منزل الأحلام لعائلتك الصغيرة

تظل البساطة تتربع على عرش الجمال، والعامل السحري للأناقة، فكثيرا ما نثقل منزلنا بتفاصيل بلا فائدة، في حين أن لمسات بسيطة قد تجعل منه منزل الاحلام الذي طالما بحثنا عنه، سنشاهد اليو مع هوميفاي جولة بين أركان منزل من المنازل الفاخرة، والتى ستخطف أنفاسك من الخارج والداخل، حيث التنوع بين الخامات المختلفة، والتناغم بين الألوان واختيار دقيق لكل قطعة أثاث، هيا بنا نبدأ جولتنا سريعا..
تصميم بسيط على الطراز الحديث للواجهة الرئيسية للمنزل، استخدم فيها المصمم الألواح الأسمنتية ذات اللون الأبيض المحايد، مع اللون الرمادي ليخلق تناغم يضيف للواجهة جمالا من نوع خاص، المشهد مكتمل مع السماء الصفاية والحديقة الجانبية للمنزل، مع برجولة بسيطة و أنيقة للسطح ..
الابتكار يتجسد في مدخل بسيط رائع، حيث اختار المصمم للجدار تصميم عشوائي من بلاط بسيط، وألواح خشبية غير متساوية بلون أسود فاخر، تتمايل على بعضها البعض في تدرج ملحوظ يسمح بمرور المياه من أعلى للأسفل ليصل في النهاية لحوض صغير محاط بإطار خشبي يزين أرضية المدخل..
عند المرور بداخل الفراغ الرئيسي للمنزل، نجد أنفسنا بمساحة مفتوحة كبيرة، وينتهى الحال بنا إلى درج يأخذنا للطابق الثاني، نجد أن هذا الفراغ مقسم لطاولة طعام بسيطة دائرية التصميم وغرفة معيشة ذات لون أحمر على الطراز الحديث، رغم أن البساطة حى بطلة المشهد أمامنا ولكن هذا لم يمانع في استخدام ألوان جريئة مثل الأحمر.. نلاحظ أيضا اختيار البورسلين كمادة أساسية للأرضيات مما يضيف نعومة ولمعان للتصميم..
كما قلنا أنه بالرغم من بساطة التصميم واستخدام الألوان المحايدة في كل أركانه خاصة الأبيض في الأرضيات والأسقف والجدران، إلا أن المصمم أضاف هذه اللمسة لون جرئ كالأحمرفي غرفة المعيشة، ليخطف الأنظار، مع مجموعة وسائد صغيرة باللون البيج، مع طاولة زجاجية بسيطة..
برغم من اتساع المدخل والواجهة الرئيسية والانطباع المأخوذ عن هذا المنزل أنه بمساحة كبيرة، إلا أن المطبخ صمم في حدود ضيقة نوعا ما، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه صمم ببراعة وابتكار واستخدام أمثل لكل ركن، مع بار بسيط جدا من الرخام..
وأتى تصميم الحمام بأناقة لا تقل عن أي ركن في هذا المنزل الرائع، تصميم بسيط حتى في اختيار الأحواض ووحدة التخزين ومرآة كبيرة تزين الجدار..
تظل غرفة النوم هي نقطة الاسترخاء الرئيسية في منزلك، ويأتى التصميم هنا في هدوء وبساطة، سرير مزدوج من الخشب بتصميم حديث مع كومدينو صغير مع غطاء سرير باللون العاجي، وتم الحفاظ على الإضاءة الطبيعة لنجد غرفة النوم مشرقة دائما..
وأخيرا نجد أن الحمام الخاص بغرفة النوم صمم كمنتجع صحي متكامل ، حوض استحمام متعدد الاستخدامات بلمسات خشبيةمع سلالم من البورسلين الأبيض الناعم..
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