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كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات

Mai Elkholy Mai Elkholy
APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
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يعتبر الحمام هاما جدا بالمنزل، وقد يوجد أكثر من حمام واحد، فيوجد الحمام الرئيسي ويوجد ايضا حمامات أخري فرعية في الغرف نفسها. بجانب الفائدة الأساسية للحمامات، يمكن أن يكون حمامك قطعة فنية ذات تصميم رائع على حسب طراز منزلك او اسلوبك الخاص. فإليك بعض الخطوات لتصميمات بعض الحمامات الرائعة التي قد تساعدك في اختيار تصميم حمامك الخاص.

1. الستائر المميزة

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

إذا كنت تفضل النمط الكلاسيكي في اختيار تصميم الحمام، فمن الجيد إضافة بعض اللمسات الخاصة المتمثلة في إضافة الستائر المميزة ذات الألوان الهادئة لتشعرك بالاسترخاء والكلاسيكية، وتحافظ على الخصوصية داخل الحمام في آن. كما يمكن إضافة لوحة مميزة على الحائط.

2. إضافة القطع الخشبية

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

تُعد القطع الخشبية من أكثر القطع الهامة، والتي تخلق جوًا مختلفًا في أي مكان يتم إضافتها فيه. من الجيد استخدام بعض القطع الخشبية الخاصة داخل الحمام، لجعله يبدو ريفي المظهر، بما يتناسب مع النمط العام. بعض الملحقات الخشبية تعمل على تقليل الرطوبة داخل الحمام.

3. إضافة النباتات

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design حمام
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

لتتمكن من جعل الحمام يبدو مكان صحي وكأنه منتجع خاص مثل الحمامات الموجودة في الفنادق الفاخرة، يمكن الاعتماد على إضافة بعض النباتات الصالحة في الأماكن الرطبة والتي تزهو بالحيوية والطبيعة، لخلق جو منعش وخاص ومميز داخل الحمام. بالإضافة إلى ما تضيفه النباتات من لمسة جمالية خاصة، إلا أنها تساهم بشكلٍ ما في تنقية الهواء.

4. الاحواض المزدوجة

SANIBOLD - série sanitária, Melissa vilar Melissa vilar BathroomSinks سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

إذا كنت تفضل وجود الأحواض داخل الحمام، فيمكن استخدام تصميم الأحواض المزدوجة لتوفير المزيد من الراحة والخصوصية، والحصول على تصميم أنيق ومميز.

5. زاوية مخصصة للاستحمام

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

إذا كنت تملك حمام ذو مساحة كبيرة إلى حدٍ ما، يمكنك إذًا تخصيص جزء من المساحة لعمل مكان مُخصص للاستحمام، يوجد العديد من التصاميم والأفكار الرائعة والخارجة عن المألوف، التي من شأنها خلق شكل جمالي مميز، وتوفير المزيد من الراحة والترفيه. توضح الصورة أثر التكنولوجيا والأفكار الحديثة المستخدمة في الديكور، عن طريقة إضافة بعض الفتحات بشكل مميز ورائع لتوفير المزيد من المياه، واختيار الإضاءة بدقة بالغة.

6. التنظيم الجيد

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

من أهم العوامل التي تؤثر على الشكل العام للحمام، هي حسن التنظيم. فمن الأفضل الاهتمام بتنظيم أدوات الحمام وتقليل الفوضى، وتوفير أماكن وأدراج صغيرة للتخزين وتقليل المساحة المستخدمة قدر الإمكان، للشعور بالاتساع وتوفير الراحة داخل المكان. الرفوف والخزانات من الخيارات الرائعة التي يمكنك الاعتماد عليها في تنسيق الحمام، فضلًا عن إمكانية التميز عن طريق إضافة بعض اللوحات أو الصور المميزة.

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7. مغطس أنيق

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum حمام
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

إذا كنت الحصول على مزيد من الاسترخاء داخل الحمام، يمكنك إضافة مغطس صغير بشكل مميز وأنيق بما يناسب المساحة المخصصة له. نلاحظ في الصورة الاعتماد في التصميم على الديكور الخشبي مع وجود مكان مخصص لوضع الأغراض المستخدمة داخل الحمام لسهولة الحصول عليها، بالإضافة إلى تقليل الفوضى والاستغلال الأمثل للمساحة. لا تنسى أن اختيار الإضاءة الخافتة من العوامل التي تساعد بدرجة كبيرة على الشعور بالاسترخاء.

8. الإضاءة المميزة

Graccioza Collection: 2016 products, Sorema Sorema BathroomTextiles & accessories
Sorema

Sorema
Sorema
Sorema

إذا كنت تبحث عن الراحة والاسترخاء داخل الحمام، كل ما عليك هو الاهتمام بالإضاءة الداخلية والرئيسية ليصبح الحمام مشرقًا ومبهرًا. الاهتمام بنوع الإضاءة شيء هام، حيث يحول الحمام إلى مكان أكثر شاعرية وجمال، كما أن الإضاءة القوية تساعد على توفير الرؤية الجيدة داخل المكان.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 تصميمات أنيقة لأرضيات الحمام.

أفكار للإضاءة في غرف النوم العصرية
كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات

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