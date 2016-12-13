8 تصميمات ملهمة لمدخل المنزل

مدخل المنزل هو واجهتك لاستقبال ضيوفك وزائريك ، كلما أهتممت به وباناقته وديكوراته كلما انعكس ذلك عليهم ، ويختلف تصميم مدخل المنزل تبعًا للنمط المستخدم لبقية الغرف وخصوصا غرفة الإستقبال ، كما ان المدخل يختلف على حسب الوظيفة منه ، فهناك تصميمات جمالية فقط ، وهناك تصميمات عمليه ، لذلك فان عمليه اختيار المدخل تحتاج الى بعض القرارات المدروسة حتى ننشئ مكان مستغل بصورة جيدة
ولذلك سنستعررض معكم في هذاالموضوع 8 تصميمات مختلفة ومتنوعة في الأنماط لتلهمك في إختيار مدخلك المفضل
اللون الفيروزي من الألوان الأنيقة التي لن يختلف عليها اثنان بجمالها ، ووضع مدخل بلون الفيروز هو تعبير واضح على ترحيبك بضيوف منزلك ، مع استخدام سججادة صغيرة ملونة بالأحمر والأصفر والرمادي بالإضافة للون فيروزي بسيط لاحساس بحيوية الفراغ . طاولة مدخل أنيقة باللون الأسود المدمج بالخشبي مع توزيع إكسسوارات بشكل غير متامثل للتأكيد على الاحساس بالحيوية والحركة ، وأخيرا يؤكد اللون الأسود بصمته بتصميم كرسي من نوع
الكابتونيه وسطح لامع
وهنا نجد مدخل معتمد بشكل رئيسي على دواليب التخزين سواء الجدارية او وحدة الأدراج و تم دمج اكسسورات فنية ججميلة كالساعه للفت الانتباه وكسر رتابة الدواليب
انتشرت في الآونة الآخيرة صيحة التعتيق او مايسمى بالأنتيك ، في الصورة نجد مدخل بتصميم كرسي ل Thomas Sheraton واضاءة مميزة بجانب مرآة المدخل
هنا نجد اننا في مدخل شباببي جرئ من اللونين الأبيض والأسود مع اللون الأصفر ، استغلال للجدار ليكون سبورة كتابة تسمح بالكتابة بالطباشير مع تعليق لاضاءة على النمط الصناعي وفي الخلفية نجد جدار حجري مميز
الأقل هو الأكثر أحد أشهر المقولات في عالم التصميم الداخلي . كلما اعتمدت على بساطة التصميم كلما كان اكثر أناقة ، نجد هنا خلفية من ورق الجدران بخطوط أفقية عريضة للاحساس بزيادة عرض الجدار ، تصميم بسيط لطاولة المدخل بخطوط مستقيمة مع اضافة اكسسوارات بتوزيع متوازن مثل وحدتين الإضاءة حولالمرآة والتي اعتمد فيها اللون الوردي لكسر رتابه الألوان ولاضافة عنصر حيوي و
بثلاث رفوف بسيطة يمكنك خلق معرض صور للعائلة ، مع دولاب تخزين لتكمل المدخل بلون أزرق جميل يبعث على الراحة والسلام بمجرد دخولك المنزل
مدخل حديث باللون الزهري و الأسود ، تصميم بسيط وعملي باضافة علاقة ملابس و مقعد بسيط مخمل للمساعدة في الجلوس لمن يحب
يظل اللون الأبيض هو المحبب للجميع لكلاسيكيته ، تصميم أنيق يبعث على الهدوء والاستمتاع بجمال الأزهار في سلال الخوص