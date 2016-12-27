8 تصميمات أنيقة لأرضيات الحمام

الحمام يعد من أهم الغرف التي يجب الاهتمام بتصميمها من أجل الحصول على الراحة عند استخدامه، لذا فيعد الاهتمام بأرضيات الحمام سيراميك الحائط من أهم العناصر التي يجب الاهتمام بها والتأني عند اختيارها.
كما نعلم أنه قديمًا كان يستخدم السيراميك لتغطية الأرضيات فقط، ولكن امتد الأمر لاستخدامه أيضًا على الجدران لإضفاء لمسة مميزة أنيقة على الحمام. في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الخامات التي تستخدم لتغطية أرضيات وجدران الحمام، فهناك من يفضل استخدام السيراميك، البورسلين أو الرخام وغيرهما، كما تعددت أنماط هذه الأرضيات التي يمكن الاختيار بينها حسب النمط المتبع في المنزل. إذا كنت تصمم منزلك، ولم تقم حتى الآن باختيار أرضيات الحمامات الخاصة بمنزلك، يمكنك في هذا المحتوى الحصول على مجموعة من تصميمات أرضيات الحمام المميزة التي يمكنك من خلالها استلهام و اقتباس بعض الافكار.
تصميم كلاسيكي مميز لمحبي الفخامة والأناقة، فقد تم استخدام العديد من العناصر المعدنية اللامعة في المكان مما كان يتطلب أرضية لامعة وهادئة للمحافظة أجواء الهدوء والراحة الموجودة في الحمام، فتم استخدام أرضية السيراميك باللون الأبيض الرائع الذي يتناسب مع هدوء الجدران الرخامية المميزة.
في هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم استخدام أرضية الحمام من الرخام الذي أضاف مزيد من الفخامة على الحمام، كما تم استخدام بقية الجدران من الرخام أيضًا، وتم تصميم حائط واحد حجري لإضفاء مزيد من الأناقة على الحمام، وكما نرى أن للإضاءة دور فعال في تصميم هذا الحمام حيث تم استخدام وحدات الإضاءة الجانبية التي تعطي إضاءة خافتة توفر أجواء مزيد من أجواء الراحة والهدوء.
لمحبي الرخام والأناقة التي يضيفها على أي مكان يتم استخدامه فيه، نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام أرضية من الرخام المنقوش التي تناسبت مع الحائط الأبيض الهادئ، وتم استخدام رف خشبي أسفل الحوض يتناسب لونه مع لون الأرضية الرخامية الأنيقة، وكذلك الحائط الزجاجي أضاف لمسة جمالية رائعة على الحمام.
الكثير من الأشخاص يفضلون استخدام التصميمات الغريبة المبتكرة، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام أرضية من السيراميك ذي الوحدات الصغيرة، وكما نلاحظ أن كل وحدة من وحدات السيراميك بنقشة مختلفة عن الأخرى، لكن اللون الأزرق والأبيض كان العامل المشترك بينهم، تم استخدام جزء من الجدار أيضًا بنفس زخرفة سيراميك الأرضية مما أضاف لمسة جمالية رائعة. اللون الأبيض الذي تم استخدامه على بقية أجزاء الحمام أضاف مزيد من التوازن أجواء المكان الهادئة.
في هذا التصميم المميز نلاحظ أنه قد تم الاعتماد بشكل كامل على اللونين الأبيض والأسود، كما تم تصميم أحد الجدران ويتم تغطية جزء منه فقط السيراميك الحجري الذي أضاف مزيد من الأجواء الكلاسيكية على الحمام. كما تم وضع عدد من الصور الفنية على الجزء العلوي مما أضاف لمسة كلاسيكية فنية ساحرة على الحمام، وكما نلاحظ أنه تم استخدام اكسسوارات مميزة تتناسب مع طابع المكان المبتكر.
كما نرى أن هذا التصميم مبتكر للغاية، حيث تم تصميم الحمام كجزء من غرفة النوم مع استخدام فاصل من جذوع الشجر المميز الذي أضاف لمسة مميزة لمحبي أجواء الطبيعة والنمط الاستوائي البسيط، أرضية الحمام الخشبية كانت سببًا أيضًا في توفير مزيد من أجواء الطبيعة الساحرة وأضافت لمسة دفء رائعة على الحمام.
في هذا النموذج نلاحظ أنه قد تم استخدام لون مميز على الجدران وكذلك جزء صغير من الأرضية، وعلى الرغم من غرابة هذا التصميم إلا أنه في غاية الأناقة والروعة، تم استخدام أرضية حمام مميزة منقوشة بمزيج من اللون الأبيض ولون الحائط، كما تم استخدام بعض اللمسات باللون الأبيض للتناسب أيضًا مع أرضية الحمام الأنيقة.
المساحة الصغيرة للحمام ليس عائقًا على الإطلاق للحصول على تصميم أنيق ومميز، ففي هذا التصميم نلاحظ أن مساحة الحمام صغيرة إلى حدٍ ما لكن اللون الأبيض الذي تم استخدامه لم يعطي أي شعور بذلك، كما أنه قد تم تصميم جزء من الأرضية من الخشب مفرغة لمنع تراكم المياه وذلك لمحبي الأرضيات الخشبية وكذلك السيراميك، وكما نرى أنه تم استخدام بعض العناصر الخشبية الأخرى لتتناسب مع الأرضية المبتكرة.
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