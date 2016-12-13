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8 تصميمات ملهمة لمدخل المنزل

Radwa Radwan Radwa Radwan
Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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مدخل المنزل هو واجهتك لاستقبال ضيوفك وزائريك ، كلما أهتممت به وباناقته وديكوراته كلما انعكس ذلك عليهم ، ويختلف تصميم مدخل المنزل تبعًا للنمط المستخدم لبقية الغرف وخصوصا غرفة الإستقبال ، كما ان المدخل يختلف على حسب الوظيفة منه ، فهناك تصميمات جمالية فقط ، وهناك تصميمات عمليه ، لذلك فان عمليه اختيار المدخل تحتاج الى بعض القرارات المدروسة حتى ننشئ مكان مستغل بصورة جيدة 

ولذلك سنستعررض معكم في هذاالموضوع 8 تصميمات مختلفة ومتنوعة في الأنماط لتلهمك في إختيار مدخلك المفضل 

1-مدخل بلون الفيروز

HALLS DE ENTRADA CHEIOS DE PERSONALIDADE, ANTARTE ANTARTE Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
ANTARTE

ANTARTE
ANTARTE
ANTARTE

اللون الفيروزي من الألوان الأنيقة التي لن يختلف عليها اثنان بجمالها ، ووضع مدخل بلون الفيروز هو تعبير واضح على ترحيبك بضيوف منزلك ، مع استخدام سججادة صغيرة ملونة بالأحمر والأصفر والرمادي بالإضافة للون فيروزي بسيط لاحساس بحيوية الفراغ . طاولة مدخل أنيقة باللون الأسود المدمج بالخشبي مع توزيع إكسسوارات بشكل غير متامثل للتأكيد على الاحساس بالحيوية والحركة ، وأخيرا يؤكد اللون الأسود بصمته بتصميم كرسي من نوع الكابتونيه وسطح لامع 

2- تخزين أكثر

Квартира в ЖК Янтарный Город, MARION STUDIO MARION STUDIO إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

وهنا نجد مدخل معتمد بشكل رئيسي على دواليب التخزين  سواء الجدارية او وحدة الأدراج و تم دمج اكسسورات فنية ججميلة كالساعه للفت الانتباه وكسر رتابة الدواليب

3- مدخل انتيك

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

انتشرت في الآونة الآخيرة صيحة التعتيق او مايسمى بالأنتيك ، في الصورة نجد مدخل بتصميم كرسي ل Thomas Sheraton واضاءة مميزة بجانب مرآة المدخل 

4- مدخل جرئ

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

هنا نجد اننا في مدخل شباببي جرئ من اللونين الأبيض والأسود مع اللون الأصفر ، استغلال للجدار ليكون سبورة كتابة تسمح بالكتابة بالطباشير مع تعليق لاضاءة على النمط الصناعي وفي الخلفية نجد جدار حجري مميز

5- الأناقة في البساطة

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

الأقل هو الأكثر أحد أشهر المقولات في عالم التصميم الداخلي . كلما اعتمدت على بساطة التصميم كلما كان اكثر أناقة ، نجد هنا خلفية من ورق الجدران بخطوط أفقية عريضة للاحساس بزيادة عرض الجدار ، تصميم بسيط لطاولة المدخل بخطوط مستقيمة مع اضافة اكسسوارات بتوزيع متوازن مثل وحدتين الإضاءة حولالمرآة والتي اعتمد فيها اللون الوردي لكسر رتابه الألوان ولاضافة عنصر حيوي و 

6- معرض العائلة

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

بثلاث رفوف بسيطة يمكنك خلق معرض صور للعائلة ، مع دولاب تخزين لتكمل المدخل بلون أزرق جميل يبعث على الراحة والسلام بمجرد دخولك المنزل

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7- مدخل عملي

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

مدخل حديث باللون الزهري و الأسود ، تصميم بسيط وعملي باضافة علاقة ملابس و مقعد بسيط مخمل للمساعدة في الجلوس لمن يحب 

8- أناقة الأبيض

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

يظل اللون الأبيض هو المحبب للجميع لكلاسيكيته ، تصميم أنيق يبعث على الهدوء والاستمتاع بجمال الأزهار في سلال الخوص 

المرآة.. إكسسوار هام في أي حمام!
مارأيك بتصميمات المداخل تلك ؟ 

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