تصميم منزل مودرن في غاية الأناقة

النمط المعاصر
المودرن يعد من أكثر أنماط الديكور انتشارًا خاصة في الآونة الأخيرة، حيث يفضله الكثير من الأشخاص لأنه يجمع بين البساطة والأناقة في آنٍ واحد.
يتميز النمط المودرن بعدد من المواصفات الأساسية التي تبقيه مميزًا عن باقي أنماط الديكور الأخرى، حيث يتميز بالاهتمام بالمساحات الفارغة، قطع الأثاث الصغيرة والقليلة، الألوان الهادئة مع القليل من الألوان الأخرى الصاخبة وغير ذلك الكثير.
إذا كنت تصمم منزلك على النمط الحديث
المودرن يمكنك الإطلاع على هذا المحتوى المميز الذي يُقدم نموذج مثالي للمنزل المودرن الأنيق الذي يوفر المزيد من أجواء الراحة والهدوء.
الألوان الهادئة للجدران والأرضيات تعتبر من أهم عناصر المنزل المعاصر، وكما ذكرنا أن هذا النمط يميل إلى استخدام الألوان الهادئة مع وجود القليل من الألوان المختلفة لإضفاء مزيد من الحيوية على المكان، ففي هذا التصميم المميز تم تصميم الأرضية من الخشب وتم جعل لون الجدار مناسب تمامًا مع لون الأرضية، وتم الاستعانة بـ أرائك الجلوس المنفصلة المختلفة في ألوانها مما أضاف مزيد من البهجة والتميز على هذه الغرفة، تم استخدام طاولة من الرخام مربعة عليها بعض الاكسسوارات التي تتناسب مع نمط المنزل البسيط.
شرفة هذا المنزل صُممت بطريقة مميزة، حيث تم وضع طاولة صغيرة ومقاعد مميزة، كما تم الاستعانة بطاولة خشبية أخرى ليتم استخدامها لوضع قطع اكسسوار بسيطة، كما تم وضع بعض اللوحات الفنية بزاوية أنيقة لإعطاء انطباع بأن هذه الشرفة جزء من المنزل وليس جزء خارجي منفصل عنه، وكما نلاحظ أيضًا أنه تم استخدام وحدات إضاءة منخفضة تتناسب مع نمط الشرفة المميز
بإلقاء نظرة مقربة على طاولة غرفة المعيشة، نرى أنه قد تم استخدام الرخام المنقوش بألوانه المميزة التي تجمع بين الفخامة والأناقة، وقد تم وضع اكسسوارات صغيرة وهي الشموع التي أضافت المزيد من أجواء الهدوء على الغرفة.
من الواضح في هذا التصميم أنه قد تم وضع السفرة كجزء من ردهة المنزل
الريسبشن، فقد تم استخدام طاولة سفرة خشبية مستطيلة، كما تم الاستعانة باثنين من وحدات الإضاءة على ارتفاع منخفض من الطاولة، و أسفل الطاولة قد تم وضع سجادة صغيرة مزودة بخطوط مستقيمة وألوان مميزة بما يتناسب مع النمط المودرن الأنيق.
الكثير منا لا يلقون أي اهتمام تصميم الممرات الداخلية للمنزل، لكن في هذا المنزل الرائع تم الاهتمام بشكل مميز بتصميم الممر الداخلي للشرفة من خلال وضع طاولة مميزة لاستغلال جزء من المساحة الفارغة، كما تم تصميم الأرضية من الرخام الأنيق الذي يضيف لمسة لامعة مميزة عند انعكاس الضوء الطبيعي الذي يأتي من الشرفة عليه، وكما نرى أن باب الشرفة ابتعد بشكل كبير عن التصميمات التقليدية وتم استخدام عنصر الخشب المفرغ بالزجاج مما أضاف لمسة جمالية مبتكرة مدخل الشرفة.
في هذا التصميم الرائع، نلاحظ أنه قد تم الاستفادة من الممر الداخلي للمنزل بتصميم طاولة مستطيلة من الخشب، وتم وضع القليل من الاكسسوارات عليها، كما تم وضع عدد من اللوحات الفنية المتقاربة على خط مستقيم مما أضاف لمسة ساحرة على هذه المساحة الفارغة.
في ممر آخر لهذا المنزل الرائع، تم تصميم مكتبة خشبية رائعة لوضع الكتب وبعض الأعمال الفنية، وكما نرى أنه قد تم وضع بعض وحدات الإضاءة الخفية على الرف العلوي من المكتبة مما أضاف لمسة مميزة على هذه القطعة الأنيقة، كما يمكن وضع هذه المكتبة في غرفة المعيشة إذا كانت هناك مساحة مناسبة.
في هذا التصميم تم ترك مساحة كبيرة فارغة من الغرفة لتناسب حركة الأطفال، ولم يتم استخدام قطع أثاث متعددة أو كبيرة، حيث تم وضع سرير صغير وطاولة صغيرة، وكذلك مكتبة خشبية صغيرة مقسمة إلى أرفف هندسية الشكل مميزة للحفاظ على الغرفة وألعاب الأطفال من الفوضى. ألوان الغرفة هادئة لتوفير الراحة للطفل أثناء الجلوس فيها.
غرفة النوم تُعد مصدر الراحة والاسترخاء بعد عناء يوم شاق، في هذا النموذج المميز لغرفة النوم، نلاحظ أنه قد تم الابتعاد بشكل كامل عن استخدام الألوان الصاخبة و ازدحام الغرفة بقطع الأثاث. استخدام ورق الحائط هنا أضاف لمسة جمالية مبتكرة، كما أن مفروشات السرير يتناسب لونها إلى حدٍ كبير مع لون ورق الحائط المزخرف، تم الابتعاد أيضًا عن استخدام الإضاءة القوية وتم الاكتفاء باثنين من وحدات الإضاءة على جانبي السرير.
تم تصميم حمام غرفة النوم بطريقة في غاية الأناقة والبساطة، حيث تم تصميم الأرضية والجدران من السيراميك اللامع، كما تم مزج اللون الأبيض المنقوش بخطوط طولية على الجدران مما أضاف لمسة الطابع المودرن على الحمام.
كما ذكرنا أن استخدام الرخام يضيف لمسة مختلفة على المكان الذي يوضع فيه، وفي هذا التصميم قد تم استخدام الرخام المنقوش بزخارف خفيفة، كما تم استخدام وحدات إضاءة مميزة تتناسب مع نمط المنزل الحديث.
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