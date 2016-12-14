منزل رائع ذو تصميم مختلف غير تقليدي

لكل منا مواصفاته الخاصة في منزل أحلامه، وأحيانا تكن أحلامنا غير تقليدية وبها نوع من الابتكار والخروج عن النمطية، وتختلف الأذواق أيضا ما بين الكلاسيكي والحداثي والصناعي والريفي والتبسيطي، لذا علينا أن نحلم بالصورة كاملة بكل تفاصيلها لتعكس شخصيتنا واختيارتنا وحتى تناسب أسلوب حياتنا، ولا مانع من الجمع بين أكثر من فكرة في منزلك خاصة ّإذا كان ذو مساحة كبيرة المهم في النهاية تحصل على كل ما تريد أو حلمت به يوما، أما اليوم سنعرض عليك منزل جمع بين عدة أفكار كلها رائعة ومذهلة ومريحة جدا، قد تتمنى أن تمتلكه يوما ما..
في البداية سنعرض عليك ركن خاص لجلسة خاصة مع ضيوفك، مطبخ ريفي حديث مكون من فرن مصنوع من الطوب الحراري، مع لمسة من الطراز الصناعي ولم يمنع ذلك من تصميم الممر الرئيسي للفراغ على الطراز الحديث، حيث جدران أبيض وسقف بسيط جدا.. سنستعرض سويا مجموعة تفاصيل رائعة لهذا الركن الرائع..
دائما كل ما هو عليك لتجعل منزلك أجمل هو اختيار قطع ديكورية وحُلى مختلفة لتضيف وجه أنيق لتصميمك..
هنا بدأ يظهر ركن خاص بالطعام مقسم لجزئين وهما طاولة حديثة في ركن خاص مغطى بستائر، وطاولة خشبية ذات تصميم مبتكر، ولكن يجمعهما الخشب وأناقته، وأهم ما يميز منزلنا اليوم هو مساحته العظيم لذا ابتكر المصمم فكرة الجزئين المنفصلين لاستغلال أمثل للمساحة… .
حين تحلم بمطبخ عصري متميز لن تجد أجمل مما هو أمامك، مطبخ مناسب للمساحات المتوسطة والتى تشمل كل احتياجاتك بعملية، يتسم التصميم بسهولة التنظيف واستخدام خامات لامعة تحافظ على أناقته، مع توزيع متناسق للإضاءة..
والآن حان موعد أجمل ما في منزلنا اليوم، وهو جزء خاص لك ولعائلتك، طاولة طعام بيضاوية وغرفة معيشة وركن خاص بالتلفاز..
طاولة بيضاوية الشكل ذات لون أبيض مع 8 مقاعد خشبية، تصميم عملى وأنيق ويناسب عائلة كبيرة..
لمسة من لون مختلف في دولاب عملى خاص بغرفة الطعام هو كل ما تحتاجه لكسر الملل والروتين مع نجفة حديثة ذات تصميم مختلف ومبتكر مع وحدة إضاءة تكاد تكون إضافة مميزة للتصميم تجذب الانتباه..
غرفة المعيشة هي أهم الأركان استخداما في المنزل، ويجتمع فيها كل أفراد العائلة معا وفي نفس الوقت، لذا فالاهتمام بها واجب، استخدم المصمم أرية كبيرة ذات لون محايد ومقاعد بلون مختلف، قلة التفاصيل هي أهم سمة للغرفة..
ما رأيك أن تجعل للتلفاز ركن خاص به، مريح ومبتكر وعملي إلى حد كبير، اريكتين مصممين بشكل يقرب إلى سرير صغير، لتستمتع بأجمل الأفلام في جو هادئ يشجع على الاسترخاء، مع مكتبة أنيقة يتوسطها التلفاز ويزينها قطع ديكور أنيقة..
حين ننظر إلى الفراغ الخاص بأكمله نجد انه مريح للعين بشكل كبير ومنظم وغير ممل على الإطلاق..
حمام بتفاصيل ملكية يجعلك تشعر وكأنك في فندق خمس نجوم، تصميم أنيق رائع تتألق فيه جدارية مختلفة مع إضاءة خاصة للمرايا، واستخدام لون مختلف كلمسة جريئة تلفت الأنظار…
تصميم هادئ لغرفة نوم رئيسية، مصممة بعناية لتصبح ركنك الخاص تهرب من عناء وإرهاق يوم عمل طويل، سرير كبير ومزدوج واستخدام ألوان فاتحة ومحايدة، مع رف خاص أعلى السرير وإضاءة مميزة..
دائما ما نحتاج لغرفة للطوارئ في منزلنا لأغراض عديدة، فيمكنك أن تصبح استضافة لزوارك، أو غرفة عمل وصومعة للقراءة بعيدا عن العالم والضوضاء، تصميمها مختلف ومستقل عن تصميم المنزل بأكملها، يحمل روح شبابية رائعة ومليئة بالتفاصيل والتي تجعلك لا تمل أبدا..
نتمنى أن تكن الجولة قد حازت على إعجابك ووجدت ما تبحث عنه .. من الأفضل قراءة شقة استوديو متكاملة في مساحة 35م مربع فقط إن كنت تبحث عن تصميم للمساحات الصغيرة..