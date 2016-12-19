زوجين شابين يبنيان منزلا بقيمة 80 ألف يورو فقط

هل تفكر في وجهة دافئة لتمضية العطلة ، اذن فهذا المشروع لكم ، ليس هناك أفضل من جزيرة إيبيزا ، هذا المشروع هو منزل تم تنفيذه من قبل زوجين للسياح الذين يمرون بجزيرة إيبيزا و الاستمتاع بالجمال الطبيعي في جو مريح وعلى نمط البحر الأبيض المتوسط ، في مساحة 90 متر مربع والتي تم حل كل المشاكل التي يمكن أن تظهر في مساحة شبيهة ونحن سعداء بنجاحهم في ذلك

المنزل على جانب من الجبل الموجود على الجزيرة وتم انشاءه في مستودع قديم تم بناءه من اكثر من 200 عامأ وتم هجره منذ فترة طويلة ، وتمت المحافظة على بعض من العناصر الإنشائية والمواد التي تمت بناءه بها مثل العوارض الخشبية الجميلة داخل المنزل و مثل الجدران الحجرية القديمة الأصلية في المطبخ والحمام

هيا بنا نأخذكم في جولة لمشاهدة هذا المنزل الجميل !