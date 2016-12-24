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11 فكرة رائعة لخزانات المطابخ المودرن

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify مطبخ
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تطورت تصاميم المنازل على مر السنين بشكلٍ ملحوظ، وفي الآونة الأخيرة ظهر العديد من التصاميم المودرن والحديثة للمطابخ، والتي تعتمد على المزج بين المواد المختلفة لتعطي تأثيرًا لافتًا للعين، والتي تجمع بالطبع بين الأناقة والحداثة والذوق الرائع في آن.
يُعد المطبخ هو العنصر الأكثر أهمية في المنزل، وغالبًا ما يهتم الناس باختيار التفاصيل الصغيرة والمريحة في تصاميم المطابخ الحديثة. بالإضافة إلى اهتمامهم بالاستغلال الأمثل للمساحة. وفيما يلي عرض لبعض الأفكار المختلفة لتصاميم المطابخ المودرن، والتي يمكن الاختيار من بينها بما يتناسب مع نمط المنزل الخاص بك

1. التصاميم البسيطة

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

يتميز هذا التصميم بالبساطة والرقة واختيار الألوان الهادئة والبعيدة عن الجرأة. يخلق هذا التصميم جو رومانسي وحالم يساعد على تخفيف التوتر والضغط، بجانب الإحساس بالهدوء النفسي. كل هذا يساعد على الاستمتاع أثناء تجهيز الوجبات والتواجد لفترات طويلة داخل المطبخ.

2. الإضاءة الداخلية المميزة

Denkendorf | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

الجرأة في استخدام الإضاءة الداخلية واستخدام ألوان مختلفة يحول المطبخ من مجرد مكان تقليدي، إلى مكان خاص ومميز ولافت للأنظار.

3. المطابخ العملية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان، يفضل الناس أن تكون التصاميم الداخلية للمطابخ عملية أكثر من كونها لافتة للنظر. لذا، يفضلون توفير الأدراج الكبيرة العملية للتخزين. نلاحظ استخدام اللون الأبيض الذي يشير للصفاء والبساطة والذوق الرفيع.

4. المطبخ الحيوي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تظهر في الصورة العديد من النوافذ الموجودة في السقف، والتي تساعد على توفير إضاءة طبيعية داخل المطبخ. بالإضافة لاستخدام مصابيح الكبيرة كبيرة الحجم، فضلًا عن اختيار اللون الأبيض الذي يوفر جو مشرق وحيوي داخل المطبخ. يُعد هذا المطبخ من المطابخ ذات التصميم الحديث جدًا، ويحوي خزانات تقليدية وعملية، ومقابض بسيطة.

5. المطبخ المفتوح

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

تستطيع مع هذا التصميم الحديث البعد عن اتباع القواعد التقليدية المعتادة في أشكال وتصاميم المطابخ. حيث من الممكن تخصيص مساحة صغيرة لحائط مكتبي يحوي بعض الكتب الخاصة بك وغيرها من الأفكار المميزة والخارجة عن المألوف.

6. الخزانة متعددة الاستخدامات

Casa Lago, renziravelo renziravelo مطبخ
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

تعتمد التصاميم الحديثة للمطابخ على استغلال المساحة بالشكل الأمثل، خصوصًا في المساحات الصغيرة. نلاحظ وجود خزانة متعددة الاستخدامات مصنوعة من الأخشاب والألومنيوم تحتوي على أدراج عديدة لتخزين كافة الأغراض. بالإضافة إلى حسن تنسيق واختيار أماكن وضع الأثاث مما يجعل المطبخ يبدو مرتبًا ومنسقًا ومريح للنظر.

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7. تصاميم من الطبيعة

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance Davonport مطبخ خشب Brown
Davonport

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance

Davonport
Davonport
Davonport

يميل البعض لاختيار لون الخشب في التصاميم لما يضفيه من جو حيوي ونظرة حديثة وعصرية مختلفة من الطبيعة.

8. الخزانات الخشبية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

يفضل العديد من الناس استخدام الخزانات الخشبية لما تضيفه من لمسة خاصة وجميلة داخل المطبخ، فضلًا عن كونها مناسبة لكافة الأغراض وعملية في الاستخدام.

9. الخزانات البسيطة

Singh Residence, Space Interface Space Interface مطبخ
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

نلاحظ بساطة هذا التصميم، حيث تم دمج استخدام الخشب مع الألواح الزجاجية، والتي تُضفي لمسة عصرية جذابة بطريقة بسيطة ومغير متكلفة. من الجيد تخصيص مساحة لوضع طويلة مستطيلة وكرسي صغير مناسبة لتناول الوجبات الخفيفة ووضع الورود المبهجة لخلق جو من الراحة داخل المطبخ. من اللافت للنظر بساطة التصميم، وهدوء وشاعرية الألوان وحسن التنسيق بينها.

10. تصميم عصري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بنظرة عصرية مختلفة، حيث يتم تنسيق الأثاث في محيط الجدران، مما يوفر مساحة كبيرة وعملية تسمح بالتنقل بسهولة داخل المطبخ، أو استغلالها في وضع طاولة مناسبة لتناول الوجبات الخفيفة أو حتى ننارسة بعض الأنشطة داخل المطبخ.

11. الألوان اللافتة للنظر

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد إضافة لمسة مختلفة داخل المطبخ، فمن الممكن التركيز على اختيار لون جذاب وصريح، مثل اللون الأصفر مثلًا، حيث يضيف بعض البهجة والحيوية داخل المطبخ نلاحظ وجود رفوف صغيرة مناسبة لوضع الأغراض المستخدمة لسهولة الحصول عليها، واستغلال المساحة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم منزل مودرن في غاية الأناقة.

كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات
10 افكار رائعة لخزانات المطابخ المودرن

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