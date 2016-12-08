كيف تجعل مطبخك أكثر تنظيما في 13 حيلة

إن كنت تبحث عن إجابة على تساؤلك كيف تصمم مطبخك بشكل مريح وعملي، فبعد أن تنتهي من ترتيب وتخطيط أماكن الأنشطة المطلوبة سواء كانت طبخ أو غسيل أو إعداد بشكل صحيح، ستحتاج إلى نظرة عامة لمطبخك وأن تبحث عن ما ليس له أهمية والاستغناء عنه، والذي قد يتسبب مع الوقت بازدحام مطبهك وصعوبة استعماله، لذا قمنا بجمع 13 نصيحة للاستغناء عن بعض 13 مكون وبدونهم يصبح مطبخك أكثر تنظيما..
أطباق الفاكهة ليست بالفكرة الجيدة بمطبخك، على من انها تبدو لطيفة في بعض الأحيان ولكن تجعل المشهد العام مزدحم ومزعج..
إن كنت لا تمتلك مكانا آخر للمزهرية إلا وسط سطح العمل الخاص بمطبخك فعليك الاستغناء عنها، لأنها ستحقق نتيجة سلبية على الجانب الوظيفي..
الكتب والقراءة والصحف اليومية عموما جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، ولكن عليك إن كانت غير مستخدمة فعليك تخزينها في غرفة أخرى بعيدا عن المطبخ، وخاصة إن كانت بعيدة عن فنون الطهي والطبخ..
لا يفيد في وضع كل الأجهزة التى تمتلكها على طاولة المطبخ، فقط ما تحتاجه بشكل دوري ومستمر هو ما تتركه سهل الوصول إليه ، أما باقي الأجهزة فوحدات التخزين مخصصة لذلك..
ما فعلناه مع الاجهزة سنفعله مع كل الأدوات التى لا نحتاجها بشكل متكرر في يومنا، لنجعل مطبخنا أكثر تنظيما وهدوءا..
من منا لا يحب الشراء واتنوع واقتناء الكثير من الأنواع من الاغذية، ولكن هذا يؤدي مع الوقت لامتلاك الكثير والكثير من المنتجات المنتهية الصلاحية، والتى تتسبب في ازدحام غير طبيعي ونحن بالفعل لسنا بحاجة لها..
توارثت الاجيال أطقم الفضيات لاحتساء الشاي والقهوة، فهى أصبحت من الكنوز العائلية، ولكن لا يفضل تخزينها بالمطبخ لأن ذلك يعرضها للخدش والكسور وتسبب ازدحام وفوضى..
على الرغم من جمال النباتات وما تضيفه على أي تصميم، ولكن علينا اختيار مكان مناسب لها حتى لا تشغل مساحة مهمة وتتسبب في أزمة فيما بعد، مثل طاولة الطعام أو جدران ذات أهمية أو في مسار الحركة الرئيسي..
ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة كانت معتادة في مطابخنا ولكنها أصبحت لمسة ديكورية ذات إضافة مميزة، ألا وهي تعليق الآواني للزينة، ولكن احرص دائما أن تكن لها استخدام وذات حالة جيدة حتى لا تتسبب في إزعاج العين وازدحام المشهد العام..
من العادات المشهورة في مجتمعنا هو الاحتفاظ بالصحف القديمة، لاستخدامها مرة أخرى، ولكن احذر أن تمتلك فوق حاجتك فهذا سيتسبب مع الوقت في تكدس كميات هائلة بلا فائدة وقد تزعجك فيما بعد..
من الجميل أن تزين مطبخك بقطع ثمينة سواء كانت أدوات أو تحف وقطع ديكورية، ولكن لكل شئ وجه آخر فعند امتلاكك عدد كبير منها ، ستشعر بالفوضى وعدم الراحة في المكان، لذا قطعى أو اثنين أفضل من أعداد لا حصر لها..
على الرغم من أهمية السجاد في أي غرفة بالمنزل، ولكن المطبخ من أكثر الأماكن عرضة للبقع والحرارة العالية، لذا عليك التفكير جيدا قبل أن تختار سجادا لمطبخك فقد تجد صعوبة في تنظيفه بعد ذلك، لذا ليس من الضروري هذه الخطوة ..
أكثر ما ستجده في أي مطبخ هي حاويات السكاكين والملاعق الخشبية والمعدنية، ولكن إن لم نختار له المكان المناسب تتسبب في ازدحام شديد في مطبخك، من الأفضل استخدام الأرفف لهذا الغرض أو أدراج عملية لتخزينها..
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