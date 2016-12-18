20 فكرة لتزيين حديقة منزلك

توفر الحدائق المنزلية مساحة خالية من التوتر في المنزل، حيث تساعد على الاسترخاء والشعور بجمال الطبيعة بعيدًا عن صخب الحياة. ومن خلال استخدام الديكورات والأفكار المناسبة لتزيين الحدائق يكون لدينا فرصة لإظهار الإبداع في الأسلوب لجعل الحديقة فريدة من نوعها، وفي نفس الوقت ينشط الخيال ويساهم في خلق مساحة شخصية جذابة ومريحة. وهناك العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها في لتزيين حديقة منزلك ما يناسب ذوقك الخاص، ونعرض هنا 20 فكرة مبتكرة لتزيين حديقة منزلك.
تم تصميم هذه الحديقة بالأسلوب البسيط، الذي يتم فيه استخدام أفكار بسيطة عصرية لإضفاء جو مريح بالحديقة. حيث تم الاستعانة بكراسي الخيزران المريحة بالإضافة لكرسي معدني لإضفاء مظهر عصري، وتم وضع سجاد خفيف على الأرضيات الخشبية لإضافة شكل طبيعي للحديقة.
في هذا النموذج تم استغلال الشرفة أو الباحة الخلفية لصنع حديقة مُصغرة، وتم الاستعانة بأوعية النباتات المعلقة على الجدران لزيادة المساحة الخضراء للمكان، بالإضافة لاستخدام بعض أوعية النباتات الجانبية، وتم وضع طاولة وكراسي من الخيزران في المنتصف لصنع مكان للراحة وتناول الطعام.
تم تصميم هذه الحديقة بالنمط العصري الحديث، وتم إضافة واجهة زجاجية لفصل الحديقة عن باقي المنزل. تم استخدام أثاث خشبي مريح مع وسائد ملونة تُضفي على المكان طابع شخصي، بالإضافة لاستخدام بعض النباتات المعلقة وأرضيات من الحجارة الصغيرة.
تم استغلال الباحة الداخلية لهذا المنزل لصنع حديقة داخلية عصرية بسيطة، حيث تم استخدام الأخشاب لصنع ممر في المنتصف تحيط به أحواض لنباتات الزينة ذو إطارات خشبية.
تم تصميم هذه الحديقة بأسلوب عصري بسيط، ولكن تم إدخال النمط الاستوائي من خلال وضع وسائد ذات نقوس استوائية مميزة على الأثاث.
لبعض الأشخاص تعتبر المساحة الضيقة للحديقة عائق لتزينها بشكل مناسب، إلا ان هناك بعض الأفكار البسيطة التي قد تكون غير تقليدية في بعض الأحيان لخلق حديقة مريحة ولطيفة في المساحات الضيقة. فكما نرى في هذه الصورة فقد تم استغلال المساحة بشكل أمثل، حيث تم استخدام الخشب مع الأرضية المصنوعة من الأحجار الصغيرة لإعطاء لمحة دافئة للمكان، وتم الاستعانة بأحواض النباتات الصغيرة حتى لا تقلل الأحساس بضيق المساحة.
بسبب المساحة المحدودة للباحة الخلفية تم تركيب أرضيات ذات ألوان محايدة لزيادة الإحساس بالاتساع، وساعدت زراعة الأزهار ذات الألوان المشرقة بجانب السور في خلق صورة مميزة للمكان.
تم تصميم هذه الحديقة على النمط المودرن، حيث تم استخدام الأخشاب والأرضيات الحجرية لإبراز النمط، وتم إضافة حوض نباتات جانبي صغير مع توزيع عدد من أُصص الزرع في الأركان.
تم تصميم هذه الحديقة على النمط الاسكندنافي الذي يستخدم الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي الفاتح مع الأخشاب، وتم دمج ملعب صغير للأطفال وأماكن مريحة للجلوس للاستمتاع بالطبيعة أثناء رعاية الأطفال.
