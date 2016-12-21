10  اخطأ ديكور شائعة عليك تجنبها

الكثير من الأشخاص يفضلون وضع لمساتهم الفنية في منازلهم، ولكن هناك من يرتكب أخطاء عند وضع هذه الديكورات، فقبل وضع أي عنصر ديكور في أي غرفة في المنزل ينبغي التأني والتفكير إذا كانت مناسبة أم لا.

هناك عدد كبير من الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند وضع الديكورات الأخيرة للمنزل، فينبغي الاهتمام بعناصر الإضاءة، التخلص من الفوضى باستمرار وكذلك تناسق الألوان وغيرهما، وفي هذا المحتوى نقدم مجموعة من الأخطاء الشائعة في اختيار ديكورات المنزل، وصور بحلول هذه الأخطاء لجعل المنزل يتسم بمظهر مميز وأنيق.