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احصل على حمام فندقي ب 7 لمسات بسيطة وسحرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
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من خلال هذا المقال ستكتشف مع هوميفاي كيف تضيف لمسات بسيطة وسحرية لحمامك تجعله فندقيًا من شدة التألق! راقب معنا النماذج الموضحة هنا بتفاصيلها المميزة وتصميماتها المبهرة التي تضم كل ما هو جديد ومختلف في عالم الديكور.. لأنك تستحق الأجمل..

1- الحوض.. بلمسة حجرية

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

حمامصغير ولكنه قمة في الأناقة يظهر لنا تصميمه الأخاذ مدى عبقرية المصمم وقدرته على الإبداع التي أخرجت تلك التحفة إلى النور. الحوض في هذا النموذج هو الشخصية المحورية حيث أنه مُصَمَم بمزيج من الخشب والحجر معًا، الحجر هو الحوض ذاته والخشب بمثابة مسند مثبت بطرفي الحوض من الجهتين يستخدم في وضع المزهريات لتجميل إطلالة الحمام أو في وضع الأغراض الرفيعة.

2- المرآة المستديرة تسيطر على الجدار

GRATTACIELO, RCRD Studio RCRD Studio حمام
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

أما هنا في هذا النموذج الفندقي، فالمرآة تسيطر بجمالها وسحرها الأخاذ على كافة العناصر الأخرى المستخدمة في الحمام، فهي البطلة بلمستها الخادعة التي تعزز عنصر المساحة وتجعله يبدو أكبر لكل من تطلع إليه. لم يكن حجم المرآة الكبير هو العامل الوحيد الذي ميزها هنا، وإنما عامل الإضاءة الذي غلف أطرافها المختلفة فجعلها تبدو مذهلة وأكسبها بريق يفوق بريقها المعتاد.  

3- الحوض مغلف بشرائح الخشب

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

الحوض مُغلف بشرائح خشبية ذات لون بني داكن زادها أناقة ورقي، تعلوه مرآة كلاسيكية بإطار أزرق اللون يتماشى مع الألوان المستخدمة في وزر الحمام وكذلك جدرانه. استغل المصمم المنطقة السفلية للحوض في وضع مقعدين من الخوص والخشب ليستخدما في وضع المناشف عوضًا عن وحدات التخزين التي غالبًا ما تكون مُلحقة بالحوض.

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4- بطابع استوائي!

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

على النمط الاستوائي صمم هذا الحمام الخارج عن المألوف، فتصميم الحوض خشبي بالكامل تدنوه مساحة تغلفها الخضرة من نباتات مختلفة الأنواع والأشكال تمد الحمام بلمسة حيوية دافئة. استعان المصمم هنا بمجموعة إكسسوارات أخرى كفيلة بأن تجمل إطلالته كثيرًا، أولها تلك المرآة الكبيرة التي تعكس جمال العناصر الأخرى المزينة للحمام، وثانيًا ذلك التابلوه المعلق على إحدى الجدران، وأخيرًا تلك المزهريات الزجاجية الملونة والمتراصة على مسندي الحوض. 

5- البانيو سبا لحمام فاخر

House of Lines & Courts, studio XS studio XS حمام
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

قليلون هم من يضيفون لحمامات منازلهم البانيو سبا لعدة أسباب، على رأسها تكلفته المرتفعة التي يصعب على الكثيرين تحملها حيث أنه يتطلب ميزانية خاصة، فضلًا عن عامل المساحة الذي هو مطلوب بالتأكيد لإقامة البانيو سبا بالمنزل.

البانيو سبا يجعل من حمام منزلك حمام صحي لما له من دور في فك التشنجات ومساعدة مستخدمه على الاسترخاء ولين العضلات. 

6- حديقة في الحمام!

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

كما نرى هنا، جعل المصمم من هذا الحمام حديقة مفتوحة تعكس جمالها على تصميمه الداخلي وتمده بمزيد من الحيوية فضلًا عن عامل الإضاءة الطبيعية والتهوية اللذان تمدهما أيضًا من خلال ذلك السقف المفتوح المنتمي للمساحة الخضراء.

7- الأرضية المُزركشة

Victorian Terrace House, South-West London homify حمام البلاط
homify

Victorian Terrace House, South-West London

homify
homify
homify

حمام مختلف بتصميم فريد من نوعه ألوانه مميزة طاغي عليها الأزرق بدرجاته المتنوعة. أما السيراميك فهو مختلف أيضًا بنقوشه متعددة التفاصيل التي تكسي الأرضية بالكامل وجزءًا من الجدران. تنعكس النقوش المغلفة للجدران والأرضية بوضوح على الأدوات الصحية الخاصة بهذا الحمام والتي يبزر منها بوضوح حوض الاستحمام كلاسيكي الطراز. 

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