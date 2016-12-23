كيف تختار الأرضية المناسبة لشرفة منزلك؟

الأرضيات الجرانيت هي تلك الأرضيات الأكثر استخدامًا في المساحات الخارجية من المنازل، لذا من الطبيعي أن نجدها في الشرفات وباحات المنازل الخارجية. تنقسم هذه الخامة عمومًا إلى نوعين أساسيين ما بين نوع لامع براق عادة ما يكون مزركش وآخر مَط أي مطفي هادئ التفاصيل.

هنا في هذا النموذج استخدم المُصمم النوع الأخير في أرضية تلك الشرفة بالكامل، أي الجرانيت المطفي والذي يتناسب مع طبيعة تلك الساحة ويتناسق معها بشكل رهيب. الشرفة هنا مقسمة ببساطة بمساحة الثلث والثلثين الأولى لبقعة خضراء صغيرة محاطة بنخبة من النباتات الساحرة مختلفة الأنواع والأشكال والثانية مصممة لجلسة سمر عائلية لتجمعات الأصحاب والجيران من أجل قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.