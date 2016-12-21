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6 تصميمات مختلفة مميزة للمطابخ الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
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كما نعلم أن المطبخ هو أهم غرفة في المنزل، تهتم بتصميمه كل ربة منزل لأنه المكان الذي تقضى فيه معظم وقتها، كما أنها تعتبرالغرفة التي يجتمع فيها الأسرة في الكثير من الأوقات لتناول الوجبات الخفقيفة مثل الإفطار والعشاء.
تعددت تصميمات المطابخ باختلاف طراز المنزل السائد، فهناك المطابخ الكلاسيكية، الحديثة وهناك أيضًا المطابخ التي تتبع الطراز الريفي البسيط، وكما نعلم أن أذواق الناس تختلف إلى حد كبير لذا فقد تعددت الخيارات أمامهم خاصة في الآونة الأخيرة. إذا كان منزلك صغير في المساحة، يمكنك الاهتمام بتصميم المنزل وجعله ذات مظهر أنيق ومناسب وأكثر جاذبية، فمن خلال بعض الأفكار البسيطة يمكننا الحصول على مطبخ مميز، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميمات متعددة للمطابخ صغيرة المساحة.

1- مطبخ زاوية بتصميم مميز وغريب

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

كما نرى في هذا التصميم الغريب أن مساحة المطبخ لا تأخذ شكل هندسي بعينه، ولكنه قد تم تصميمه بطريقة مبتكرة، وكما نرى أن اللون الأبيض أيضًا كان من أهم العناصر المميزة للغرفة التي ألغت انطباع المساحة الصغيرة للمكان، ونلاحظ وجود طاولة من الرخام بطول الغرفة لوضع أدوات المطبخ.

2- مطبخ بسيط على شكل حرف U على الطراز الاسكندنافي

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

في هذا التصميم المميز، نجد أن هذا المطبخ الرائع صُمم على غرار النمط الاسكندنافي الأنيق، فقد تم تصميم خزانات المطبخ بلون الخشب الداكن الذي يتناسب مع لون الأرضية المزخرف الرائع، وقد تم استغلال الكثير من المساحات الفارغة من خلال وضع أرفف خشبية أنيقة على الحائط، وكما نلاحظ أنه تم تجنب وضع الكثير من الأدوات على الطاولات الأساسية للحفاظ على أناقة المطبخ.

3- مطبخ باللون الأبيض بتصميم طولي على شكل حرف U

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

كما نعلم أن الألوان الفاتحة خاصة اللون الأبيض من أهم العناصر التي تعطي إحساس باتساع مساحة المكان، فكما نرى في هذا التصميم البسيط أنه قد تم استغلال المساحات الاستغلال الأمثل من خلال تصميم الخزانات وكذلك تصميم أماكن في الحائط لوضع الأجهزة الكهربائية، كما أن إضاءة الخزانات الخفية كانت في هذا التصميم من أهم عوامل لفت الانتباه لكون هذا التصميم مميز وأنيق.

4- مطبخ على الطراز الحديث

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign مطبخ
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

من الواضح في هذا التصميم أن هذا المطبخ مساحته صغيرة للغاية، فقد تم تصميم أحد أركانه صنع بار كبير في المنتصف لاستخدامه في الأعمال اليومية من إعداد الطعام وغيرها. ومن الواضح أن الألوان المشرقة التي تم استخدامها في هذا التصميم أضافت لمسة مميزة على الطراز الحديث الذي يجمع بين البساطة والفخامة، كما أضاف ورق الحائط على جزء صغير من الحائط لمسة ساحرة لكسر روتين الألوان الهادئة، وكما نرى أيضًا أنه تم استخدام وحدات إضاءة منخفضة أضافت أجواء المزيد من الأجواء الحديثة على المكان.

5- مطبخ صغير على الطراز البسيط بتصميم مبتكر أنيق

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

في هذا التصميم البسيط يمكننا ملاحظة أن مساحة المطبخ تكاد لا تذكر، فقد تم تصميم خزانات المطبخ بزاوية قائمة فقط، وتم استخدام اللون الأبيض أيضًا لعدم الشعور بالضيق في المكان، الإضاءة الخفية أضافت لمسة مميزة على المطبخ، كما تم تقسيم الخزانات بطريقة هندسية أنيقة لاستغلال أمثل للمساحات.

6- استغلال مساحات المطبخ إلى أقصى حد ممكن

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella مطبخ
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

كما نرى في هذا النموذج المميز، أنه تم تصميم خزانات المطبخ متعددة الوحدات، كما أنه قد تم اختيار الخزانات باللون الأبيض أيضًا، وكما نرى أنه تم تصميم باب المطبخ من الزجاج الذي لا يأخذ مساحة لغلقه وفتحه، كما تم تصميم أماكن مخصصة لوضع الأجهزة حتى لا تحتل مساحة كبيرة من مساحة المطبخ الكلية.

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