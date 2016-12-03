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15 فكرة مُلهِمَة لتحظى بفناء أجمل!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify بلكونة أو شرفة
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نعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال 15 فكرة مُلهمة تساعدك في الحصول على أفضل إطلالة لفناء منزلك بمنتهى البساطة ودون أي تكلف لتختار الأنسب منها لحِسَك الخاص ونمط ديكور منزلك! 

1- تقسيم المساحات

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

حتى تستغل فناء منزلك أفضل استغلال، يمكنك تقسيم مساحته إن كانت معقولة ما بين مساحتين، واحدة بأرضية بلاط تُهيئ لجلسة سمر يوضع فيها بعض المقاعد، وأخرى تكسي أرضيتها الأعشاب وتزين أطرافها نخبة مميزة من الأصص وقصارى الزرع ولا بأس بتغليف جدران هذا الجزء من الفناء لتكسب تلك البقعة جمال من نوع خاص!

2- جلسة استوائية في أحضان الطبيعة

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura بلكونة أو شرفة
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

أريكتين فقط ونخبة من قصاري الزرع المملوءة بمجموعة نباتات مختلفة يمكنها أن تحول فناء منزلك وتجعله صالحًا للاستخدام، فيمكنك من خلاله بعد تلك الإضافات البسيطة استضافة الأصدقاء والأهل لتنعموا بأروع جلسة في أحضان الطبيعة.

3- مقاعد مريحة بطول الساحة

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

كما نرى هنا تم استغلال هذا الفناء في تهيئة جلسة بسيطة عنوانها الأناقة من خلال رَص مجموعة مقاعد مريحة بطول الساحة تُزينها وسائد بنفسجية وتفصلهم عن بعضهم البعض أصص  زرع ومزهريات ممتلئة بأروع النباتات والزهور.

4- ​مساحة صغيرة مظللة

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

مساحة صغيرة مظللة بساتر يمنع عنها أشعة الشمس الضارة نهارًا ويسمح لمستخدميها بالاستمتاع بأحلى الأوقات في الهواء الطلق. فقد حرص المصمم هنا بتلك الساحة على توفير طاولة خشبية مربعة الشكل لتكون مائدة لتناول الطعام ويحيط بها مقعدين خشبيين من الطرفين لتناول عشاء بسيط في أحضان الخضرة وفي حضرة البساطة.

5- الأصص الطائرة

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

حتى تبعد عن كل ما هو نمطي ومألوف.. يمكنك ببساطة أن تجعل ساحة فناء منزلك جنة بتزيين السقف الخاص بها بنخبة من أصص الزرع الطائرة والمتدلية من شرائح السقف الخشبية بتوزيع عشوائي كما هو واضح في النموذج المرفق هنا.

6- كالمنتزهات العامة!

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento بلكونة أو شرفة Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

يشبه هذا النموذج تصميمات المنتزهات العامة إلى حد كبير.. بداية من شكل المقعد الخشبي المعروف بكونه جزءًا منها، مرورًا بأصص الزرع التي تحيط به من كل جانب، نهاية بتلك المساحة الكبيرة المخصصة للفناء. تم اللجوء لأصص الزرع هنا أيضًا في السقف، حيث نراها معلقة ومتدلية إلينا كالثريات.

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7- الأرجوحة القماش

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تعتبر الأرجوحة وخصوصًا ذات الخامة القماش إحدى اللمسات البسيطة التي تضيف الكثير لفناء منزلك، فهي توفر مزيد من المتعة والمرح لأجواء الفناء، فضلًا عن شكلها الجمالي الأنيق الذي يُكسب الفناء جمالًا فوق جماله الأساسي!

8- الصناديق الخشبية والجدار الأسود

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

لتزيين جدران فناء منزلك بشكل مميز وخارج عن المألوف، قُم بطلاء إحداهم بلون مختلف كاللون الأسود على سبيل المثال والذي يقوم بدوره في إبراز معالم الأشياء الذي توضع فوقه، تمامًا كما حدث هنا، حيث قام المصمم بتثبيت مجموعة من الصناديق الخشبية المملوءة بالنباتات المختلفة فوق الجدار الأسود الواضح أمامنا والتي تحل محل قصاري الزرع؛ ليعطي لمسة فريدة لذلك الجدار.

9- الإضاءة والمدفأة

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

حتى تنعم بجلسة هادئة ودافئة في الهواء الطلق، عليك أن تزود فناء منزلك بمجموعة عناصر أساسية، على رأسها وحدات إضاءة أو سبوتات توزع الضوء في اتجاهات مختلفة وتوفر إضاءة خافتة تشجع على الاسترخاء، إما أن تكون بسقف تلك الجلسة أو مثبتة على إحدى الجدران. ثانيًا، أن تمد الساحة الخاصة بفناءك الخارجي بمدفأة متوسطة الحجم ذات تصميم مميز تتفاعل نيرانها ذات اللون البرتقالي المحمر مع إضاءة الاسبوتات كما هو موضح بالنموذج المرفق هنا.

10- الجدار المُلون

Sobrado 1939, Ana Sawaia Arquitetura Ana Sawaia Arquitetura حديقة
Ana Sawaia Arquitetura

Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura

إن كنت من عشاق اللمسات الفنية الفريدة، أضف إلى جدران فناء منزلك حس مختلف من خلال الاستعانة بنخبة من الألواح الملونة لتسير كشريط يُغَلِف جميع الجدران. يمكنك تجميل إطلالتها أكثر بإضافة سبوتات إضاءة بالجهة العليا من الألواح أو الجهة السفلية التي تقترب إلى النباتات.

11- غرفة معيشة مفتوحة

homify بلكونة أو شرفة Multicolored
homify

homify
homify
homify

لاشك أن هذا التصميم المتكامل لفناء المنزل يوحي لك بأن تلك الساحة لغرفة معيشة مفتوحة على الفضاء الخارجي. 

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12- الاستغلال الأمثل للجدران

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

نموذج آخر بسيط ورائع استغل فيه المصمم الجدران بشكل أمثل حيث قام بتزيينها بمجموعة قصاري زرع صغيرة كلًا منها يحوى مجموعة من أجمل الزهور التي استطاعت ببراعة منح ذلك الجدار الحجري إضافة فريدة بكل المقاييس.

13- جلسة هادئة.. للاستجمام!

Casa BN, alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo حديقة
alexandre galhego paisagismo

alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo

جميعنا مهما اختلفت أعمارنا يحتاج لجلسة هادئة بعيدة عن صخب العالم بأسره لإعادة التفكير في أمر ما أو الاسترخاء؛ في محاولة لتهدئة أعصابنا واستعادة طاقتنا من جديد. ولهذا الغرض خصيصًا صمم ذلك الركن الذي يتوسط مجموعة من النباتات البرية ليحقق الغرض السابق المنوه إليه دون أدنى تكلف.

14- ساحة عنوانها الراحة

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

توج تلك الساحة الكبيرة عنصري البساطة والراحة، فهي تكاد تكون فارغة إلا من مقعدين يختلف تصميم كلًا منهما عن الآخر، وطاولة صغيرة توضع عليها المشروبات والمسليات، ومصباح بسيط يُعزز إضاءة الجدار.

15- جمال المنظر

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

مع هذا النموذج.. ربما لن تحظى بمساحة كافية للجلوس ولكنك بالتأكيد ستحظى بما هو أروع من ذلك!، ألا وهو منظر بديع يريح نَفسِك ويمتع نظرك بكل ما هو جميل ومبهج.

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