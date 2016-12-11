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منزل الأحلام لعائلتك الصغيرة

آية منير آية منير
CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
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تظل البساطة تتربع على عرش الجمال، والعامل السحري للأناقة، فكثيرا ما نثقل منزلنا بتفاصيل بلا فائدة، في حين أن لمسات بسيطة قد تجعل منه منزل الاحلام الذي طالما بحثنا عنه، سنشاهد اليو مع هوميفاي جولة بين أركان منزل من المنازل الفاخرة، والتى ستخطف أنفاسك من الخارج والداخل، حيث التنوع بين الخامات المختلفة، والتناغم بين الألوان واختيار دقيق لكل قطعة أثاث، هيا بنا نبدأ جولتنا سريعا..

واجهة على الطراز الحديث..

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

تصميم بسيط على الطراز الحديث للواجهة الرئيسية للمنزل، استخدم فيها المصمم الألواح الأسمنتية ذات اللون الأبيض المحايد، مع اللون الرمادي ليخلق تناغم يضيف للواجهة جمالا من نوع خاص، المشهد مكتمل مع السماء الصفاية والحديقة الجانبية للمنزل، مع برجولة بسيطة و أنيقة للسطح ..

مدخل رائع ولمسات مبتكرة

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

الابتكار يتجسد في مدخل بسيط رائع، حيث اختار المصمم للجدار تصميم عشوائي من بلاط بسيط، وألواح خشبية غير متساوية بلون أسود فاخر، تتمايل على بعضها البعض في تدرج ملحوظ يسمح بمرور المياه من أعلى للأسفل ليصل في النهاية لحوض صغير محاط بإطار خشبي يزين أرضية المدخل..

طاولة طعام بسيطة

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

عند المرور بداخل الفراغ الرئيسي للمنزل، نجد أنفسنا بمساحة مفتوحة كبيرة، وينتهى الحال بنا إلى درج يأخذنا للطابق الثاني، نجد أن هذا الفراغ مقسم لطاولة طعام بسيطة دائرية التصميم وغرفة معيشة ذات لون أحمر على الطراز الحديث، رغم أن البساطة حى بطلة المشهد أمامنا ولكن هذا لم يمانع في استخدام ألوان جريئة مثل الأحمر.. نلاحظ أيضا اختيار البورسلين كمادة أساسية للأرضيات مما يضيف نعومة ولمعان للتصميم..

اللون الأحمر

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

كما قلنا أنه بالرغم من بساطة التصميم واستخدام الألوان المحايدة في كل أركانه خاصة الأبيض في الأرضيات والأسقف والجدران، إلا أن المصمم أضاف هذه اللمسة لون جرئ كالأحمرفي غرفة المعيشة، ليخطف الأنظار، مع مجموعة وسائد صغيرة باللون البيج، مع طاولة زجاجية بسيطة..

مطبخ خشبي ذو تصميم مختلف..

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

برغم من اتساع المدخل والواجهة الرئيسية والانطباع المأخوذ عن هذا المنزل أنه بمساحة كبيرة، إلا أن المطبخ صمم في حدود ضيقة نوعا ما، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه صمم ببراعة وابتكار واستخدام أمثل لكل ركن، مع بار بسيط جدا من الرخام.. 

حمام متميز

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

وأتى تصميم الحمام بأناقة لا تقل عن أي ركن في هذا المنزل الرائع، تصميم بسيط حتى في اختيار الأحواض ووحدة التخزين ومرآة كبيرة تزين الجدار..

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غرفة نوم بسيطة جدا

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

تظل غرفة النوم هي نقطة الاسترخاء الرئيسية في منزلك، ويأتى التصميم هنا في هدوء وبساطة، سرير مزدوج من الخشب بتصميم حديث مع كومدينو صغير مع غطاء سرير باللون العاجي، وتم الحفاظ على الإضاءة الطبيعة لنجد غرفة النوم مشرقة دائما..

حمام خاص ..

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

وأخيرا نجد أن الحمام الخاص بغرفة النوم صمم كمنتجع صحي متكامل ، حوض استحمام متعدد الاستخدامات بلمسات خشبيةمع سلالم من البورسلين الأبيض الناعم..


لمزيد من تصميمات المنازل البسيطة والمميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، قبل وبعد: تحول عبقري لشقة صغيرة

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