قبل وبعد : تغيير شامل في 5 حمامات

عندما نوظف مصمم ديكور لتصميم منزلنا فنحن نسقط من علينا مهمة شاقة في سبيل تنفيذ المنزل بشكل جميل ومنمق ، لكن ذلك يحتاج لكثير من المال الذي لا يتوفر للجميع ، وبسبب ذلك فإن بعض الساكني نيفضلون ان يصممو منزلهم بأنفسهم ، وهنا قد تقع بعض الأخطاء التي ينتج عنها تصميمات مزعجة ، لتجنب ذلك نقدم لكم قبل وبعد وهي مواضيع ستظهر الاخطاء القديمة في التصميم وكيفية معالجتاها وستلهمك كثيرا في تصميم منزلك بنفسك

وفي هذا الموضوع سنستعرض معكم 5 حمامات بتصميمات سيئة وكيف أصبحت بعد التجديد تتمتع بالراحة والجمال فهيا بنا ، فتصميم الحمام من أهم وأدق التصميمات التي تؤثر على شكل المنزل في النهاية