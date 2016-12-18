كيف تصمم منزلك الصغير على الطراز الاسكندينافي

كل فرد لديه حس فني مختلف في تصميم منزله، فهناك من يفضل اتباع النمط الكلاسيكي، الحديث، الاستوائي أو النمط الاسكندنافي، وعند الحديث عن النمط الاسكندنافي علينا أن نتذكر أنه هو النمط الذي يجمع بين طابع البساطة والأناقة وعدم استخدام الكثير من المحتويات والألوان خلاله.
يمكن استخدام النمط الاسكندنافي في مختلف المساحات، حيث يمكن استخدامه في المنازل الكبيرة وحتى مساحات الشقق الصغيرة، وفي هذا المحتوى نقدم نموذج لمنزل يتبع النمط الاسكندنافي في تصميمه ليعطي بعض الأفكار المميزة لتحويل نمط منزلك إلى النمط الاسكندنافي من أجل إضفاء لمسة دفء وهدوء على منزلك.
يعد هذا التصميم هو النموذج المثالي النمط الاسكندنافي في غرفة المعيشة، حيث تم استخدام قطع أثاث صغيرة ومحدودة تقتصر على وجود أريكة، طاولة تلفاز خشبية أنيقة وطاولة طعام في نهاية الغرفة، والجدير بالذكر أنه قد تم استخدام قطع الأثاث الخشبية بألوان هادئة، وكما نرى أن ألوان الغرفة محايدة وهادئة فقد تم استخدام اللون الأبيض بوفرة مما يتناسب مع النمط الاسكندنافي البسيط، كما تم إضافة سجادة صغيرة في منتصف الغرفة لإضفاء مزيد من أجواء الدفء على المكان، كما أن إضاءة الغرفة موزعة بطريقة مميزة وهادئة لتوفير مزيد من الراحة والهدوء.
في هذا الركن من الغرفة تم وضع طاولة خشبية بسيطة للغاية، حيث تم استخدام الطاولة بلون فاتح، في حين أن المقاعد تتميز بلون الخشب القاتم، فهذا التدرج أضاف مزيد من الهدوء والتميز على المكان، كما تم وضع وحدة إضاءة مستديرة بارتفاع مناسب فوق الطاولة، وفي هذا التصميم نلاحظ أناقة اللون الأبيض ومدى توفير أجواء الاسترخاء والهدوء.
كما نرى أنه تم استخدام الخزانات باللون الرمادي الغالب على الأبيض، وتم استخدام ورق حائط مميز باللون الرمادي القاتم، ومع هذا التدرج في الألوان نجد أنه قد تم إضافة لمسة أنيقة معاصرة على المطبخ، ولأن العنصر الخشبي هام في النمط الاسكندنافي، فقد تم استخدام طاولة خشبية مميزة تتناسب مع الخزانة السفلية الموجودة في الجهة الأخرى، يجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام اللون الأبيض على الحائط واللون الفاتح للخزانات العلوية نجد أنه قد تم الحصول على شعور المساحة الواسعة في هذا الجزء من المنزل.
نجد هنا أنه يمكن ببساطة تعديل مطبخ المنزل الخاص بك إلى الطراز الاسكندنافي من خلال وضع طاولة خشبية صغيرة لتناول الطعام ومقاعدها مزودة بلمسة اللون الأبيض الأنيق، وفي الأعلى تم استخدام خزانة خشبية بنفس درجة لون الطاولة.
إذا كان منزلك يحتوي على مساحة صغيرة غير مستغلة، يمكن أن يتم تصميمها بطريقة أنيقة على النمط الاسكندنافي، بحيث يمكن تخصيصها لتكون غرفة غسيل، فقد تم طلاء هذه المساحة باللون الأبيض المشرق، كما أن الرفوف الخشبية تعتبر من أهم العناصر الموجودة في هذا المكان.
النمط الاسكندنافي كما ذكرنا لا يحتاج للكثير من العناصر خاصة قطع الأثاث، ففي هذه الغرفة تم استخدام سرير متوسط الحجم، وكما نلاحظ أن المفروشات التي تم استخدامها على السرير تتناسب مع لون الحائط الأبيض وكذلك مع لون الخزانة الصغيرة الخشبية الموجودة في الجهة الأخرى من الغرفة، وكما نرى أن الأرضية الخشبية أضفت لمسة دفء وهدوء مثالية على المكان.
في الغرفة الأخرى المخصصة لأكثر من شخص تم تصميمها هنا بطريقة مبتكرة في غاية البساطة، فكما نرى أن مساحة الغرفة محدودة للغاية، فقد تم وضع الأسِرة بجوار بعضها مع وجود فاصل صغير فقط، و طاولة أنيقة تحتوي على أدراج صغيرة للتخزين، وكما نرى أنه قد تم التخلص من ملل اللون الأبيض من خلال إضافة لمسة مميزة من خلال المفروشات التي تم إضافتها بلون مشرق أنيق أضاف مزيد من أجواء الدفء والهدوء.
في حمام هذا المنزل تم الاعتماد بشكل أساسي على اللون الابيض في الحوائط والاكسسوارات، وكما نرى أنه قد تم الاستعانة في هذا التصميم خزانة خشبية مميزة أسفل الحوض مزودة برف سفلي.
في النهاية علينا تذكر أنه من خلال خطوات بسيطة يمكنك الحصول على أجواء الدفء والراحة التي يوفرها النمط الاسكندنافي من خلال خطوات وإضافات بسيطة، وكما رأينا في هذا التصميم المميز أنه تم الاستعانة بأجواء وعناصر النمط الاسكندنافي في منزل صغير لكنه يتميز بتصميم في غاية الأناقة والبساطة.
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