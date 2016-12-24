11 فكرة رائعة لخزانات المطابخ المودرن

إذا كنت تريد إضافة لمسة مختلفة داخل المطبخ، فمن الممكن التركيز على اختيار لون جذاب وصريح، مثل اللون الأصفر مثلًا، حيث يضيف بعض البهجة والحيوية داخل المطبخ نلاحظ وجود رفوف صغيرة مناسبة لوضع الأغراض المستخدمة لسهولة الحصول عليها، واستغلال المساحة.

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