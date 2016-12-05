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أضف لمسات جمالية لمنزلك بهذه الحيل البسيطة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Lungsod Collection, bococo bococo Living roomAccessories & decoration
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كثير من الأحيان نلاحظ أن منازلنا عادية، مملة بعض الشئ وتفتقر لعناصر الحمال والحيوية، فمن منا لا يحب تغيير منزله وجعله يبدو أكثر أناقة، سحر و حيوية؟  

لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار البسيطة والتي ستغير منزلك وتطوره تماماً بإضافة بعض اللمسات لتحي غرف المنزل واحدة تلو الأخرى، لمنزل يحسدك عليه كل أصدقاوك.

علق بعض اللوحات فنية

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb غرفة المعيشة
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

قم بتزين جدران منزلك الفارغة بتعليق بعض اللوحات والتي يمكنها أن تكون ذات قيمة فنية، جمالية أو شخصية لديك. ولكن إحرص على إختيار تباين في الألوان لتخلق شخصية للغرفة مع إختيار لون موحد للإطارات.

تنظيم الأرفف

Split - flexibles Regalsystem für jede Lebenslage, Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Living roomShelves
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires

Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires

الأرفف هي وسيلة سهلة لاستغلال الحوائط ولخلق مساحة تخزينية إضافية لمجموعة كتبك، فيجب عليك تنظيمهم بشكل يجعلهم مستغلين كاكسسوارات بالإضافة لكونهم مخزنين على الرفوف الخاصة بهم. قم بترتيبهم حسب النوع أو الحجم أو اللون لشكل جمالي مميز في الغرفة.

سجادة ذات تصميم جيد وخامة معقولة

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni غرفة المعيشة
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

السجاد يصنع فارق كبير في الغرف، فهي تعطي ترحاب ودفئ وخاصة إذا كانت من ألوان دافئة، كما أنها تصنع تباين رائع مع الأثاث بألوانها ونقوشتها. ولذلك فقم باختيار سجادة ذات تصميم جيد وخامة ناعمة لتغير شكل غرف منزلك. يمكنك أيضاً إختيار سجاد بدون نقشات لغرف أكثر بساطة أو إذا كان أثاثك ذو نقوشات.

Prachtbauten der Berliner Karl-Marx-Allee neu definiert , 16elements GmbH 16elements GmbH غرفة نوم
16elements GmbH

16elements GmbH
16elements GmbH
16elements GmbH

​إختيار موفق للستائر

Country Home Living Room Charlotte Crosland Interiors غرفة المعيشة
Charlotte Crosland Interiors

Country Home Living Room

Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors

لا يكتمل المنزل بدون وجود الستائر ولذلك فإن تعليق الستائر الأنيقة ذات النقشات المناسبة للغرف وللطراز المتبع في منزلك يمكنه تغيير منزلك تماماً. فقم باختيار خامات قيمة مثل الحرير، الكتان أو القطن. وأما إذا كان طراز منزلك مختلف فيمكنك اختيار خامات سميكة وذات تطريز فاخر لتناسب الطراز الكلاسيكي لأثاث منزلك.

​اكسسوارات

Meble, Oświetlenie i Akcesoria w stylu New York., PRIMAVERA HOME PRIMAVERA HOME Living roomAccessories & decoration
PRIMAVERA HOME

PRIMAVERA HOME
PRIMAVERA HOME
PRIMAVERA HOME

لا تنسى استعراض مقتنياك وأغراضك المختلفة من فازات، شموع، هدايا تذكارية وأي شئ آخر يعبر عن شخصيتك، فقم بالإحتفاظ بهذه المقتنيات في دولاب الهدايا الصغير أو على الأرفف، الطاولات الجانبية حول المنزل. فلا شئ يمكنه أن يحي منزلك ويعطيه دفئ وترحاب مثل هذه اللمسات الشخصية.

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الوسائد

Individual Bezüge für dich und deine IKEA Möbel, saustark design saustark design Living roomSofas & armchairs
saustark design

saustark design
saustark design
saustark design

رغم أن الوسائد قد تبدو عديمة الفائدة للبعض ولكنها تضيف أناقة لغرفة المعيشة أو لغرفة النوم، كما أنها تعطي للغرف رونق خاص و شخصية وخاصة إذا قمت باختيار أشكال وطرز مختلفة وغير تقليدية.

ضع بعض النباتات

Lungsod Collection, bococo bococo Living roomAccessories & decoration
bococo

Lungsod Collection

bococo
bococo
bococo

استخدام اصص النباتات في ديكور منزلك يعطيك أكثر من مجرد خضره فهو يضيف حيوية للمنزل وينقي الجو باللإضافة لأنه يحسن من الصحة العامة لساكني المنزل.

​خزانات الحمام

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign حمام
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

لاتترك غرفة في منزلك بدون وجود مساحة تخزينية بها وخاصة في الحمام، فهو أكثر الغرف عرضه للفوضى بسبب وجود المستحضرات التجميلية وأدوات التنظيف والأدوية بكثره. فاستثمر في خزانة أنيقة وعملية للحمام فسوف تعطي مظهر أنيق ومهندم لحمامك فقط بسبب وجود مساحة تخزينية.

منزل من الأحلام في باريس
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