15 فكرة مُلهِمَة لتحظى بفناء أجمل!

حتى تنعم بجلسة هادئة ودافئة في الهواء الطلق، عليك أن تزود فناء منزلك بمجموعة عناصر أساسية، على رأسها وحدات إضاءة أو سبوتات توزع الضوء في اتجاهات مختلفة وتوفر إضاءة خافتة تشجع على الاسترخاء، إما أن تكون بسقف تلك الجلسة أو مثبتة على إحدى الجدران. ثانيًا، أن تمد الساحة الخاصة بفناءك الخارجي بمدفأة متوسطة الحجم ذات تصميم مميز تتفاعل نيرانها ذات اللون البرتقالي المحمر مع إضاءة الاسبوتات كما هو موضح بالنموذج المرفق هنا.