على الرغم من ضيق المساحة إلا انه تم المزج ما بين عدة عناصر للمساعدة في الاستغلال الأمثل للمساحة، حيث تم عمل أحواض نباتات جانبية وصنع ممر حجري ضيق للتنقل، بالإضافة لذلك فقد تم تركيب أرجوحة معلقة لأوقات الاسترخاء.
تم استغلال الشرفة لصنع حديقة استوائية صغيرة، وتم استغلال المساحة بشكل مميز حيث تم عمل حديقة معلقة بالإضافة لاستخدام أُصص النباتات متوسطة الحجم على الأطراف ووضع أريكة خشبية بسيطة بينهم.
تم استخدام الشرفة الداخلية لهذا المنزل لصنع حديقة صغيرة على النمط الاستوائي، وتم زراعة حدود المكان بأزهار استوائية، واستخدام الألواح الخشبية على الأرضيات لصنع مساحة لوضع أثاث بسيط.
كما نرى في هذا التصميم فقد تم استخدام تصميم كلاسيكي بسيط بشكل فعال ليُناسب المساحة الصغيرة للحديقة، وتم استغلال الإضاءة الطبيعية لإعطاء المكان مظهر مشرق. بالإضافة لذلك فقد تم عمل أحواض زراعة جانبية وإنشاء ممر في المنتصف للتنقل بدون إتلاف النباتات.
في هذا النموذج تم استخدام الألوان والخامات غير التقليدية لإضفاء طابع شخصي للحديقة، حيث تم تصميم الحديقة على الطابع الصناعي الحديث، حيث يتميز التصميم بالخطوط المستقيمة الواضحة والألوان الواضحة التي تساعد في تقسيم المساحة.
هنا تم صنع حديقة بسيطة بلمسات عصرية تمثلت في استخدام الأخشاب والأحجار، وتم عمل حديقة صغيرة معلقة لتبدو مثل سور من النباتات، وتم تغطيته الأرضية بالكامل بالأعشاب.
في هذا النموذج تم تخصيص نصف الحديقة لصنع حوض لزراعة النباتات، أما الباقي فتم عمل أرضيات حجرية لجعل المكان متعدد الاستخدامات، وتم وضع أريكة ركنية مع وسائد مريحة بعرض المكان.
للاستفادة من المساحة الداخلية المحدودة للحديقة الداخلية تم استخدام الأخشاب في الأرضيات والجدران لمنح المكان بعض الدفء، وتم وضع أُصص زرع كبيرة الحجم بدلًا من زراعة الأرضية. بالإضافة لذلك تم وضع كراسي مريحة للاسترخاء، ووضع طاولة ذات لون أحمر زاهي لإضفاء لمحة فنية بالمكان.
في هذا التصميم تم دمج الأرضيات الحجرية داخل الأعشاب الخضراء، وتم عمل حوض زراعة جانبي متعدد الاستخدامات بطول الحديقة.
في هذا النموذج يظهر لنا تصميم مبتكر لحديقة معلقة، وهي طريقة فعالة لاستغلال الجدران في الحدائق الصغيرة لمنح مساحة أكبر لاستخدامها لوضع طاولة وكراسي. ويمكن استخدام الأوعية المعلقة لزراعة مختلف أنواع النباتات، الزهور أو الخضروات الورقية. بالإضافة لذلك فهذا النوع من الحدائق يحسن دوران الهواء مما يمنحك نباتات أفضل وعرضة أقل للآفات والأمراض بشكل عام.
إذا كنت لا تملك منزل مجهز بحديقة وكنت تملك شرفة علوية فيمكن استغلالها لصنع حديقة شخصية صغيرة، ففي هذا النموذج تم استخدام الأرضيات الخشبية، أحواض زراعة خشبية جانبية وأثاث معدني مع مفروشات ذات ألوان زاهية لتعكس الذوق الشخصي.
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