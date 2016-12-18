20 فكرة لتزيين حديقة منزلك

لبعض الأشخاص تعتبر المساحة الضيقة للحديقة عائق لتزينها بشكل مناسب، إلا ان هناك بعض الأفكار البسيطة التي قد تكون غير تقليدية في بعض الأحيان لخلق حديقة مريحة ولطيفة في المساحات الضيقة. فكما نرى في هذه الصورة فقد تم استغلال المساحة بشكل أمثل، حيث تم استخدام الخشب مع الأرضية المصنوعة من الأحجار الصغيرة لإعطاء لمحة دافئة للمكان، وتم الاستعانة بأحواض النباتات الصغيرة حتى لا تقلل الأحساس بضيق المساحة.