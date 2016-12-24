11 فكرة رائعة لخزانات المطابخ المودرن

تطورت تصاميم المنازل على مر السنين بشكلٍ ملحوظ، وفي الآونة الأخيرة ظهر العديد من التصاميم المودرن والحديثة للمطابخ، والتي تعتمد على المزج بين المواد المختلفة لتعطي تأثيرًا لافتًا للعين، والتي تجمع بالطبع بين الأناقة والحداثة والذوق الرائع في آن.
يُعد المطبخ هو العنصر الأكثر أهمية في المنزل، وغالبًا ما يهتم الناس باختيار التفاصيل الصغيرة والمريحة في تصاميم المطابخ الحديثة. بالإضافة إلى اهتمامهم بالاستغلال الأمثل للمساحة. وفيما يلي عرض لبعض الأفكار المختلفة لتصاميم المطابخ المودرن، والتي يمكن الاختيار من بينها بما يتناسب مع نمط المنزل الخاص بك
يتميز هذا التصميم بالبساطة والرقة واختيار الألوان الهادئة والبعيدة عن الجرأة. يخلق هذا التصميم جو رومانسي وحالم يساعد على تخفيف التوتر والضغط، بجانب الإحساس بالهدوء النفسي. كل هذا يساعد على الاستمتاع أثناء تجهيز الوجبات والتواجد لفترات طويلة داخل المطبخ.
الجرأة في استخدام الإضاءة الداخلية واستخدام ألوان مختلفة يحول المطبخ من مجرد مكان تقليدي، إلى مكان خاص ومميز ولافت للأنظار.
في بعض الأحيان، يفضل الناس أن تكون التصاميم الداخلية للمطابخ عملية أكثر من كونها لافتة للنظر. لذا، يفضلون توفير الأدراج الكبيرة العملية للتخزين. نلاحظ استخدام اللون الأبيض الذي يشير للصفاء والبساطة والذوق الرفيع.
تظهر في الصورة العديد من النوافذ الموجودة في السقف، والتي تساعد على توفير إضاءة طبيعية داخل المطبخ. بالإضافة لاستخدام مصابيح الكبيرة كبيرة الحجم، فضلًا عن اختيار اللون الأبيض الذي يوفر جو مشرق وحيوي داخل المطبخ. يُعد هذا المطبخ من المطابخ ذات التصميم الحديث جدًا، ويحوي خزانات تقليدية وعملية، ومقابض بسيطة.
تستطيع مع هذا التصميم الحديث البعد عن اتباع القواعد التقليدية المعتادة في أشكال وتصاميم المطابخ. حيث من الممكن تخصيص مساحة صغيرة لحائط مكتبي يحوي بعض الكتب الخاصة بك وغيرها من الأفكار المميزة والخارجة عن المألوف.
تعتمد التصاميم الحديثة للمطابخ على استغلال المساحة بالشكل الأمثل، خصوصًا في المساحات الصغيرة. نلاحظ وجود خزانة متعددة الاستخدامات مصنوعة من الأخشاب والألومنيوم تحتوي على أدراج عديدة لتخزين كافة الأغراض. بالإضافة إلى حسن تنسيق واختيار أماكن وضع الأثاث مما يجعل المطبخ يبدو مرتبًا ومنسقًا ومريح للنظر.
يميل البعض لاختيار لون الخشب في التصاميم لما يضفيه من جو حيوي ونظرة حديثة وعصرية مختلفة من الطبيعة.
يفضل العديد من الناس استخدام الخزانات الخشبية لما تضيفه من لمسة خاصة وجميلة داخل المطبخ، فضلًا عن كونها مناسبة لكافة الأغراض وعملية في الاستخدام.
نلاحظ بساطة هذا التصميم، حيث تم دمج استخدام الخشب مع الألواح الزجاجية، والتي تُضفي لمسة عصرية جذابة بطريقة بسيطة ومغير متكلفة. من الجيد تخصيص مساحة لوضع طويلة مستطيلة وكرسي صغير مناسبة لتناول الوجبات الخفيفة ووضع الورود المبهجة لخلق جو من الراحة داخل المطبخ. من اللافت للنظر بساطة التصميم، وهدوء وشاعرية الألوان وحسن التنسيق بينها.
يتميز هذا التصميم بنظرة عصرية مختلفة، حيث يتم تنسيق الأثاث في محيط الجدران، مما يوفر مساحة كبيرة وعملية تسمح بالتنقل بسهولة داخل المطبخ، أو استغلالها في وضع طاولة مناسبة لتناول الوجبات الخفيفة أو حتى ننارسة بعض الأنشطة داخل المطبخ.
إذا كنت تريد إضافة لمسة مختلفة داخل المطبخ، فمن الممكن التركيز على اختيار لون جذاب وصريح، مثل اللون الأصفر مثلًا، حيث يضيف بعض البهجة والحيوية داخل المطبخ نلاحظ وجود رفوف صغيرة مناسبة لوضع الأغراض المستخدمة لسهولة الحصول عليها، واستغلال المساحة.
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