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كيف تختار الأرضية المناسبة لشرفة منزلك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
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جولتنا اليوم مختلفة تمامًا ومفيدة للغاية، فهي تُقَدَم لك نماذج لشرفات متنوعة اعتمدت أرضية كلًا منها على مادة بناء محددة كانت العامل الأساسي في تألقها. إليكم 7 نماذج تختلف أرضيتها ما بين البلاط والصخور والنجيلة الصناعي والبلاط الحجري والجرانيت والخشب لنتعرف على مميزات كل خامة على حدة ونكتشف معًا عيوبها أيضًا!

1- الصخور متباينة الأحجام

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

تعتبر الأحجار من الخامات الأكثر استخدامًا في المساحات الخارجية للمنازل سواء الشرفات أو الأفنية. تتمتع الأحجار بأحجام متباينة وألوان متنوعة حيث يمكن في التصميم الواحد أن يتم الاعتماد على أكثر من حجم وأكثر من لون في آنٍ واحد. هذا النوع من الأرضيات مستوحى من الطبيعة كما يتحلى بإطلالة فريدة لا تتمتع بها الخامات المنافسة له. وأخيرًا من أكثر السمات المميزة لهذا النوع من الأرضيات أنه متينًا لا يتعرض للتلف أو التشَقُق.

2- البلاط.. بساطة تليق بالنمط البلدي

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

عادة ما يتم الاعتماد على خامة البلاط في أرضيات البيوت المصممة على النمط البلدي أو الريفي؛ وذلك نظرًا لما تتمتع به من بساطة تتماشى مع طبيعة تلك الأنماط. البلاط معروف بكونه خامة غير مُكَلِفة من حيث السعر وهذا بالتأكيد مقارنة بالبدائل المتاحة حاليًا بالأسواق ما بين السيراميك والبورسلين والباركيه والفينيل وغيرهم من الخيارات التي تحير أي شخص مُقبِل على تشطيب منزله.

3- الجرانيت المَط

Rear Garden homify بلكونة أو شرفة
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

الأرضيات الجرانيت هي تلك الأرضيات الأكثر استخدامًا في المساحات الخارجية من المنازل، لذا من الطبيعي أن نجدها في الشرفات وباحات المنازل الخارجية. تنقسم هذه الخامة عمومًا إلى نوعين أساسيين ما بين نوع لامع براق عادة ما يكون مزركش وآخر مَط أي مطفي هادئ التفاصيل. 

هنا في هذا النموذج استخدم المُصمم النوع الأخير في أرضية تلك الشرفة بالكامل، أي الجرانيت المطفي والذي يتناسب مع طبيعة تلك الساحة ويتناسق معها بشكل رهيب. الشرفة هنا مقسمة ببساطة بمساحة الثلث والثلثين الأولى لبقعة خضراء صغيرة محاطة بنخبة من النباتات الساحرة مختلفة الأنواع والأشكال والثانية مصممة لجلسة سمر عائلية لتجمعات الأصحاب والجيران من أجل قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.

4- الخشب في شكلٍ فريد!

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

لأول وهلة تتطلع فيها لتلك الشرفة لا يمكن أن تُجزم أن الخامة المستخدمة بها ما هي إلا خشب.. ولكنه في ثوبٍ جديد وشكلٍ مذهل ربما لم تشاهده من قبل! وكأن ألواحه المختلفة سواء في الأرضية أو في السور منحوتة طوليًا فتجعل الخشب يبدو مُزركشًا مُزخرفًا!

مزيج الزهور الأخاذ ما بين الأحمر المفعم بالحب والأبيض الهادئ رمز البساطة والجمال أضافا لمسة رومانسية للشرفة، فضلًا عن وحدة الإضاءة الرائعة المتوهجة في زاوية الشرفة وكذلك الشموع المستكينة بجانبها وتلك المدفأة البدائية! 

5- الباركية مع لمسة خضراء

Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D سطح مستوي / رووف مستوي
winhard 3D

winhard 3D
winhard 3D
winhard 3D

هناك من يُحَبِذ استخدام النجيلة الصناعي في أرضية الشرفة بهدف تحويلها لحديقة مصغرة مبهجة ومشرقة دائمًا فيلجأون لتزيينها بنخبة من الزهور والنباتات التي تكمل الإطلالة المطلوبة، وهناك من يفضل استخدم الباركيه لما يبثه من حالة دفء بأي مكان يوضع فيه كما انه أكثر عملية في الشرفات مقارنة بالنجيلة.

أما هنا في هذا النموذج جمع المصمم بين الفكرتين، النجيلة الصناعية والباركية في أرضية الشرفة، فجعل المساحة مقسمة بين الاثنين في الوقت الذي غلف فيه جزء من السقف بألواح خشبية بسيطة بينها فراغات كبيرة تسمح بالاندماج مع السماء والفضاء الواسع.

6- البلاط الحجري

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

كما نرى هنا البلاط الحجري يتمتع بهيئة مميزة تنعكس على الشرفة بكل ديكوراتها وتزيدها جمالًا، هو خشن الملمس قليلًا وغير مُستَوي الامر الذي يُرشحه في المساحات الخارجية أي باحات المنازل او الشرفات أو الجراجات وغيرهم.   

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7- النجيلة الصناعي والأحجار البيضاء

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

دمج المصمم هنا بين ثلاث خامات مختلفة كليًا في أرضية تلك الشرفة، وهم النجيلة الصناعية بلمستها الخضراء ومزيج الخشب بدفئه والأحجار البيضاء الصغيرة. نجح المصمم في توظيف كل خامة بشكل مناسب ووبالقدر المطلوب وهو ما نلاحظه في الصورة الموضحة هنا.

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