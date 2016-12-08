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كيف تجعل مطبخك أكثر تنظيما في 13 حيلة

آية منير آية منير
Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
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إن كنت تبحث عن إجابة على تساؤلك كيف تصمم مطبخك بشكل مريح وعملي، فبعد أن تنتهي من ترتيب وتخطيط أماكن الأنشطة المطلوبة سواء كانت طبخ أو غسيل أو إعداد بشكل صحيح، ستحتاج إلى نظرة عامة لمطبخك وأن تبحث عن ما ليس له أهمية والاستغناء عنه، والذي قد يتسبب مع الوقت بازدحام مطبهك وصعوبة استعماله، لذا قمنا بجمع 13 نصيحة للاستغناء عن بعض 13 مكون وبدونهم يصبح مطبخك أكثر تنظيما..

1 – أطباق الفاكهة..

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Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

أطباق الفاكهة ليست بالفكرة الجيدة بمطبخك، على من انها تبدو لطيفة في بعض الأحيان ولكن تجعل المشهد العام مزدحم ومزعج..

2 – المزهريات

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

إن كنت لا تمتلك مكانا آخر للمزهرية إلا وسط سطح العمل الخاص بمطبخك فعليك الاستغناء عنها، لأنها ستحقق نتيجة سلبية على الجانب الوظيفي..

3 – كتب لا تستخدم

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

الكتب والقراءة والصحف اليومية عموما جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، ولكن عليك إن كانت غير مستخدمة فعليك تخزينها في غرفة أخرى بعيدا عن المطبخ، وخاصة إن كانت بعيدة عن فنون الطهي والطبخ..

4 – أجهزة غي مستخدمة بشكل يومي

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

لا يفيد في وضع كل الأجهزة التى تمتلكها على طاولة المطبخ، فقط ما تحتاجه بشكل دوري ومستمر هو ما تتركه سهل الوصول إليه ، أما باقي الأجهزة فوحدات التخزين مخصصة لذلك..

5 – أسطح منظمة

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

ما فعلناه مع الاجهزة سنفعله مع كل الأدوات التى لا نحتاجها بشكل متكرر في يومنا، لنجعل مطبخنا أكثر تنظيما وهدوءا..

6 – أغذية مخزنة

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

من منا لا يحب الشراء واتنوع واقتناء الكثير من الأنواع من الاغذية، ولكن هذا يؤدي مع الوقت لامتلاك الكثير والكثير من المنتجات المنتهية الصلاحية، والتى تتسبب في ازدحام غير طبيعي ونحن بالفعل لسنا بحاجة لها..

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7 – مقتنيات من الفضة

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

توارثت الاجيال أطقم الفضيات لاحتساء الشاي والقهوة، فهى أصبحت من الكنوز العائلية، ولكن لا يفضل تخزينها بالمطبخ لأن ذلك يعرضها للخدش والكسور وتسبب ازدحام وفوضى..

8 – حب النباتات ميزة أم عيب

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

على الرغم من جمال النباتات وما تضيفه على أي تصميم، ولكن علينا اختيار مكان مناسب لها حتى لا تشغل مساحة مهمة وتتسبب في أزمة فيما بعد، مثل طاولة الطعام أو جدران ذات أهمية أو في مسار الحركة الرئيسي..

9 – أواني بلا استخدام

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN مطبخ
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة كانت معتادة في مطابخنا ولكنها أصبحت لمسة ديكورية ذات إضافة مميزة، ألا وهي تعليق الآواني للزينة، ولكن احرص دائما أن تكن لها استخدام وذات حالة جيدة حتى لا تتسبب في إزعاج العين وازدحام المشهد العام..

10 – عادات قديمة

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

من العادات المشهورة في مجتمعنا هو الاحتفاظ بالصحف القديمة، لاستخدامها مرة أخرى، ولكن احذر أن تمتلك فوق حاجتك فهذا سيتسبب مع الوقت في تكدس كميات هائلة بلا فائدة وقد تزعجك فيما بعد..

11 – أدوات وتحف ..

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

من الجميل أن تزين مطبخك بقطع ثمينة سواء كانت أدوات أو تحف وقطع ديكورية، ولكن لكل شئ وجه آخر فعند امتلاكك عدد كبير منها ، ستشعر بالفوضى وعدم الراحة في المكان، لذا قطعى أو اثنين أفضل من أعداد لا حصر لها..

12 – السجاد في المطبخ

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

على الرغم من أهمية السجاد في أي غرفة بالمنزل، ولكن المطبخ من أكثر الأماكن عرضة للبقع والحرارة العالية، لذا عليك التفكير جيدا قبل أن تختار سجادا لمطبخك فقد تجد صعوبة في تنظيفه بعد ذلك، لذا ليس من الضروري هذه الخطوة ..

13 – السكاكين والملاعق

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

أكثر ما ستجده في أي مطبخ هي حاويات السكاكين والملاعق الخشبية والمعدنية، ولكن إن لم نختار له المكان المناسب تتسبب في ازدحام شديد في مطبخك، من الأفضل استخدام الأرفف لهذا الغرض أو أدراج عملية لتخزينها..

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