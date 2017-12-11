اجعل مطبخكـ مثاليًا مع أفكار هوميفاي العبقرية!

نصحبكم اليوم في جولة خاطفة بين نخبة من النماذج المتنوعة للمطابخ ذات الأفكار العبقرية لمجموعة رائعة من المصممين والمهندسين والتي ستجعل مطبخك مثاليًا بأبسط الطرق في لمح البصر.. اكتشفها الآن مع هوميفاي!
إن كان مطبخك لا يحظى بمساحة كبيرة، عليك الحرص في اختيار ألوان الطلاء الخاصة به ويفضل بشكل عام اللجوء للألوان المحايدة أو الفاتحة كالأبيض أو البيج أو الرمادي أو النيلي الفاتح في التصميم الداخلي للمطبخ لأنها تكسب الأماكن الضيقة مزيد من السعة والبراح على عكس الألوان الداكنة.
ليس شرطًا أن تكون وحدات التخزين هي العامل الأساسي في تخزين أدوات وأغراض المطبخ، ولكن بات هناك وسيلة أخرى أكثر عملية في المساحات الصغيرة ألا وهي الأرفف. فكما نرى هنا لم يستغن المصمم عن كلا الخيارين، حيث استعان بالوحدات بالجهة السفلية من المطبخ، فيما لجأ للأرفف الزجاجية الملونة لتستوعب بقية الأغراض الهامة والتي تتطلب أن تكون في متناول أيدي القاطنين.
اللمسة الخشبية لها سحرها وحسها الدافئ مهما كان استخدامها، أي سواء على نطاق واسع أو على نطاق ضيق. للتكيف مع ضيق مساحة مطبخك، يمكنك ببساطة تزويد جدرانه بأرفف طويلة تغلفها من بدايتها لنهايتها بشكل أفقي حتى تستخدم في رص أغراضه المتنوعة وأدواته المختلفة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفوضى به لتحظى في النهاية بمطبخ مرتب دائمًا.
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في هذا النموذج صغير الحجم، حرص المصمم على استغلال مساحة المطبخ بشكل مثالي، فجعل طاولة تناول الطعام قطعة أثاث ملتصقة بوحدات التخزين يعلوها شاشة تلفاز تسمح لقاطني المنزل من الاستمتاع بمشاهدة إحدى البرامج أو الفقرات الترفيهية أثناء تناولهم لوجباتهم الخفيفة.
في حال إن كان مطبخك لا ينعم بمساحة كبيرة، عليك أن تحاول بالقدر المستطاع أن تبعد عن الديكورات ذات التفاصيل المعقدة أو التي تلك التي تشغل حيزًا كبيرًا من الفراغ؛ لأنها بالتأكيد ستكون إضافة سلبية للمطبخ تضر مساحته أكثر مما تفيد. وبالتالي ننصحك بالاستعانة بالألوان الهادئة المريحة للعين والتي تعزز الشعور بالبراح، وذلك باللجوء لقطع أثاث وديكورات غير متكلفة ليظهر المطبخ في نهاية المطاف راقي وبسيط كالنموذج الواضح أمامنا.
مما لاشك فيه أن للإضاءة دور كبير في تعزيز عنصر المساحة بأي مكان مهما كان صغيرًا. فعلى سبيل المثال يمكننا ملاحظة المطبخ الواضح أمامنا في هذا النموذج الراقي الجامع ما بين اللونين الأزرق والأبيض.. هل ترى كيف تألق وظهر جمال تصميمه الداخلي بمجرد أن تم تسليط الضوء عليه من قبل تلك الوحدات الثلاث المتدلية إليه من السقف! بالطبع جميعنا يلاحظ الفرق، فالمطبخ بالتأكيد لن يكون بتلك الإطلالة الساحرة لولا عامل الإضاءة الذي ميزه وأضاف إليه من سحره.