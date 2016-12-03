غرف النوم الألمانية.. عنوان المثالية

التصميم الداخلي للغرفة وحده كفيل بأن يجعلها خاطفة للأنطار ومبهرة لكل من تطلع إليها، فهو خارج عن كل ما هو نمطي ومألوف بمعنى الكلمة.. بداية من الجدران، مرورًا بالسقف، وصولًا لـالإضاءة! وكأنك في غرفة بعالم آخر غير عالمنا. تصميم السرير هادئ بديكورات بسيطة وراقية تتماشى مع أناقة الغرفة في العموم. عند تدقيق النظر في كلًا من الجدران والإضاءة على وجه التحديد لابد وأن تنتابك حالة من الحيرة تجعلك تتسائل في دهشة.. كيف استطاع المصمم أن يخرج إلينا بهذا التصميم غير العادي ويظهره إلى النور؟! لتجد الإجابة واحدة حاسمة.. ألا وهي عقليته العبقرية وإبداعة اللامنتهي!