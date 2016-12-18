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كيف تصمم منزلك الصغير على الطراز الاسكندينافي

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة المعيشة
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كل فرد لديه حس فني مختلف في تصميم منزله، فهناك من يفضل اتباع النمط الكلاسيكي، الحديث، الاستوائي أو النمط الاسكندنافي، وعند الحديث عن النمط الاسكندنافي علينا أن نتذكر أنه هو النمط الذي يجمع بين طابع البساطة والأناقة وعدم استخدام الكثير من المحتويات والألوان خلاله.

يمكن استخدام النمط الاسكندنافي في مختلف المساحات، حيث يمكن استخدامه في المنازل الكبيرة وحتى مساحات الشقق الصغيرة، وفي هذا المحتوى نقدم نموذج لمنزل يتبع النمط الاسكندنافي في تصميمه ليعطي بعض الأفكار المميزة لتحويل نمط منزلك إلى النمط الاسكندنافي من أجل إضفاء لمسة دفء وهدوء على منزلك.

استخدام قطع الأثاث الصغيرة والبسيطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعد هذا التصميم هو النموذج المثالي النمط الاسكندنافي في غرفة المعيشة، حيث تم استخدام قطع أثاث صغيرة ومحدودة تقتصر على وجود أريكة، طاولة تلفاز خشبية أنيقة وطاولة طعام في نهاية الغرفة، والجدير بالذكر أنه قد تم استخدام قطع الأثاث الخشبية بألوان هادئة، وكما نرى أن ألوان الغرفة محايدة وهادئة فقد تم استخدام اللون الأبيض بوفرة مما يتناسب مع النمط الاسكندنافي البسيط، كما تم إضافة سجادة صغيرة في منتصف الغرفة لإضفاء مزيد من أجواء الدفء على المكان، كما أن إضاءة الغرفة موزعة بطريقة مميزة وهادئة لتوفير مزيد من الراحة والهدوء.

طاولة خشبية بسيطة بإضاءة مستقلة فوقها

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

في هذا الركن من الغرفة تم وضع طاولة خشبية بسيطة للغاية، حيث تم استخدام الطاولة بلون فاتح، في حين أن المقاعد تتميز بلون الخشب القاتم، فهذا التدرج أضاف مزيد من الهدوء والتميز على المكان، كما تم وضع وحدة إضاءة مستديرة بارتفاع مناسب فوق الطاولة، وفي هذا التصميم نلاحظ أناقة اللون الأبيض ومدى توفير أجواء الاسترخاء والهدوء.

استخدام الألوان المحايدة في تصميم المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما نرى أنه تم استخدام الخزانات باللون الرمادي الغالب على الأبيض، وتم استخدام ورق حائط مميز باللون الرمادي القاتم، ومع هذا التدرج في الألوان نجد أنه قد تم إضافة لمسة أنيقة معاصرة على المطبخ، ولأن العنصر الخشبي هام في النمط الاسكندنافي، فقد تم استخدام طاولة خشبية مميزة تتناسب مع الخزانة السفلية الموجودة في الجهة الأخرى، يجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام اللون الأبيض على الحائط واللون الفاتح للخزانات العلوية نجد أنه قد تم الحصول على شعور المساحة الواسعة في هذا الجزء من المنزل.

نموذج طاولة وخزانة خشبية في أحد جوانب المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نجد هنا أنه يمكن ببساطة تعديل مطبخ المنزل الخاص بك إلى الطراز الاسكندنافي من خلال وضع طاولة خشبية صغيرة لتناول الطعام ومقاعدها مزودة بلمسة اللون الأبيض الأنيق، وفي الأعلى تم استخدام خزانة خشبية بنفس درجة لون الطاولة.

اكسسوارات بسيطة على المساحات الإضافية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان منزلك يحتوي على مساحة صغيرة غير مستغلة، يمكن أن يتم تصميمها بطريقة أنيقة على النمط الاسكندنافي، بحيث يمكن تخصيصها لتكون غرفة غسيل، فقد تم طلاء هذه المساحة باللون الأبيض المشرق، كما أن الرفوف الخشبية تعتبر من أهم العناصر الموجودة في هذا المكان.

غرفة نوم بسيطة على الطراز الاسكندنافي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

النمط الاسكندنافي كما ذكرنا لا يحتاج للكثير من العناصر خاصة قطع الأثاث، ففي هذه الغرفة تم استخدام سرير متوسط الحجم، وكما نلاحظ أن المفروشات التي تم استخدامها على السرير تتناسب مع لون الحائط الأبيض وكذلك مع لون الخزانة الصغيرة الخشبية الموجودة في الجهة الأخرى من الغرفة، وكما نرى أن الأرضية الخشبية أضفت لمسة دفء وهدوء مثالية على المكان.

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غرفة نوم لأكثر من شخص على النمط الاسكندنافي الهادئ

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في الغرفة الأخرى المخصصة لأكثر من شخص تم تصميمها هنا بطريقة مبتكرة في غاية البساطة، فكما نرى أن مساحة الغرفة محدودة للغاية، فقد تم وضع الأسِرة بجوار بعضها مع وجود فاصل صغير فقط، و طاولة أنيقة تحتوي على أدراج صغيرة للتخزين، وكما نرى أنه قد تم التخلص من ملل اللون الأبيض من خلال إضافة لمسة مميزة من خلال المفروشات التي تم إضافتها بلون مشرق أنيق أضاف مزيد من أجواء الدفء والهدوء.

تصميم الحمام بلمسة هدوء اسكندنافية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في حمام هذا المنزل تم الاعتماد بشكل أساسي على اللون الابيض في الحوائط والاكسسوارات، وكما نرى أنه قد تم الاستعانة في هذا التصميم خزانة خشبية مميزة أسفل الحوض مزودة برف سفلي.

في النهاية علينا تذكر أنه من خلال خطوات بسيطة يمكنك الحصول على أجواء الدفء والراحة التي يوفرها النمط الاسكندنافي من خلال خطوات وإضافات بسيطة، وكما رأينا في هذا التصميم المميز أنه تم الاستعانة بأجواء وعناصر النمط الاسكندنافي في منزل صغير لكنه يتميز بتصميم في غاية الأناقة والبساطة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 20 فكرة لتزيين حديقة منزلك.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

homify حمام
homify

homify
homify
homify

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

homify حمام
homify

homify
homify
homify

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify
20 فكرة لتزيين حديقة منزلك
منزلك الصغير على الطراز الاسكندينافي الأنيق

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