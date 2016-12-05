أضف لمسات جمالية لمنزلك بهذه الحيل البسيطة

كثير من الأحيان نلاحظ أن منازلنا عادية، مملة بعض الشئ وتفتقر لعناصر الحمال والحيوية، فمن منا لا يحب تغيير منزله وجعله يبدو أكثر أناقة، سحر و حيوية؟
لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار البسيطة والتي ستغير منزلك وتطوره تماماً بإضافة بعض اللمسات لتحي غرف المنزل واحدة تلو الأخرى، لمنزل يحسدك عليه كل أصدقاوك.
قم بتزين جدران منزلك الفارغة بتعليق بعض اللوحات والتي يمكنها أن تكون ذات قيمة فنية، جمالية أو شخصية لديك. ولكن إحرص على إختيار تباين في الألوان لتخلق شخصية للغرفة مع إختيار لون موحد للإطارات.
الأرفف هي وسيلة سهلة لاستغلال الحوائط ولخلق مساحة تخزينية إضافية لمجموعة كتبك، فيجب عليك تنظيمهم بشكل يجعلهم مستغلين كاكسسوارات بالإضافة لكونهم مخزنين على الرفوف الخاصة بهم. قم بترتيبهم حسب النوع أو الحجم أو اللون لشكل جمالي مميز في الغرفة.
السجاد يصنع فارق كبير في الغرف، فهي تعطي ترحاب ودفئ وخاصة إذا كانت من ألوان دافئة، كما أنها تصنع تباين رائع مع الأثاث بألوانها ونقوشتها. ولذلك فقم باختيار سجادة ذات تصميم جيد وخامة ناعمة لتغير شكل غرف منزلك. يمكنك أيضاً إختيار سجاد بدون نقشات لغرف أكثر بساطة أو إذا كان أثاثك ذو نقوشات.
لا يكتمل المنزل بدون وجود الستائر ولذلك فإن تعليق الستائر الأنيقة ذات النقشات المناسبة للغرف وللطراز المتبع في منزلك يمكنه تغيير منزلك تماماً. فقم باختيار خامات قيمة مثل الحرير، الكتان أو القطن. وأما إذا كان طراز منزلك مختلف فيمكنك اختيار خامات سميكة وذات تطريز فاخر لتناسب الطراز الكلاسيكي لأثاث منزلك.
لا تنسى استعراض مقتنياك وأغراضك المختلفة من فازات، شموع، هدايا تذكارية وأي شئ آخر يعبر عن شخصيتك، فقم بالإحتفاظ بهذه المقتنيات في دولاب الهدايا الصغير أو على الأرفف، الطاولات الجانبية حول المنزل. فلا شئ يمكنه أن يحي منزلك ويعطيه دفئ وترحاب مثل هذه اللمسات الشخصية.
رغم أن الوسائد قد تبدو عديمة الفائدة للبعض ولكنها تضيف أناقة لغرفة المعيشة أو لغرفة النوم، كما أنها تعطي للغرف رونق خاص و شخصية وخاصة إذا قمت باختيار أشكال وطرز مختلفة وغير تقليدية.
استخدام اصص النباتات في ديكور منزلك يعطيك أكثر من مجرد خضره فهو يضيف حيوية للمنزل وينقي الجو باللإضافة لأنه يحسن من الصحة العامة لساكني المنزل.
لاتترك غرفة في منزلك بدون وجود مساحة تخزينية بها وخاصة في الحمام، فهو أكثر الغرف عرضه للفوضى بسبب وجود المستحضرات التجميلية وأدوات التنظيف والأدوية بكثره. فاستثمر في خزانة أنيقة وعملية للحمام فسوف تعطي مظهر أنيق ومهندم لحمامك فقط بسبب وجود مساحة تخزينية.