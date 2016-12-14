منزل رائع ذو تصميم مختلف غير تقليدي

دائما ما نحتاج لغرفة للطوارئ في منزلنا لأغراض عديدة، فيمكنك أن تصبح استضافة لزوارك، أو غرفة عمل وصومعة للقراءة بعيدا عن العالم والضوضاء، تصميمها مختلف ومستقل عن تصميم المنزل بأكملها، يحمل روح شبابية رائعة ومليئة بالتفاصيل والتي تجعلك لا تمل أبدا..

نتمنى أن تكن الجولة قد حازت على إعجابك ووجدت ما تبحث عنه .. من الأفضل قراءة شقة استوديو متكاملة في مساحة 35م مربع فقط إن كنت تبحث عن تصميم للمساحات الصغيرة..