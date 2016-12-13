8 تصميمات ملهمة لمدخل المنزل

مدخل المنزل هو واجهتك لاستقبال ضيوفك وزائريك ، كلما أهتممت به وباناقته وديكوراته كلما انعكس ذلك عليهم ، ويختلف تصميم مدخل المنزل تبعًا للنمط المستخدم لبقية الغرف وخصوصا غرفة الإستقبال ، كما ان المدخل يختلف على حسب الوظيفة منه ، فهناك تصميمات جمالية فقط ، وهناك تصميمات عمليه ، لذلك فان عمليه اختيار المدخل تحتاج الى بعض القرارات المدروسة حتى ننشئ مكان مستغل بصورة جيدة

ولذلك سنستعررض معكم في هذاالموضوع 8 تصميمات مختلفة ومتنوعة في الأنماط لتلهمك في إختيار مدخلك المفضل