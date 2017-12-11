اجعل مطبخكـ مثاليًا مع أفكار هوميفاي العبقرية!

مما لاشك فيه أن للإضاءة دور كبير في تعزيز عنصر المساحة بأي مكان مهما كان صغيرًا. فعلى سبيل المثال يمكننا ملاحظة المطبخ الواضح أمامنا في هذا النموذج الراقي الجامع ما بين اللونين الأزرق والأبيض.. هل ترى كيف تألق وظهر جمال تصميمه الداخلي بمجرد أن تم تسليط الضوء عليه من قبل تلك الوحدات الثلاث المتدلية إليه من السقف! بالطبع جميعنا يلاحظ الفرق، فالمطبخ بالتأكيد لن يكون بتلك الإطلالة الساحرة لولا عامل الإضاءة الذي ميزه وأضاف إليه من سحره.