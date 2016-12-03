8 حيل ذكية لمطبخ خالي من الفوضى!

لأن نظافة المطبخ وترتيبه يؤثران على البيت بأكمله، ولأن تحقيق عنصر النظام يجعل من مطبخك مكان صحي ومثالي، عليك أن تلجأ لمجموعة حيل تتسم بالذكاء والعملية لتجعل تلك البقعة الهامة من المنزل منظمة ومرتبة طوال الوقت.. ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 8 حيل ذكية لتحظى بمطبخ خالي من الفوضى!
هيكل معدني ذكي بتصميم معاصر يوفر الوقت والجهد على مستخدمي المطبخ حيث أن جميع ما يريدونه من أغراض وأدوات للطهي متاح أمامهم مباشرة وفي متناول أيديهم. إن كنت تريد الحصول على مطبخ منظم بعيد كل البعد عن الفوضى، فلا تتردد في تزويد وحدات التخزين الخاصة به بهيكل معدني مماثل، وسيكون كل ما عليك بعد ذلك فقط هو فتح تلك الضلفة لتحصل على ما تريد من أدوات في لمح البصر!
دون أدنى تكلف وبلا أي مساحة للتعقيد، يمكنك الاستعانة برفين خشبيين بتصميم بسيط كالموضح هنا عوضًا عن وحدات التخزين لتستخدم كلًا منهما في رص أدوات الطهي والتوابل والبرطمانات ولاسيما الكؤوس الزجاجية الشفافة.
حتى تحظى بمطبخ مرتب شديد التنظيم، وحتى يُصبح كل شئ في متناول يديك، ضع كل شئ في موضعه الصحيح!، قَسم الحائط الرئيسي للمطبخ لأرفف مختلفة الأحجام والأشكال، خصص كلًا منهم على حدة لأدوات محددة من أدوات الطهي، فعلى سبيل المثال اجعل أكبر الأرفف هو الأشمل للحلل الاستانلس الكبيرة والأسبتة، ثم خصص أرفف أخرى أصغر حجمًا لبرطمانات التوابل بأنواعها المختلفة، ولا مانع في تثبيت حامل معدني بمنتصف الجدار لتُعلق عليه أدوات الطهي والمغارف.
تصميم عملي ومختلف لأدراج المطبخ مصممة أسفل الموقد الرقمي مباشرة، أحدهما كبير يحتضن درج أصغر حجمًا ويضم الأغراض الكبيرة نسبيًا المستخدمة في الطهي، والآخر صغير ومقسم بشكل ذكي ليسمح بترتيب أدوات المائدة من شوك وملاعق وسكاكين.
تعتبر وحدات التخزين السفلية للمطبخ هي المكان الأمثل لوضع المنظفات الخاصة به، فقط اختار الوحدة الملتحقة بحوض المطبخ وصمم بداخلها حامل معدني يضم رفين أو صندوقين بلاستيكيين الخامة وصغيرين في الحجم لتضع ما تشاء من المنظفات بشكل ذكي لتبعدهم عن متناول الأطفال ويكونوا في متناول يديك في الوقت ذاته.
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إن كان مطبخك يتمتع بمساحة كبيرة، لا تتردد في استغلال مساحة معقولة منها لخزانة الأطباق. فكما نرى في النموذج الواضح أمامنا كيف قام المصمم تخصيص خزانة عملية وعريضة فقط لتحوى جميع الأطباق، حيث جعلها مقسمة بذكاء محكم، وذودها بفواصل خشبية تعيق التقاء الأطباق ببعضها البعض.
هنا في هذا التصميم نلاحظ مساحة خفية من المطبخ صُمم فيها مجموعة أرفف عريضة تستوعب بطولها كافة أغراض المطبخ من أدوات طهي ومعلبات ومأكولات يُخبئها عن العيون بعبقرية تامة باب منزلق أو جرار كما يسميه البعض أبيض اللون يتناسق في ألوانه مع التصميم الداخلي للمطبخ ككل.
لمزيد من النظام وللحد من الفوضى بمطبخك، خصص بوفيه كامل لأدوات المطبخ المعروفة بتعددها، ثم قسم كل درج أو رف منه لغرض واحد فقط. فعلى سبيل المثال اجعل الدرج الأكبر حجمًا من البوفيه يضم الأطباق والأواني الكبيرة، ثم اجعل الدرج الأصغر حجمًا لأدوات المائدة من شوك وسكاكين ومعالق، وفيما بينهما خصص درج ثالثٍ للأطباق الصغيرة، ولا تنسى تخصيص ضلفة كاملة للكؤوس باختلاف أحجامها وأشكالها.