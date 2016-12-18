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20 فكرة لتزيين حديقة منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Condominio Residencial em Porto Alegre, Motta Arquitetura Motta Arquitetura حديقة
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توفر الحدائق المنزلية مساحة خالية من التوتر في المنزل، حيث تساعد على الاسترخاء والشعور بجمال الطبيعة بعيدًا عن صخب الحياة. ومن خلال استخدام الديكورات والأفكار المناسبة لتزيين الحدائق يكون لدينا فرصة لإظهار الإبداع في الأسلوب لجعل الحديقة فريدة من نوعها، وفي نفس الوقت ينشط الخيال ويساهم في خلق مساحة شخصية جذابة ومريحة. وهناك العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها في لتزيين حديقة منزلك ما يناسب ذوقك الخاص، ونعرض هنا 20 فكرة مبتكرة لتزيين حديقة منزلك.

1. حديقة بالتصميم البسيط

Casa di Silvana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio حديقة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

تم تصميم هذه الحديقة بالأسلوب البسيط، الذي يتم فيه استخدام أفكار بسيطة عصرية لإضفاء جو مريح بالحديقة. حيث تم الاستعانة بكراسي الخيزران المريحة بالإضافة لكرسي معدني لإضفاء مظهر عصري، وتم وضع سجاد خفيف على الأرضيات الخشبية لإضافة شكل طبيعي للحديقة.

2. استغلال الباحة أو التراس لصنع حديقة داخلية صغيرة

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بلكونة أو شرفة
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

في هذا النموذج تم استغلال الشرفة أو الباحة الخلفية لصنع حديقة مُصغرة، وتم الاستعانة بأوعية النباتات المعلقة على الجدران لزيادة المساحة الخضراء للمكان، بالإضافة لاستخدام بعض أوعية النباتات الجانبية، وتم وضع طاولة وكراسي من الخيزران في المنتصف لصنع مكان للراحة وتناول الطعام.

3. حديقة عصرية بواجهة زجاجية

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بيت زجاجي
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

تم تصميم هذه الحديقة بالنمط العصري الحديث، وتم إضافة واجهة زجاجية لفصل الحديقة عن باقي المنزل. تم استخدام أثاث خشبي مريح مع وسائد ملونة تُضفي على المكان طابع شخصي، بالإضافة لاستخدام بعض النباتات المعلقة وأرضيات من الحجارة الصغيرة.

4. حديقة خشبية داخلية

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

تم استغلال الباحة الداخلية لهذا المنزل لصنع حديقة داخلية عصرية بسيطة، حيث تم استخدام الأخشاب لصنع ممر في المنتصف تحيط به أحواض لنباتات الزينة ذو إطارات خشبية.

5. حديقة عصرية استوائية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تم تصميم هذه الحديقة بأسلوب عصري بسيط، ولكن تم إدخال النمط الاستوائي من خلال وضع وسائد ذات نقوس استوائية مميزة على الأثاث.

6. الاستخدام الأفضل للمساحات الضيقة

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لبعض الأشخاص تعتبر المساحة الضيقة للحديقة عائق لتزينها بشكل مناسب، إلا ان هناك بعض الأفكار البسيطة التي قد تكون غير تقليدية في بعض الأحيان لخلق حديقة مريحة ولطيفة في المساحات الضيقة. فكما نرى في هذه الصورة فقد تم استغلال المساحة بشكل أمثل، حيث تم استخدام الخشب مع الأرضية المصنوعة من الأحجار الصغيرة لإعطاء لمحة دافئة للمكان، وتم الاستعانة بأحواض النباتات الصغيرة حتى لا تقلل الأحساس بضيق المساحة.

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7. استخدام الأزهار ذات الألوان المشرقة

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

بسبب المساحة المحدودة للباحة الخلفية تم تركيب أرضيات ذات ألوان محايدة لزيادة الإحساس بالاتساع، وساعدت زراعة الأزهار ذات الألوان المشرقة بجانب السور في خلق صورة مميزة للمكان.

8. الحدائق المودرن

Condominio Residencial em Porto Alegre, Motta Arquitetura Motta Arquitetura حديقة
Motta Arquitetura

Motta Arquitetura
Motta Arquitetura
Motta Arquitetura

تم تصميم هذه الحديقة على النمط المودرن، حيث تم استخدام الأخشاب والأرضيات الحجرية لإبراز النمط، وتم إضافة حوض نباتات جانبي صغير مع توزيع عدد من أُصص الزرع في الأركان.

9. حديقة اسكندنافية مع ملعب أطفال

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تم تصميم هذه الحديقة على النمط الاسكندنافي الذي يستخدم الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي الفاتح مع الأخشاب، وتم دمج ملعب صغير للأطفال وأماكن مريحة للجلوس للاستمتاع بالطبيعة أثناء رعاية الأطفال.

10. الاستغلال الأمثل للمساحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من ضيق المساحة إلا انه تم المزج ما بين عدة عناصر للمساعدة في الاستغلال الأمثل للمساحة، حيث تم عمل أحواض نباتات جانبية وصنع ممر حجري ضيق للتنقل، بالإضافة لذلك فقد تم تركيب أرجوحة معلقة لأوقات الاسترخاء.

