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منزل رائع ذو تصميم مختلف غير تقليدي

آية منير آية منير
Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
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لكل منا مواصفاته الخاصة في منزل أحلامه، وأحيانا تكن أحلامنا غير تقليدية وبها نوع من الابتكار والخروج عن النمطية، وتختلف الأذواق أيضا ما بين الكلاسيكي والحداثي والصناعي والريفي والتبسيطي، لذا علينا أن نحلم بالصورة كاملة بكل تفاصيلها لتعكس شخصيتنا واختيارتنا وحتى تناسب أسلوب حياتنا، ولا مانع من الجمع بين أكثر من فكرة في منزلك خاصة ّإذا كان ذو مساحة كبيرة المهم في النهاية تحصل على كل ما تريد أو حلمت به يوما، أما اليوم سنعرض عليك منزل جمع بين عدة أفكار كلها رائعة ومذهلة ومريحة جدا، قد تتمنى أن تمتلكه يوما ما..

ركن خاص..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في البداية سنعرض عليك ركن خاص لجلسة خاصة مع ضيوفك، مطبخ ريفي حديث مكون من فرن مصنوع من الطوب الحراري، مع لمسة من الطراز الصناعي ولم يمنع ذلك من تصميم الممر الرئيسي للفراغ على الطراز الحديث، حيث جدران أبيض وسقف بسيط جدا.. سنستعرض سويا مجموعة تفاصيل رائعة لهذا الركن الرائع..

مصابيح للزينة..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

دائما كل ما هو عليك لتجعل منزلك أجمل هو اختيار قطع ديكورية وحُلى مختلفة لتضيف وجه أنيق لتصميمك..

الخشب هو بطل المشهد

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

هنا بدأ يظهر ركن خاص بالطعام مقسم لجزئين وهما طاولة حديثة في ركن خاص مغطى بستائر، وطاولة خشبية ذات تصميم مبتكر، ولكن يجمعهما الخشب وأناقته، وأهم ما يميز منزلنا اليوم هو مساحته العظيم لذا ابتكر المصمم فكرة الجزئين المنفصلين لاستغلال أمثل للمساحة… .

بار خشبي وزخارف..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

إضاءة مشرقة وزهور جميلة..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

قطع ديكورية على الطراز الريفي..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

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مطبخ حديث..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

حين تحلم بمطبخ عصري متميز لن تجد أجمل مما هو أمامك، مطبخ مناسب للمساحات المتوسطة والتى تشمل كل احتياجاتك بعملية، يتسم التصميم بسهولة التنظيف واستخدام خامات لامعة تحافظ على أناقته، مع توزيع متناسق للإضاءة..

الإضاءة الطبيعية هامة للغاية..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

استغلال أمثل..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

جزء خاص بعائلتك..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة السفرة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

والآن حان موعد أجمل ما في منزلنا اليوم، وهو جزء خاص لك ولعائلتك، طاولة طعام بيضاوية وغرفة معيشة وركن خاص بالتلفاز..

طاولة الطعام..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة السفرة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

طاولة بيضاوية الشكل ذات لون أبيض مع 8 مقاعد خشبية، تصميم عملى وأنيق ويناسب عائلة كبيرة..

لمسة جريئة ..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة السفرة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

لمسة من لون مختلف في دولاب عملى خاص بغرفة الطعام هو كل ما تحتاجه لكسر الملل والروتين مع نجفة حديثة ذات تصميم مختلف ومبتكر مع وحدة إضاءة تكاد تكون إضافة مميزة للتصميم تجذب الانتباه..

غرفة معيشة دافئة

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

غرفة المعيشة هي أهم الأركان استخداما في المنزل، ويجتمع فيها كل أفراد العائلة معا وفي نفس الوقت، لذا فالاهتمام بها واجب، استخدم المصمم أرية كبيرة ذات لون محايد ومقاعد بلون مختلف، قلة التفاصيل هي أهم سمة للغرفة..

مكتبة صغيرة وعملية..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ركن خاص بالتلفاز

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

ما رأيك أن تجعل للتلفاز ركن خاص به، مريح ومبتكر وعملي إلى حد كبير، اريكتين مصممين بشكل يقرب إلى سرير صغير، لتستمتع بأجمل الأفلام في جو هادئ يشجع على الاسترخاء، مع مكتبة أنيقة يتوسطها التلفاز ويزينها قطع ديكور أنيقة..

الفراغ بأكمله..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

حين ننظر إلى الفراغ الخاص بأكمله نجد انه مريح للعين بشكل كبير ومنظم وغير ممل على الإطلاق..

حمام فندقي..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

حمام بتفاصيل ملكية يجعلك تشعر وكأنك في فندق خمس نجوم، تصميم أنيق رائع تتألق فيه جدارية مختلفة مع إضاءة خاصة للمرايا، واستخدام لون مختلف كلمسة جريئة تلفت الأنظار…

تفاصيل ملهمة..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

غرفة النوم الرئيسية

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تصميم هادئ لغرفة نوم رئيسية، مصممة بعناية لتصبح ركنك الخاص تهرب من عناء وإرهاق يوم عمل طويل، سرير كبير ومزدوج واستخدام ألوان فاتحة ومحايدة، مع رف خاص أعلى السرير وإضاءة مميزة..

غرفة المكتب..

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

دائما ما نحتاج لغرفة للطوارئ في منزلنا لأغراض عديدة، فيمكنك أن تصبح استضافة لزوارك، أو غرفة عمل وصومعة للقراءة بعيدا عن العالم والضوضاء، تصميمها مختلف ومستقل عن تصميم المنزل بأكملها، يحمل روح شبابية رائعة ومليئة بالتفاصيل والتي تجعلك لا تمل أبدا..

نتمنى أن تكن الجولة قد حازت على إعجابك ووجدت ما تبحث عنه .. من الأفضل قراءة شقة استوديو متكاملة في مساحة 35م مربع فقط إن كنت تبحث عن تصميم للمساحات الصغيرة..

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