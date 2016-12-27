7 أسرار لمنزل أنيق ومرتب دائمًا ‎‎

تُعد مهمة ترتيب المنزل من المهام التي تتم بشكل يومي، كما تُعد عملية مرهقة يعاني منها الكثيرين، خاصةً لمن يعيشون في منازل مساحتها كبيرة متعددة الغرف فيكون الأمر أكثر إجهادًا وتعبًا.
الجدير بالذكر أن الحفاظ على المنزل أنيق ومرتب بالتأكيد يبرز أناقة وتصميم المنزل وكذلك أناقة الأثاث، كما أنه يعطي شعورًا بالراحة والاسترخاء داخل المنزل بعد عناء يوم طويل في الخارج. بصرف النظر عن تصميم المنزل والنمط الذي يتبعه وقيمة الأثاث الموجودة به فإن المنزل المرتب والخالي من الفوضى يعتبر منزل في غاية الأناقة والتنسيق، يجدر بنا الإشارة أيضًا أن عملية ترتيب المنزل اليومية يمكن جعلها عملية سهلة دون أن تأخذ المزيد من الوقت أو الجهد، وفي هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض 7 أفكار وأسرار بسيطة للحفاظ على منزلك أنيق ومرتب دائمًا من خلال عرض نموذج مثالي لمنزل يُتبع تصميمه النمط المودرن البسيط ولكنه في غاية الأناقة والترتيب.
تُعد ردهة المنزل
الريسبشن الواجهة الأساسية للمنزل ككل، لذا فعند تصميم المنزل يجب الانتباه لعدم وضع الكثير من الأشياء التي تسبب الفوضى في هذا المكان، وكما نرى أنه تم استخدام الطاولات الخشبية سهلة التنظيف والمقاومة لتراكم الكثير من الأتربة عليها. كما هو ملاحظ أيضًا أنه تم الاتجاه لاستخدام سجادة صغيرة تحت الطاولة بلون مميز بدلًا من السجاد الكبير الذي يحتاج إلى مزيد من التنظيف.
كما نرى في هذا التصميم المميز أنه تم تزيين هذه المساحة الفارغة من الحائط من خلال وضع لوحات فنية مميزة مرتبة بطريقة هندسية مما أضاف المزيد من طابع التنظيم والتنسيق على المكان، وكما هو ملاحظ أنه قد تم وضع الاكسسوارات والعناصر التجميلية صغيرة في الحجم حتى لا تحتاج مزيد من الجهد عند تنظيفها وترتيبها في أماكنها.
تنظيف الحمام بصفة يومية بالتأكيد يُسهل من الحفاظ عليه مرتبًا ومنسقًا، فمن الأفضل أن يتم تنظيفه بشكل يومي حتى وإن كان فقط من خلال مسح الجدران والأرضيات لمنع تراكم المياه والأتربة.
وضع الطاولات الصغيرة في أماكن متعددة بالتأكيد يساهم في خلق المزيد من أجواء الترتيب والنظام في أي مكان، فكما نرى في هذا التصميم المميز أن الطاولة الصغيرة التي تم وضعها في زاوية الغرفة تم استخدامها لوضع الصحف والمجلات والحفاظ عليها بدلًا من بقائها في كل مكان مما يتسبب في خلق الفوضى، فتح نوافذ الغرف أيضًا يعتبر من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على أجواء المنزل بأن تبقى نقية.
تراكم أواني المطبخ دون تنظيفها يُعد من أهم مسببات الفوضى في المنزل، لذا فيجب الاهتمام بغسل الأواني والأطباق بشكل مستمر خاصةً في المساء لعدم تراكمها ومن ثم التعب والإجهاد عند تنظيفها في الصباح.
المرايا تُعد من أهم الأشياء التي تُلفت الانتباه في أي غرفة، فيجب الاهتمام بتنظيف المرايا بشكل يومي باستخدام المنظفات، كما يعتبر ترتيب السرير من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها بمجرد الاستيقاظ من النوم، الجدير بالذكر هنا أيضًا أن الحفاظ على الخزانات مغلقة يُعد من الأشياء الهامة التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على ترتيب وأناقة غرفة المنزل.
أماكن التخزين تعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي إضافتها لمنزلك، ففي أي مساحة فارغة يمكن وضع أرفف خشبية للتخزين، ففي هذا النموذج المميز تم تزويد هذا الممر بأرفف خشبية مقسمة إلى أجزاء هندسية لتخزين الأحذية أو الصحف التي تسبب الفوضى عند تركها بطريقة عشوائية، كما تم تسليط الضوء على هذه الأرفف مما جعلها بمثابة قطعة ديكور أنيقة. يمكنك بكل بساطة استخدام تصميم هذه الأرفف المميزة في أي مكان في المنزل للحد من الفوضى.
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