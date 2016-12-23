كيف تختار الأرضية المناسبة لشرفة منزلك؟

جولتنا اليوم مختلفة تمامًا ومفيدة للغاية، فهي تُقَدَم لك نماذج لشرفات متنوعة اعتمدت أرضية كلًا منها على مادة بناء محددة كانت العامل الأساسي في تألقها. إليكم 7 نماذج تختلف أرضيتها ما بين البلاط والصخور والنجيلة الصناعي والبلاط الحجري والجرانيت والخشب لنتعرف على مميزات كل خامة على حدة ونكتشف معًا عيوبها أيضًا!
تعتبر الأحجار من الخامات الأكثر استخدامًا في المساحات الخارجية للمنازل سواء الشرفات أو الأفنية. تتمتع الأحجار بأحجام متباينة وألوان متنوعة حيث يمكن في التصميم الواحد أن يتم الاعتماد على أكثر من حجم وأكثر من لون في آنٍ واحد. هذا النوع من الأرضيات مستوحى من الطبيعة كما يتحلى بإطلالة فريدة لا تتمتع بها الخامات المنافسة له. وأخيرًا من أكثر السمات المميزة لهذا النوع من الأرضيات أنه متينًا لا يتعرض للتلف أو التشَقُق.
عادة ما يتم الاعتماد على خامة البلاط في أرضيات البيوت المصممة على النمط البلدي أو الريفي؛ وذلك نظرًا لما تتمتع به من بساطة تتماشى مع طبيعة تلك الأنماط. البلاط معروف بكونه خامة غير مُكَلِفة من حيث السعر وهذا بالتأكيد مقارنة بالبدائل المتاحة حاليًا بالأسواق ما بين السيراميك والبورسلين والباركيه والفينيل وغيرهم من الخيارات التي تحير أي شخص مُقبِل على تشطيب منزله.
الأرضيات الجرانيت هي تلك الأرضيات الأكثر استخدامًا في المساحات الخارجية من المنازل، لذا من الطبيعي أن نجدها في الشرفات وباحات المنازل الخارجية. تنقسم هذه الخامة عمومًا إلى نوعين أساسيين ما بين نوع لامع براق عادة ما يكون مزركش وآخر مَط أي مطفي هادئ التفاصيل.
هنا في هذا النموذج استخدم المُصمم النوع الأخير في أرضية تلك الشرفة بالكامل، أي الجرانيت المطفي والذي يتناسب مع طبيعة تلك الساحة ويتناسق معها بشكل رهيب. الشرفة هنا مقسمة ببساطة بمساحة الثلث والثلثين الأولى لبقعة خضراء صغيرة محاطة بنخبة من النباتات الساحرة مختلفة الأنواع والأشكال والثانية مصممة لجلسة سمر عائلية لتجمعات الأصحاب والجيران من أجل قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.
لأول وهلة تتطلع فيها لتلك الشرفة لا يمكن أن تُجزم أن الخامة المستخدمة بها ما هي إلا خشب.. ولكنه في ثوبٍ جديد وشكلٍ مذهل ربما لم تشاهده من قبل! وكأن ألواحه المختلفة سواء في الأرضية أو في السور منحوتة طوليًا فتجعل الخشب يبدو مُزركشًا مُزخرفًا!
مزيج الزهور الأخاذ ما بين الأحمر المفعم بالحب والأبيض الهادئ رمز البساطة والجمال أضافا لمسة رومانسية للشرفة، فضلًا عن وحدة الإضاءة الرائعة المتوهجة في زاوية الشرفة وكذلك الشموع المستكينة بجانبها وتلك المدفأة البدائية!
هناك من يُحَبِذ استخدام النجيلة الصناعي في أرضية الشرفة بهدف تحويلها لحديقة مصغرة مبهجة ومشرقة دائمًا فيلجأون لتزيينها بنخبة من الزهور والنباتات التي تكمل الإطلالة المطلوبة، وهناك من يفضل استخدم الباركيه لما يبثه من حالة دفء بأي مكان يوضع فيه كما انه أكثر عملية في الشرفات مقارنة بالنجيلة.
أما هنا في هذا النموذج جمع المصمم بين الفكرتين، النجيلة الصناعية والباركية في أرضية الشرفة، فجعل المساحة مقسمة بين الاثنين في الوقت الذي غلف فيه جزء من السقف بألواح خشبية بسيطة بينها فراغات كبيرة تسمح بالاندماج مع السماء والفضاء الواسع.
كما نرى هنا البلاط الحجري يتمتع بهيئة مميزة تنعكس على الشرفة بكل ديكوراتها وتزيدها جمالًا، هو خشن الملمس قليلًا وغير مُستَوي الامر الذي يُرشحه في المساحات الخارجية أي باحات المنازل او الشرفات أو الجراجات وغيرهم.
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دمج المصمم هنا بين ثلاث خامات مختلفة كليًا في أرضية تلك الشرفة، وهم النجيلة الصناعية بلمستها الخضراء ومزيج الخشب بدفئه والأحجار البيضاء الصغيرة. نجح المصمم في توظيف كل خامة بشكل مناسب ووبالقدر المطلوب وهو ما نلاحظه في الصورة الموضحة هنا.