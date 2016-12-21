10  اخطأ ديكور شائعة عليك تجنبها

الكثير من الأشخاص يفضلون وضع لمساتهم الفنية في منازلهم، ولكن هناك من يرتكب أخطاء عند وضع هذه الديكورات، فقبل وضع أي عنصر ديكور في أي غرفة في المنزل ينبغي التأني والتفكير إذا كانت مناسبة أم لا.
هناك عدد كبير من الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند وضع الديكورات الأخيرة للمنزل، فينبغي الاهتمام بعناصر الإضاءة، التخلص من الفوضى باستمرار وكذلك تناسق الألوان وغيرهما، وفي هذا المحتوى نقدم مجموعة من الأخطاء الشائعة في اختيار ديكورات المنزل، وصور بحلول هذه الأخطاء لجعل المنزل يتسم بمظهر مميز وأنيق.
هناك الكثير من الأشخاص يضعون بعض المقتنيات في غير أماكنها لتخزينها، لكن يعتبر هذا من أكثر الأخطاء التي يتم ارتكابها، فعلى سبيل المثال منشر الغسيل ينبغي أن يتم وضعه في أحد أركان المنزل غير الظاهرة أو في بعض الخزانات.
ينبغي الأخذ في الاعتبار مساحة المكان الذي نريد أن نضع فيه بعض التجهيزات الديكورية، فينبغي تجنب استخدام عدد كبير من التجهيزات غير الضرورية مع مساحة الغرف الصغيرة التي لا تحتاج للضوضاء الأشياء فيها، فكما نرى في هذا التصميم أنه قد تم تخصيص جزء مناسب من مساحة الحمام لوضع بعض وحدات الإضاءة ووحدات المياه الإضافية.
إذا قمت بالاهتمام بتصميم منزلك سواء من ناحية الأثاث، الأرضيات وألوان الجدران ينبغي أيضًا الاهتمام ببعض العناصر المكملة للغرفة، فمن الأفضل أن يتم استخدام الستائر والمفروشات القيمة معها، حتى لا يظهر الفارق بين قيمة الأثاث و العناصر الديكورية الأخرى. في هذا التصميم قد تم استخدام مفروشات وستائر وكذلك وحدات اضاءة مميزة ومن الواضح أنها قيمة ومريحة مثل أثاث الغرفة الذي يجمع بين البساطة والأناقة.
غرفة النوم من الغرف التي نحتاجها للشعور بمزيد من الراحة والاسترخاء بها، فمن الأفضل عدم استخدام ألوان مختلفة على الجدران أو استخدام قطع الأثاث الكبيرة، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم الابتعاد عن كثرة الألوان، بحيث تم استخدام الألوان المحايدة ذات الدرجات المتقاربة، كما يفضل الحصول على بعض اللمسات مثل الوسائد الملونة بألوان مختلفة لإضفاء لمسات أنيقة على المكان، كما تم استخدام قطع الأثاث القليلة متوسطة الحجم مما يعطي شعور بمساحة الغرفة بشكل مثالي.
يفضل في كل غرفة خاصة وغرف المعيشة وغرف النوم تخصيص أماكن للراحة والقراءة، ففي هذا النموذج المميز تم استغلال مساحة زاوية الغرفة في وضع مقعد مريح ألوانه هادئة بجوار طاولة صغيرة عليها الكتب، كما تم وضع وحدة إضاءة منخفضة لتوفير الراحة أثناء القراءة.
من أكثر الأخطاء الشائعة استخدام قطع الأثاث الكبيرة أو استخدام قطع أثاث متعددة في المنزل الذي يتبع النمط الحديث، فكما نرى في هذا التصميم تم الاستعانة بطاولة خشبية متوسطة الحجم ومكتبة صغيرة فقط وتم الابتعاد عن ضوضاء وكثرة قطع الأثاث، كما تم استخدام وضع وحدات إضاءة منخفضة فوق الطاولة لإضفاء لمسة الطابع الحديث.
من أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من الأشخاص، هي وضع الكثير من الأواني الزائدة على الطاولة بحجة أنها تُستخدم وتُضيف لمسة ديكور أنيقة على الطاولة، لكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن البساطة هي أساس الأناقة والهدوء، فكما نرى هنا أنه تم استخدام الأواني التي تستخدم فقط وتم ترتيبها بطريقة أنيقة دون الشعور بفوضى على الطاولة.
الكثير من المنازل الآن تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الداخلية والاهتمام بتوزيعها في كافة أرجاء المنزل، لكن الإضاءة الطبيعية تعد من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها، ففي هذا التصميم تم الاستعانة نافذة علوية السماح لضوء الشمس بالدخول للغرفة، لأن الضوء الطبيعي يضيف لمسة دفئ مميزة على المنزل.
المطبخ يعد من أهم الغرف التي يجب عند تصميمها الاهتمام بتوزيع الإضاءة وكذلك استغلال المساحات. ففي هذا التصميم تم الاستعانة بالإضاءة على الجدران التي تم توزيعها بشكل مناسب على الأرفف الخشبية، كما تم تصميم عدد كبير من الأرفف لحفظ الأدوات وجعلها بعيدة عن الفوضى، لذا فهذا التصميم يعد النموذج المثالي من حيث الإضاءة واستغلال مساحات الجدران.
غرفة الملابس من الغرف التي دائمًا ما تستخدم ويحدث فيها الفوضى بشكل كبير، لذا فيجب الاهتمام دائمًا بأن تكون مرتبة لتكون لمسة فنية في منزلك وكذلك لسهولة الحصول على الملابس والمقتنيات، ففي هذا التصميم تم ترتيب الملابس ووضع أرفف إضافية لترتيب وتخزين الملابس.
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