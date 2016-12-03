15 فكرة مُلهِمَة لتحظى بفناء أجمل!

نعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال 15 فكرة مُلهمة تساعدك في الحصول على أفضل إطلالة لفناء منزلك بمنتهى البساطة ودون أي تكلف لتختار الأنسب منها لحِسَك الخاص ونمط ديكور منزلك!
حتى تستغل فناء منزلك أفضل استغلال، يمكنك تقسيم مساحته إن كانت معقولة ما بين مساحتين، واحدة بأرضية بلاط تُهيئ لجلسة سمر يوضع فيها بعض المقاعد، وأخرى تكسي أرضيتها الأعشاب وتزين أطرافها نخبة مميزة من الأصص وقصارى الزرع ولا بأس بتغليف جدران هذا الجزء من الفناء لتكسب تلك البقعة جمال من نوع خاص!
أريكتين فقط ونخبة من قصاري الزرع المملوءة بمجموعة نباتات مختلفة يمكنها أن تحول فناء منزلك وتجعله صالحًا للاستخدام، فيمكنك من خلاله بعد تلك الإضافات البسيطة استضافة الأصدقاء والأهل لتنعموا بأروع جلسة في أحضان الطبيعة.
كما نرى هنا تم استغلال هذا الفناء في تهيئة جلسة بسيطة عنوانها الأناقة من خلال رَص مجموعة مقاعد مريحة بطول الساحة تُزينها وسائد بنفسجية وتفصلهم عن بعضهم البعض أصص زرع ومزهريات ممتلئة بأروع النباتات والزهور.
مساحة صغيرة مظللة بساتر يمنع عنها أشعة الشمس الضارة نهارًا ويسمح لمستخدميها بالاستمتاع بأحلى الأوقات في الهواء الطلق. فقد حرص المصمم هنا بتلك الساحة على توفير طاولة خشبية مربعة الشكل لتكون مائدة لتناول الطعام ويحيط بها مقعدين خشبيين من الطرفين لتناول عشاء بسيط في أحضان الخضرة وفي حضرة البساطة.
حتى تبعد عن كل ما هو نمطي ومألوف.. يمكنك ببساطة أن تجعل ساحة فناء منزلك جنة بتزيين السقف الخاص بها بنخبة من أصص الزرع الطائرة والمتدلية من شرائح السقف الخشبية بتوزيع عشوائي كما هو واضح في النموذج المرفق هنا.
يشبه هذا النموذج تصميمات المنتزهات العامة إلى حد كبير.. بداية من شكل المقعد الخشبي المعروف بكونه جزءًا منها، مرورًا بأصص الزرع التي تحيط به من كل جانب، نهاية بتلك المساحة الكبيرة المخصصة للفناء. تم اللجوء لأصص الزرع هنا أيضًا في السقف، حيث نراها معلقة ومتدلية إلينا كالثريات.
تعتبر الأرجوحة وخصوصًا ذات الخامة القماش إحدى اللمسات البسيطة التي تضيف الكثير لفناء منزلك، فهي توفر مزيد من المتعة والمرح لأجواء الفناء، فضلًا عن شكلها الجمالي الأنيق الذي يُكسب الفناء جمالًا فوق جماله الأساسي!
لتزيين جدران فناء منزلك بشكل مميز وخارج عن المألوف، قُم بطلاء إحداهم بلون مختلف كاللون الأسود على سبيل المثال والذي يقوم بدوره في إبراز معالم الأشياء الذي توضع فوقه، تمامًا كما حدث هنا، حيث قام المصمم بتثبيت مجموعة من الصناديق الخشبية المملوءة بالنباتات المختلفة فوق الجدار الأسود الواضح أمامنا والتي تحل محل قصاري الزرع؛ ليعطي لمسة فريدة لذلك الجدار.
حتى تنعم بجلسة هادئة ودافئة في الهواء الطلق، عليك أن تزود فناء منزلك بمجموعة عناصر أساسية، على رأسها وحدات إضاءة أو سبوتات توزع الضوء في اتجاهات مختلفة وتوفر إضاءة خافتة تشجع على الاسترخاء، إما أن تكون بسقف تلك الجلسة أو مثبتة على إحدى الجدران. ثانيًا، أن تمد الساحة الخاصة بفناءك الخارجي بمدفأة متوسطة الحجم ذات تصميم مميز تتفاعل نيرانها ذات اللون البرتقالي المحمر مع إضاءة الاسبوتات كما هو موضح بالنموذج المرفق هنا.
إن كنت من عشاق اللمسات الفنية الفريدة، أضف إلى جدران فناء منزلك حس مختلف من خلال الاستعانة بنخبة من الألواح الملونة لتسير كشريط يُغَلِف جميع الجدران. يمكنك تجميل إطلالتها أكثر بإضافة سبوتات إضاءة بالجهة العليا من الألواح أو الجهة السفلية التي تقترب إلى النباتات.
لاشك أن هذا التصميم المتكامل لفناء المنزل يوحي لك بأن تلك الساحة لغرفة معيشة مفتوحة على الفضاء الخارجي.
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نموذج آخر بسيط ورائع استغل فيه المصمم الجدران بشكل أمثل حيث قام بتزيينها بمجموعة قصاري زرع صغيرة كلًا منها يحوى مجموعة من أجمل الزهور التي استطاعت ببراعة منح ذلك الجدار الحجري إضافة فريدة بكل المقاييس.
جميعنا مهما اختلفت أعمارنا يحتاج لجلسة هادئة بعيدة عن صخب العالم بأسره لإعادة التفكير في أمر ما أو الاسترخاء؛ في محاولة لتهدئة أعصابنا واستعادة طاقتنا من جديد. ولهذا الغرض خصيصًا صمم ذلك الركن الذي يتوسط مجموعة من النباتات البرية ليحقق الغرض السابق المنوه إليه دون أدنى تكلف.
توج تلك الساحة الكبيرة عنصري البساطة والراحة، فهي تكاد تكون فارغة إلا من مقعدين يختلف تصميم كلًا منهما عن الآخر، وطاولة صغيرة توضع عليها المشروبات والمسليات، ومصباح بسيط يُعزز إضاءة الجدار.
مع هذا النموذج.. ربما لن تحظى بمساحة كافية للجلوس ولكنك بالتأكيد ستحظى بما هو أروع من ذلك!، ألا وهو منظر بديع يريح نَفسِك ويمتع نظرك بكل ما هو جميل ومبهج.