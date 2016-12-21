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10 اخطأ ديكور شائعة عليك تجنبها

Mai Elkholy Mai Elkholy
Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
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الكثير من الأشخاص يفضلون وضع لمساتهم الفنية في منازلهم، ولكن هناك من يرتكب أخطاء عند وضع هذه الديكورات، فقبل وضع أي عنصر ديكور في أي غرفة في المنزل ينبغي التأني والتفكير إذا كانت مناسبة أم لا.

هناك عدد كبير من الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند وضع الديكورات الأخيرة للمنزل، فينبغي الاهتمام بعناصر الإضاءة، التخلص من الفوضى باستمرار وكذلك تناسق الألوان وغيرهما، وفي هذا المحتوى نقدم مجموعة من الأخطاء الشائعة في اختيار ديكورات المنزل، وصور بحلول هذه الأخطاء لجعل المنزل يتسم بمظهر مميز وأنيق.

1. وضع بعض المقتنيات في غير أماكنها

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هناك الكثير من الأشخاص يضعون بعض المقتنيات في غير أماكنها لتخزينها، لكن يعتبر هذا من أكثر الأخطاء التي يتم ارتكابها، فعلى سبيل المثال منشر الغسيل ينبغي أن يتم وضعه في أحد أركان المنزل غير الظاهرة أو في بعض الخزانات.

2. عدم تناسب عناصر الديكور مع مساحة المكان

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

ينبغي الأخذ في الاعتبار مساحة المكان الذي نريد أن نضع فيه بعض التجهيزات الديكورية، فينبغي تجنب استخدام عدد كبير من التجهيزات غير الضرورية مع مساحة الغرف الصغيرة التي لا تحتاج للضوضاء الأشياء فيها، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم تخصيص جزء مناسب من مساحة الحمام لوضع بعض وحدات الإضاءة ووحدات المياه الإضافية.

3. استخدام المفروشات والستائر غير القيمة مع التصميمات الأنيقة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

إذا قمت بالاهتمام بتصميم منزلك سواء من ناحية الأثاث، الأرضيات وألوان الجدران ينبغي أيضًا الاهتمام ببعض العناصر المكملة للغرفة، فمن الأفضل أن يتم استخدام الستائر والمفروشات القيمة معها، حتى لا يظهر الفارق بين قيمة الأثاث و العناصر الديكورية الأخرى. في هذا التصميم قد تم استخدام مفروشات وستائر وكذلك وحدات اضاءة مميزة ومن الواضح أنها قيمة ومريحة مثل أثاث الغرفة الذي يجمع بين البساطة والأناقة.

4. المغالاة في ديكورات والوان غرف النوم

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

غرفة النوم من الغرف التي نحتاجها للشعور بمزيد من الراحة والاسترخاء بها، فمن الأفضل عدم استخدام ألوان مختلفة على الجدران أو استخدام قطع الأثاث الكبيرة،  فكما نرى في هذا التصميم أنه تم الابتعاد عن كثرة الألوان، بحيث تم استخدام الألوان المحايدة ذات الدرجات المتقاربة، كما يفضل الحصول على بعض اللمسات مثل الوسائد الملونة بألوان مختلفة لإضفاء لمسات أنيقة على المكان، كما تم استخدام قطع الأثاث القليلة متوسطة الحجم مما يعطي شعور بمساحة الغرفة بشكل مثالي.

5. عدم استغلال المساحات في خلق أماكن مخصصة للقراءة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

يفضل في كل غرفة خاصة وغرف المعيشة وغرف النوم تخصيص أماكن للراحة والقراءة، ففي هذا النموذج المميز تم استغلال مساحة زاوية الغرفة في وضع مقعد مريح ألوانه هادئة بجوار طاولة صغيرة عليها الكتب، كما تم وضع وحدة إضاءة منخفضة لتوفير الراحة أثناء القراءة.

6. استخدام قطع أثاث كبيرة في نمط المنازل الحديثة

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

من أكثر الأخطاء الشائعة استخدام قطع الأثاث الكبيرة أو استخدام قطع أثاث متعددة في المنزل الذي يتبع النمط الحديث، فكما نرى في هذا التصميم تم الاستعانة بطاولة خشبية متوسطة الحجم ومكتبة صغيرة فقط وتم الابتعاد عن ضوضاء وكثرة قطع الأثاث، كما تم استخدام وضع وحدات إضاءة منخفضة فوق الطاولة لإضفاء لمسة الطابع الحديث.

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7. استخدام عدد كبير من الأواني على طاولة السفرة

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR غرفة السفرة
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

من أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من الأشخاص، هي وضع الكثير من الأواني الزائدة على الطاولة بحجة أنها تُستخدم وتُضيف لمسة ديكور أنيقة على الطاولة، لكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن البساطة هي أساس الأناقة والهدوء، فكما نرى هنا أنه تم استخدام الأواني التي تستخدم فقط وتم ترتيبها بطريقة أنيقة دون الشعور بفوضى على الطاولة.

8. عدم الاستعانة بالإضاءة الخارجية

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

الكثير من المنازل الآن تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الداخلية والاهتمام بتوزيعها في كافة أرجاء المنزل، لكن الإضاءة الطبيعية تعد من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها، ففي هذا التصميم تم الاستعانة نافذة علوية السماح لضوء الشمس بالدخول للغرفة، لأن الضوء الطبيعي يضيف لمسة دفئ مميزة على المنزل.

9. عدم توزيع الإضاءة واستغلال مساحات الجدران الفارغة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

المطبخ يعد من أهم الغرف التي يجب عند تصميمها الاهتمام بتوزيع الإضاءة وكذلك استغلال المساحات. ففي هذا التصميم تم الاستعانة بالإضاءة على الجدران التي تم توزيعها بشكل مناسب على الأرفف الخشبية، كما تم تصميم عدد كبير من الأرفف لحفظ الأدوات وجعلها بعيدة عن الفوضى، لذا فهذا التصميم يعد النموذج المثالي من حيث الإضاءة واستغلال مساحات الجدران.

10. التخلص من فوضى غرفة الملابس

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

غرفة الملابس من الغرف التي دائمًا ما تستخدم ويحدث فيها الفوضى بشكل كبير، لذا فيجب الاهتمام دائمًا بأن تكون مرتبة لتكون لمسة فنية في منزلك وكذلك لسهولة الحصول على الملابس والمقتنيات، ففي هذا التصميم تم ترتيب الملابس ووضع أرفف إضافية لترتيب وتخزين الملابس.

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