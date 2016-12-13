قبل وبعد : تغيير شامل في 5 حمامات

عندما نوظف مصمم ديكور لتصميم منزلنا فنحن نسقط من علينا مهمة شاقة في سبيل تنفيذ المنزل بشكل جميل ومنمق ، لكن ذلك يحتاج لكثير من المال الذي لا يتوفر للجميع ، وبسبب ذلك فإن بعض الساكني نيفضلون ان يصممو منزلهم بأنفسهم ، وهنا قد تقع بعض الأخطاء التي ينتج عنها تصميمات مزعجة ، لتجنب ذلك نقدم لكم قبل وبعد وهي مواضيع ستظهر الاخطاء القديمة في التصميم وكيفية معالجتاها وستلهمك كثيرا في تصميم منزلك بنفسك
وفي هذا الموضوع سنستعرض معكم 5 حمامات بتصميمات سيئة وكيف أصبحت بعد التجديد تتمتع بالراحة والجمال فهيا بنا ، فتصميم الحمام من أهم وأدق التصميمات التي تؤثر على شكل المنزل في النهاية
انه بالتأكيد أبشع حمام قد تراه عيناك ، لا يوجد به أي شئ جميل !
أدوات صحية سيئة وليست بنفس اللون ولا الحجم المناسب للمكان ، الاضاءة سيئة جدا ، الزخارف المستخدمة بشعه وحجمها غير مناسب ، واخيرا الأرضيات ! لا تعليق عليها ، انه تصميم غير مريح بالمرة لساكنيه !
نحن نتفق بأن هذا الحمام لا يمت بصله بسابقه ، تحول جذري رائع ، وأهم نقطة انه تم التخلص من الحمام القديم كليًا
تم اعتماد النمط الحديث في التصميم ويعتبر هذا اختيار مثالي لأن هذا النمط معتمد على البساطة و الخطوط المستقيمة الواضحة التي لا تأخذ كثير من المساحة ، فنرى أن تصميم الجدران مابين بورسلين أبيض سادة وبين جدار منطقة الاستحمام التي تم استخدام نقش بسيط وصغير ليناسب المساحة الصغيرة ، إضاءة قوية لزيادة الاحساس بالفراغ ، اختيار ممتاز لحجم الادوات الصحية ، استخدام ألواح شفافة لمنطقة الإستحمام حل مثالي للاحساس بمساحة الحمام كلها
الصورة الأولى ( اليسار ) لحمام قديم لا يوجد توافق بين الألوان ولا بين الاحجام ، ويعاني من القدم في كل شئ ، تم تجديده أيضا كليا ( اليمين ) بتصميم معاصر بسيط ، استخدم الألوان المحايدة بين السكري و الرمادي ، اختيار جيد للبانيو البيضاوي ليناسب المساحة المتوفرة ، تصميم الجدارن آتى بتأثير الثلث للثلثين لينتهي بانتهاء الشباك بجزء من الاطارات البسيطة ليظهر الشكل النهائي بسيط وجميل
الحمام القديم ( اليسار ) يظهر به حوض مدمج بوحدة تخزين ، ولكن مشكلتها انه لا يوجد اي تناسب بين الاثنين ،الألوان باهته ، الأضاءة سيئة أما بعد التجديد ( اليمين ) نجد انه تم استخدام وحدة تخزين من الخشب المعالج التي أضافت تباين لوني بينها وبين الحمام الأبيض ، خطوطها واضحة وبسيطة ، حوض مناسب للمكان ولحجم وحدة التخزين ، اضاءة جيدة تظهر المكان
حمام قديم ليس سئ تماما ولكنه قديم ، انتهت صيحه ان تجعل الجدران والأرضيات كلها نفس النقوشات ! اضاءة ضعيفة ومن الأعلى والتي تؤثر بوجد ظلال على الوجه عند استخدامها ، في الإجمال انتهت تلك الصيحة ويحتاج للتجديد ، من منا لا يحب اللمسات الجديدة في منزله !
أيضا تم التخلص من الحمام القديم كليًا ، إنه جميل وبسيط و أنيق ! ، النمط الحديث هو الذي تم اعتماده لخطوطه الواضحة وبساطته ، الجدران بيضاء بسيطة بدون اي نقوشات ، استخدم أرضيات من البورسلين الخشبي الشكل والذي اعطى تباين لوني جميل ، وحدة تخزين من اللون الرمادي مع حوض كبير بصنبورين ليناسب حمامات غرف النوم الرئيسية ، وحدة استحمام مدمج بها زجاج شفاف ، حمام جميل أنيق ومبهج
لكن من يشعر انه ينقصه اضاءة وظيفية عند الحوض !
من الواضح انه حمام آخر في نفس المنزل السابق ! ، فمازالت صيحة الأرضيات والجدران الواحدة مسيطرة على التصميم ، لكن وجود سجادة في الحمام وذات وبر مرتفع لأمر غريب استخدامه في حمام حقًا ! وستائر تصل لمنتصف الجدار لتنتج صورة بشعة إجمالا !
تم تغيير الحمام كليا وتم استخدام نفس الأرضيات البورسلين الخشبية ، جدران بسيطة بلونين الأبيض والرمادي ، أدوات صحية معلقة وحديثة تزيد من جمال الحمام