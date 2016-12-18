كيف تصمم منزلك الصغير على الطراز الاسكندينافي

كل فرد لديه حس فني مختلف في تصميم منزله، فهناك من يفضل اتباع النمط الكلاسيكي، الحديث، الاستوائي أو النمط الاسكندنافي، وعند الحديث عن النمط الاسكندنافي علينا أن نتذكر أنه هو النمط الذي يجمع بين طابع البساطة والأناقة وعدم استخدام الكثير من المحتويات والألوان خلاله.

يمكن استخدام النمط الاسكندنافي في مختلف المساحات، حيث يمكن استخدامه في المنازل الكبيرة وحتى مساحات الشقق الصغيرة، وفي هذا المحتوى نقدم نموذج لمنزل يتبع النمط الاسكندنافي في تصميمه ليعطي بعض الأفكار المميزة لتحويل نمط منزلك إلى النمط الاسكندنافي من أجل إضفاء لمسة دفء وهدوء على منزلك.