11. حديقة استوائية بالشرفة

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta حديقة
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

تم استغلال الشرفة لصنع حديقة استوائية صغيرة، وتم استغلال المساحة بشكل مميز حيث تم عمل حديقة معلقة بالإضافة لاستخدام أُصص النباتات متوسطة الحجم على الأطراف ووضع أريكة خشبية بسيطة بينهم.

12. حديقة استوائية داخلية

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

تم استخدام الشرفة الداخلية لهذا المنزل لصنع حديقة صغيرة على النمط الاستوائي، وتم زراعة حدود المكان بأزهار استوائية، واستخدام الألواح الخشبية على الأرضيات لصنع مساحة لوضع أثاث بسيط.

13. حديقة كلاسيكية صغيرة

Casa Liberdade, Na Lupa Design Na Lupa Design حديقة
Na Lupa Design

Na Lupa Design
Na Lupa Design
Na Lupa Design

كما نرى في هذا التصميم فقد تم استخدام تصميم كلاسيكي بسيط بشكل فعال ليُناسب المساحة الصغيرة للحديقة، وتم استغلال الإضاءة الطبيعية لإعطاء المكان مظهر مشرق. بالإضافة لذلك فقد تم عمل أحواض زراعة جانبية وإنشاء ممر في المنتصف للتنقل بدون إتلاف النباتات.

14. استخدام الألوان والخامات غير التقليدية

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa حديقة
TRA – architettura condivisa

TRA - architettura condivisa
TRA – architettura condivisa
TRA - architettura condivisa

في هذا النموذج تم استخدام الألوان والخامات غير التقليدية لإضفاء طابع شخصي للحديقة، حيث تم تصميم الحديقة على الطابع الصناعي الحديث، حيث يتميز التصميم بالخطوط المستقيمة الواضحة والألوان الواضحة التي تساعد في تقسيم المساحة.

15. حديقة عصرية جانبية

CASA PRIVATA AT06, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE حديقة
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

هنا تم صنع حديقة بسيطة بلمسات عصرية تمثلت في استخدام الأخشاب والأحجار، وتم عمل حديقة صغيرة معلقة لتبدو مثل سور من النباتات، وتم تغطيته الأرضية بالكامل بالأعشاب.

16. تقسيم الحديقة

Moderner Garten, Katrin Lesser Katrin Lesser حديقة
Katrin Lesser

Katrin Lesser
Katrin Lesser
Katrin Lesser

في هذا النموذج تم تخصيص نصف الحديقة لصنع حوض لزراعة النباتات، أما الباقي فتم عمل أرضيات حجرية لجعل المكان متعدد الاستخدامات، وتم وضع أريكة ركنية مع وسائد مريحة بعرض المكان.

17. الحدائق الخشبية الداخلية

LOFT EN BARCELONA, SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP حديقة
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

للاستفادة من المساحة الداخلية المحدودة للحديقة الداخلية تم استخدام الأخشاب في الأرضيات والجدران لمنح المكان بعض الدفء، وتم وضع أُصص زرع كبيرة الحجم بدلًا من زراعة الأرضية. بالإضافة لذلك تم وضع كراسي مريحة للاسترخاء، ووضع طاولة ذات لون أحمر زاهي لإضفاء لمحة فنية بالمكان.

18. دمج الأرضيات مع المساحات الخضراء

RESIDENCE FOR MRS. & MR. VASUKI RAJAGOPALAN, Muraliarchitects Muraliarchitects حديقة
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

في هذا التصميم تم دمج الأرضيات الحجرية داخل الأعشاب الخضراء، وتم عمل حوض زراعة جانبي متعدد الاستخدامات بطول الحديقة.

19. الحدائق المعلقة

Ahaan Villa - Ahmedabad, OPENIDEAS OPENIDEAS Interior landscaping
OPENIDEAS

OPENIDEAS
OPENIDEAS
OPENIDEAS

في هذا النموذج يظهر لنا تصميم مبتكر لحديقة معلقة، وهي طريقة فعالة لاستغلال الجدران في الحدائق الصغيرة لمنح مساحة أكبر لاستخدامها لوضع طاولة وكراسي. ويمكن استخدام الأوعية المعلقة لزراعة مختلف أنواع النباتات، الزهور أو الخضروات الورقية. بالإضافة لذلك فهذا النوع من الحدائق يحسن دوران الهواء مما يمنحك نباتات أفضل وعرضة أقل للآفات والأمراض بشكل عام.

20. صنع حديقة في الشرفة العلوية

TERRAZZO Torino, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

إذا كنت لا تملك منزل مجهز بحديقة وكنت تملك شرفة علوية فيمكن استغلالها لصنع حديقة شخصية صغيرة، ففي هذا النموذج تم استخدام الأرضيات الخشبية، أحواض زراعة خشبية جانبية وأثاث معدني مع مفروشات ذات ألوان زاهية لتعكس الذوق الشخصي.

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