات لخلق جو دافئ للواجهة الباردة

ヤマモミジの家, 一級建築士事務所 Kenso Architects 一級建築士事務所 Kenso Architects منازل
一級建築士事務所 Kenso Architects

一級建築士事務所 Kenso Architects
一級建築士事務所 Kenso Architects
一級建築士事務所 Kenso Architects

4.الزجاج المشبر هو صديقك إذا كنت تريد الحفاظ على الخصوصية مع الحرص على إدخال الضوءالطبيعي الى منزلك

HARMONIA | 高級注文住宅 | 2013 GOOD DESIGN AWARD, Ｍアーキテクツ｜高級邸宅 豪邸 注文住宅 別荘建築 LUXURY HOUSES | M-architects Ｍアーキテクツ｜高級邸宅 豪邸 注文住宅 別荘建築 LUXURY HOUSES | M-architects منازل
Ｍアーキテクツ｜高級邸宅 豪邸 注文住宅 別荘建築 LUXURY HOUSES | M-architects

Ｍアーキテクツ｜高級邸宅 豪邸 注文住宅 別荘建築 LUXURY HOUSES | M-architects
Ｍアーキテクツ｜高級邸宅 豪邸 注文住宅 別荘建築 LUXURY HOUSES | M-architects
Ｍアーキテクツ｜高級邸宅 豪邸 注文住宅 別荘建築 LUXURY HOUSES | M-architects

5.يمكنك إضافة سور خشبي في الحديقة ليكون عازل لنوافذ منزلك السفلية عن أعين المارة، كما يمكنك إضافة أعصاب خرسانية في الشرفات للحصول على فراغات خارخية مغطاة

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura منازل حجر White
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

6.لا بأس من بعض النوافذ الصغيرة لخصوصية مثالية مع وجود إنارة وتهوية

House I, 浅井アーキテクツ一級建築士事務所 浅井アーキテクツ一級建築士事務所
浅井アーキテクツ一級建築士事務所

House I

浅井アーキテクツ一級建築士事務所
浅井アーキテクツ一級建築士事務所
浅井アーキテクツ一級建築士事務所

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7.هذا المنزل قد يكون ملفت للأنظار ولكن لن يسمح لأحد من المارة بالتطفل لعدم وجود أية نوافذ على واجهته

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

8.إختلاف الخامات المستخدمة في الواجهة كفيل بأن يجعل واجهة منزلك رائعة ومثيرة

Casa Térrea - contemporânea, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores منازل خشب White
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

9.الأخشاب تعطي دفئ وملمس للواجهة فهي إختيار كلاسيكي ومؤثر في تصميم واجهة منزلك كما أنها تتماشى مع أغلب الخامات من الحديد، الحجارة والدهانات

Por ahí..., r79 r79 منازل
r79

r79
r79
r79

10.يمكنك الحصول على الخصوصية من خلال زراعة صفوف الأشجار أو النخيل أمام النوافذ بشكل استراتيجي يجعلها مخفية عن الأبصار

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

للمزيد من التفاصيل لهذا البيت إقرأ: فيلا عصرية حلم كل عائلة

11.الكتل السفلية – والتي تقع في مستوى النظر – من هذا المنزل مصمتة، ولكن توجود نوافذ في الجزء العلوي من المبنى

KGNHR, YUCCA design YUCCA design منازل
YUCCA design

YUCCA design
YUCCA design
YUCCA design

12.كما هو الحال مع هذه الواجهة فالنوافذ في مستوى عالي مع وجود سطح عاكس على النوافذ يمنع الرؤية من الخارج

S3 CITYVILLA, steimle architekten steimle architekten منازل
steimle architekten

steimle architekten
steimle architekten
steimle architekten

13.تراكب الكتل مع إختلاف درجات دهاناتها يمكنه أن يعطي تشويق وإثارة تغني عن وجود النوافذ

homify منازل
homify

homify
homify
homify

14.يمكنك حماية منزلك بعمل سور عالى مصمت، ولكن لا يمنع هذا وجود بوابة ذات شكل جميل أيضاً

Antique Gate House, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design منازل
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

15.تخبئة الباب الرئيسي والنوافذ السفلية خلف حائط من الحجارة تعتبر حيلة ذكية للحصول على الخصوصية والشكل الجميل للواجهة معاً

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

16.هذه الواجهة الخشبية إكتفت بعمل شقوق عرضية كنوافذ، فتعطي تصميم جميل واتصال بالخارج مع وجود الخصوصية

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd منازل
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

17.بعض الأعصاب الخشبية أمام الواجهة ستعمل كعازل للشمس وتحافظ على خصوصية الواجهة

PLATE HOUSE, 松岡健治一級建築士事務所 松岡健治一級建築士事務所 منازل
松岡健治一級建築士事務所

松岡健治一級建築士事務所
松岡健治一級建築士事務所
松岡健治一級建築士事務所

18.أنظر لهذه الواجه ذات الكتل المتراكبة و الخامات المختلفة فهي مثال حي وعملي على تصميم ديناميكي للواجهة بدون وجود نوافذ

N14, aaestudio aaestudio منازل
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio
أضف لمسات جمالية لمنزلك بهذه الحيل البسيطة
أي الواجهات أعجبتك أكثر؟

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