الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 تصميمات أنيقة لأرضيات الحمام

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify حمام
Loading admin actions …

الحمام يعد من أهم الغرف التي يجب الاهتمام بتصميمها من أجل الحصول على الراحة عند استخدامه، لذا فيعد الاهتمام بأرضيات الحمام سيراميك الحائط من أهم العناصر التي يجب الاهتمام بها والتأني عند اختيارها.

كما نعلم أنه قديمًا كان يستخدم السيراميك لتغطية الأرضيات فقط، ولكن امتد الأمر لاستخدامه أيضًا على الجدران لإضفاء لمسة مميزة أنيقة على الحمام. في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الخامات التي تستخدم لتغطية أرضيات وجدران الحمام، فهناك من يفضل استخدام السيراميك، البورسلين أو الرخام وغيرهما، كما تعددت أنماط هذه الأرضيات التي يمكن الاختيار بينها حسب النمط المتبع في المنزل. إذا كنت تصمم منزلك، ولم تقم حتى الآن باختيار أرضيات الحمامات الخاصة بمنزلك، يمكنك في هذا المحتوى الحصول على مجموعة من تصميمات أرضيات الحمام المميزة التي يمكنك من خلالها استلهام و اقتباس بعض الافكار.

1. تصميم أرضية حمام لامعة باللون الأبيض

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

تصميم كلاسيكي مميز لمحبي الفخامة والأناقة، فقد تم استخدام العديد من العناصر المعدنية اللامعة في المكان مما كان يتطلب أرضية لامعة وهادئة للمحافظة أجواء الهدوء والراحة الموجودة في الحمام، فتم استخدام أرضية السيراميك باللون الأبيض الرائع الذي يتناسب مع هدوء الجدران الرخامية المميزة.

2. أرضية حمام من الرخام واستخدام حائط حجري أنيق

Der Traum vom eigenen Wochenend-Domizil Entspannung pur auf verschiedenen Ebenen, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG BathroomSinks
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

في هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم استخدام أرضية الحمام من الرخام الذي أضاف مزيد من الفخامة على الحمام، كما تم استخدام بقية الجدران من الرخام أيضًا، وتم تصميم حائط واحد حجري لإضفاء مزيد من الأناقة على الحمام، وكما نرى أن للإضاءة دور فعال في تصميم هذا الحمام حيث تم استخدام وحدات الإضاءة الجانبية التي تعطي إضاءة خافتة توفر أجواء مزيد من أجواء الراحة والهدوء.

3. تصميم أرضية حمام من الرخام المنقوش

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited حمام
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

لمحبي الرخام والأناقة التي يضيفها على أي مكان يتم استخدامه فيه، نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام أرضية من الرخام المنقوش التي تناسبت مع الحائط الأبيض الهادئ، وتم استخدام رف خشبي أسفل الحوض يتناسب لونه مع لون الأرضية الرخامية الأنيقة، وكذلك الحائط الزجاجي أضاف لمسة جمالية رائعة على الحمام.

4. أرضية من السيراميك المزخرف بنقوش مختلفة

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

الكثير من الأشخاص يفضلون استخدام التصميمات الغريبة المبتكرة، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام أرضية من السيراميك ذي الوحدات الصغيرة، وكما نلاحظ أن كل وحدة من وحدات السيراميك بنقشة مختلفة عن الأخرى، لكن اللون الأزرق والأبيض كان العامل المشترك بينهم، تم استخدام جزء من الجدار أيضًا بنفس زخرفة سيراميك الأرضية مما أضاف لمسة جمالية رائعة. اللون الأبيض الذي تم استخدامه على بقية أجزاء الحمام أضاف مزيد من التوازن أجواء المكان الهادئة.

5. حمام كلاسيكي باللون الأبيض والأسود

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

في هذا التصميم المميز نلاحظ أنه قد تم الاعتماد بشكل كامل على اللونين الأبيض والأسود، كما تم تصميم أحد الجدران ويتم تغطية جزء منه فقط السيراميك الحجري الذي أضاف مزيد من الأجواء الكلاسيكية على الحمام. كما تم وضع عدد من الصور الفنية على الجزء العلوي مما أضاف لمسة كلاسيكية فنية ساحرة على الحمام، وكما نلاحظ أنه تم استخدام اكسسوارات مميزة تتناسب مع طابع المكان المبتكر.

6. أرضية حمام خشبية رائعة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حمام
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

كما نرى أن هذا التصميم مبتكر للغاية، حيث تم تصميم الحمام كجزء من غرفة النوم مع استخدام فاصل من جذوع الشجر المميز الذي أضاف لمسة مميزة لمحبي أجواء الطبيعة والنمط الاستوائي البسيط، أرضية الحمام الخشبية كانت سببًا أيضًا في توفير مزيد من أجواء الطبيعة الساحرة وأضافت لمسة دفء رائعة على الحمام.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تصميم حمام بأرضية منقوشة مميزة

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

في هذا النموذج نلاحظ أنه قد تم استخدام لون مميز على الجدران وكذلك جزء صغير من الأرضية، وعلى الرغم من غرابة هذا التصميم إلا أنه في غاية الأناقة والروعة، تم استخدام أرضية حمام مميزة منقوشة بمزيج من اللون الأبيض ولون الحائط، كما تم استخدام بعض اللمسات باللون الأبيض للتناسب أيضًا مع أرضية الحمام الأنيقة.

8. تصميم حمام أنيق يمزج بين عنصري السيراميك والخشب

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

المساحة الصغيرة للحمام ليس عائقًا على الإطلاق للحصول على تصميم أنيق ومميز، ففي هذا التصميم نلاحظ أن مساحة الحمام صغيرة إلى حدٍ ما لكن اللون الأبيض الذي تم استخدامه لم يعطي أي شعور بذلك، كما أنه قد تم تصميم جزء من الأرضية من الخشب مفرغة لمنع تراكم المياه وذلك لمحبي الأرضيات الخشبية وكذلك السيراميك، وكما نرى أنه تم استخدام بعض العناصر الخشبية الأخرى لتتناسب مع الأرضية المبتكرة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف تجعل لوحة فنية من سيراميك الحمام.

7 أسرار لمنزل أنيق ومرتب دائمًا ‎‎
8 تصميمات أنيقة لأرضيات الحمام

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً