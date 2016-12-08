كيف تجعل مطبخك أكثر تنظيما في 13 حيلة

إن كنت تبحث عن إجابة على تساؤلك كيف تصمم مطبخك بشكل مريح وعملي، فبعد أن تنتهي من ترتيب وتخطيط أماكن الأنشطة المطلوبة سواء كانت طبخ أو غسيل أو إعداد بشكل صحيح، ستحتاج إلى نظرة عامة لمطبخك وأن تبحث عن ما ليس له أهمية والاستغناء عنه، والذي قد يتسبب مع الوقت بازدحام مطبهك وصعوبة استعماله، لذا قمنا بجمع 13 نصيحة للاستغناء عن بعض 13 مكون وبدونهم يصبح مطبخك أكثر تنظيما..