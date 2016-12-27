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7 أسرار لمنزل أنيق ومرتب دائمًا ‎‎

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة المعيشة
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تُعد مهمة ترتيب المنزل من المهام التي تتم بشكل يومي، كما تُعد عملية مرهقة يعاني منها الكثيرين، خاصةً لمن يعيشون في منازل مساحتها كبيرة متعددة الغرف فيكون الأمر أكثر إجهادًا وتعبًا.

الجدير بالذكر أن الحفاظ على المنزل أنيق ومرتب بالتأكيد يبرز أناقة وتصميم المنزل وكذلك أناقة الأثاث، كما أنه يعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء داخل المنزل بعد عناء يوم طويل في الخارج. بصرف النظر عن تصميم المنزل والنمط الذي يتبعه وقيمة الأثاث الموجودة به فإن المنزل المرتب والخالي من الفوضى يعتبر منزل في غاية الأناقة والتنسيق، يجدر بنا الإشارة أيضًا أن عملية ترتيب المنزل اليومية يمكن جعلها عملية سهلة دون أن تأخذ المزيد من الوقت أو الجهد، وفي هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض 7 أفكار وأسرار بسيطة للحفاظ على منزلك أنيق ومرتب دائمًا من خلال عرض نموذج مثالي لمنزل يُتبع تصميمه النمط المودرن البسيط ولكنه في غاية الأناقة والترتيب.

1. محاولة التقليل من الأشياء التي تسبب الفوضى في الردهة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تُعد ردهة المنزل الريسبشن الواجهة الأساسية للمنزل ككل، لذا فعند تصميم المنزل يجب الانتباه لعدم وضع الكثير من الأشياء التي تسبب الفوضى في هذا المكان، وكما نرى أنه تم استخدام الطاولات الخشبية سهلة التنظيف والمقاومة لتراكم الكثير من الأتربة عليها. كما هو ملاحظ أيضًا أنه تم الاتجاه لاستخدام سجادة صغيرة تحت الطاولة بلون مميز بدلًا من السجاد الكبير الذي يحتاج إلى مزيد من التنظيف.

2. استغلال المساحات الفارغة بعناصر ديكورية منظمة

BÉTON, SAMANTHA DECORATION SAMANTHA DECORATION غرفة المعيشة Black
SAMANTHA DECORATION

SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION
SAMANTHA DECORATION

كما نرى في هذا التصميم المميز أنه تم تزيين هذه المساحة الفارغة من الحائط من خلال وضع لوحات فنية مميزة مرتبة بطريقة هندسية مما أضاف المزيد من طابع التنظيم والتنسيق على المكان، وكما هو ملاحظ أنه قد تم وضع الاكسسوارات والعناصر التجميلية صغيرة في الحجم حتى لا تحتاج مزيد من الجهد عند تنظيفها وترتيبها في أماكنها.

3. تنظيف الحمام يوميًا

stijlvolle pied-a-terre in Amsterdam, choc studio interieur choc studio interieur حمام
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

تنظيف الحمام بصفة يومية بالتأكيد يُسهل من الحفاظ عليه مرتبًا ومنسقًا، فمن الأفضل أن يتم تنظيفه بشكل يومي حتى وإن كان فقط من خلال مسح الجدران والأرضيات لمنع تراكم المياه والأتربة.

4. استخدام الطاولات الصغيرة في أماكن متعددة وفتح النوافذ

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

وضع الطاولات الصغيرة في أماكن متعددة بالتأكيد يساهم في خلق المزيد من أجواء الترتيب والنظام في أي مكان، فكما نرى في هذا التصميم المميز أن الطاولة الصغيرة التي تم وضعها في زاوية الغرفة تم استخدامها لوضع الصحف والمجلات والحفاظ عليها بدلًا من بقائها في كل مكان مما يتسبب في خلق الفوضى، فتح نوافذ الغرف أيضًا يعتبر من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على أجواء المنزل بأن تبقى نقية.

5. عدم ترك أواني المطبخ غير النظيفة متراكمة لفترة طويلة

Verrassende uitbouw achter traditionele gevel, ENZO architectuur & interieur ENZO architectuur & interieur مطبخ
ENZO architectuur &amp; interieur

ENZO architectuur & interieur
ENZO architectuur &amp; interieur
ENZO architectuur & interieur

تراكم أواني المطبخ دون تنظيفها يُعد من أهم مسببات الفوضى في المنزل، لذا فيجب الاهتمام بغسل الأواني والأطباق بشكل مستمر خاصةً في المساء لعدم تراكمها ومن ثم التعب والإجهاد عند تنظيفها في الصباح.

6. تنظيف المرايا والحفاظ على ترتيب السرير

De Jager Interieur | Heemstede, De Jager Interieur De Jager Interieur غرفة نوم خشب White
De Jager Interieur

De Jager Interieur
De Jager Interieur
De Jager Interieur

المرايا تُعد من أهم الأشياء التي تُلفت الانتباه في أي غرفة، فيجب الاهتمام بتنظيف المرايا بشكل يومي باستخدام المنظفات، كما يعتبر ترتيب السرير من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها بمجرد الاستيقاظ من النوم، الجدير بالذكر هنا أيضًا أن الحفاظ على الخزانات مغلقة يُعد من الأشياء الهامة التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على ترتيب وأناقة غرفة المنزل.

7. إضافة المزيد من أرفف التخزين على كافة المساحات الفارغة

Vivienda unifamiliar , ruiz narvaiza associats sl ruiz narvaiza associats sl الممر الحديث، المدخل و الدرج
ruiz narvaiza associats sl

ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl

أماكن التخزين تعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي إضافتها لمنزلك، ففي أي مساحة فارغة يمكن وضع أرفف خشبية للتخزين، ففي هذا النموذج المميز تم تزويد هذا الممر بأرفف خشبية مقسمة إلى أجزاء هندسية لتخزين الأحذية أو الصحف التي تسبب الفوضى عند تركها بطريقة عشوائية، كما تم تسليط الضوء على هذه الأرفف مما جعلها بمثابة قطعة ديكور أنيقة. يمكنك بكل بساطة استخدام تصميم هذه الأرفف المميزة في أي مكان في المنزل للحد من الفوضى.

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7 أسرار لمنزل أنيق ومرتب دائمًا ‎‎

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