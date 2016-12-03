غرف النوم الألمانية.. عنوان المثالية

غرفة النوم هي تلك المساحة المُصممة لنيل قسط يومي من الراحة وسط أجواء هادئة وآمنة.. فهي المعنى الحقيقي للسكينة والاستقرار. من خلالها نحصل على قدرنا الكافي من الاسترخاء، وبها نتمكن من استعادة طاقاتنا من جديد لمواجهة ما يقف أمامنا من مشكلات ومواصلة ما لدينا من مهام ومسئوليات.. ولأن الصناعة الألمانية والتصميمات الألمانية بشكل عام معروفة بجودتها العالية وحسها الرفيع، نعرض لكم اليوم نخبة من أروع التصميمات الألمانية لغرف النوم والتي هي خير عنوان للمثالية!
تصميم مذهل لغرفة نوم مقسمة على طابقين مفتوحين على بعضهما البعض، الطابق العلوي لحمام مغلف بألواح من الزجاج يجمل إطلالته ويفصله نسبيًا عن بقية أجزاء الغرفة، أما الطابق السفلي فهو يشمل سرير فاخر بمسند خشبي وسقف قطيفي عنوانًا للترف مقام بمنتصف الغرفة المكسية بالكامل بشرائح الباركيه الذي استطاع مدها بمزيد من الدفء. الغرفة بطابقيها الاثنين مطلة على منظر طبيعي خلاب تندمج معه من خلال النوافذ الزجاجية التي تسمح بمشاهدة المنظر الخارجي دون عناء وتزود الغرفة بسحر الإضاءة الطبيعية التي تجعلها صحية وكذلك التهوية السليمة.
أناقة ورقي تصميم تلك الغرفة يجعلها بلا شك غرفة الأميرات! بألوانها المتألقة المتمثلة في سحر الفيروزي المتفاعل مع اللمسات البيضاء وبعض الإضافات السوداء التي تكسر هدوئهما. الغرفة بشكل عام قمة في البساطة بداية من السرير بفرشه المنمق الزاهي والوسائد ذات الألوان المتدرجة، مرورًا بالسقف المجوف بإضاءته الساحرة التي تتلألأ كالنجوم في سماء الغرفة، نهاية بتلك الأشجار حادة التفاصيل المتسلقة للجدار المقابل للسرير والمجاورة لوحدة التلفاز الأنيقة التي أضافت الكثير لإطلالة الغرفة.
حتى تجعل غرفة نومك فريدة في إطلالتها ومختلفة المظهر، استعِن بلمسات غير نمطية.. كورق حائط ذو تفاصيل هادئة بألوان ناعمة كالموضح هنا بهذا النموذج والذي استطاع تعزيز كلاسيكية الغرفة وتناسق بشكل رهيب مع فرشها القطيفي الفاخر. ولإظهار جمال وأناقة ذلك الجدار المُزركش، كان على المصمم تثبيت وحدتي إضاءة على شكل قرن ثور محنطة بالجزء العلوي منه زادت الغرفة فخامة.
التصميم الداخلي للغرفة وحده كفيل بأن يجعلها خاطفة للأنطار ومبهرة لكل من تطلع إليها، فهو خارج عن كل ما هو نمطي ومألوف بمعنى الكلمة.. بداية من الجدران، مرورًا بالسقف، وصولًا لـالإضاءة! وكأنك في غرفة بعالم آخر غير عالمنا. تصميم السرير هادئ بديكورات بسيطة وراقية تتماشى مع أناقة الغرفة في العموم. عند تدقيق النظر في كلًا من الجدران والإضاءة على وجه التحديد لابد وأن تنتابك حالة من الحيرة تجعلك تتسائل في دهشة.. كيف استطاع المصمم أن يخرج إلينا بهذا التصميم غير العادي ويظهره إلى النور؟! لتجد الإجابة واحدة حاسمة.. ألا وهي عقليته العبقرية وإبداعة اللامنتهي!
غرفة بسحر الألوان المحايدة التي على رأسها البيج والأبيض الناصع، الديكورات عصرية ومرتبة فكل قطعة أثاث في موضعها الصحيح. رغم مساحة الغرفة الكبيرة وأثاثها البسيط غير المتكلف إلا أنك لا يمكن أن تشعر بأن هناك ركن غير مستغل!، أصر مصمم تلك الغرفة على إضافة لمسة مختلفة جعلت الغرفة أكثر حيوية وأكثر إشراقة وذلك من خلال اللون الأصفر المفعم بالدفء والذي نلاحظه بوضوح في الديكورات والإكسسوارات سواء في فرش السرير أو التابلوه الذي يعتليه أو في الطاولة الموضوعة بأقصى يمين الغرفة.
ورق الحائط المجسم يغلف الجدران بلونه الرمادي الداكن المائل إلى الأسود بإطلالته المثالية، نافذة زجاجية شفافة بعرض الغرفة تجعلها مفتوحة على العالم وتعزز مساحتها بكل تأكيد، ديكورات عصرية، وإكسسوارات براقة، إضافة إلى بعض اللمسات الفنية.. هكذا يمكننا تلخيص التصميم الداخلي لتلك الغرفة التي استغنى مصممها نسبيًا عن عامل الخصوصية في سبيل الحصول على إطلالة رائعة!
إن كنت ترغب في تصميم غرفة مختلفة بطابع فندقي، نرشح لك هذا النموذج الأخاذ بسيط المعالم. اللون الأبيض عنوان جماله وهدوءه في الوقت ذاته، والإضافات الخشبية تضفي شعور دائم بالدفء، وحدات الإضاءة مستوحاة من الديكورات الأندلسية، والفرش يتحلى بكل ما هو راقي ومريح للنفس.
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إن كنت تتسائل عن سبب حالة الدفء المنتشرة هنا بأجواء الغرفة، فالإجابة ببساطة تتمثل في أمرين، أولًا ذلك الخشب الذي يكسي الغرفة بالكامل من جدران وأرضية وسقف هرمي مائل أقرب لسقف الكوخ في هيئته وتصميمه، وثانيًا عنصر الإضاءة الصفراء المطبق هنا بشكل مدروس وعزز عامل الدفء بهذا النموذج.