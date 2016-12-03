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8 حيل ذكية لمطبخ خالي من الفوضى!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
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لأن نظافة المطبخ وترتيبه يؤثران على البيت بأكمله، ولأن تحقيق عنصر النظام يجعل من مطبخك مكان صحي ومثالي، عليك أن تلجأ لمجموعة حيل تتسم بالذكاء والعملية لتجعل تلك البقعة الهامة من المنزل منظمة ومرتبة طوال الوقت.. ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 8 حيل ذكية لتحظى بمطبخ خالي من الفوضى!

1- هيكل معدني ذكي بلمسة فضية

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

هيكل معدني ذكي بتصميم معاصر يوفر الوقت والجهد على مستخدمي المطبخ حيث أن جميع ما يريدونه من أغراض وأدوات للطهي متاح أمامهم مباشرة وفي متناول أيديهم. إن كنت تريد الحصول على مطبخ منظم بعيد كل البعد عن الفوضى، فلا تتردد في تزويد وحدات التخزين الخاصة به بهيكل معدني مماثل، وسيكون كل ما عليك بعد ذلك فقط هو فتح تلك الضلفة لتحصل على ما تريد من أدوات في لمح البصر!

2- أرفف خشبية بسيطة لكن عملية

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby KitchenCabinets & shelves
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

دون أدنى تكلف وبلا أي مساحة للتعقيد، يمكنك الاستعانة برفين خشبيين بتصميم بسيط كالموضح هنا عوضًا عن وحدات التخزين لتستخدم كلًا منهما في رص أدوات الطهي والتوابل والبرطمانات ولاسيما الكؤوس الزجاجية الشفافة.

3- ليصبح كل شئ في متناول يديك!

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage مطبخ
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

حتى تحظى بمطبخ مرتب شديد التنظيم، وحتى يُصبح كل شئ في متناول يديك، ضع كل شئ في موضعه الصحيح!، قَسم الحائط الرئيسي للمطبخ لأرفف مختلفة الأحجام والأشكال، خصص كلًا منهم على حدة لأدوات محددة من أدوات الطهي، فعلى سبيل المثال اجعل أكبر الأرفف هو الأشمل للحلل الاستانلس الكبيرة والأسبتة، ثم خصص أرفف أخرى أصغر حجمًا لبرطمانات التوابل بأنواعها المختلفة، ولا مانع في تثبيت حامل معدني بمنتصف الجدار لتُعلق عليه أدوات الطهي والمغارف. 

4- درج كبير يحتضن آخر أصغر حجمًا

Modelo LUX, Domi Cocinas Domi Cocinas KitchenStorage
Domi Cocinas

Domi Cocinas
Domi Cocinas
Domi Cocinas

تصميم عملي ومختلف لأدراج المطبخ مصممة أسفل الموقد الرقمي مباشرة، أحدهما كبير يحتضن درج أصغر حجمًا ويضم الأغراض الكبيرة نسبيًا المستخدمة في الطهي، والآخر صغير ومقسم بشكل ذكي ليسمح بترتيب أدوات المائدة من شوك وملاعق وسكاكين. 

5- المكان الأمثل لوضع المنظفات

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen KitchenCabinets & shelves
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

تعتبر وحدات التخزين السفلية للمطبخ هي المكان الأمثل لوضع المنظفات الخاصة به، فقط اختار الوحدة الملتحقة بحوض المطبخ وصمم بداخلها حامل معدني يضم رفين أو صندوقين بلاستيكيين الخامة وصغيرين في الحجم لتضع ما تشاء من المنظفات بشكل ذكي لتبعدهم عن متناول الأطفال ويكونوا في متناول يديك في الوقت ذاته.

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6- خزانة الأطباق.. الأضخم على الإطلاق!

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited مطبخ
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

إن كان مطبخك يتمتع بمساحة كبيرة، لا تتردد في استغلال مساحة معقولة منها لخزانة الأطباق. فكما نرى في النموذج الواضح أمامنا كيف قام المصمم تخصيص خزانة عملية وعريضة فقط لتحوى جميع الأطباق، حيث جعلها مقسمة بذكاء محكم، وذودها بفواصل خشبية تعيق التقاء الأطباق ببعضها البعض.

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7- الخزانة الخفية!

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هنا في هذا التصميم نلاحظ مساحة خفية من المطبخ صُمم فيها مجموعة أرفف عريضة تستوعب بطولها كافة أغراض المطبخ من أدوات طهي ومعلبات ومأكولات يُخبئها عن العيون بعبقرية تامة باب منزلق أو جرار كما يسميه البعض أبيض اللون يتناسق في ألوانه مع التصميم الداخلي للمطبخ ككل.

8- أدراج مُقَسَمة حسب الأدوات

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts KitchenCabinets & shelves
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

لمزيد من النظام وللحد من الفوضى بمطبخك، خصص بوفيه كامل لأدوات المطبخ المعروفة بتعددها، ثم قسم كل درج أو رف منه لغرض واحد فقط. فعلى سبيل المثال اجعل الدرج الأكبر حجمًا من البوفيه يضم الأطباق والأواني الكبيرة، ثم اجعل الدرج الأصغر حجمًا لأدوات المائدة من شوك وسكاكين ومعالق، وفيما بينهما خصص درج ثالثٍ للأطباق الصغيرة، ولا تنسى تخصيص ضلفة كاملة للكؤوس باختلاف أحجامها وأشكالها. 

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