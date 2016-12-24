كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات

يعتبر الحمام هاما جدا بالمنزل، وقد يوجد أكثر من حمام واحد، فيوجد الحمام الرئيسي ويوجد ايضا حمامات أخري فرعية في الغرف نفسها. بجانب الفائدة الأساسية للحمامات، يمكن أن يكون حمامك قطعة فنية ذات تصميم رائع على حسب طراز منزلك او اسلوبك الخاص. فإليك بعض الخطوات لتصميمات بعض الحمامات الرائعة التي قد تساعدك في اختيار تصميم حمامك الخاص.
إذا كنت تفضل النمط الكلاسيكي في اختيار تصميم الحمام، فمن الجيد إضافة بعض اللمسات الخاصة المتمثلة في إضافة الستائر المميزة ذات الألوان الهادئة لتشعرك بالاسترخاء والكلاسيكية، وتحافظ على الخصوصية داخل الحمام في آن. كما يمكن إضافة لوحة مميزة على الحائط.
تُعد القطع الخشبية من أكثر القطع الهامة، والتي تخلق جوًا مختلفًا في أي مكان يتم إضافتها فيه. من الجيد استخدام بعض القطع الخشبية الخاصة داخل الحمام، لجعله يبدو ريفي المظهر، بما يتناسب مع النمط العام. بعض الملحقات الخشبية تعمل على تقليل الرطوبة داخل الحمام.
لتتمكن من جعل الحمام يبدو مكان صحي وكأنه منتجع خاص مثل الحمامات الموجودة في الفنادق الفاخرة، يمكن الاعتماد على إضافة بعض النباتات الصالحة في الأماكن الرطبة والتي تزهو بالحيوية والطبيعة، لخلق جو منعش وخاص ومميز داخل الحمام. بالإضافة إلى ما تضيفه النباتات من لمسة جمالية خاصة، إلا أنها تساهم بشكلٍ ما في تنقية الهواء.
إذا كنت تفضل وجود الأحواض داخل الحمام، فيمكن استخدام تصميم الأحواض المزدوجة لتوفير المزيد من الراحة والخصوصية، والحصول على تصميم أنيق ومميز.
إذا كنت تملك حمام ذو مساحة كبيرة إلى حدٍ ما، يمكنك إذًا تخصيص جزء من المساحة لعمل مكان مُخصص للاستحمام، يوجد العديد من التصاميم والأفكار الرائعة والخارجة عن المألوف، التي من شأنها خلق شكل جمالي مميز، وتوفير المزيد من الراحة والترفيه. توضح الصورة أثر التكنولوجيا والأفكار الحديثة المستخدمة في الديكور، عن طريقة إضافة بعض الفتحات بشكل مميز ورائع لتوفير المزيد من المياه، واختيار الإضاءة بدقة بالغة.
من أهم العوامل التي تؤثر على الشكل العام للحمام، هي حسن التنظيم. فمن الأفضل الاهتمام بتنظيم أدوات الحمام وتقليل الفوضى، وتوفير أماكن وأدراج صغيرة للتخزين وتقليل المساحة المستخدمة قدر الإمكان، للشعور بالاتساع وتوفير الراحة داخل المكان. الرفوف والخزانات من الخيارات الرائعة التي يمكنك الاعتماد عليها في تنسيق الحمام، فضلًا عن إمكانية التميز عن طريق إضافة بعض اللوحات أو الصور المميزة.
إذا كنت الحصول على مزيد من الاسترخاء داخل الحمام، يمكنك إضافة مغطس صغير بشكل مميز وأنيق بما يناسب المساحة المخصصة له. نلاحظ في الصورة الاعتماد في التصميم على الديكور الخشبي مع وجود مكان مخصص لوضع الأغراض المستخدمة داخل الحمام لسهولة الحصول عليها، بالإضافة إلى تقليل الفوضى والاستغلال الأمثل للمساحة. لا تنسى أن اختيار الإضاءة الخافتة من العوامل التي تساعد بدرجة كبيرة على الشعور بالاسترخاء.
إذا كنت تبحث عن الراحة والاسترخاء داخل الحمام، كل ما عليك هو الاهتمام بالإضاءة الداخلية والرئيسية ليصبح الحمام مشرقًا ومبهرًا. الاهتمام بنوع الإضاءة شيء هام، حيث يحول الحمام إلى مكان أكثر شاعرية وجمال، كما أن الإضاءة القوية تساعد على توفير الرؤية الجيدة داخل المكان.
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