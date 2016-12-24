كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات

إذا كنت تملك حمام ذو مساحة كبيرة إلى حدٍ ما، يمكنك إذًا تخصيص جزء من المساحة لعمل مكان مُخصص للاستحمام، يوجد العديد من التصاميم والأفكار الرائعة والخارجة عن المألوف، التي من شأنها خلق شكل جمالي مميز، وتوفير المزيد من الراحة والترفيه. توضح الصورة أثر التكنولوجيا والأفكار الحديثة المستخدمة في الديكور، عن طريقة إضافة بعض الفتحات بشكل مميز ورائع لتوفير المزيد من المياه، واختيار الإضاءة بدقة بالغة.