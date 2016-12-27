8 تصميمات أنيقة لأرضيات الحمام

الحمام يعد من أهم الغرف التي يجب الاهتمام بتصميمها من أجل الحصول على الراحة عند استخدامه، لذا فيعد الاهتمام بأرضيات الحمام سيراميك الحائط من أهم العناصر التي يجب الاهتمام بها والتأني عند اختيارها.

كما نعلم أنه قديمًا كان يستخدم السيراميك لتغطية الأرضيات فقط، ولكن امتد الأمر لاستخدامه أيضًا على الجدران لإضفاء لمسة مميزة أنيقة على الحمام. في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الخامات التي تستخدم لتغطية أرضيات وجدران الحمام، فهناك من يفضل استخدام السيراميك، البورسلين أو الرخام وغيرهما، كما تعددت أنماط هذه الأرضيات التي يمكن الاختيار بينها حسب النمط المتبع في المنزل. إذا كنت تصمم منزلك، ولم تقم حتى الآن باختيار أرضيات الحمامات الخاصة بمنزلك، يمكنك في هذا المحتوى الحصول على مجموعة من تصميمات أرضيات الحمام المميزة التي يمكنك من خلالها استلهام و اقتباس بعض الافكار.