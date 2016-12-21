6 تصميمات مختلفة مميزة للمطابخ الصغيرة

كما نعلم أن المطبخ هو أهم غرفة في المنزل، تهتم بتصميمه كل ربة منزل لأنه المكان الذي تقضى فيه معظم وقتها، كما أنها تعتبرالغرفة التي يجتمع فيها الأسرة في الكثير من الأوقات لتناول الوجبات الخفقيفة مثل الإفطار والعشاء.
تعددت تصميمات المطابخ باختلاف طراز المنزل السائد، فهناك المطابخ الكلاسيكية، الحديثة وهناك أيضًا المطابخ التي تتبع الطراز الريفي البسيط، وكما نعلم أن أذواق الناس تختلف إلى حد كبير لذا فقد تعددت الخيارات أمامهم خاصة في الآونة الأخيرة. إذا كان منزلك صغير في المساحة، يمكنك الاهتمام بتصميم المنزل وجعله ذات مظهر أنيق ومناسب وأكثر جاذبية، فمن خلال بعض الأفكار البسيطة يمكننا الحصول على مطبخ مميز، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميمات متعددة للمطابخ صغيرة المساحة.
كما نرى في هذا التصميم الغريب أن مساحة المطبخ لا تأخذ شكل هندسي بعينه، ولكنه قد تم تصميمه بطريقة مبتكرة، وكما نرى أن اللون الأبيض أيضًا كان من أهم العناصر المميزة للغرفة التي ألغت انطباع المساحة الصغيرة للمكان، ونلاحظ وجود طاولة من الرخام بطول الغرفة لوضع أدوات المطبخ.
في هذا التصميم المميز، نجد أن هذا المطبخ الرائع صُمم على غرار النمط الاسكندنافي الأنيق، فقد تم تصميم خزانات المطبخ بلون الخشب الداكن الذي يتناسب مع لون الأرضية المزخرف الرائع، وقد تم استغلال الكثير من المساحات الفارغة من خلال وضع أرفف خشبية أنيقة على الحائط، وكما نلاحظ أنه تم تجنب وضع الكثير من الأدوات على الطاولات الأساسية للحفاظ على أناقة المطبخ.
كما نعلم أن الألوان الفاتحة خاصة اللون الأبيض من أهم العناصر التي تعطي إحساس باتساع مساحة المكان، فكما نرى في هذا التصميم البسيط أنه قد تم استغلال المساحات الاستغلال الأمثل من خلال تصميم الخزانات وكذلك تصميم أماكن في الحائط لوضع الأجهزة الكهربائية، كما أن إضاءة الخزانات الخفية كانت في هذا التصميم من أهم عوامل لفت الانتباه لكون هذا التصميم مميز وأنيق.
من الواضح في هذا التصميم أن هذا المطبخ مساحته صغيرة للغاية، فقد تم تصميم أحد أركانه صنع بار كبير في المنتصف لاستخدامه في الأعمال اليومية من إعداد الطعام وغيرها. ومن الواضح أن الألوان المشرقة التي تم استخدامها في هذا التصميم أضافت لمسة مميزة على الطراز الحديث الذي يجمع بين البساطة والفخامة، كما أضاف ورق الحائط على جزء صغير من الحائط لمسة ساحرة لكسر روتين الألوان الهادئة، وكما نرى أيضًا أنه تم استخدام وحدات إضاءة منخفضة أضافت أجواء المزيد من الأجواء الحديثة على المكان.
في هذا التصميم البسيط يمكننا ملاحظة أن مساحة المطبخ تكاد لا تذكر، فقد تم تصميم خزانات المطبخ بزاوية قائمة فقط، وتم استخدام اللون الأبيض أيضًا لعدم الشعور بالضيق في المكان، الإضاءة الخفية أضافت لمسة مميزة على المطبخ، كما تم تقسيم الخزانات بطريقة هندسية أنيقة لاستغلال أمثل للمساحات.
كما نرى في هذا النموذج المميز، أنه تم تصميم خزانات المطبخ متعددة الوحدات، كما أنه قد تم اختيار الخزانات باللون الأبيض أيضًا، وكما نرى أنه تم تصميم باب المطبخ من الزجاج الذي لا يأخذ مساحة لغلقه وفتحه، كما تم تصميم أماكن مخصصة لوضع الأجهزة حتى لا تحتل مساحة كبيرة من مساحة المطبخ الكلية.
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